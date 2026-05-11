Českou tragédii nezachránila ani Plíšková. Proti světové dvojce schytala kanára a výprask
Plíšková – Rybakinová 0:6, 2:6
Plíšková v osmifinálovém duelu trápila Rybakinovou hned v úvodní hře, ve které se po dvojchybě soupeřky dostala k brejkbolu. Ten ale nevyužila a světová dvojka si servis udržela. Na neproměněnou šanci vzápětí doplatila. Podobný scénář se totiž odehrával i při podání Češky, která za stavu 30:30 dala dvojchybu. Favoritka se ale možnosti chopila a slavila rychlý brejk. Následně si po vítězném úderu a esu připsala čistou hru a zvýšila na 3:0. Bývalá světová jednička se trápila i v dalším gamu a ani tentokrát si servis neudržela.
V páté hře se díky vítěznému forhendu a skvělému returnu sice dostala do vedení, další bod ale nepřidala a ani tentokrát se jí nepodařilo snížit. Rybakinová diktovala tempo hry svým forhendem i v úvodu šesté hry. Plíšková ještě přímým bodem srovnala, ale následně ztratila tři míče v řadě. Neudržela si ani třetí servis, schytala tak od světové dvojky potupného kanára a prohrála s ní i devátý set.
Ve druhém dějství se ze začátku nic neměnila. Češka začala svůj game na servisu dvojchybou a ani tentokrát neukončila své trápení. První game si připsala až v desátém gamu zápasu, kdy si poprvé uhrála podání a snížila na 1:3. Následně využila i nevynucených chyb a dvojchyby Rybakinové a dostala se k dvěma brejkbolům v řadě. Ten druhý po další dvojchybě favoritky využila a vzala si zpět ztracený servis.
Šestou hru začala světová dvojka přesným vítězným forhendem na lajnu. Na ten Češka reagovala taktéž skvělým nechytatelným forhendem. K dorovnání jí to však nepomohlo, znovu ztratila servis a Rybakinová zvýšila na 4:2. Plíšková následně předvedla povedenou hru na returnu, když dokázala vracet rychlé servisy soupeřky. K brejkbolu se ale nedostala a ocitla se jedinou hru od porážky. Světévá dvojka začala vítězným bekhendem po lajně. Následně jí pomohla i tyčka, od které se míček odrazil zpět do dvorce Češky a ta následně chybovala. Dva mečboly si připravila vítězným forhendem. Ty ještě česká tenistka odvrátila a připsala si i premiérová dvě esa. Čtvrtou šanci už favoritka využila a slavila postup do čtvrtfinále.
Plíšková tak proti světové dvojce Rybakinové ani v pátém vzájemném střetnutí neuhrála ani set. Úřadující vítězka Australian Open se po nečekaném krachu v Madridu zase dostala do formy, když v Římě kromě bývalé světové jedničky suverénně přehrála i Marii Sakkariovou a Alexandru Ealaovou. V boji o postup mezi čtyřku nejlepších vyzve turnajovou sedmičku Ukrajinku Elinu Svitolinovou.
Šampionka ročníku 2019 a finalistka z let 2020-21 však i přes dnešní výprask může pokládat tento turnaj za úspěšný. Nejprve přežila bitvy s Jessicou Bouzasovou a Jaqueline Cristianovou, přestože prohrávala o set a brejk a proti Rumunce likvidovala tři mečboly na returnu, a následně dominovala proti veteránce Lauře Siegemundové. Pokračuje tak ve fantastickém comebacku po dlouhém zranění a výborném antukovém jaru, během něhož zapsala čtvrtfinále v Linci i Madridu.
No nic i tak Kaja dobry turnaj...
Rybakinu ceka Maminka... a moc to nevidim pro maminku... (a jeste spolecne casto trenuji...) pak bude Pegula nebo Swiatek... Iga se trochu zveda... ale nevim, nevim... no musi mit spatny den...;-)
Naslapnuto nejen k finale v Rime ma slibne... a pokud turnaj vyhraje tak v race zvysi naskok pred Bojkotkou kolem 1000 b.
Jeden gem, druhej gem ... az jich bude sest, tak pak jeste ten treti set.
Líbí se mi, jak jí fandí.
ale je mi trochu ľúto tohto jednoznačného priebehu
Rybka sa usmieva, mlčí a svedčí, že to má krásne v merku zatiaľ
Plíšková ani nevěděla jistě, zda se vrátí.
Já jsem věrný Plíšková hater, ale ten návrat má nejen důstojný, ale ve velkém stylu - jak výsledky, tak i předváděnou hru. Dokázala přehrát opravdu dobré hráčky.
Že to ale po roční pauze u 34leté ženy nestačí na mladou top hráčku ve formě, není úplný šok, že?
A nikdy nevíš, kdy vlnu chytí třeba ta Plíšková. Možná poslední, ale... hrát nezapomněla, v ruce to má, hýbe se, připadá mi, že se jí v dobrém hnula hlava. Tak dodá sebevědomí a může dojít daleko.
