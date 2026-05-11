Fantastický návrat Plíškové! Soupeřky ničí i bez es a má nevídanou bilanci

DNES, 18:00
Téma 34
Karolína Plíšková má formu jako hrom. A pro mnohé tenisové fanoušky je až s podivem, jak po dlouhé pauze způsobené zraněním a dvěma operacemi kotníku zvládá návrat na velkou scénu. Bývalá světová jednička zkrátka v roce 2026 hraje výjimečnou sezonu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková prožívá fantastický návrat na kurty (© OSCAR DEL POZO / AFP)

Plíšková letos stihla přehrát už dvě hráčky z TOP 20, na posledních dvou turnajích kategorie WTA 1000 prošla mezi 16 nejlepších a její tenis je velmi přesvědčivý.

Kde se vzala její síla? A hraje jiný tenis než před vynucenou pauzou? "Vidím uvolněnou hráčku, která si užívá, že vůbec ještě může hrát. Daleko více mi přijde, že si váží toho, že byla světovou jedničkou. Neřeší grandslamy, hraje zápas od zápasu a využívá svých zkušeností," soudí komentátorka Klára Suchoň Koukalová z CANAL+ Sport.

Plíškovou přitom dlouho limitovaly zdravotní problémy. O návrat se pokoušela hned dvakrát. Ten první, v průběhu podzimu 2025, nevyšel. Aktuálně ale znovu hraje tenis na nejvyšší úrovni.

"Karolína je typem hráčky, která když jede na turnaj, tak je na 100 procent připravena. S kotníkem se trápila dlouho, ale dnes není vidět na jejím pohybu žádný problém. Naopak, sama diktuje správně hru, hraje rychle a zatím běhají spíš její soupeřky," všímá si bývalá česká fedcupová reprezentantka Koukalová.

Letos má Plíšková až výjimečnou úspěšnost zkrácených her. Bilance 6:1 (85,7 %) je impozantní a nejlepší v dosavadní kariéře. V koncovkách má nad soupeřkami navrch, i když někdy promarní příležitost zápas dopodávat.

Očekávání nemám, jen se těším, říká Plíšková

⁠⁠"Kája pro mě byla vždycky jedna z psychicky nejodolnějších hráček. Má obrovskou výhodu v servisu a to je do tie-breaku strašně důležitý faktor. Není tam třeba tolik es, ale spousta prvních servisů, po kterých je ihned v tlaku," všímá si Koukalová.

Velké obraty letos předvedla Plíšková například proti Jessice Bouzasové a Jaqueline Cristianové nyní v Římě nebo na předchozím klání v Madridu proti Elise Mertensové. Otočila i nevídaný duel v Dauhá s Amandou Anisimovovou, která jí nakonec těsně před koncem vzdala.

Někdejší "AceQueen" si přitom letos ani tolik nepomáhá esy. V průběhu roku 2026 je poměr es proti vyhraným fiftýnům vůbec nejnižší v její kariéře (5,4 %). V silných letech 2016, kdy se usadila v elitní desítce rankingu WTA, to bylo 12,2 %. V roce 2019 pak rovných 10 %.

A pokud někdo pochyboval o fyzické kondici české veteránky, pak je mu odpovědí bilance třísetových bitev – tu má letos Plíšková pozitivní 5:2. V pondělí večer čeká Češku letos zatím nejvýznamnější soupeřka, v Římě se střetne se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou.

Plíšková – Rybakinová (20:30)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

34
Přidat komentář
hanz
11.05.2026 20:01
Koukám, že Potápka má taky svojí Nemézis
Reagovat
Mantra
11.05.2026 19:54
a co ta Bouzka dneska s ruskou - mlčení? Von Barkov taky nebude uplně germán a kelt
Reagovat
misa
11.05.2026 19:09
Poslední vzepětí před koncem.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.05.2026 18:52
Ta nevídaná bilance má být úspěšnost TB ?
Reagovat
pantera1
11.05.2026 18:50
Méďa má nečekané starosti s Qvečkem Ruizem, to by byla pikantní prohra a nečekaný výbuch, kdyby to s ním projel .
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 18:57
postup bez boja mu asi veľmi neprospel
Reagovat
pantera1
11.05.2026 19:17
No vypadá,to že si ten třetí set už ohlídá .
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 19:36
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.05.2026 18:46
Klára Suchoň Zakopal Koukalová
Reagovat
com
11.05.2026 19:00
Andrea Sestini Hlaváčková
Reagovat
PTP
11.05.2026 19:08
Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando
Reagovat
Mantra
11.05.2026 18:11
než to vypukne mám jeden ot dotaz na všechny. jsme tu teď všichni tak pěkně v souladu. co tak udělat v létě někde sraz na pivo? to se na forech dělá ne? navrhuji mezi wimbledonem a us.
Reagovat
frenkie57
11.05.2026 18:20
Někde uprostřed Atlantiku? To je z ruky.
Reagovat
Mantra
11.05.2026 18:21
neutrální uzemí
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 18:56
Bermudsky trojuhelnik! Tam se da vylezt z pekla na zem!
Reagovat
com
11.05.2026 19:01
ja jedině na džusíček, nebo kakaíčko
Reagovat
Mantra
11.05.2026 19:04
chápu, tebe bych nepozval
Reagovat
Mantra
11.05.2026 19:05
páč 96% mača ze základky nemá nikdo rád
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.05.2026 19:11
Oboje, to pak musí lítat.
Reagovat
PTP
11.05.2026 19:11
Někde na tenisu.
Reagovat
Mantra
11.05.2026 19:16
mácháč
Reagovat
lolEk
11.05.2026 18:11
no ....ehm...ničí soupeřky? To jako vážně? při vší úctě k ní....ano, dlouho nehrála...ale hrála s hráčkami druhé až třetí kategorie...a že by je ničila se taky říct nedá. Dneska má pořádnou soupeřku po dlouhé době ( od Muchové). Tak uvidíme jak Rybku teda zničí...
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 18:14
Znicila Siegemund! Co vic bys od ni chtel???!!!
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 18:20
Anisimova nie je hráčkou druhej kategórie a Karolína by ju porazila, aj keby to Američanka neskrečovala
Reagovat
frenkie57
11.05.2026 18:25
Abych ti řekl upřímně, tím si nejsem zcela jist, Amanda díky zdr. potížím dost vadla, až to nakonec Káje vzdala. Ale nechci tím výkon Káji dehostenovat, hrála fakt výborně a hraje i teď.
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 18:28
Ja si myslím, že by ju dala, ale je to v rovine, čo by bolo keby, môžeme sa len domnievať
Môj komentár bol hlavne reakciou na ten dešpekt, akoby Karolína od svojho návratu hrala len s horšími hráčkami a až teraz sa dostala k poriadnej súperke, čo skrátka nie je pravda
Reagovat
lolEk
11.05.2026 18:33
zápas s Amandou se nedohrál, takže je naprosto zbytečné spekulovat. Tenis je sport zvrácený:) můžeš mít klidně 9MP a prohraješ....viz Katka. Takže koho tam z těch hvězdných jmen máš dál? vyčpelou Sekeru? Elise? Nesnižuju tu Karolíny výkon. Jen poukazuju na článek který je totálně dle mého názoru mimo:)
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 18:37
radím tam aj výhru nad Sakkari aj Mertens, samozrejme, nepovažujem ich za hráčky 2. až 3. kategórie
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 18:43
ešte doplním, aby sme sa tu zbytočne nesporili: nejde o to, do akej kategórie zaradíš Mertens, pre Karolínu je to nepríjemný typ hráčky, takže poraziť ju nie je len tak

takisto Sakkari, o jej forme sa baviť nemusíme, ale trochu sa pozviechala a aj taká Muška sa s ňou narobila v Dauhe

čiže keď si to takto rozmeníš na drobné a zasadíš do širšieho kontextu, príde ti stále, že od svojho návratu poráža len hráčky 2. a 3. kategórie?
Reagovat
PTP
11.05.2026 18:53
Dneska se uvidí, řekl slepý.
Reagovat
tenisman1233
11.05.2026 18:31
Sama Karolína řekla,že by ji porazila i kdyby to neskrečla.Mě osobně Kája překvapila, nečekal jsem že bude tak často vyhrávat na antuce.
Reagovat
lolEk
11.05.2026 18:35
tak to úplně mění situaci:D když to Karolína řekla:D
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.05.2026 18:57
Reagovat
Alien
11.05.2026 18:58
Přesně! Kromě vyšeptané Sakkari v Madridu, všechno hráčky druhé až třetí kategorie! Neuvěřitelné losy!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist