Totální výbuch Svrčiny. Na French Open zahodil obrovskou šanci a české řady nerozšíří
Svrčina – Faurel 2:6, 3:6
V úvodních kolech kvalifikačních bojů si vedl Svrčina výborně. Po suverénním obratu proti Guyovi Den Oudenovi si poradil s Federicem Agustínem Gómezem a postupem do finále kvalifikace vylepšil své osobní maximum na French Open.
Jenže v přímém souboji o místo v hlavní soutěži selhal. Přitom měl jedinečnou šanci si poprvé vyzkoušet hlavní fázi antukového grandslamu. Nad jeho síly byl však až 382. hráč světa Faurel startující na divokou kartu.
Vývoj zápasu mohl ovlivnit hned první game Svrčiny na vlastním servisu, který prohrál z vedení 40:0. Následně se Francouz dostal do vedení 4:0 a náskok si i přes jedno ztracené podání pohlídal. I tak žila šance na obrat, když český favorit ve druhé sadě vedl 2:1 s brejkem. Ten ale nepotvrdil a ve zbytku utkání získal už jen jeden game.
Svrčina loni debutoval v elitní stovce žebříčku a momentálně se nachází na 111. pozici. Přesto si hlavní soutěž na grandslamech ve své kariéře zahrál pouze dvakrát. Konkrétně na Australian Open v letech 2023 (druhé kolo) a 2026 (první kolo).
Do hlavního losu by se ještě mohl dostat. Před čtvrtečním rozlosováním se totiž omluvil Sebastian Korda a z kvalifikace postoupí jeden lucky loser.
Pokud to nebude Svrčina, představí se v hlavní soutěži mužské dvouhry čtyři Češi. A sice nasazení Jiří LehečkaJiří Lehečka s Jakubem Menšíkem a ještě Tomáš Macháč s Vítem Kopřivou.
Výsledky kvalifikace mužů na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
