Českou tragédii nezachránila ani Plíšková. Proti světové dvojce schytala kanára a výprask

DNES, 20:45
Aktuality 76
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková (34) byla na turnaji WTA 1000 v Římě poslední českou nadějí ve dvouhře. Od Jeleny Rybakinové (26) však schytala obrovský výprask. Bývalá světová jednička se v boji o čtvrtfinále trápila na servisu a tempo světové dvojky absolutně nestíhala. V úvodním dějství schytala rychlého kanára, výrazný odpor nekladla ani ve druhé sadě a prohrála 0:6, 2:6. Navázala tak na vypadnutí Lindy Noskové i Nikoly Bartůňkové a tragický český den v Římě nezachránila.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Rybakina Elena
Karolína Plíšková v Římě schytala výprask od Jeleny Rybakinové (@ Alter Photos / Sipa USA / Profimedia)

Plíšková – Rybakinová 0:6, 2:6

Plíšková v osmifinálovém duelu trápila Rybakinovou hned v úvodní hře, ve které se po dvojchybě soupeřky dostala k brejkbolu. Ten ale nevyužila a světová dvojka si servis udržela. Na neproměněnou šanci vzápětí doplatila. Podobný scénář se totiž odehrával i při podání Češky, která za stavu 30:30 dala dvojchybu. Favoritka se ale možnosti chopila a slavila rychlý brejk. Následně si po vítězném úderu a esu připsala čistou hru a zvýšila na 3:0. Bývalá světová jednička se trápila i v dalším gamu a ani tentokrát si servis neudržela.

V páté hře se díky vítěznému forhendu a skvělému returnu sice dostala do vedení, další bod ale nepřidala a ani tentokrát se jí nepodařilo snížit. Rybakinová diktovala tempo hry svým forhendem i v úvodu šesté hry. Plíšková ještě přímým bodem srovnala, ale následně ztratila tři míče v řadě. Neudržela si ani třetí servis, schytala tak od světové dvojky potupného kanára a prohrála s ní i devátý set.

Ve druhém dějství se ze začátku nic neměnila. Češka začala svůj game na servisu dvojchybou a ani tentokrát neukončila své trápení. První game si připsala až v desátém gamu zápasu, kdy si poprvé uhrála podání a snížila na 1:3. Následně využila i nevynucených chyb a dvojchyby Rybakinové a dostala se k dvěma brejkbolům v řadě. Ten druhý po další dvojchybě favoritky využila a vzala si zpět ztracený servis.

Šestou hru začala světová dvojka přesným vítězným forhendem na lajnu. Na ten Češka reagovala taktéž skvělým nechytatelným forhendem. K dorovnání jí to však nepomohlo, znovu ztratila servis a Rybakinová zvýšila na 4:2. Plíšková následně předvedla povedenou hru na returnu, když dokázala vracet rychlé servisy soupeřky. K brejkbolu se ale nedostala a ocitla se jedinou hru od porážky. Světévá dvojka začala vítězným bekhendem po lajně. Následně jí pomohla i tyčka, od které se míček odrazil zpět do dvorce Češky a ta následně chybovala. Dva mečboly si připravila vítězným forhendem. Ty ještě česká tenistka odvrátila a připsala si i premiérová dvě esa. Čtvrtou šanci už favoritka využila a slavila postup do čtvrtfinále.

Plíšková tak proti světové dvojce Rybakinové ani v pátém vzájemném střetnutí neuhrála ani set. Úřadující vítězka Australian Open se po nečekaném krachu v Madridu zase dostala do formy, když v Římě kromě bývalé světové jedničky suverénně přehrála i Marii Sakkariovou a Alexandru Ealaovou. V boji o postup mezi čtyřku nejlepších vyzve turnajovou sedmičku Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Šampionka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 však i přes dnešní výprask může pokládat tento turnaj za úspěšný. Nejprve přežila bitvy s Jessicou Bouzasovou a Jaqueline Cristianovou, přestože prohrávala o set a brejk a proti Rumunce likvidovala tři mečboly na returnu, a následně dominovala proti veteránce Lauře Siegemundové. Pokračuje tak ve fantastickém comebacku po dlouhém zranění a výborném antukovém jaru, během něhož zapsala čtvrtfinále v Linci i Madridu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

76
Přidat komentář
Otmar
11.05.2026 22:09
Takže dnešní Řím přežila jen Marie v deblu, jinak dočista dočista. Ke cti Marii slouží, že byla nejlepší na kurtu, zato co tam dneska předvedla Dabrowski, to je na domácí vězení, ta snad zpackala i zamávání věrným. Stane se!
Reagovat
misa
11.05.2026 22:07
Jelena Rybakina je pro mě reprezentantkou čisté ženské krásy a něhy. U nás je to Maruška Bouzková. To jsou takové princezny z pohádky smile
Reagovat
Vlk-v-trave
11.05.2026 22:09
:-)
Reagovat
Liverpool22
11.05.2026 22:10
smile
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 22:13
Reagovat
lolEk
11.05.2026 22:13
je to bohyně
Reagovat
HAJ
11.05.2026 22:04
No, dnes naše holky plály jak pochodeň na servisu a proti tak kvalitním soupeřkám bez šance.
Reagovat
Vlk-v-trave
11.05.2026 22:02
Rybka si nesundala ani rozpinkavaci bluzu... takze vyhrala nejen v suchym, ale i v rozpinkavaci bluze... Jelena jen potvrzuje, ze v teto sezone to je nejlepsi hracka na okruhu WTA. A prehrat ji... neni rozhodne jednoduche... bud musi chybet Vukov, nebo mit proste spatny den, nebo jeste Sabalenka v dobrem modu.... Pokud ji vydrzi forma do Wimbledonu, a Vukov v boxu, bude to pro kazdou hracku tezka vyzva, vcetne i te Sabalenky, ktera je na te trave celkem marna... (vzhledem k jejim moznostem)
No nic i tak Kaja dobry turnaj...
Rybakinu ceka Maminka... a moc to nevidim pro maminku... (a jeste spolecne casto trenuji...) pak bude Pegula nebo Swiatek... Iga se trochu zveda... ale nevim, nevim... no musi mit spatny den...;-)
Naslapnuto nejen k finale v Rime ma slibne... a pokud turnaj vyhraje tak v race zvysi naskok pred Bojkotkou kolem 1000 b.
Reagovat
tenisman1233
11.05.2026 22:04
Vukov ji vždy dá jednoduchou radu a pak to jde samo.
Reagovat
Liverpool22
11.05.2026 22:10
*250*
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 22:04
Rozpinkávacie oblečenie nosí šťastie, aj Kostyuk si to myslí
Reagovat
lolEk
11.05.2026 22:11
Reagovat
hanz
11.05.2026 21:57
No, jak jsem psal, COMČA by ten splachovák stihl do večerky...
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:56
Tak doubrou noc
Reagovat
chlebavevaju
11.05.2026 21:57
Noc je ještě mladá.
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:58
Budu tu k 6 7
Reagovat
EllNino
11.05.2026 21:48
Karolína i přes prohru letos 9:3 na antuce, to snad neměla ani v sezóně 2017
Reagovat
Blondie
11.05.2026 21:59
2018 měla 11:3!
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:46
Reagovat
lolEk
11.05.2026 21:42
ehm...tak jak to je teda? už jí ničí?
Reagovat
Blondie
11.05.2026 21:41
Jestli tohle Karo proti elfce otočí, tak se budu smát týden XD
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 21:41
Rybakina uz nemuze. Tady je hotovo. Koho ma Pliskova v pristim kole?
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 21:40
žeby brejk?
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 21:40
Pojd, Pliskojc!
Jeden gem, druhej gem ... az jich bude sest, tak pak jeste ten treti set.
Reagovat
Blondie
11.05.2026 21:38
Ta reakce na první hru :D nice, Karo. Užívej si velký kurty :-)
Líbí se mi, jak jí fandí.
Reagovat
tenisman1233
11.05.2026 21:38
Je to tam,Kája má aspoň ten gem.
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 21:34
Rekl nekdo te Pliskove, ze je posledni Ceska v osudi, takze nesmi prohrat?
Reagovat
Mony
11.05.2026 21:33
Tohle mi připomíná nějaké finále tady Římě..
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:34
A to i behala v 1.setu.
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:30
oci vidi
Reagovat
chlebavevaju
11.05.2026 21:28
Karolína má prostě ráda rekordní zápisy, jeden double bagel v Římě je ji málo, tak si přidá druhou porci.
Reagovat
HAJ
11.05.2026 21:25
Dnes to vypadá na masakr Češek.
Reagovat
Liverpool22
11.05.2026 21:24
Rybka smile budoucí světová jednička nadělila kanárka bývalé světové jedničce
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 21:22
6:0 je 6:0, aj odporkyňa tímu záchod si potrebuje uľaviť ... ani sa jej nedivím
ale je mi trochu ľúto tohto jednoznačného priebehu
Rybka sa usmieva, mlčí a svedčí, že to má krásne v merku zatiaľ
Reagovat
Mony
11.05.2026 21:21
Hezký Kájoo!
Reagovat
Mony
11.05.2026 21:22
Tedy Hezký Bároo! Sorry
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 21:35
Kaja neodpousti.
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:19
Ten top tenis už je jinde. A nefiguruje v něm Pliskovic 5 nebo kolik vyher po operaci. Sorry.
Reagovat
Random33
11.05.2026 21:25
Opravdu? Karolina konci karieru. A rekl bych celkem dustojne. Prekvapilo me, v jakym stylu se vratila. A nevyhlasovala zadnej utok na grandslam.
Reagovat
Nenela
11.05.2026 21:30
Souhlas, kritika neni na miste. Naprosta vetsina holek i chlapu, co se vraci po tak dlouhe dobe, celkem dlouho hraji mizerne
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:31
Jenze ja reaguji na dnesni diskuze tady. Tak bud klidne zase random v random
Reagovat
Random33
11.05.2026 21:34
Tak to by me zajimalo, kolik lidi pochopilo, ze se jednalo pouze o reakci na dnesni diskuze tady.
Reagovat
Blondie
11.05.2026 21:33
No shit Sherlock

Plíšková ani nevěděla jistě, zda se vrátí.
Já jsem věrný Plíšková hater, ale ten návrat má nejen důstojný, ale ve velkém stylu - jak výsledky, tak i předváděnou hru. Dokázala přehrát opravdu dobré hráčky.
Že to ale po roční pauze u 34leté ženy nestačí na mladou top hráčku ve formě, není úplný šok, že?
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:34
Neni. Nevim proc si jini mysleli ze ano
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:36
Na druhou stranu vzpomenu Soranu. Ale co uz. Ja nic rano nepsal
Reagovat
Blondie
11.05.2026 21:40
No jo, ale taky nám z toho celkem padá čelist, ne? Není úplně obvyklé, aby 36letá baba takhle válcovala dravé mladice :)
A nikdy nevíš, kdy vlnu chytí třeba ta Plíšková. Možná poslední, ale... hrát nezapomněla, v ruce to má, hýbe se, připadá mi, že se jí v dobrém hnula hlava. Tak dodá sebevědomí a může dojít daleko.
Reagovat
misa
11.05.2026 21:53
Hejtování Plíškové se u tebe projevuje jak? Zaznamenal jsem jen samou chválu...
Reagovat
EllNino
11.05.2026 21:55
Přesně :)) Totální attention seeker, nezapomene to zmínit v jakémkoli příspěvku o Plíškové
Reagovat
Vlk-v-trave
11.05.2026 22:04
Reagovat
chlebavevaju
11.05.2026 21:19
Karčo, to neeee!
Reagovat
Diabolique
11.05.2026 21:15
Dnes to te duchodkyni nejak nejde.
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:15
Taková nápověda jak je to s tím grandslamem.
Reagovat
Mac
11.05.2026 21:22
na takových poutacich se zbraně neodkryvaji...
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:31
Jste se probudili vecer
Reagovat
Misha
11.05.2026 21:10
Prosím, můžete mi poslat stream? Všechny co jsem dosud používala nefungují . Děkuji!
Reagovat
Oin
11.05.2026 21:12
https://partner.cdnhereforu.org/15267fc1/0ccbb37e/409f4eb1
Reagovat
Misha
11.05.2026 21:14
Děkuji, jestli to má vůbec cenu :D
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 21:13
skús: https://tennistream.com/watch-tennis/
sú tam 2 streamy
Reagovat
Liverpool22
11.05.2026 21:17
https://partner.cdnhereforu.org/15267fc1/0ccbb37e/5a20d93c
Reagovat
miledus
11.05.2026 21:22
https://freestreams-live1c.pk/tennis-channel-1/
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:07
Už se opakuji dneska. Ale Ryba je brutální. Teď pojede lazo plazo a v druhem zase zabere hned zkraje
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 21:08
preto je to: "Brutální výzva"
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:09
A to si jeste nesundala triko. Ani nesunda.
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 21:13
nemôžeme mať všetko
Reagovat
Mantra
11.05.2026 21:14
Je to skoda. Vukovovi se da zavidet
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 21:28
Všetci mu môžu závidieť
vraviac že lásky dávno niet
všetci mu môžu zavidieť
že ju má rád
Reagovat
misa
11.05.2026 21:36
Reagovat
tenisman1233
11.05.2026 21:11
Dostala radu,ať si otevírá dvorec a Kája nestíhá.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 21:18
Vosaka to zas brutálně se_e
Reagovat
com
11.05.2026 21:06
dobrou
Reagovat
hanz
11.05.2026 21:12
Večerku máš do deseti, to už bude Kája v letadle... jen ještě užívej ŘÍM
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 21:19
neflákej to jo! Ještě jedno kakaíčko a 5 džusů
Reagovat
Blondie
11.05.2026 21:35
Bude zas v noci lítat, nenaváděj ho
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.05.2026 21:19
kanár to nebude poprvý a nejspíš ani naposled, tak co...
Reagovat
Saulnier
11.05.2026 20:59
ready? play
Reagovat
Mantra
11.05.2026 20:53
A mezitím kdesi Krejcikova vyhrala set
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist