Životní turnaj skončil. Bartůňková trápila obrovskou favoritku, ale další šok nezařídila

DNES, 15:00
WTA ŘÍM - Nikola Bartůňková zakončila svůj životní turnaj před branami čtvrtfinále. Mladá česká naděje na Masters v Římě statečně bojovala se světovou desítkou a dvojnásobnou šampionkou Elinou Svitolinovou, ale i kvůli trápení na vlastním servisu nakonec obrovské favoritce podlehla 2:6, 3:6.
Nikola Bartůňková zakončila římskou jízdu v osmifinále (© JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Svitolinová – Bartůňková 6:2, 6:3

Bartůňková stejně jako proti grandslamové šampionce Madison Keysové nastoupila i proti další favoritce Svitolinové naprosto nebojácně. Mladá česká naděje se od prvního míče prezentovala svou obvykle aktivní a pestrou hrou. V úvodním gamu donutila soupeřku jít přes shodu a vzápětí si snadno uhájila vlastní servis.

A už ve třetí hře se aktivnější Bartůňková dočkala brejku. Svitolinová udělala dvě chyby po sobě, poté spáchala dvojchybu a české hráčce nabídla luxusní vedení 40:0. Stačil hned první brejkbol, který Bartůňková proměnila díky skvělému returnu. Brejk však potvrzen nebyl. Tentokrát doplatila na chyby Češka a Svitolinová bleskově srovnala na 2:2.

Bartůňková chybovala i v následujících minutách, kdežto Svitolinová produkci vlastních chyb značně omezila a přepnula na vyšší úroveň. Češka pustila Ukrajinku k brejkbolu i za stavu 2:3 a spáchala na něj dvojchybu. Od stavu 2:1 prohrála pět gamů po sobě a dohromady v nich získala jen šest bodů.

Po skončení úvodního dějství se Bartůňková vydala na toaletu a několikaminutovou pauzou Svitolinovou vyvedla z rytmu. Ukrajinská favoritka udělala v prvním gamu čtyři chyby a česká zástupkyně proměnila brejkbol aktivní hrou a vítězným forhendem.

Bartůňková ale ani tentokrát brejk nepotvrdila a soupeřce pomohla ke srovnání mimo jiné i dvěma dvojchybami. Rovněž Svitolinová ale na své poměry dost chybovala a Češce zase stačil jen jeden brejkbol na to, aby vedení o brejk obnovila. Jenže ani v tomto případě nedokázala Bartůňková odskočit na rozdíl dvou gamů, i když k tomu měla velmi blízka a disponovala dvěma gameboly.

Festival ztracených podání nekončil. Bartůňková šla zase do vedení o brejk, ale ani počtvrté v zápase ho nedokázala potvrdit. Ostudnou sérii šesti prohraných servisů utnula Svitolinová za stavu 3:3, ovšem až po dvou brejkbolových hrozbách, na které Češka udělala chyby. Zbytek utkání už byl na jednu bránu. Bartůňková přišla o další podání, které si za celý zápas udržela jen jednou, a Svitolinová duel bez problémů doservírovala.

Bartůňková navzdory této porážce perfektně využila svou druhou šanci a odehrála životní turnaj. Do hlavní soutěže se na poslední chvíli dostala jako lucky loser místo nasazené Victorie Mboková a porazila Tyru Caterinu Grantovou i grandslamovou šampionku Keysovou. Dosáhla tak na své zatím největší osmifinále v kariéře.

Před dvěma roky si procházela nešťastným dopingovým trestem a tehdy zvažovala, zda bude ještě v kariéře profesionální tenistky pokračovat. Letos ovšem debutovala v elitní stovce žebříčku a parádní osmifinále na římském Masters ji v živém pořadí katapultovalo o 29 pozic na 65. příčku.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Dvojnásobná šampionka Svitolinová, která letos v Římě zametla i s Noemi Basilettiovou a rozjetou Hailey Baptisteovou, prožívá fantastickou sezonu. Ukrajinka se dozví čtvrtfinálovou soupeřku po skončení večerního souboje mezi poslední českou nadějí Karolínou Plíškovou a Jelenou Rybakinovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
11.05.2026 17:30
btw, když vidím start Medvěda, tak toho hnědotrenkaře snad lituju
Saulnier
11.05.2026 17:40
Akurát som to zapol za stavu 2:1 pre no name hráča
Asi si bude Medveď chvíľu na tom oranisku zvykať
Mony
11.05.2026 17:25
Alespoň ,že ta Šalková na challengeru vyřadila nasazenou jedničku
Mantra
11.05.2026 17:25
PTP
11.05.2026 17:26
Tak to mě potěšilo!
Mantra
11.05.2026 17:27
my víme na co myslíš, ty proutníku, Verlaina na tebe
PTP
11.05.2026 17:30
Sám sklon a ston,
svých viol tón
podzim roní,
a duši mou
rve touhou mdlou,
monotonní.

