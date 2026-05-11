Fantastický návrat Plíškové! Soupeřky ničí i bez es a má nevídanou bilanci
Plíšková letos stihla přehrát už dvě hráčky z TOP 20, na posledních dvou turnajích kategorie WTA 1000 prošla mezi 16 nejlepších a její tenis je velmi přesvědčivý.
Kde se vzala její síla? A hraje jiný tenis než před vynucenou pauzou? "Vidím uvolněnou hráčku, která si užívá, že vůbec ještě může hrát. Daleko více mi přijde, že si váží toho, že byla světovou jedničkou. Neřeší grandslamy, hraje zápas od zápasu a využívá svých zkušeností," soudí komentátorka Klára Suchoň Koukalová z CANAL+ Sport.
Plíškovou přitom dlouho limitovaly zdravotní problémy. O návrat se pokoušela hned dvakrát. Ten první, v průběhu podzimu 2025, nevyšel. Aktuálně ale znovu hraje tenis na nejvyšší úrovni.
"Karolína je typem hráčky, která když jede na turnaj, tak je na 100 procent připravena. S kotníkem se trápila dlouho, ale dnes není vidět na jejím pohybu žádný problém. Naopak, sama diktuje správně hru, hraje rychle a zatím běhají spíš její soupeřky," všímá si bývalá česká fedcupová reprezentantka Koukalová.
Letos má Plíšková až výjimečnou úspěšnost zkrácených her. Bilance 6:1 (85,7 %) je impozantní a nejlepší v dosavadní kariéře. V koncovkách má nad soupeřkami navrch, i když někdy promarní příležitost zápas dopodávat.
Očekávání nemám, jen se těším, říká Plíšková
"Kája pro mě byla vždycky jedna z psychicky nejodolnějších hráček. Má obrovskou výhodu v servisu a to je do tie-breaku strašně důležitý faktor. Není tam třeba tolik es, ale spousta prvních servisů, po kterých je ihned v tlaku," všímá si Koukalová.
Velké obraty letos předvedla Plíšková například proti Jessice Bouzasové a Jaqueline Cristianové nyní v Římě nebo na předchozím klání v Madridu proti Elise Mertensové. Otočila i nevídaný duel v Dauhá s Amandou Anisimovovou, která jí nakonec těsně před koncem vzdala.
Někdejší "AceQueen" si přitom letos ani tolik nepomáhá esy. V průběhu roku 2026 je poměr es proti vyhraným fiftýnům vůbec nejnižší v její kariéře (5,4 %). V silných letech 2016, kdy se usadila v elitní desítce rankingu WTA, to bylo 12,2 %. V roce 2019 pak rovných 10 %.
A pokud někdo pochyboval o fyzické kondici české veteránky, pak je mu odpovědí bilance třísetových bitev – tu má letos Plíšková pozitivní 5:2. V pondělí večer čeká Češku letos zatím nejvýznamnější soupeřka, v Římě se střetne se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou.
Plíšková – Rybakinová (20:30)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Môj komentár bol hlavne reakciou na ten dešpekt, akoby Karolína od svojho návratu hrala len s horšími hráčkami a až teraz sa dostala k poriadnej súperke, čo skrátka nie je pravda
takisto Sakkari, o jej forme sa baviť nemusíme, ale trochu sa pozviechala a aj taká Muška sa s ňou narobila v Dauhe
čiže keď si to takto rozmeníš na drobné a zasadíš do širšieho kontextu, príde ti stále, že od svojho návratu poráža len hráčky 2. a 3. kategórie?