Muchová ovládla parádní české derby! Ve Wimbledonu skolila Krejčíkovou a je ve čtvrtfinále

DNES, 17:28
Aktuality 247
WIMBLEDON - České derby v osmifinále Wimbledonu mělo dle očekávání výbornou kvalitu a bylo velmi vyrovnané. Z postupu do čtvrtfinále nejslavnějšího tenisového turnaje se nakonec radovala rozjetá Karolína Muchová, která i přes zaváhání ve druhém setu přemohla 7:5, 5:7, 6:3 předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou a zapsala už osmé vítězství v řadě.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Karolína Muchová vyhrála české derby ve Wimbledonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Muchová – Krejčíková 7:5, 5:7, 6:3

Aktivnější Muchová začala české derby suverénním gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu se i díky chybám Krejčíkové dostala ke dvěma brejkbolům po sobě. Předloňská šampionka Krejčíková ovšem vytáhla dva výborné servisy a bleskově srovnala na shodu. Muchová se vzápětí propracovala k další šanci, ale ani tentokrát jí krajanka brejk nedovolila a poté srovnala na 1:1.

V následujících minutách se hra naprosto vyrovnala. Muchová byla lepší už jen o chloupek a Krejčíková se stabilizovala na vlastním podání a zdatně krajance sekundovala. Po 25 minutách hry byl stav nerozhodný 3:3. Krejčíková už byla definitivně v zápase a po chybách Muchové měla v sedmé hře své první brejkboly. Mladší z Češek si však na obě hrozby pomohla servisem a vyrovnaný game nakonec urvala na svou stranu.

Výborné představení obou českých tenistek pokračovalo. Krejčíková dál úspěšně dotahovala skóre a za stavu 4:5 snadno zvládla velmi těžký úkol, když servírovala na udržení se v prvním setu. Při další takové výzvě ovšem Muchová zahrozila podstatně víc a dostala se díky aktivní hře k setbolu. A hned první příležitost byla vítězná, jelikož Muchová napínavý set uzavřela ukázkovým returnem z bekhendu a tie-break nepřipustila.

Tahanice o každý míč v parádním českém derby pokračovala. Obě aktérky si uhájily přes shodu servis a pak na něm chvíli dominovaly. První komplikace na podání přišly až v šestém gamu. Krejčíková úvodní brejkbol Muchové s přehledem vyřešila, na ten další zachovala chladnou hlavu v delší výměně a pak se Muchová při třetí příležitosti o brejk připravila sama.

Brejk ale Muchová nakonec po dvojchybě krajanky přece jen zapsala a při skóre 4:2 byla už velmi blízko k vítězství. V podstatě jí stačilo dál si v zápase držet servis, na kterém do tohoto momentu ani jednou nezaváhala.

Krejčíková ovšem ještě dost vzdorovala. Nejprve snížila na 3:5 a pak měla dva brejkboly po sobě, když Muchová podávala na vítězství. Mladší z českých tenistek nepříjemné manko suverénně dohnala, jenže Krejčíková opět vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru a svým prvním brejkem zajistila pokračování velmi povedeného českého derby.

Následně Krejčíková snadno srovnala skóre na 5:5 a viditelně rozhozená Muchová hlavně kvůli vlastním chybám odevzdala podání. Došlo tak na nečekaný zvrat a možnost uzavřít druhý set na servisu rázem měla Krejčíková. Ta na rozdíl od Muchové svou možnost využila a po dvou hodinách boje zajistila rozhodující set.

Muchová utnula vítěznou sérii pěti gamů Krejčíkové hned v úvodu posledního dějství. Po třech hladkých gamech na servisu se znovu na returnu jako první prosadila Muchová. Na úvodní brejk v rozhodující sadě jí stačil hned první ze série tří brejkbolů, když Krejčíková zkazila smeč.

Mladší z českých tenistek už zase měla na kurtu převahu. Muchová brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 4:1. Tentokrát mohla Muchová utéct o čtyři gamy a vypracovat si hned dvě šance zakončit zápas na vlastním servisu. Jenže Krejčíková zase prokázala silnou psychickou odolnost, brejkbol odvrátila a snížila na 2:4.

Vzápětí se Muchová ocitla ve vedení 5:2 s jedním brejkem a disponovala tak úplně stejným náskokem jako v předchozím setu. V tomto případě se Muchová poučila z předchozího zaváhání a koncovku si pohlídala. Utkání trvalo dvě hodiny a tři čtvrtě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Pro Muchovou, která prožívá nejlepší sezonu kariéry, je světovou devítkou a českou jedničkou, se jedná už o osmé vítězství v řadě. Do Londýna přijela okamžitě po zisku svého třetího kariérního titulu v Bad Homburgu.

Zároveň ve Wimbledonu potvrdila pravidlo. Každý ze startů v hlavní soutěži totiž buď zakončila v prvním kole, nebo dotáhla do čtvrtfinále. V této fázi neuspěla v roce 2019 proti Elině Svitolinové ani před pěti lety s Angelique Kerberovou. Na dosah má páté grandslamové semifinále, první od US Open 2024. Dvakrát ho hrála v New Yorku a jednou na Australian Open a French Open.

Její soupeřkou v úterním čtvrtfinálovém duelu bude současná světová jednička Aryna Sabalenková, nebo bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Ve čtvrtfinále ženské dvouhry mohou Muchovou v pondělí doplnit Linda Nosková a Marie Bouzková.