Skláním se níž
a blednu, když
chvíle zazní.
Vzpomenuv dnů,
propadlých snu,
pláču v bázni.

A odcházím
ve vichru zim,
který svistem
žene mne z chvil,
jako bych byl
suchým listem.
Mantra
11.05.2026 17:32
Co jsem se naplakal za srdcervoucích jiter,
nic neobešlo se teď pro mne bez hoře.
Jsem láskou rozladěn jak struny starých citer.
Oh, kéž mi praskne kýl! Kéž sletím do moře!
Diabolique
11.05.2026 17:30
Mantra
11.05.2026 17:23
Nikola je, ať se to někomu líbí či ne, chlapský typ. A taky z toho plyne větší atletičnost než u TValentové, takže když přištu její zápal, vychází z toho souboje lépe. Ale to je současný pohled.
PTP
11.05.2026 17:24
Myslíš, že jí ještě narostou?
Mantra
11.05.2026 17:25
ne
Diabolique
11.05.2026 17:31
Az skonci karieru tak si koupi.
Mantra
11.05.2026 17:34
a proč?
Diabolique
11.05.2026 17:36
Pro lepsi pocit.
Liverpool22
11.05.2026 17:37
Já to vidím opačně. Větší šanci na GS titul má Valentová. Už nyní je před Nikolou - je už v TOP 50, vyhrála 2x WTA 100 a hlavně je o rok mladší. A tenisově mi také v globálu přijde lepší, konzistentnější..........
frenkie57
11.05.2026 17:40
Ale nezapomeň na to, že Nikola půl roku zcela stála, musela se prokousávat notně od spodu a nikdo jí nic neulehčil.
Uvidíme časem, jestli se tyhle naše dohady, domněnky vyplní, či ne, nebo jen zčásti. Každopádně budu oběma(a nejen jim) držet palce ze všech sil, aby se pořádně prosadily.
HAJ
11.05.2026 17:12
Nikola si zkusila jaké to je hrát s extra třídou. Myslím si, že ve výměnách vůbec nepohořela a držela celkem krok.
Co ji sráželo, to bylo fakt špatné podání a množství DF. Alespoň ví co má zlepšit. Zajímavé je, že to dnes byla slabina jako u Lindy.
Jinak dobrá zkušenost, 1. tisícovka a nevím jestli někdy hrála na ta velkém stadionu. Takže Niko: dobrý turnaj a makat.
frenkie57
11.05.2026 17:28
Myslím, že tu Benčič vyřadila na AO na podobně velkém kurtu.
baba
11.05.2026 17:12
To poranit!!!ale budiž Homole ke cti, že se místy snažila o agresivní tenis.Jenze to dlouho nevydržela, dala pomalejší míč či špatný kraťas a bylo vymalováno.Alesnazila se...
baba
11.05.2026 17:13
Děs ty opravy - To podání...budiž Nikole...
Diabolique
11.05.2026 17:06
Pekny to bylo. Tak ted by jeste mela neco predvest ta nase otravna duchodkyne
Serpens
11.05.2026 17:03
Nikola si může s Terezou podat ruce, úplně stejná slabina, která jim prohrává zápasy. Nikola akorát občas podává dobře, Tereza podává špatně pořád.
tenisman1233
11.05.2026 17:05
Dnes to podání ovlivněno zčásti returnem Svitoliny,práskala do toho,co to šlo.
Mony
11.05.2026 17:10
Když nedáš skoro žádný 1.servis, tak je něco hodně špatně
tenisman1233
11.05.2026 17:18
S trefováním 1.servisu bojuje Nikola dlouhodobě,v průměru trefuje 45-50% v každém zápase.Dnes to byl jen její průměr.
Mony
11.05.2026 17:23
Dnes to nebylo ani 20%
tenisman1233
11.05.2026 17:28
Statistiky na livesportu ukazují 48%
Mony
11.05.2026 17:34
je fakt, že jsem neviděl půlku 1.setu
frenkie57
11.05.2026 17:12
Když chybí první servis, tak se do toho práská z druhého jedna radost.
frenkie57
11.05.2026 17:08
jj, špatný servis jí prohrál zápas, protože jinak byla Svitka celkem hratelná, jenže bez potvzených brejků není naděje na úspěch.
Ale jinak může být Nikola s učinkováním v Římě spokojená, vyhrála dva zápasy, slušně využila pozici LL, nabrala dost bodů, pomocí kterých se zakousla hluboko do první stovky(65).
Mantra
11.05.2026 17:09
