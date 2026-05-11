Fonseca kritizoval bouřlivou podporu od svých fanoušků. Ruší to i mě, stěžoval si
Fonseca je jedním z nejtalentovanějších mladých hráčů na mužském okruhu a mnoho odborníků mu předvídá velkou budoucnost. Dokonce se i mluvilo o tom, že by mohl konkurovat aktuálně dominující dvojici Janniku Sinnerovi a Carlosu Alcarazovi. Letošní výsledky brazilského teenagera však nejsou nijak lichotivé a nepomáhá mu ani bouřlivá podpora jeho fanoušků.
Právě o svých krajanech, kteří mu na mnoho turnajů hlasitě fandí, promluvil v rozhovoru pro brazilské ESPN. "Brazilský dav si někdy myslí, že je to fotbalový zápas. Miluji své fanoušky, ale musí existovat určitá hranice. Nejenže to ruší mého protivníka, ale ruší to i mě," postěžoval si Fonseca.
Situace, kdy jeho podporovatelé vyvolali na stadionu bouřlivé atmosféru, nastala i na aktuálně probíhajícím Masters v Římě. Při svém zdejším debutu v sobotním nočním zápase proti Srbovi Hamadu Medjedovičovi Fonseca nakonec prohrál 6:3, 3:6, 6:7 a nepotvrdil roli favorita. Zápas provázelo časté přerušování a na publikum si stěžoval i jeho srbský soupeř. Diváky několikrát napomenul i hlavní rozhodčí.
"Zápas byl příliš často přerušován. Neříkám, že to byl důvod mé prohry, ale na publiku opravdu záleží," řekl Fonseca. "Stále miluji, když mi lidé fandí. Beru to jako další lekci, příležitost k vývoji. Tenis je skvělý, protože následující týden je další příležitost hrát co nejlépe," dodal Brazilec, kterého prohra hned v úvodním zápase na italské tisícovce velmi mrzela.
