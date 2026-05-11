Dobrovolný sestup Krejčíkové na nižší úroveň. Stejnou strategii zvolila i Bejlek
Někoho to možná překvapí, ale je to naprosto logické rozhodnutí. Krejčíková v posledních letech často laborovala se zdravotními problémy a na stále probíhající akci v Římě odehrála svůj první turnaj od únorového odstoupení v Dubaji.
Pokud bude dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře konečně delší dobu stoprocentně fit, tak plánuje náročný program před French Open. Stihnout by totiž měla ještě dva podniky. Tím prvním bude vystoupení na nižší úrovni na WTA 125 v italské Parmě a pak by měla hrát kvalifikaci na pětistovce ve Štrasburku.
V Římě si zahrála s Elsou Jacquemotovou a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Minimálně dva zápasy by mohla absolvovat také v Parmě, kde plní roli nasazené čtyřky a začne proti bývalé juniorské světové jedničce Victorii Jiménezové Kasintsevové. Reprezentantka Andorry prožívá mizernou sezonu a na antuce vyhrála jen jeden z pěti zápasů.
Krejčíkovou i další českou zástupkyni Dominiku Šalkovou čeká vstup do turnaje v Parmě hned v pondělí. Šalková vyzve semifinalistku loňského French Open a nasazenou jedničku Lois Boissonovou. Krejčíková nastoupí odpoledne.
Vlastně úplně stejný scénář zvolila Bejlek. Také tato česká tenistka bojuje v poslední době se zdravím, konkrétně od šokujícího únorového triumfu na pětistovce ve Spojených arabských emirátech. Na oblíbené antuce zatím stihla jen tři zápasy s bilancí 1:2.
Na rozdíl od Krejčíkové a Šalkové však zvolila podnik WTA 125 v Paříži, kde loni skončila v kvalifikaci. Teď je ale 37. hráčkou světa a letošní ročník odstartuje coby nasazená pětka proti kvalifikantce.
Turnaj v Paříži má vzhledem ke své kategorii fantastické obsazení. Z TOP 50 žebříčku budou hrát také Madison Keysová, Leylah Fernandezová, Maya Jointová, Emma Navarrová a McCartney Kesslerová.
Přehled turnaje WTA 125 v Parmě | Přehled turnaje WTA 125 v Paříži
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře