Nosková snadno padla s Cirsteaovou. V Římě končí a debut v TOP 10 si nezajistí

DNES, 10:50
WTA ŘÍM - Linda Nosková (21) na tisícovce v Římě nevyužila velkou šanci a třetí čtvrtfinále v řadě na prestižním antukovém podniku si nezahraje. Česká tenistka po nepovedeném výkonu padla 2:6, 4:6 s rumunskou veteránkou Soranou Cirsteaovou (36), přemožitelkou světové jedničky Aryny Sabalenkové. Zároveň se tak připravila o možnost debutu v TOP 10.
Linda Nosková v Římě bojuje o postup do čtvrtfinále (@ MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP / Profimedia)

Nosková – Cirsteaová 2:6, 4:6

Noskové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v první hře zahodila gamebol a ztratila servis. I druhá hra šla přes shodu. Češka v něm po dlouhé bekhendové výměně křížem ukončila bod vítězným forhendem a smazala výhodu Cirsteaové. K brejkbolu se však nedostala a Rumunka po přímém bodu zvýšila na 2:0. Ani druhé podání česká hráčka neudržela a i kvůli nevynuceným chybám rychle prohrávala o dva brejky. Na výsledkovou tabuly se dostala až po skončení pátého gamu. Do problémů na servisu se dostala i za stavu 1:5. Po velmi dlouhém gamu, ve kterém využila až pátý gamebol nakonec snížila. Na returnu se jí však absolutně nedařilo a Rumunka úvodní sadu dopodávala.

Česká tenistka si jako první prohrála servis i ve druhém dějství. Rumunka získala brejk hned ve třetí hře. Cirsteaová následně uhrála čistou hru a zvýšila na 3:1. Především na svém podání hrála veteránka skvěle. Měla daleko vyšší úspěšnost prvního servisu, diktovala tempo hry a neztrácela po něm takřka žádné body. To však trvalo jen set a půl.

Nosková však ještě zabojovala, poprvé v zápase sebrala soupeřce podání a srovnala na 3:3. V sedmém gamu si pomohla i skvělým vítězným zkrácením hry z forhendu, získala třetí hru v řadě a poprvé se v utkání dostala do vedení. Na víc už se však nezmohla a obrat nedokonala. Za stavu 4:4 počtvrté v zápase ztratila servis a rumunská veteránka následně zápas dopodávala. Cirsteaová tak navázala na šokující výhru nad světovo jedničkou Sabalenkovou a v Římě postoupila do čtvrtfinále.

Nosková, která prožívala velmi dobrou antukovou část sezony, tak zahodila velkou šanci na další skvělý výsledek. Po čtvrtfinále na kvalitně obsazené pětistovce ve Stuttgartu i na podniku WTA 1000 v Madridu byla jediný krok od třetího postupu mezi osmičku nejlepších v řadě. Zároveň se také připravila o možnost debutu v TOP 10, kam by se dostala při prípadném postupu do finále. K posunu do elitní desítky ale pomohla své krajance Karolíně Muchové.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka se proti v životní formě hrající rumunské veteránce snažila o odplatu a potvrdila, že se jedná o její velmi nebolíbenou soupeřku. Cirsteaová ve vzájemná bilance vede už 3:2 a z posledních čtyřech duelů prohrála jediný. Nosková zvítězila před dvěma lety v Brisbane a po obratu letos v Indian Wells. Cirsteaová byla jasně lepší v únoru v Dubaji, zde v Římě a po bitvě v Miami.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

