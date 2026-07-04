Derby se blíží: Radši bych tam Češku neměla. Na kurtu jsme rivalky, použijeme všechny zbraně
Předloňská šampionka Krejčíková narazí letos v All England Clubu na krajanku už podruhé. Před Muchovou hrála ve třetím kole s Nikolou Bartůňkovou, kterou porazila 6:3, 7:5. Dvacetiletá Bartůňková předtím vyřadila Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:4. V úvodu turnaje Karolína Plíšková zdolala Terezu Valentovou 6:3, 6:4.
"Vzhledem k tomu, kolik českých hráček v pavouku je, se dalo očekávat, že na některou narazím," řekla Bartůňková. Češek startovalo v hlavní soutěži 10, muži byli ve čtyřech. "Ve výsledku je ale jedno, kdo stojí na druhé straně dvorce. Na začátku utkání možná trochu vnímáte, že hrajete proti krajance, ale jakmile se začne hrát, jde to stranou," popisovala Bartůňková.
Stejně to bere Plíšková. "Já jsem proti Češkám většinou hrála docela dobře. Samozřejmě občas člověk prohraje, protože je nás opravdu hodně a spousta z těch holek jsou kvalitní hráčky. To se prostě stává. Nikdy jsem se ale nesnažila dělat z toho drama jen proto, že hraju proti Češce. Na druhou stranu bych si Češku do prvního kola opravdu nevybrala. Ale stejně tak bych si nevybrala ani (Arynu) Sabalenkovou, takže je to relativní," uvedla bývalá světová jednička.
Devětadvacetiletá Muchová zažije ve Wimbledonu české derby o čtvrtfinále podruhé. V roce 2019 hrála s Plíškovou, kterou porazila 4:6, 7:5, 13:11. "Jak se na tyto zápasy tvářím? Miluju to," řekla s ironií finalistka Roland Garros z roku 2023. "Samozřejmě bych tam radši tu Češku neměla. Raději ty holky povzbuzuju, aby se jim dařilo. Je nás tu ale hodně a na druhou stranu, je super, že jsme obě ve 4. kole. Beru to tak, jak to je," řekla Muchová.
O rok starší Krejčíková po vítězství nad Bartůňkovou ještě netušila, že ji v dalšími kole čeká Muchová. V rámci svého rituálu si nechává říct jméno soupeřky až v den zápasu. Česká derby vnímá specificky, snaží se ho ale také brát součást sportu. O to víc, když jde i o emoce.
"Když to vezmu ze svého pohledu, tak když jsme na kurtu, tak ať si dělá kdo chce, co chce. Tam jdeme vyhrát a patří k tomu jakékoliv zbraně. Já bych nikdy to, co se děje na kurtu, netahala ven. Když je to na kurtu, jsem s tím úplně v pohodě. Když se něco bude dít mimo kurt a budou tam nějaké špatné vztahy, tak je to složitější. Na kurtu jsme ale rivalky, obě chceme vyhrát a je úplně normální, že použijeme všechny zbraně, abychom vyhrály. Je to tenis, je to sport a pro mě je to úplně normální," prohlásila Krejčíková.
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