přesně. Kopla do těch dveří a vlítla tam. Tleskám. Teď srovná do konce roku účty a za rok už bez nervů zabezpečí rodinu. Víc je jen bonus. (já vím, peníze)
frenkie57
11.05.2026 17:18
Však je to, spolu s touhou po titulech, ta hlavní motivace, na tom není nic špatného.
Serpens
11.05.2026 17:10
To jo, musím konstatovat, že se jeví aktuálně jako mnohem perspektivnější než Valentová. Umí s těmi nejlepšími hrát.
Mony
11.05.2026 17:11
U holek tohle neodhadneš dopředu
Serpens
11.05.2026 17:13
Proto je tam to aktuálně
Mony
11.05.2026 17:21
Vlastně i u kluků.. kdo by si tipnul ,že juniorský suverén Forejtek takhle propadne Ve srovnání s Lehečkou Macháčem i Svrčinou.
Ti k němu v juniorech vzhlíželi
Serpens
11.05.2026 17:25
Tak u juniorů jsou ty odhady skutečně jako sázka do loterie. Ale v dospělých už se dá odhadovat.
Mantra
11.05.2026 17:26
ó má milá Brendo, kde jsi
frenkie57
11.05.2026 17:31
Peče dorty a peče na tenis.
frenkie57
11.05.2026 17:19
A hlavně umí s nimi držet krok i na antuce, Terka je spíš hardová hráčka, stejně jako spousta jiných.
Liverpool22
11.05.2026 17:32
S tím nesouhlasím. smile Terka mi přijde perspektivnější je např. o rok mladší a už je v TOP 50. Terce stejně jako Lindě N. prorokuji GS tituly - vidím v nich potenciál, ten X-factor.....což u Nikoly nevidím - ona hraje hurá styl a je to hodně nekonzistentní.
frenkie57
11.05.2026 17:36
Zatím ano, je to dost rozhárané, světové míče střídají laciné chyby, práskne tam eso a hned potom DF atd. Ale s věkem a hlavně vyhraností se to určitě zlepší. Pro Terezu to platí také, ještě to nejsou hotové hráčky,dejme jim čas.
Liverpool22
11.05.2026 17:39
Přesně tak - 19 + 20 let času mají dost. smile
frenkie57
11.05.2026 17:10
Tereza musí opravdu zlepšit servis a také hru na saku, jinak se dál neposune.
pantera1
11.05.2026 17:03
Je to večer na Karol, ale jak psal pan Frenkie, dneska je nejspíš konec našich holek na římské oranici.
frenkie57
11.05.2026 17:08
Obávám se, že se mé obavy potvdí.
pantera1
11.05.2026 17:14
A v těch chlapech, co je tam za chamraď . Když pominu Zvíře, Kejmla, Skautika, Slečinku a Hříšnou karotku, to jsou teda kabrňáci, jeden lepší, jak druhej .
frenkie57
11.05.2026 17:26
no, někdo tam být musí. Ale ono je to stejně šumák, na piedestal nejvyšší stejně vyleze zase Janek z Tyrol. Nuda.
pantera1
11.05.2026 17:38
A ti se urvou ze řetězu všechno kromě Janka vyřadí, zbytek dorazí Jenda a má titul na zývačku .
Serpens
11.05.2026 16:55
Svitolinová má brejk. Udržela si totiž servis. Nejspíš to můžeme odpískat.
Mony
11.05.2026 16:50
Čekal jsem, že nebude stačit v mezihře, ale bude se držet servisem, a ono je to úplně naopak
Diabolique
11.05.2026 16:48
Nikola dnes hraje skvele. I kdyz to nakonec prohraje, ostudu neudelala a ve druhem setu drzi krok s TOP10 hrackou. Z te holky jeste neco bude
chlebavevaju
11.05.2026 16:48
3x brejknout a ani jednou nepotvrdit, to je zoufalost. Z toho by už normální hráčka dávno vytěžila set.
frenkie57
11.05.2026 16:56
Málem i na počtvté. Škoda.
Serpens
11.05.2026 16:48
Nechápu, kam se podělo to podání ze zápasu proti Keysové. Jak úplně jiná hráčka. Jen brejkama toho asi moc neuhraje.
Vlk-v-trave
11.05.2026 16:42
Zacatky setu Niky ma pekne...;-)
Ale asi to dnes nebude stacit... ten servis... jajaj...
Mony
11.05.2026 16:41
To se nedá koukat na ten její servis
frenkie57
11.05.2026 16:46
Teď si znovu vybojovala brejk a vsadím boty, že zase nepotvrdí. Ten servis je zoufalej, už 8DF.
frenkie57
11.05.2026 16:31
Nikola si zase vypracovala brejk, ale mám obavy, že ho opět nepotvrdí. Dneska je to na servu fakt slabota.