aligo
11.05.2026 13:20
Soranka je letos prostě úžasná
Saulnier
11.05.2026 13:13
Ako vidíte zápas Ostapenko - Kalinskaya?
Podľa mňa ju Ostapenko vytrieska ako žito
Inak nie som veľkým fanúšikom ani jednej z nich, takže keď to bude naopak, bude mi to jedno
Mantra
11.05.2026 13:14
proč se o to zajímáš, když je ti to jedno a nefandíš ani jedné? pánaboha
aligo
11.05.2026 13:18
Chce tip na tipáč
Saulnier
11.05.2026 13:28
to nie
len ma zaujímajú názory niektorých diskutérov, lebo ich považujem za fundované
Saulnier
11.05.2026 13:21
nie je na tom vôbec nič nepochopiteľné
Mantra
11.05.2026 13:51
tak proč píšeš, že tě to nezajímá, když tě to zajímá? jinak mi nevadí, že někdo má zájem o jiné zápasy, ale je to napsané jako pojď na mě z boku
Saulnier
11.05.2026 13:54
nepíšem, že ma to nezaujíma, len že tým hráčkam nefandím
ale tak dobre no, mohlo to tak vyznieť
Vlk-v-trave
11.05.2026 13:26
Jednoduse ultimatni Penko ji bud vybombarduje nebo vybombarduje tribuny :-D
frenkie57
11.05.2026 13:36
Ano, nějaká polovičatost je Naducánkovi cizí.
Vlk-v-trave
11.05.2026 13:42
Neexistuje... v nejakem rozhovoru se ji ptali - jestli by jako nepopremyslela... jasna odpoved... ne... jsem sva, jsem na to hrda, je mi jedno, kdo co si mysli :-D vcetne outfitu :-D
Vlk-v-trave
11.05.2026 14:32
Bombardovani Penko bylo nakonec vitezne :D
Ale byl tam chvili nabeh...na bobardovani okoli... ale penko mela svuj den :-)))
Ladi
11.05.2026 13:06
Katastrofální Linda, tři jednoduché míčky za sebou do sítě! O podání ani nemluvě 7 dvojchyb by bylo pro nějakou začátečníci ale ne pro Lindu. Myslím si,že lepší postavení v žebříčku již nezíská. A tolik jsem od ni očekával.
HAJ
11.05.2026 13:21
No, lepší postavení v žebříčku už tuším měla. Já si myslím, že by se neměly dělat úsudky bezprostředně, kdy je člověk zklamán. Lindě je 21 let a už v tak mladém věku nám přinesla mnoho pozitivních vítězných utkání, samozřejmě taky někdy nečekané prohry. Je to jenom sport se všemi úspěchy a neúspěchy.
Já si myslím, že Soraně dnes sedly podmínky lépe než Lindě. A nakonec Sorana má letos fazónu jak hrom, takže to není žádná tragedie.
frenkie57
11.05.2026 13:35
S tím můžu jedině souhlasit.
tenisman1233
11.05.2026 13:34
Myslím,že to je moc přísné ,ty údery do sítě vychází z agresivní hry.
Mantra
11.05.2026 13:02
no tak jsem to nedokoukal, říkal si: co kdyby, ale ne. Tohle bylo od prvních pár gemů tak ložený.
Kreuz
11.05.2026 13:02
Koukam ze Noskova dostala pekne na prdel... doufam ze dneska nevyleti vsechny
Vlk-v-trave
11.05.2026 12:58
A ted prijdou ty pekelne vyzvy...;-)
baba
11.05.2026 12:45
Kdepak, Linda chybí nátura zabejčeného buldoka, který to nikdy nevzdává a pořád zkouší. Na ní je hned vidět, že jí to prostě nechutná, necítí se a tak jedem jinam.... Myslím, že s touhle náturou se nedá vyhrát velký turnaj ....
Ale jinak solidní výkony ,pár kol skoro v každém turnaji poslední doby, vlastně se nic neděje ...
hanz
11.05.2026 12:50
Naprostý souhlas, není tam ta zarytost...
frenkie57
11.05.2026 12:43
No, ale něco pozitivního z toho dnešního mače přeci jenom vzešlo: Muška je od pondělka v TopTen.
Vlk-v-trave
11.05.2026 12:42
V tech promenlivych vetrnych podminkach - Sorana mnohem tenisove lepsi...
Lindin "nestravny" styl nemel narok... bohuzel... ale Sorane, tehle veterance. nelze neprat... aj take za tu Sabalenku se po tehle prohre da dokonce usmat... z pohledu divaka...
Linda ma o cem premyslet, a chapu, ze na konci vyletu do Rima, se u saka tvarila jak by ji prejel traktor... aspon je videt, ze tam nekde ta horkost z prohry je, a neee.... ze ji to je jedno :-))

P.S. Vitej Musko zpet v top10 :-))
GiltyPleasure
11.05.2026 12:49
Kdo taky říká, že je to Lindě jedno...

Je dobré si s ní vyslechnout nějaký rozhovor, např. z ledna z podcastu Přes příkop...
Vlk-v-trave
11.05.2026 12:57
jen narazka na nektere pohledy fans, ze je ji to jako jedno...
GiltyPleasure
11.05.2026 12:59
Já to chápu, a chápu, že často pro mnohé vypadá, že je bezemoční (i když je opak pravdou).
PTP
11.05.2026 12:54
Ještě se z toho zklamání může vymlátit ve čtyřhře.
Vlk-v-trave
11.05.2026 12:55
;-)
Serpens
11.05.2026 12:41
Linda se nebojí hrát proti favoritkám, nebojí se riskovat ve vypjatých momentech, ale čeho se bojí jako čert kříže, jsou zápasy právě proti podobným rozjetým soupeřkám jakéhokoli ranku nebo věku, kde musí ukázat jakési umění tyto hráčky "zkrotit" nebo znejistit, a tím i zastavit. Vždycky jen dostane nářez jako další v pořadí.
HAJ
11.05.2026 12:38
Dnes Lindě nesedlo nic. S prvním podáním 43% se zkrátka proto Soraně hrát nedá a když se ve druhém trochu zvedla , tak ji svými chybami darovala 9 game ve druhém a bylo vymalováno. Neskutečně dopodávaný zápas od Sorany.
No nic, tak v dalších turnajích doufejme u Lindy v lepší zítřky.
frenkie57
11.05.2026 12:41
Jak říkával Bosák - doufejme v lepší příští.
HAJ
11.05.2026 13:03
Jo, přesně tak.
hanz
11.05.2026 12:36
Klasika... když se jí otevřely dveře do semíčka, hned to zazdila... ale což, stejně se nic nečekalo... :)
lvicek
11.05.2026 13:46
Ony se ji ty dvere neotevrely. Dvere si otevrela Sorana a taky byla rozhodnuta jimi projit...
frenkie57
11.05.2026 12:36
Aspoň, že prohrála se Soránou, to je kouše ta porážka tak nějak snadněji.

Druhý set už byl o dost vyrovnanější, Linda si mohla dělat naděje třeba na TB, ale přišla mizerně odehraná devátá hra, ztráta podání a bylo jasné, že je hotovo.
PTP
11.05.2026 12:34
Od Sorany mě to tak nebolí
Diabolique
11.05.2026 12:43
Jen pockej, priste si vezme vetsiho pripinaka!
PTP
11.05.2026 12:56
Dneska už byl i tak dost velkej.
tenisman1233
11.05.2026 12:34
Sorana bylo po celý zápas lepší a když linda měla momentum na své straně tak to zazdila chybami.
PTP
11.05.2026 12:29
Doprdele, kam pospícháš?
chlebavevaju
11.05.2026 12:29
Odpověděl sis prvním slovem, přesně tam.
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 12:28
Linda teď kolaps, chyba za chybou
frenkie57
11.05.2026 12:29
Ztratila podání a myslím, že si to Rumunka už v poho dopodává.
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 12:29
zoufalý game, to se měla jít radši projít k lavičce a vyměnit raketu. Tohle se jí prostě stávat nemůže. Už jí není šestnáct
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 12:26
Linda sle hrozné chyby z bh plus teď dvojchyba
frenkie57
11.05.2026 12:29
7 DF
Mony
11.05.2026 12:21
Někde Linda ztratila ty hřebíky v nose, že?
frenkie57
11.05.2026 12:30
Říkala, že je na antuku nosit nebude.
tenisman1233
11.05.2026 12:16
Teď se Linda zlepšila a doslova se k tomu brejku domlátila.
frenkie57
11.05.2026 12:19
jj, druhý set je o něco lepší, ale pořád dost UE. Ale chybuje více i Sorana.
frenkie57
11.05.2026 12:20
Škoda, že nechodí více první serv.
HankMoody
11.05.2026 12:10
Parádní výkon od Sori, moc jí to přeju. Vyzrála do skvělý hráčky, užívá si to.
subaru
11.05.2026 12:06
Přístup: nějak to nevyšlo.
rkames
11.05.2026 12:06
Lindy řeč těla = spráskanej pes
frenkie57
11.05.2026 12:20
Mluví o tom i komentátor.
chlebavevaju
11.05.2026 12:03
Nosková je tak nemožně zoufalá, až člověku zhnusí i kritiku. Dneska ji ušetřím.
HankMoody
11.05.2026 12:01
Je skvělý vidět, jaký level tenisu dokáže ještě Sorana hrát. Vždy sem jí fandil, společně s Anou Ivanovic nejkrásnější brunetky WTA.
Saulnier
11.05.2026 12:02

sú to bohyne
Otmar
11.05.2026 11:56
Kdyby nehrála proti Lindě, řičel bych nadšením. Sorana hraje skvěle a trefuje fantastické balóny, báječně ji to sluší...co si víc přát? Snad aby naproti byl někdo jiný než Linda.
Mony
11.05.2026 11:52
Neřekl bych ,že Lindě se nedaří.
Spíš Drákulka někde vysála hodně výživnou krev a dostala se do nadpozemské formy..
Lindě se nedá nic vytknout.
PTP
11.05.2026 12:18
Přesně
honza.khp
11.05.2026 11:47
první vyhrání z kapsy vyhání, Linda se snad zdravě naštve, dotoho !
HankMoody
11.05.2026 12:01
miluju tyhle český nesmyslný slovní spojení :D klasicky český je ještě - není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se :D
Otmar
11.05.2026 13:17
Asi Vám rozumím, ale to druhý je citát Pierra de Couberteina, Francouze, zakladatele OH....to Čechy nenapadlo!
frenkie57
11.05.2026 13:30
Pěkné fopá od Kaliforňana, tohle ví i školáci.
Saulnier
11.05.2026 11:45
Teraz som pozrel priebežný výsledok, Soranka ide ako píla, aspoň sa tak zdá podľa výsledku, pozeráte to niekto? Aké máte dojmy? Je to len o skvelom výkone Soranky, alebo tomu "pomáha" aj Linda?
frenkie57
11.05.2026 11:47
Je to jak píšeš, Rumunka jede jak pila, občas pomůže Linda chybou nebo kraťasy, které Sorana vždy doběhne a skvělě umístí. Zatím Linda bez šance.
PTP
11.05.2026 11:52
Ta Sorana je dneska úplně neskutečná, to je síla.
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 12:20
přišel jsem k tomu a všechno je naruby. Ale teda chyby dělají obě. Nosík víc, ale naštěstí i víc winnerů.
Ale ten bh na první bb Naštěstí druhý využila a bb potvrdila.
Saulnier
11.05.2026 11:55
ďakujem za postreh, aj keď teda je to zatiaľ v neprospech Lindy, snáď tú prevahu súperky v 2. sete trochu vyváži
pantera1
11.05.2026 12:16
Vypadá to, že dnes Nosferatu Nosíka vysaje do mrtě. Na otočku to asi nevypadá, bohužel nevidím.
Serpens
11.05.2026 11:42
Na Lindu obzvlášť působí sebedůvěra soupeřek. Čím víc si soupeřka věří, tím více si Linda nevěří. Dostává se tak do pasti jednak s vylaufovanými soupeřkami, tak mladými puškami.
Diabolique
11.05.2026 11:58
Sorana je mlada puska!
Blondie
11.05.2026 11:40
Sorana je neuvěřitelná.
A ještě má nádherný kompletek!
tommr
11.05.2026 11:37
Výkon Lindy plně odpovídá tomu jejímu prohlášení že se o top-10 nezajímá. Co by tam taky s touhle hrou dělala?
frenkie57
11.05.2026 11:34
Ta Sorana je tedy pekelně rychlá, doběhne všechno. Ten winner ve čtvtém gemu byl neskutečný.
Mantra
11.05.2026 11:29
1. servis 25%
Mantra
11.05.2026 11:31
servis nět, dlouhé výměny nedává, hlavou je v duze, tohle je pryč
Diabolique
11.05.2026 11:27
Vypada to na rychly proces. Gratulace Sorance! Rikala ze kdyz vyhraje Rim, neskonci. I kdyz do toho urcite jeste promluvi Nikola.
Oin
11.05.2026 11:27
V souboji pupíků se nad kurtem vznáší kanár.
tommr
11.05.2026 11:25
Strašnej začátek od Lindy ...
Mantra
11.05.2026 11:26
tohle ani nezačne, to už vidím jako konec. Sorana má ruku i hlavu naladěnou, tohle nedojde ani dramatu
Blondie
11.05.2026 11:41
Budee tříseťák
Mantra
11.05.2026 11:19
ten zápas bude jako přes kopírák s tím Sabalenkovic. Linda bude tlačit až to dotlačí
PTP
11.05.2026 11:15
Soranka taky ukázala pupík, tak to bude peklo!
Mantra
11.05.2026 11:19
česnek na vás
Mantra
11.05.2026 11:12
Linda má obdobnej řetěz jako Saba a ty duhový hadry už mě serou
Mantra
11.05.2026 11:11
dost tam fouká
Diabolique
11.05.2026 11:10
Samozrejme ze fandim nasim ... ale ... kdyby to vyhrala upirka, nereknu ani popel.
PTP
11.05.2026 11:11
Ty Ďáble!
The_Punisher
11.05.2026 11:06
Věřím, že to dnes Linda zvladne.
