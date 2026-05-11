Dobrovolný sestup Krejčíkové na nižší úroveň. Stejnou strategii zvolila i Bejlek

DNES, 09:00
Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se vrací po dalších zdravotních problémech a nutně potřebují i s ohledem na blížící se French Open zápasovou praxi. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře i senzační vítězka letošní pětistovky ve Spojených arabských emirátech se proto rozhodly v tomto týdnu startovat na nižší úrovni.
Barbora Krejčíková potřebuje po zranění nabrat zápasovou praxi (© DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Někoho to možná překvapí, ale je to naprosto logické rozhodnutí. Krejčíková v posledních letech často laborovala se zdravotními problémy a na stále probíhající akci v Římě odehrála svůj první turnaj od únorového odstoupení v Dubaji.

Pokud bude dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře konečně delší dobu stoprocentně fit, tak plánuje náročný program před French Open. Stihnout by totiž měla ještě dva podniky. Tím prvním bude vystoupení na nižší úrovni na WTA 125 v italské Parmě a pak by měla hrát kvalifikaci na pětistovce ve Štrasburku.

V Římě si zahrála s Elsou Jacquemotovou a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Minimálně dva zápasy by mohla absolvovat také v Parmě, kde plní roli nasazené čtyřky a začne proti bývalé juniorské světové jedničce Victorii Jiménezové Kasintsevové. Reprezentantka Andorry prožívá mizernou sezonu a na antuce vyhrála jen jeden z pěti zápasů.

Krejčíkovou i další českou zástupkyni Dominiku Šalkovou čeká vstup do turnaje v Parmě hned v pondělí. Šalková vyzve semifinalistku loňského French Open a nasazenou jedničku Lois Boissonovou. Krejčíková nastoupí odpoledne.

Vlastně úplně stejný scénář zvolila Bejlek. Také tato česká tenistka bojuje v poslední době se zdravím, konkrétně od šokujícího únorového triumfu na pětistovce ve Spojených arabských emirátech. Na oblíbené antuce zatím stihla jen tři zápasy s bilancí 1:2.

Na rozdíl od Krejčíkové a Šalkové však zvolila podnik WTA 125 v Paříži, kde loni skončila v kvalifikaci. Teď je ale 37. hráčkou světa a letošní ročník odstartuje coby nasazená pětka proti kvalifikantce.

Turnaj v Paříži má vzhledem ke své kategorii fantastické obsazení. Z TOP 50 žebříčku budou hrát také Madison Keysová, Leylah Fernandezová, Maya Jointová, Emma Navarrová a McCartney Kesslerová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
GaelM
11.05.2026 10:11
U Sáry jde hodně i o bodový zisk. Pokud by uhrála aspoň dva zápasy, má velmi slušnou šanci být na RG nasazená.
Diabolique
11.05.2026 10:11
aligo
11.05.2026 10:27
Není na to už pozdě?
GaelM
11.05.2026 10:32
Nemyslím si. Řím se do nasazování normálně počítá, takže proč by neměly další turnaje, které končí ve stejném týdnu?
misa
11.05.2026 10:48
ano
The_Punisher
11.05.2026 11:07
Měla by se snažit a hlavně ve zdraví
Mony
11.05.2026 11:54
Ano, to je velká výhoda, která je často přehlížena
tenisman1233
11.05.2026 09:04
V Paříži hraje třeba i Keys,či Fernandez.Sára i Bára jsou hráčky top 50.Na rozehrání před RG nejlepší varianta.
Mantra
11.05.2026 09:02
u Sáry se dá napsat, že tam patří. bohužel
