Historický Wimbledon. Češi mají poprvé pět osmifinalistů. A tím to končit nemusí...

DNES, 09:00
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V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších šestnáct hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bouzková. Dosavadním maximem byli čtyři čeští zástupci.
Profily hráčů (7)
Nosková Linda
Muchová Karolina
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Lehečka Jiří
Karolína Muchová si zahraje o wimbledonské čtvrtfinále (@ ČTK / AP / Kirsty Wiggleswort)

Češi zahajovali hlavní soutěž se 14 účastníky, šest jich bylo nasazených. V prvním kole dohráli Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina, Tereza Valentová, Sára Bejlek a Darja Viďmanová. Později neuspěli Jakub Menšík, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková a Nikola Bartůňková.

Důležité pro nové wimbledonské maximum bylo třetí kolo, z něhož postoupilo pět ze šesti tenistů. Neuspěla jen Bartůňková, která vypadla s Krejčíkovou. Dosavadním maximem ve 4. kole Wimbledonu byli čtyři účastníci. V tomto počtu hráli Češi v osmifinále Wimbledonu čtyřikrát, naposledy v roce 2023. Tehdy se do něj dostali Lehečka, Bouzková, Petra Kvitová a pozdější šampionka Markéta Vondroušová.

Pět grandslamových osmifinalistů měli Češi jedinkrát vloni na US Open. V New Yorku se mezi nejlepších šestnáct probojovali Lehečka, Tomáš Macháč, Vondroušová, Krejčíková a Muchová. Do čtvrtfinále pak postoupili čtyři z nich.

Boje o postup do čtvrtfinále začnou v Londýně v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Alexandera Zvereva, Bouzkovou čeká Belgičanka Elise Mertensová a Nosková se utká s Američankou Madison Keysovou.

Neuvěřitelné drama pro Noskovou! Češka odvrátila mečbol a zahraje si o wimbledonské čtvrtfinále

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

1
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LiJ
05.07.2026 11:10
smile smile
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