Historický Wimbledon. Češi mají poprvé pět osmifinalistů. A tím to končit nemusí...
Češi zahajovali hlavní soutěž se 14 účastníky, šest jich bylo nasazených. V prvním kole dohráli Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina, Tereza Valentová, Sára Bejlek a Darja Viďmanová. Později neuspěli Jakub Menšík, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková a Nikola Bartůňková.
Důležité pro nové wimbledonské maximum bylo třetí kolo, z něhož postoupilo pět ze šesti tenistů. Neuspěla jen Bartůňková, která vypadla s Krejčíkovou. Dosavadním maximem ve 4. kole Wimbledonu byli čtyři účastníci. V tomto počtu hráli Češi v osmifinále Wimbledonu čtyřikrát, naposledy v roce 2023. Tehdy se do něj dostali Lehečka, Bouzková, Petra Kvitová a pozdější šampionka Markéta Vondroušová.
Pět grandslamových osmifinalistů měli Češi jedinkrát vloni na US Open. V New Yorku se mezi nejlepších šestnáct probojovali Lehečka, Tomáš Macháč, Vondroušová, Krejčíková a Muchová. Do čtvrtfinále pak postoupili čtyři z nich.
Boje o postup do čtvrtfinále začnou v Londýně v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Alexandera Zvereva, Bouzkovou čeká Belgičanka Elise Mertensová a Nosková se utká s Američankou Madison Keysovou.
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