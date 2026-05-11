Životní turnaj skončil. Bartůňková trápila obrovskou favoritku, ale další šok nezařídila
Svitolinová – Bartůňková 6:2, 6:3
Bartůňková stejně jako proti grandslamové šampionce Madison Keysové nastoupila i proti další favoritce Svitolinové naprosto nebojácně. Mladá česká naděje se od prvního míče prezentovala svou obvykle aktivní a pestrou hrou. V úvodním gamu donutila soupeřku jít přes shodu a vzápětí si snadno uhájila vlastní servis.
A už ve třetí hře se aktivnější Bartůňková dočkala brejku. Svitolinová udělala dvě chyby po sobě, poté spáchala dvojchybu a české hráčce nabídla luxusní vedení 40:0. Stačil hned první brejkbol, který Bartůňková proměnila díky skvělému returnu. Brejk však potvrzen nebyl. Tentokrát doplatila na chyby Češka a Svitolinová bleskově srovnala na 2:2.
Bartůňková chybovala i v následujících minutách, kdežto Svitolinová produkci vlastních chyb značně omezila a přepnula na vyšší úroveň. Češka pustila Ukrajinku k brejkbolu i za stavu 2:3 a spáchala na něj dvojchybu. Od stavu 2:1 prohrála pět gamů po sobě a dohromady v nich získala jen šest bodů.
Po skončení úvodního dějství se Bartůňková vydala na toaletu a několikaminutovou pauzou Svitolinovou vyvedla z rytmu. Ukrajinská favoritka udělala v prvním gamu čtyři chyby a česká zástupkyně proměnila brejkbol aktivní hrou a vítězným forhendem.
Bartůňková ale ani tentokrát brejk nepotvrdila a soupeřce pomohla ke srovnání mimo jiné i dvěma dvojchybami. Rovněž Svitolinová ale na své poměry dost chybovala a Češce zase stačil jen jeden brejkbol na to, aby vedení o brejk obnovila. Jenže ani v tomto případě nedokázala Bartůňková odskočit na rozdíl dvou gamů, i když k tomu měla velmi blízka a disponovala dvěma gameboly.
Festival ztracených podání nekončil. Bartůňková šla zase do vedení o brejk, ale ani počtvrté v zápase ho nedokázala potvrdit. Ostudnou sérii šesti prohraných servisů utnula Svitolinová za stavu 3:3, ovšem až po dvou brejkbolových hrozbách, na které Češka udělala chyby. Zbytek utkání už byl na jednu bránu. Bartůňková přišla o další podání, které si za celý zápas udržela jen jednou, a Svitolinová duel bez problémů doservírovala.
Bartůňková navzdory této porážce perfektně využila svou druhou šanci a odehrála životní turnaj. Do hlavní soutěže se na poslední chvíli dostala jako lucky loser místo nasazené Victorie Mboková a porazila Tyru Caterinu Grantovou i grandslamovou šampionku Keysovou. Dosáhla tak na své zatím největší osmifinále v kariéře.
Před dvěma roky si procházela nešťastným dopingovým trestem a tehdy zvažovala, zda bude ještě v kariéře profesionální tenistky pokračovat. Letos ovšem debutovala v elitní stovce žebříčku a parádní osmifinále na římském Masters ji v živém pořadí katapultovalo o 29 pozic na 65. příčku.
Dvojnásobná šampionka Svitolinová, která letos v Římě zametla i s Noemi Basilettiovou a rozjetou Hailey Baptisteovou, prožívá fantastickou sezonu. Ukrajinka se dozví čtvrtfinálovou soupeřku po skončení večerního souboje mezi poslední českou nadějí Karolínou Plíškovou a Jelenou Rybakinovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Uvidíme časem, jestli se tyhle naše dohady, domněnky vyplní, či ne, nebo jen zčásti. Každopádně budu oběma(a nejen jim) držet palce ze všech sil, aby se pořádně prosadily.
Co ji sráželo, to bylo fakt špatné podání a množství DF. Alespoň ví co má zlepšit. Zajímavé je, že to dnes byla slabina jako u Lindy.
Jinak dobrá zkušenost, 1. tisícovka a nevím jestli někdy hrála na ta velkém stadionu. Takže Niko: dobrý turnaj a makat.
Ale jinak může být Nikola s učinkováním v Římě spokojená, vyhrála dva zápasy, slušně využila pozici LL, nabrala dost bodů, pomocí kterých se zakousla hluboko do první stovky(65).
