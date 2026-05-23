Suverénní Macháč nedal Bergsovi šanci, na French Open vyzve Zvereva
Macháč – Bergs 6:4, 6:4, 6:3
Úvod utkání mezi Macháčem a Bergsem přinesl naprosto vyrovnaný tenis. První možnost prolomit soupeřův servis měl ve čtvrté hře český tenista, využít ji ale nedokázal. Naprosto stejně si vedl v následujícím gamu Belgičan a stav utkání tak byl vyrovnaný – 3:3. Macháč postupem času získával ve výměnách od základní čáry navrch a velkou šanci odskočit svému soupeři měl při svém vedení 4:3.
Bergs musel na servisu likvidovat ztrátu 0:40, se složitou situací si ale dokázal poradit a držel krok. Berounský rodák si ale na svou šanci počkal do nejlepšího možného okamžiku. Za stavu 5:4 poprvé v zápase prolomil svému soupeři podání a po 45 minutách udělal první důležitý krok k postupu.
Macháč nevstoupil do druhého setu vůbec dobře. Poprvé v zápase si prohrál podání, navíc čistou hrou, a když Bergs servis potvrdil, prohrával český tenista 0:2. V dalších minutách jednoznačně dominovali hráči na podání. Do problémů se dostal až v osmé hře Belgičan, svěřenec Daniela Vacka toho okamžitě využil a srovnal na 4:4.
Vzápětí musel český reprezentant likvidovat hned tři brejkové možnosti, dokázal si ale poradit a poprvé v setu šel do vedení. Bergs za nevyužité možnosti vzápětí zaplatil, přišel o podání a Macháč tak získal druhé dějství 6:4.
Macháč vstoupil do třetího setu ztraceným podáním, okamžitě ale stihl reagovat a re-breakem srovnal. Za stavu 2:2 nejdříve český tenista odvrátil dva brejkboly, vzápětí vzal Bergsovi servis a ujal se vedení 4:2. Nadějný náskok už nepustil, sadu získal hladce 6:3 a po dvou hodinách a 28 minutách se mohl radovat z postupu.
Výsledky mužské dvouhry na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře