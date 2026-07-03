Nosková po bitvě s Cirsteaovou: Jednoduše jsem ten zápas odmítla prohrát
"Tyto zápasy jsou na velkých turnajích a grandslamech klíčové. Vždycky se objeví nějaký těžký moment, kterým si člověk musí projít, aby se dostal k těm příjemnějším fázím. Jsem ráda, že jsem to nějak zvládla," uvedla Nosková. "Se Soranou jsem čekala extrémně náročný duel. Ona hraje do posledního míče, takže nebylo dlouho jasné, kdo má výhodu, jestli ta na servisu, nebo na příjmu. Jsem ráda, že je to za mnou," konstatovala.
Turnajová devítka potkala o osm příček níže postavenou Cirsteaovou letos popáté. Po celkově šestém vzájemném duelu srovnala bilanci na 3:3. Uspěla i přesto, že musela utkání po ztraceném prvním setu obracet. "Proti Soraně musíte hrát na sto procent. Nesmíte ani na chvíli ztratit koncentraci, což se mi bohužel v několika gamech prvního setu stalo a stálo mě to celou sadu. Jsem ráda, že se mi poté podařilo restartoval hlavu a začít znovu. Kdybych tak pokračovala dál, určitě by to takhle nedopadlo. Byl to zápas, v němž musíte bojovat o každý míč, ať se děje cokoli," uvedla Nosková.
Na kurt nastupovala se zabandážovaným levým stehnem, v průběhu úvodní sady si ale obvaz sundala. "Po prvním singlu jsem si při strečinku natáhla hamstring (zadní stehenní sval) a od té doby to nebylo úplně ideální. Naštěstí mě to bolelo jen v jedné specifické pozici, do které se na kurtu moc nedostávám. Už včera při čtyřhře jsem si ověřila, že je to docela v pohodě. Dneska jsem si to nechala zafačovat spíš pro klid v duši. Trochu mě to ale omezovalo, nejsem zvyklá s tím hrát. I to možná přispělo k tomu, že jsem to po prvním setu sundala. Noha je každopádně v pořádku. Nešla jsem do zápasu s bolestí a rozhodně mě to nijak nelimitovalo," řekla Nosková.
Poté, co duel vyrovnala, čelila ve třetím setu za stavu 4:5 mečbolu. Po útočné hře na vlastním servisu ho ale odvrátila. "Jednoduše jsem ten zápas odmítla prohrát. Říkala jsem si, že dokud není konec, nic není ztraceno a rozhoduje až ten úplně poslední míč. Věděla jsem, že ona mi nedá nic zadarmo, a já jí taky ne. Byly to těžké momenty, šance jsme měly obě. Jsem ráda, že poslední dva míčky nakonec dopadly v můj prospěch," uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.
Odvráceným mečbolem připomněla i situaci z dubnové kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku, kdy zvrátila klíčový duel s Belindou Bencicovou. "Je to strašné. Já se do takových situací nerada dostávám, nejraději bych všechny zápasy vyhrávala dvakrát 6:2. Ale znovu říkám, právě tyto momenty rozhodují, obzvlášť na grandslamech. Určitě je to dobré i pro sebevědomí. Sice jsem teď úplně vyčerpaná, takže nevím, jestli se cítím sebevědomější. Ale tyto zápasy jsou strašně důležité pro osobní rozvoj i pro vývoj hry," uvedla.
Když využila čtvrtý mečbol, padla radostí na zem. "Doslova to ze mě spadlo. Měla jsem tolik možností a tolikrát otevřený kurt, kde jsem zápas mohla ukončit dřív. Nervy ale občas zapracují a nebylo to z mé strany vždycky pozitivní. Vědomí, že soupeřka nic nevzdá a nedá mi nic zadarmo, mě občas trochu vyvedlo z rytmu. Věděla jsem, že si to musím uhrát sama. Ani nevím, jak ten super tie-break přesně probíhal, důležité jsou vždycky až ty poslední dva míče," řekla Nosková.
V osmifinále Wimbledonu je podruhé za sebou. O premiérový postup mezi osm nejlepších hráček v All England Clubu se utká s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou. "Řekla bych, že máme podobný herní styl. Hraje agresivně od základní čáry a snaží se hrát co nejrychleji. Má skvělý servis, o který se hodně opírá. Mám pocit, že to bude velký zápas, možná trochu jiný než ten dnešní. Bude to úplně nová zkušenost, protože jsme spolu ještě nehrály, takže vlastně nevím, co přesně čekat. Je to skvělá hráčka, její styl se mi moc líbí. Rozhodně nás čeká těžký zápas," prohlásila Nosková.
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