Krejčíková navzdory této porážce může hodnotit travnatou část sezony velmi pozitivně. V Hertogenboschi se dostala až do finále, k němuž kvůli nemoci nenastoupila, a ve Wimbledonu, kde předloni kralovala, si i díky skalpu vítězky French Open a světové pětky Mirry Andrejevové zahrála ve druhém týdnu.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

247
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:58
Naomi x Aryna 5:1
Dobre mamca :-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 19:01
Bacha Naomi - dodavka novych raket pro Sabalenku... (teda pokud je nechce mit na roztriskani...;-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:50
Naomi brejk udrzela... pekne... :-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:52
Dneska maminka Naomi na returnu frci jak hokajdo... :-)
Tohle Sabalence da zabrat... je hotova uz na zacatku a v nervech...
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bardunek666
05.07.2026 18:55
Aryna nehraje dobře, hodně chybuje.
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pantera1
05.07.2026 18:56
Ale ona se probere a začne dělat problémy, jako už mnohokrát. Naomi musí vydržet celý zápas.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:59
Chapu, ale ja se raduji... dokud je z ceho :-D
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:55
Prijde mi absolutne kratkozraka - Aryna snad vubec nepocita, ze ji to Naomi muze pekne returnovat... jak by to snad ani necekala... a pak najednou pozdni reakce a jeste do toho jde jak udernik... takze to do kurtu nemuze vlezt ani naaahodou...
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sudek
05.07.2026 18:46
Ta jazyková hra Barunky mě bude chybět..
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:44
\o/ Naomi \o/ :-))) Come On!
krasne prolomeni servu Aryny... ta je nepoucitelna... a na te trave bude hrat zase jak na betone... Naomi trhej :-))
Wiktorowski respect!
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Diabolique
05.07.2026 18:46
Vsichni s tim prece pocitame, ze? Ze Naomi vyseka tu rvounku
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:47
Ja oslavuji kazdy gem, halvne brejky... pro jistotu :-)))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:47
*hlavne
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pantera1
05.07.2026 18:47
Linda bude Vilík a střihnou si spolu finále
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pantera1
05.07.2026 18:48
Patřilo pod tvůj koment níže.
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PTP
05.07.2026 18:42
Učení páni zkušení,
já rád bych vám teď řek,
nikdo z vás nemá tušení,
že v dálce leží talířek...

Na něj každé ráno myslí Muška Kája,
naše kamarádka Muška Kája,
máme jí co závidět, talíř co zná celý svět.

A o tom vypráví nám potom Muška Kája,
krásná uličnice Muška Kája,
přihmouří oči Muška Kája,
Kája, Kája.

Kááája to vyhraje jen pro nás!
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Diabolique
05.07.2026 18:45
Nechci Ti brat iluze, ale slysel jsi nekdy o Linde flegmaticce?
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paddy
05.07.2026 18:17
Krejčíková asi dojela na kondici, letos 3set zápasy 1-5
Sabalenka se raduje, ale přece jen by radši viděla o něco delší zápas smile

BTW nadopovaný domestik UAE porazil i Vingegaardaa a WADA pořád mlčí smile
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chlebavevaju
05.07.2026 18:25
Sabalenka se raduje, protože vypadla hračka, se kterou to má 7:1?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:34
Sabalence to je hlavne jedno...
Ta se uz vidi s talirem od pondelka... uplne jedno, kdo tam je... a s kym hraje :-)))
A jak nevyhraje... tak dostane zas nerva...
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zfloyd
05.07.2026 18:39
teď se budou obě snažit nenápadně prohrát , aby nemusely hrát s Muškou
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:46
:-)) Zatim to jde Aryne lepe, tak hlavne aby ji to vydrzelo, ja tlacim Naomi... :-))
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farr
05.07.2026 18:55
Jo jenže Muška spíš rupne s Naomi než Sabalenkou. Loni QF na USO a Muška prostě i když hrála to svoje přišlo mě že to tam není. Naopak Sabalenku dokáže zdeptat a ta má teď nervy úplně v kýblu mnohem hratelnější než ta VOSAKA!
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:57
mnohem hratelnejsi? no to sis zaprehanel :-)
podle me to je skoro jedno... a krom toho, radeji souperku, se kterou ted dokazala na trave prehravat set... nez nejake experimenty jak to dopadne :-)))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:57
Takhle me to jedno neni... ja mam radeji Naomi... a fandim ji...
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Liverpool22
05.07.2026 19:01
taky si myslím, že je hratelnější Aryna než Naomi na vlně smile
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Diabolique
05.07.2026 18:09
Paneboze to je klasa ten Novak
Kdyz se jdu divat na tenis, chci koukat na tenis.
Kdyz se jdu divat na tenis, kterej hraje Novak Djokovic, ocekavam krome tenisu i herecke predstaveni. Baveni divaku. Je dokonalej!
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:01
Prechazim na centr... a cekam na Naomi... tak doufam, ze Djokovic vic zdrzovat nebude :-))
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farr
05.07.2026 18:00
Gratulace oběma pěkný zápas. Každopádně děkujeme Báře, že stylove vymetla z turnaje Sysla Rusáka, jelikož reálně hrozilo že tu část pavouka nám všechny Češky vykostí. Pěkný turnaj pro Báru po delší době kdy hrála pěkný tenis, snad se ještě vyškrábe nahoru v žebříčku a bude víc konzistentní než poslední spíš promaroděné měsíce/ roky.
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aape
05.07.2026 18:34
dobře to dopadlo a Báře taky přeju delší období, kdy bude zdravá a vyškrábe se v žebříčku nahoru, kam svojí hrou samozřejmě patří
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Dobry-den
05.07.2026 17:54
Gratulace Mušce k postupu do čtvrfinále. smile
Skvělý zápas, jen škoda, že to nedala ve dvou setech, nezvládnutá koncovka 2. setu je trochu varováním před dalšími zápasy, kde bude psychický tlak ještě větší než ve 4. kole...

A dodatečná gratulace ke včerejším úspěchům, neviděl jsem ani míček, ale Maruška i Linda to podle průběhu skvěle vybojovaly.
A Jirkovi samozřejmě taky gratulka.
Snad ještě někdo z nich do ČF postoupí, ale bude to hodně těžké.
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Drzymalski
05.07.2026 17:54
Děkujeme! Eurosporte! I když chápu když hraje Nole... Ještě že nedali přednost nějakým nýmandům.
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pantera1
05.07.2026 17:48
Alechandro vzal Ožerovi první set
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:56
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:57
a to FAA vedl
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zfloyd
05.07.2026 17:44
každopádně hodně kvalitní tenis od obou , diváky v hledišti to muselo hodně bavit
Muška je šťastnější asi po zásluze a navíc dobrá reklama na náš tenis , soupeřky budou mít zase trochu větší respekt
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Liverpool22
05.07.2026 17:46
smile
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:53
:-)) presne tak.
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farr
05.07.2026 17:55
O to větší ostuda že je strčí na dvojku místo do arény. Na dvojku měli táhnout nejprecovanější hráčka všech dob s přehajpovanou Jovic ale holt trh si žádá že kdyby mohli češky budou hrát klidně na parkovišti že?
Jednoznačně lepší to české derby než americké ten monotónní tenis co je tam učí je fakt nuda...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:44
Asi jeden z nej. zapasu letosniho rocniku... dokonce jsme mohli videt i nejaky ten serv & volej, ktery je u zen uz pomalu v zapomeni,... kdyby nebylo Taylor... taze po trhaku v prvnim kole... prisel trhak v tom ctvrtem kole...

Dnes je krvava nedele, a vsem muselo byt jasne, ze je to individulani sport a prednost si holky nemohou davat, jednak by to bylo znevazeni turnaje, ale hlavne smrtelne pro postupujici z tohoto derby...

Momentum zapasu byl pad Karoliny... tam ve mne dost hrklo... a asi hrklo i v te Karoline a prisel propad, plus Bara je proste nezlomna... a skvele toho momentu vyuzila, zmenila ihned rytmus hry... Karolina ovsem vletela do tretiho s agresivnejsi hrou od BL... to podle me Baru vytocilo... necekala, ale uplne... takze to silne momentu Karolina skvele prolomila...

Ke konci Bara pouzila vsechny zbrane, vcetne psychologickych... jak umi nejlepe... ale tady se uz Karolina nedala... :-)))

Jeste Naomi a bude to pecka :-)))
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:49
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lars
05.07.2026 17:59
Vosaka by me prekvapila, kdyby porazila Sabaku
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Drzymalski
05.07.2026 18:01
Bára Šulič a její zbraně? Co to bylo? Opakované nadhozy? Medical time? WC time? Je to skvělá tenistka ale ten charakter...
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Otmar
05.07.2026 17:39
Přes propady obou hráček vynikající špíl, možná "vyšší dívčí" dámského tenisu. Obě fantasticky podávaly, přidaly skvělou úderovou techniku a mnoho promyšlených akcí, končících winnerem nebo vynucenou chybou. Fandím Mušce...dnes bezchybná ve hře nad hlavou a bez váhání čekající na returnu3m za BL. Měl jsem z dneška "bobky". A Bára opět skvělý výkon a klobouček před ní do prachu. Díky, dámy, byly jste senzační!
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:44
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:49
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aape
05.07.2026 18:36
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:35
Tak ted uz mohu... pristi sobotu je uz jasne, ze pozname novou vitezky Wimbledonu :-D
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chlebavevaju
05.07.2026 17:35
Aby to nebyla Klíčová z USA.
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annah
05.07.2026 17:34
Tak to Muška dala. Ale velmi jí k tomu pomohly zdravotní potíže Báry, měla nějaký problém s nohou. Ke konci už to vzdávala. Další let Mušky ale bude pořádně těžký. Zdolat Osaku nebo Sabalenku, to by byl skoro zázrak.
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Petruco
05.07.2026 17:41
Karolína má o něco delší čas na regeneraci než Japonka a nebo hystericky uřvaný buldozer, což je fajn. Ona to dá.
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:42
Pozri si film Zázraky se dějí
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Liverpool22
05.07.2026 17:42
Na obě Muška umí zahrát - obě už na gs porazila
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Honza-K
05.07.2026 17:47
Byla by to paráda
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pantera1
05.07.2026 17:32
Gratulka Karoli smile sice to není úplně šťastný postup, ale počítá se . Takže Jen pro tvé další vítězství
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:46
:-*
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HAJ
05.07.2026 17:32
Bylo se na co dívat. Dobře holky.
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volejman
05.07.2026 17:31
Muška si to zbytečně prodloužila o 12 her.
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chlebavevaju
05.07.2026 17:35
V dalším zápase to stejně bude bum - bum tenis, moc dlouhých výměn nebude.
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Ajeto
05.07.2026 17:31
A je to !
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Diabolique
05.07.2026 17:30
Wooow, krasny utkani holky!
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Ajeto
05.07.2026 17:28
6:3 je akorát .
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Liverpool22
05.07.2026 17:31
A je to smile Bára na konci fyzicky odpadla
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Ajeto
05.07.2026 17:35
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:28
Joooooooooooo Lob and Winnner
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Honza-K
05.07.2026 17:36
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:27
hele Muško, v jedý ruce mám plácačku a ve druhý mucholapku!
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Ajeto
05.07.2026 17:30
To zabralo ! Konečně slušná trenérská rada !
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:32
vsadil jsem na šrapnel
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Ajeto
05.07.2026 17:34
Ten zabírá na většinu "delfínů" .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:26
15:00 jedem! :-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:27
30:00 !! :-)
porad malo... ale frcime... esem...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:27
40:0 fh winner...
;porad malo, ale jedeeeem!
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PTP
05.07.2026 17:25
Bára fandí Báře.
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:28
z toho se už nevylížeš
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Ajeto
05.07.2026 17:25
5:2 je pořád málo .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:26
proti Bare i 5:0 je malo :-D
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Ajeto
05.07.2026 17:29
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:22
Bára takticky - psychologicky zopakovala stav z druhého setu.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:22
A ted brejknout... jeste by Baru mohlo napadnout takticke MTO pred zaviracim servem Musky... a to teda faaakt nechci :-D To by bylo na Musku uz moc... :-)))
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PTP
05.07.2026 17:21
5:2, to už tady bylo
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:23
Ted Kaja brejkne :-D Dorazi ju...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:25
sakra... nevadi... tak ted :-D
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:20
si radši měly dát kámen nůžky papír než se utavit a další kolo odevzdat
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:21
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:24
nezavírej před tím oka.
Radši jsi měl víc tlačit Mušku, aby to skoncovala ve dvou.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:25
Brbles... je to GS mas tam vzdy den volna... hlavne ze po akci Linda tohle nikoho nenapadlo rict...
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:36
Lindu jsem moc nezvládal sledovat, ale řekl bych, že tam žádný propad ze servu na vítězství nebyl.
Tam adi byl každý rád, že vůbec vyhrála. Spíš často tahala za kratší konec. Pleteš jablka s hruškama.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:51
Nepletu... je to tady klasika... takovy kolovratek... ze nejaka musi... nejen dopodavat, nic nemusi....nebo ze jako se nesmi dve cesky navzajem unavit... absolutni nesmysl...
Krom toho tam sebou na zaviraku hned na zacatku blbe svihla... proste se dostala z rytmu... jakbys koukal na tenis prvne...
Nebo mohu i jinak... jak Bara otacela tolikrat s jinyma hrackama, trebas tady s Rybkou, tak to moc nevadilo. ze... :-)))
Jako dobre, jestli chces nejakou masinu... tlac si pak Sabalenku :-) a nestezuj si... ikdyz vlastne... to mi pripomina... kolikrat tahle mrcha nedopodavala, a nejen proti Musce a Bare? :-D
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 18:14
samo, že nechci mašinu a mršinu, teda vlastně mrchu, už vůbec ne.

Musí - nemusí dopodávat. Jasně že nemusí, stejně jako ani vyhrát nemusí... Ale jde o to, že hráčka s kvalitním servem jako Muška, by jeden ze dvou servisgemů k ukončení zápasu prostě využít měla.

Švihnutí sebou jsem neviděl , přišel jsem pozdě. Snad jí to nijak neomezí.

Jak jsem psal, dobře, že holky nehrají na 3 vítězné...

Čas na rekondici samozřejmě má , ale sety se i tak za celý turnaj sčítají, o tom se přeci přít nemusíme.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 18:32
Jiste... ale nemela dnes na druhe strane thajku :-)
Jo hned v uvodu... pad za BL... ze ktereho hned prohravala 0:15... musela pak stahovat BP... jeste to nejak stahla, ale ten moment Bara skvele vyuzila. Jeste zacala mix dropu... proste ty malickosti... dokazi zmenit smer zapasu...
Jako GS je v tomhle privetivy, neb hraji obden... dale me trebas chybelo, ze Karolina pred dneskem nemela zadny poradny proverovaci zapas... tazke za 5. 12. doslovne... :-)
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farr
05.07.2026 17:22
To zas ne ale ten třetí set je naprosto zbytečné mrhání sil to každý soudný vidí.
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:25
samozřejmě, tak jsem to myslel
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PTP
05.07.2026 17:28
Dva sety je málo, tyhle dvě si zaslouží 3
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chlebavevaju
05.07.2026 17:17
Otočka.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:16
Zacina klasicka psychologicka hra Barusky.... bacha na ni Karolino... ji nic neni, bacha :-D
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:18
Kajo... ne, hlavne nemysli, ze ji neco je... ji nic neni.... hraje to na tebe... :-))
Trhej klidne dal...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:19
No prosim, najednou tam lita a hraje jak z partesu.... doufam, ze tim jak se ted Kaja usmiva, pochopila.... :-D
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:21
Jo... a Bara uz picuje... zadam ihned pro ni warning :-D Nejlepe ztrata gemu :-D
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:55
příště nesmíš podcenit vlnovou frekvenci na upírku.
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PTP
05.07.2026 17:16
Ó kolena, kolena nechť přiblíží se k jezeru.
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Lucass1980
05.07.2026 17:15
Link prosím. Jsme na dovči
Reagovat
Oin
05.07.2026 17:16
https://partner.nonamejose.sx/956f826a/c68db8c1/c96b852f
Reagovat
Liverpool22
05.07.2026 17:17
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8031870/

