Takhle už ne! Tenisté se bouří proti výši odměn. Změny podporují i Sinner s Medveděvem
Tenis jako sport nadále roste, láme rekordy v návštěvnosti a rozšiřuje svou globální popularitu. Přesto podle hráčů zůstává rozdělení finančních prostředků nevyvážené. Zisky z velkých turnajů plynoucí z televizních práv, sponzoringu, prodeje vstupenek či merchandisingu rostou výrazněji než odměny pro samotné hráče, kteří jsou hlavními aktéry celého dění.
Turnaje kategorie Masters 1000 přidělují hráčům přibližně 22 % svých příjmů, přičemž s bonusy může tento podíl dosáhnout až 26 %. U grandslamových turnajů je situace méně transparentní. Tyto turnaje fungují jako samostatné subjekty a výši odměn určují bez přímého zásahu ATP či WTA. Podle dostupných dat se podíl prostředků určených hráčům pohybuje mezi 12 % a 15 % celkových příjmů.
Právě grandslamy jsou proto podle hráčů hlavním bodem kritiky. Zatímco ATP v posledních letech přijala opatření na podporu nižších úrovní okruhu a ekonomické stability hráčů, u grandslamových turnajů podle nich přetrvává prostor pro zásadní změny.
Video, které se stalo virálním, upozorňuje i na širší iniciativu hráčů, kteří se snaží organizovaně hájit své zájmy. Mezi podporovateli návrhů jsou vedle Medveděva a Sinnera také například Taylor Fritz. Hlavním cílem je spravedlivější rozdělení příjmů a větší zapojení hráčů do rozhodovacích procesů.
Navrhovaná opatření zahrnují vytvoření Rady hráčů pro grandslamové turnaje, která by se podílela na rozhodování o finančních odměnách, harmonogramu a pravidlech. Dalším bodem je zvýšení podílu prize money na 16 % z příjmů s cílem postupného navýšení až na 22 % do roku 2030.
Součástí návrhů je také vytvoření programů sociálního zabezpečení zahrnujících například důchody, podporu při zranění, zdravotní péči, zdroje duševního zdraví či mateřskou dovolenou, financovaných příspěvky grandslamových turnajů.
Tato opatření jsou již předmětem diskusí a hráči je ve velké míře podporují. Další vývoj ukáže, do jaké míry mohou ovlivnit fungování grandslamových turnajů, které se podle hráčů zatím nechtějí vzdát svých současných privilegií.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře