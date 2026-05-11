Nosková snadno padla s Cirsteaovou. V Římě končí a debut v TOP 10 si nezajistí
Nosková – Cirsteaová 2:6, 4:6
Noskové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v první hře zahodila gamebol a ztratila servis. I druhá hra šla přes shodu. Češka v něm po dlouhé bekhendové výměně křížem ukončila bod vítězným forhendem a smazala výhodu Cirsteaové. K brejkbolu se však nedostala a Rumunka po přímém bodu zvýšila na 2:0. Ani druhé podání česká hráčka neudržela a i kvůli nevynuceným chybám rychle prohrávala o dva brejky. Na výsledkovou tabuly se dostala až po skončení pátého gamu. Do problémů na servisu se dostala i za stavu 1:5. Po velmi dlouhém gamu, ve kterém využila až pátý gamebol nakonec snížila. Na returnu se jí však absolutně nedařilo a Rumunka úvodní sadu dopodávala.
Česká tenistka si jako první prohrála servis i ve druhém dějství. Rumunka získala brejk hned ve třetí hře. Cirsteaová následně uhrála čistou hru a zvýšila na 3:1. Především na svém podání hrála veteránka skvěle. Měla daleko vyšší úspěšnost prvního servisu, diktovala tempo hry a neztrácela po něm takřka žádné body. To však trvalo jen set a půl.
Nosková však ještě zabojovala, poprvé v zápase sebrala soupeřce podání a srovnala na 3:3. V sedmém gamu si pomohla i skvělým vítězným zkrácením hry z forhendu, získala třetí hru v řadě a poprvé se v utkání dostala do vedení. Na víc už se však nezmohla a obrat nedokonala. Za stavu 4:4 počtvrté v zápase ztratila servis a rumunská veteránka následně zápas dopodávala. Cirsteaová tak navázala na šokující výhru nad světovo jedničkou Sabalenkovou a v Římě postoupila do čtvrtfinále.
Nosková, která prožívala velmi dobrou antukovou část sezony, tak zahodila velkou šanci na další skvělý výsledek. Po čtvrtfinále na kvalitně obsazené pětistovce ve Stuttgartu i na podniku WTA 1000 v Madridu byla jediný krok od třetího postupu mezi osmičku nejlepších v řadě. Zároveň se také připravila o možnost debutu v TOP 10, kam by se dostala při prípadném postupu do finále. K posunu do elitní desítky ale pomohla své krajance Karolíně Muchové.
Češka se proti v životní formě hrající rumunské veteránce snažila o odplatu a potvrdila, že se jedná o její velmi nebolíbenou soupeřku. Cirsteaová ve vzájemná bilance vede už 3:2 a z posledních čtyřech duelů prohrála jediný. Nosková zvítězila před dvěma lety v Brisbane a po obratu letos v Indian Wells. Cirsteaová byla jasně lepší v únoru v Dubaji, zde v Římě a po bitvě v Miami.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Podľa mňa ju Ostapenko vytrieska ako žito
Ale byl tam chvili nabeh...na bobardovani okoli... ale penko mela svuj den :-)))
Já si myslím, že Soraně dnes sedly podmínky lépe než Lindě. A nakonec Sorana má letos fazónu jak hrom, takže to není žádná tragedie.
Ale jinak solidní výkony ,pár kol skoro v každém turnaji poslední doby, vlastně se nic neděje ...
Lindin "nestravny" styl nemel narok... bohuzel... ale Sorane, tehle veterance. nelze neprat... aj take za tu Sabalenku se po tehle prohre da dokonce usmat... z pohledu divaka...
Linda ma o cem premyslet, a chapu, ze na konci vyletu do Rima, se u saka tvarila jak by ji prejel traktor... aspon je videt, ze tam nekde ta horkost z prohry je, a neee.... ze ji to je jedno :-))
P.S. Vitej Musko zpet v top10 :-))
Je dobré si s ní vyslechnout nějaký rozhovor, např. z ledna z podcastu Přes příkop...
No nic, tak v dalších turnajích doufejme u Lindy v lepší zítřky.
Druhý set už byl o dost vyrovnanější, Linda si mohla dělat naděje třeba na TB, ale přišla mizerně odehraná devátá hra, ztráta podání a bylo jasné, že je hotovo.
Spíš Drákulka někde vysála hodně výživnou krev a dostala se do nadpozemské formy..
Ale ten bh na první bb Naštěstí druhý využila a bb potvrdila.