https://partner.nonamejose.sx/956f826a/c68db8c1/062c1a60
Reagovat
Ajeto
05.07.2026 17:12
4:1 je málo .
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PTP
05.07.2026 17:11
Báro, jestli to ještě otočíš, tak tě jí vylížu.
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Drzymalski
05.07.2026 17:49
Fuj! Břidoku...
Reagovat
PTP
05.07.2026 17:52
Zdravím do Slezska!
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Drzymalski
05.07.2026 18:09
Moravy a Slezska. Rozkročený nad Odrou. A dodávám. Baník nemusí mít stadion na Slezské. Bazaly jsou pro moderní fotbalový stadion nepoužitelné... Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:08
Musko Flyyyyyy :-D
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pantera1
05.07.2026 17:10
Flaj Karol flaj. Zní mi v uších ten song . A teď, už by to mohla ukočírovat i když bude to ještě zajímavé.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:15
:-))
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:11
naštěstí holky nehrajou na 3 vítězné
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:11
Pojd Kajo!!! Jeste dva... zatoc s nu, a vubec se s tim netrap :-D
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:13
Trhej... Kajo :-))
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PTP
05.07.2026 16:56
Sven to tam teď Mušce vysvětloval velmi podrobně.
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lars
05.07.2026 16:58
A co ji vysvetloval ?
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PTP
05.07.2026 17:00
Nerozuměl jsem mu, neumím holandsky.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:11
a Muška jo?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:03
20x ji zopakoval jednu vetu... prestan si snu hrat, a trhej,,, :-D
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PTP
05.07.2026 17:07
Já jsem si myslel, že říká, že na smažák je lepší gouda než ementál.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:10
Jo, presne,... take me to tak prislo... ale v tom chrochtani... jsou to blizka foneticka vyjadreni... da se lehce zmylit... nedivim se ti :-)
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:14
jedna z nejhorších řeči na poslech. To fakt rve uši
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:13
Jeste tam mohlo byt... agresivne fh na returnu, po servisu prohoz... ale myslim, ze spis to, co jsme napsal poprvy :-D
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Levinest
05.07.2026 16:55
Karolíno, Karolíno, proboha, už zase!!!????
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:53
Bara otocila tim svym dropshot show... ale pockej... Kaja s tebou jeste zatoci :-))
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aape
05.07.2026 16:56
Budeme to pozorně sledovat
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:02
:-)) neboj... ted jdem do serv & volej
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Petruco
05.07.2026 16:52
Předpokládám, že Muška nad Bárou těsně vyhraje. Pro mne je Karolína adeptkou na wimbledonskou královnu (už bylo načase). Je zdravá, silná, odhodlaná. Těším se, až si zkouknu záznam tohoto "mače". Holky to v závěru obou setů vždy pěkně zdramatizovaly. Zatím tedy 7:5, 5:7 Ať vyhraje lepší z nich.
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farr
05.07.2026 16:50
Výborně holky ještě tak hoďku a půl se tam mordujte ve třetím setu ať je tutovka, že do QF bude vítězka úplně grogy. Eine typiche tsechische.
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paddy
05.07.2026 16:58
je vidět, že v koncentráku ses nenaučil dobře německy
brzy pojedeš na převýchovu smile
https://www.youtube.com/watch?v=0i2h0ZR7oG4&t=73s
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PTP
05.07.2026 16:50
Dva sety nestačí!
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pantera1
05.07.2026 16:51
Opičíš se .
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PTP
05.07.2026 16:53
Vyhlídka na trojku s Bárou a Muškou
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pantera1
05.07.2026 16:56
Dech českého derby má povolení jít do trojky .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:51
Bara rada hraje na tri... :-)
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paddy
05.07.2026 16:46
měl jsem zapnutá 3 okna, takže jsem si připadal jako na řízení letového provozu smile

bylo jasné, že Pegula otočí, jen kurz se mi nelíbil
Jovič stále mladá, v některých momentech naivní hra a nezkušenost na trávě, potřebuje ještě čas, přece jen jí je 16 a půl smile