Diabolique
11.05.2026 16:08
2-0 -> 2-5
Mantra
11.05.2026 16:11
Svitka si taky myslela, že to bude samo. Ale rychle pochopila, že bude lepší zabrat
Mantra
11.05.2026 16:05
to už bude na jednu branku
chlebavevaju
11.05.2026 16:06
Jj, to je tak, když naše hráčky neumí podávat, jedna jak druhá.
tenisman1233
11.05.2026 16:07
když podává 170 km/h
chlebavevaju
11.05.2026 16:08
A kolik takových servisu trefí na počet DF.
tenisman1233
11.05.2026 16:15
Riskuje,z toho vychází DF.A servisem si celkem pomáhá, ale elina redukuje výborně.
chlebavevaju
11.05.2026 16:18
50% 1. podání do kurtu a jen 55% 18% úspěšnosti po druhém servisu, to mluví za vše.
chlebavevaju
11.05.2026 16:18
55% je úspěšnost po 1. podání, 18% po druhém
tenisman1233
11.05.2026 16:26
2.podání hodně agresivně returnuje Svitolina.Těch 50% je na Nikču celkem slušný,obvykle mívá 40%.
Mantra
11.05.2026 16:10
mě nepřijde že by neměla servis, ale je to málo
Mantra
11.05.2026 16:10
i když procenta LIndy Noskové dneska (v prvním setu, ve druhém nevím) ukazovala strašidelné čísla
Blondie
11.05.2026 15:59
Prosím, prosím, máte stream?
Diabolique
11.05.2026 16:01
viprow.co
frenkie57
11.05.2026 16:02
https://www.viprow.co/wta-tour/wta-rome-elina-svitolina-vs-nikola-bartunkova-online-stream-1
Blondie
11.05.2026 16:12
Díky oběma, mně to nejede :(
Diabolique
11.05.2026 16:15
No na tom presnym co ti daval frankie si musi vybrat jeden ze streamu a na nej kliknout ... Ale musis mit na pocitaci antivir a adblocker aby ti nic nevyskakovalo.
com
11.05.2026 16:11
prosis na kolenou?
Mantra
11.05.2026 16:14
to je ale standardní poloha ne?
Blondie
11.05.2026 16:39
Už začala fungovat klasika, ale díky všem!
GiltyPleasure
11.05.2026 16:43
Nepodporuji jinak sázkovky, ale přes Tipsport je hromada streamů při vsazení minimálně 30 Kč za měsíc...
(Základní vklad tuším stovka.)
Diabolique
11.05.2026 16:46
Tipsport je NESKUTECNEJ! To ze davaj prenosy i z padesaty ligy z Horni Dolni, takze kdyz te zajima nejaka tenistka co hraje na nejakem ITF nizke kategorie, tam to vetsinou najdes.
GiltyPleasure
11.05.2026 16:48
Právě. Za tu cenu skoro zadarmo (a když náhodou vyhraješ svou sázku, tak úplně zadarmo ).
Mantra
11.05.2026 17:08
jiné sázkovky v zahraničí to mají i bez 30kč.
GiltyPleasure
11.05.2026 17:12
Zajímavé.
Ale tam to bude poněkud technicky a legálně náročnější, když se k nim našinec nemá teoreticky dostat...
Mantra
11.05.2026 17:21
uplně v pohodě. jsou i takové, kde jedeš jen přes krypto.
com
11.05.2026 15:57
Bartunkova už šokuje v Římě Tak ješte aby měla šoky večer Karolína smilesmile
com
11.05.2026 15:59
tak už došokováno to teda bylo rychlý
Vlk-v-trave
11.05.2026 15:53
Niki - ma jasno - jestli vyhrat bitvu, tak na saku ;-)
Mantra
11.05.2026 15:51
začala bez bázně a hany
frenkie57
11.05.2026 15:56
A už si vypracovala brejk čistou hrou.
Mantra
11.05.2026 15:59
a taky odevzdala čistou
frenkie57
11.05.2026 16:01
Bohužel
Diabolique
11.05.2026 15:16
No, bude bojovat tak za pul hodiny ... a prekvapit asi nemuze. Ted jsem doposlouchal vcerejsi Tennis Podcast a tam mluvili o tom, ze na dosavadnim Rime ma asi nejsuverennejsi projev Svitolina, i lepsi nez Ryba nebo Iga.
PTP
11.05.2026 15:21
Sorana dneska ještě lepší.
Mantra
11.05.2026 15:21
já viděl Rybakinu a to tedy byl masakr. Hrála jen na půl plynu a jen např. v 1. gemu druhého setu se k tomu postavila a byla neuvěřitelně sebejistá. Pro mě total favorit numero uno