Djokovič měl v 1. setu potíže s Šamšulínem, který mi v některých záběrech připomněl Lopatova - jak účesem, tak částečně i technikou smile
asi v tomu bude genetika, jeden se narodil v Moskvě a druhý těsně u Moskvy; tipuji, že mají stejného otce a zajímalo by mě, čí matka byla nevěrná smile

typická Muchová, zápas pod kontrolou, ale neumí dopodávat, protože se jí začnou klepat ruce i nohy a není náhoda, že zrovna v tom gemu dala svou jedinou dvojchybu v zápase, na dalším servisu další DF a další ztráta servisu a patrně i zápasu
nechápu, proč se lidi diví, že má málo titulů smile

co se vybaví, když se řekne...?
Muchová?
labilní hlava smile
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com
05.07.2026 16:50
Šamšulín ted udela otočku z 0:2 na sety smilesmile
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:50
Hajzle. :-))
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:02

Muška pořád ještě může vyhrát. Ale je otázka, jestli je to ta správná adeptka na ro dojít co nejdál.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:07
Narozdil od mnohymch tady, ja nemam problem uznat kvality souperky...
ale nemuzes ode me cekat, ze Musku obetuji... at si to jedna z nich vybojuje... bude dal silnejsi... :-))
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joe39
05.07.2026 16:51
tak este je tu enormne zlepsena hra Barbory, od stavu 2-5 , ked uz nemala co stratit, zacala hrat uplne ine dlzky a mnozstvo ok kratasov ..
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:10
byla k vidění statistika útoků v těch posledních 4 hrách a rozdíl byl strašidelný. Muška totálně podlehla pasivitě. Bára za to naopak vzala.
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Ajeto
05.07.2026 16:52
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Holahej
05.07.2026 18:06
IVA JOVIC Birthday
6 December 2007
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:44
Vymena turnaje :-))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:47
Dalsi vymena turnaje :-))
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:06
výměna vždycky když zrovna vyhrávám. Začínám vás podezřívat, že to děláte naschvál.
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pantera1
05.07.2026 16:43
Zbrojovka Brno začíná válcovat Sigmu Olomouc, třetí set je na dohled, dva sety nestačí bohužel.
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Liverpool22
05.07.2026 16:51
smile
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Ajeto
05.07.2026 16:51
V Olomouci na Fakultě tělesné kultury je vynikající sportovní psycholog Michal Šafář . No, co už.
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PTP
05.07.2026 16:43
Federer hadr teď Muška
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Diabolique
05.07.2026 16:43
Holky, mate to zapotrebi? Takhle se psychicky opotrebovavat proti sobe navzajem?
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farr
05.07.2026 16:41
Úplnej meltdown Káji. Si myslela asi že ji to dá Bára zadarmo no. Nevím tohle je hodně špatně zbytečně se tříští síly. Zápas byl rozehraný na 2:0 do dvou hodin ,tohle hraje do karet soupeřkám. Měla radši hladce vyhrát jedna nebo druhá tohle děs
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com
05.07.2026 16:43
Obrovsky zvratek v ceskem derby
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:45
Vzdyt tam sebou svihla na servu... ji to evidentne rozhodilo... krom toho ma na druhe strane Baru...
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 16:41
mám Mušku rád, radši než Báru, ale ve ČF nechci hráčku, která jde servírovat na vítězství za stavu 5:2 a ten set prohraje 5:7
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chlebavevaju
05.07.2026 16:42
Správně, Muchová nemá hlavu šampionky.
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farr
05.07.2026 16:43
Proto má Bára dva GS a Muška 0 i když je jen o 3/4 roku mladší. Ta zabejčnost jít doslova přes mrtvoly mě u ní vždy chyběla. Umělecký dojem GS nezaručí...
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lars
05.07.2026 16:55
Bara ma pres 10 GS
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Liverpool22
05.07.2026 17:00
BÁRA má 12 GS - 2 + 7 + 3 = 12
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aape
05.07.2026 16:54
proto taky fandím Barče,
ale pokud muška najde hlavu a vzepře se, tak jen do toho...
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zfloyd
05.07.2026 16:39
že by třetí set
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com
05.07.2026 16:48
je tam smilesmile
Reagovat
Serpens
05.07.2026 16:39
Bára prostě tohle umí... má nejsilnější nervy z celé současné generace. Proto dvakrát vyhrála.
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chlebavevaju
05.07.2026 16:37
Krejcice pojď si pro otočku.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:35
Bara dropshot show... :-)
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modra.pani
05.07.2026 16:35
Bára se kousla a jede. Přece jen ale to přeju více Káje.
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PTP
05.07.2026 16:31
Bára parádní mrdy z bekhendu
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Ajeto
05.07.2026 16:31
Nedopodávala to. Co už.
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com
05.07.2026 16:30
Big4ka zabrala a ted otočkůůůů
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:28
Muska pad... ve mne hrklo... a jeste odvracet BP...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:31
Ano, dokud tu nemadne MB... tak Bara je ve hre...
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pantera1
05.07.2026 16:32
Ještě budou komplikace, že by nás nakonec čekal TB?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:37
To by byla jeste ta lepsi varianta :-)))
Barus ted zmenila uplne rytmus hry... a to ona umi...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:40
no, a je to tu... dalsi prulom... Barus nezklamala, bohuzel...
za jinych okolnosti bych rekl, ze takovy duel bez tro setu je velka skoda,,,
ale v tomhle pripade, to bude asi pro muskare hodne bolestne...
Toz uvidime...
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Ajeto
05.07.2026 16:28
Tak by to mohla Karolína dopodávat.
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com
05.07.2026 16:30
zapomen
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:24
Hardware zavaren.... nepomohl ani dalsi dropshot... Muska pekny obhoz.... ale po nem sice nepovedena zadovka.... jak prebehla micek :-))) skoda...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:21
Dnes Karolina na servisu neskutecny drzak... a to je Barus na returnu skvela, ale evidentne se ji zavaril dnes hardware...
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PTP
05.07.2026 16:19
Na 4:2 jí zlomila.
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PTP
05.07.2026 16:34
Podcenil jsem tě Báro, omlouvám se.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:17
nooo Musko... :-))
Bara pod tlakem...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:14
Jaj... Muska na saku chybka... snad to nebude nejake momentu... na kterem nam nekde odleti...
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pantera1
05.07.2026 16:17
Kája krouží po kurtu kouzlí krásné údery a má bb .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:19
Ted uz lita nad kurtem potom prolomeni... :-)
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 16:11
Tohle je moc pěkný zápas. Možná opravdu škoda, že na sebe narazily už v OF, obě hrají výborně. Radost sledovat.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:13
Neboj... ve finale se dockas take ceskeho derby :-)) ikdyz... to uz asi tak pekne nebude... ale to posledni doubou stejne ani finale moc nejsou... takze si to dnes to predcasne finale uzijme :-))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:11
Dnes je na FH Karolina absolutne uzasna... :-)
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PTP
05.07.2026 16:02
Vyhrnutá sukně na levé noze Karolíny a otevřená ústa Barbory jsou ozdobou tohoto Wimbledonu.
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zfloyd
05.07.2026 16:00
zdá se , že Muška je o chlup lepší a navíc , ona ještě titul nemá
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:06
souperka je Bara... ja cekam az na promeneny MB... drive to nema smysl... si cokoliv myslet, namlouvat, hodnotit :-)... ikdyz zacina se z Bary a jejiho hardwaru celkem kourit.... ale... furt je to Barus... :-))
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Serpens
05.07.2026 15:45
Zdá se mi to, nebo se letos pořadatelům vůbec nedaří pečovat o trávníky na kurtech?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:53
Sucho... a nepocitam jeste hrace, hracky, txv. bagristy a orace :-)
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Serpens
05.07.2026 15:57
No, připadá mi to takové zažloutlé všechno, nehezké.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:01
Tak zadni lajny... no... zato jak hraji hraci, preci trava nemuze :-) krom toho zivy material... a proste klima, pocasi na to ma vliv... staci kouknout nekdy na Malorcu...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:03
Jinak receno,... no neni to beton, nebo antuka :-))
Tam se jim to pripravuje... a udrzuje...
ikdyz s hardem v extremnich teplotach jsou problemy.... viz AO... bocni kurty...
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PTP
05.07.2026 16:07
Srovnej si barvy na televizi
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paprikovygulas
05.07.2026 15:54
Ocenili by tvoje intelektuálne vlastníctvo o starostlivosť trávnikov, pošli cv
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Serpens
05.07.2026 15:57
Neboj brouku, ty už tu dlouho nebudeš oxidovat.
Reagovat
paprikovygulas
05.07.2026 15:58
Asi tak dlho ako si volíte babiša do vlady
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:45
Karolina paradni serv&volej :-))
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Dave6969
05.07.2026 15:42
Přijde mi že ta tráva v Berlíně byla o hodně kvalitnější.. no jo Německo
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:51
Se ti jen opravdu zda... pouziva se stejna trava - Perennial Ryegrass, dokonce se o dozor stara stejna firma, je to uz nejaky cas... i strih travy stejny... co ruzni Londyn a Berlin, Stuttgart, Lazne jsou geograficke a prirodni podminky...
Je to hlavne z duvodu, aby se hraci a hracky mohli jak nejlepe pripravit na Wimbl... pochopitelne pocasi ani misto konani turnaje ovlivnit nejde...

Jediny vetsi rozdil je v hlavne Halle... tam se to ale ani jinak neda udelat...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:40
Karolina zacina kouzlit... :-))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:39
Jupiii \o/ Muska \o/
:-))) Jeden set mame!!!
Momentum... Sven - poradil skvele pred returnem... a ani nepomohla pekna psychologicka fligna Barus... s tim Pojd po chybe Karoliny...
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pantera1
05.07.2026 15:39
Sigma Olomouc bere první set. Karol výborně .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:39
Hraje zatim pekne... ale zname Baru... prvni sety skanuje...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:42
Hele a Jess ti jde do otocky :-))
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pantera1
05.07.2026 15:45
Ona otočky umí, já jsem jí dřív moc nemusela, ale poslední dobou jsem jí přišla na chuť, je takovej držák a umí otáčet zápasy .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:55
Tenhle duel necham na tobe... :-))
me dnes jde hlavne o Naomi, Karolinu, a jeste Belindu...
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zfloyd
05.07.2026 15:27
koukám jak ty dvě Češky v bílém to hrajou a říkám si , ony ten tenis opravdu umí obě , fakt pěkný tenis , fandil bych té která bude mít více šancí proti Aryně / Naomi/ , ale neumím vůbec odhadnout , která by to mohla být
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chlebavevaju
05.07.2026 15:28
Hlavně by měla Vosaka vyřadit Sabalču.
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Liverpool22
05.07.2026 15:30
Na Arynu umí zahrát Muška smile
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zfloyd
05.07.2026 15:35
to já teď nevím , řekl bych , že momentálně mají formu obě dvě , spíš , která to bude lépe zvládat psychicky , Muška vypadá , že opravdu je vhodně v pohodě a věří si
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Liverpool22
05.07.2026 15:42
Muška vede s Arynou 3:2 na zápasy + jí porazil i na RG. Naopak Bára to má s Arynou 1:7 a porazila jí pouze v Dubaji.
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zfloyd
05.07.2026 15:47
Dubaj - to jak potom začala být big4
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pantera1
05.07.2026 15:34
Moc pěkné se na ně dívá, hrají parádně
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:41
presne... i komentatori chvali... a nemyslim cesti... ;-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:24
Karolina pekne nachytala barusku dropem... :-)
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Serpens
05.07.2026 15:17
Komentátor solidně fandí Muchove...
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paprikovygulas
05.07.2026 15:18
Hádam ťa to nezlomí
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:20
Dodrzuje wimbledonskou tradici, kde se fandi v zasade outsajderkam :-))) pokud nejde o domaci hrace, pochopitelne... kteri ale ale letos jsou rozhodne v tom polozeni outsajderu :-)))
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Serpens
05.07.2026 15:21
Domácí hráči, a pak ještě Federer a Serena
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:26
No jo, globalni hvezdy, jsou ale uz mimo hru...
Jak tam byl Potro jeste... tak ho tlacili bez rozdilu... ale ten byl zase globalne obliben snad vsude :-))) a nemel vubec jeste nejake hatery....
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farr
05.07.2026 15:17
Škoda tak blbýhl losu, kdyby to aspoň bylo o kolo či dvě dál. Pro mě zápas o ničem není komu fandit...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:18
ja teda mam komu :-))
furt si stezujete na los... ale jak by obe narazily nekde v prvnich kolech na Penko a podobne typy tak uz bysme trebas ani nefandili nikomu...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:11
Ted Karolina vytahla uder turnaje :-))) jednorucni bh... cross... no krasa...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:12
A ted Barus nemilosrdne sach - mat prohozy....
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:15
odvraceny BP... a peknym drajvvolejem si ziskava Muska vyhodu...
kterou ztraci botvou na saku... pekny duel :-) a to je zatim citit jeste vzajemny respekt... ale myslim, ze Baruska za chvili natahne do databaze co ma... a prijde peklo...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:15
Kaja opet odvraceny BP... pekna aktivni hra dopredu... super :-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:17
Tak konecne Karolina naplnuje ten travarsky potencial... opet utocna hra... parada... travarska poezie :-))
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Diabolique
05.07.2026 15:03
Komentatorka ESPN:
10 ceskych hracek zacalo v tomto turnaji ... a tyto 2 v nem zustavaji. Takze maji jistotu jedne hracky ve ctvrtfinale ...

To jim nikdo neda aspon nejakou pripravu?
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paprikovygulas
05.07.2026 15:12
Nechodí na tpečko
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:58
A uz to dnes frci... inu klasika... Wimbledon... Jovic ma prvni set :-)))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:53
Dnes to bude krvava nedela tak ci tak :-))
Karolina bude mit hodne tezkou praci... a tommrovsky bych i rekl. dnes ani zlamanou gresli bych asi na svou nej. oblibenkyni nedal, hlavne kvuli souperce... ale trebas me necim Karolina prekvapi, sokne... postoupi a perfekcionistce, sachistce atd. vypali travu... :-))
Je tu dalsi cz derby... a to je asi to nejdulezitejsi... nebudu jak ta Baruska, ze vsechny plany musi byt do mrte splneny... ikdyz... ucast Musky ve finalovem ceskem derby by me jiste potesila :-D to nemohu lhat... to zase neee....

\o/ No nic... toz let Karolino! :-) a nenech se vysachovat....\o/
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:57
Zatim dobry... rysuje se tu pekne predcasne finale :-)))
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paddy
05.07.2026 14:50
Krejčiřík sezobne Mouchu smile

Krejčiřík
(rod Orthotomus) je drobný pěvec. Žije převážně v jižní a jihovýchodní Asii. Živí se hmyzem a jsou velmi hlasití.

Moucha domácí
(Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považována za škůdce. Má jeden pár blanitých křídel.
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paprikovygulas
05.07.2026 14:52
Copy paste
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Liverpool22
05.07.2026 14:44
Moravské derby je tady: Sigma Olomouc proti Zbrojovce Brno smile
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pantera1
05.07.2026 14:50
Ať holky předvedou to nejlepší co umí a užijeme si pěkný tenis. Škoda, že hrají zároveň s Nolem .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:05
Bara zatim skanuje situaci :-))
Pozitvni je, ze si Muska drzi serv... je to takova vlastovka... :-))
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pantera1
05.07.2026 15:11
Vypadá to, že to bude dost vyrovnané, ale samozřejmě se to může během chvilky změnit .
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chlebavevaju
05.07.2026 14:32
Ivísek Jovičů by mohl vyšachovat Pegulku.
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Dobry-den
05.07.2026 14:30
Muška 6:4 5:7 7:6
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paprikovygulas
05.07.2026 14:25
Zhromaždite sa dedkovia na gauči, idú sa sledovať úspešne mladé milionarky a my im ideme pritom rozprávať do roboty
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Mac
05.07.2026 15:57
gaučdědků pride!
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