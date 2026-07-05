Muchová ovládla parádní české derby! Ve Wimbledonu skolila Krejčíkovou a je ve čtvrtfinále
Muchová – Krejčíková 7:5, 5:7, 6:3
Aktivnější Muchová začala české derby suverénním gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu se i díky chybám Krejčíkové dostala ke dvěma brejkbolům po sobě. Předloňská šampionka Krejčíková ovšem vytáhla dva výborné servisy a bleskově srovnala na shodu. Muchová se vzápětí propracovala k další šanci, ale ani tentokrát jí krajanka brejk nedovolila a poté srovnala na 1:1.
V následujících minutách se hra naprosto vyrovnala. Muchová byla lepší už jen o chloupek a Krejčíková se stabilizovala na vlastním podání a zdatně krajance sekundovala. Po 25 minutách hry byl stav nerozhodný 3:3. Krejčíková už byla definitivně v zápase a po chybách Muchové měla v sedmé hře své první brejkboly. Mladší z Češek si však na obě hrozby pomohla servisem a vyrovnaný game nakonec urvala na svou stranu.
Výborné představení obou českých tenistek pokračovalo. Krejčíková dál úspěšně dotahovala skóre a za stavu 4:5 snadno zvládla velmi těžký úkol, když servírovala na udržení se v prvním setu. Při další takové výzvě ovšem Muchová zahrozila podstatně víc a dostala se díky aktivní hře k setbolu. A hned první příležitost byla vítězná, jelikož Muchová napínavý set uzavřela ukázkovým returnem z bekhendu a tie-break nepřipustila.
Tahanice o každý míč v parádním českém derby pokračovala. Obě aktérky si uhájily přes shodu servis a pak na něm chvíli dominovaly. První komplikace na podání přišly až v šestém gamu. Krejčíková úvodní brejkbol Muchové s přehledem vyřešila, na ten další zachovala chladnou hlavu v delší výměně a pak se Muchová při třetí příležitosti o brejk připravila sama.
Brejk ale Muchová nakonec po dvojchybě krajanky přece jen zapsala a při skóre 4:2 byla už velmi blízko k vítězství. V podstatě jí stačilo dál si v zápase držet servis, na kterém do tohoto momentu ani jednou nezaváhala.
Krejčíková ovšem ještě dost vzdorovala. Nejprve snížila na 3:5 a pak měla dva brejkboly po sobě, když Muchová podávala na vítězství. Mladší z českých tenistek nepříjemné manko suverénně dohnala, jenže Krejčíková opět vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru a svým prvním brejkem zajistila pokračování velmi povedeného českého derby.
Následně Krejčíková snadno srovnala skóre na 5:5 a viditelně rozhozená Muchová hlavně kvůli vlastním chybám odevzdala podání. Došlo tak na nečekaný zvrat a možnost uzavřít druhý set na servisu rázem měla Krejčíková. Ta na rozdíl od Muchové svou možnost využila a po dvou hodinách boje zajistila rozhodující set.
Muchová utnula vítěznou sérii pěti gamů Krejčíkové hned v úvodu posledního dějství. Po třech hladkých gamech na servisu se znovu na returnu jako první prosadila Muchová. Na úvodní brejk v rozhodující sadě jí stačil hned první ze série tří brejkbolů, když Krejčíková zkazila smeč.
Mladší z českých tenistek už zase měla na kurtu převahu. Muchová brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 4:1. Tentokrát mohla Muchová utéct o čtyři gamy a vypracovat si hned dvě šance zakončit zápas na vlastním servisu. Jenže Krejčíková zase prokázala silnou psychickou odolnost, brejkbol odvrátila a snížila na 2:4.
Vzápětí se Muchová ocitla ve vedení 5:2 s jedním brejkem a disponovala tak úplně stejným náskokem jako v předchozím setu. V tomto případě se Muchová poučila z předchozího zaváhání a koncovku si pohlídala. Utkání trvalo dvě hodiny a tři čtvrtě.
Pro Muchovou, která prožívá nejlepší sezonu kariéry, je světovou devítkou a českou jedničkou, se jedná už o osmé vítězství v řadě. Do Londýna přijela okamžitě po zisku svého třetího kariérního titulu v Bad Homburgu.
Zároveň ve Wimbledonu potvrdila pravidlo. Každý ze startů v hlavní soutěži totiž buď zakončila v prvním kole, nebo dotáhla do čtvrtfinále. V této fázi neuspěla v roce 2019 proti Elině Svitolinové ani před pěti lety s Angelique Kerberovou. Na dosah má páté grandslamové semifinále, první od US Open 2024. Dvakrát ho hrála v New Yorku a jednou na Australian Open a French Open.
Její soupeřkou v úterním čtvrtfinálovém duelu bude současná světová jednička Aryna Sabalenková, nebo bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Ve čtvrtfinále ženské dvouhry mohou Muchovou v pondělí doplnit Linda Nosková a Marie Bouzková.
Krejčíková navzdory této porážce může hodnotit travnatou část sezony velmi pozitivně. V Hertogenboschi se dostala až do finále, k němuž kvůli nemoci nenastoupila, a ve Wimbledonu, kde předloni kralovala, si i díky skalpu vítězky French Open a světové pětky Mirry Andrejevové zahrála ve druhém týdnu.
Komentáře
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Dobre mamca :-)
Tohle Sabalence da zabrat... je hotova uz na zacatku a v nervech...
krasne prolomeni servu Aryny... ta je nepoucitelna... a na te trave bude hrat zase jak na betone... Naomi trhej :-))
Wiktorowski respect!
já rád bych vám teď řek,
nikdo z vás nemá tušení,
že v dálce leží talířek...
Na něj každé ráno myslí Muška Kája,
naše kamarádka Muška Kája,
máme jí co závidět, talíř co zná celý svět.
A o tom vypráví nám potom Muška Kája,
krásná uličnice Muška Kája,
přihmouří oči Muška Kája,
Kája, Kája.
Kááája to vyhraje jen pro nás!
Sabalenka se raduje, ale přece jen by radši viděla o něco delší zápas
BTW nadopovaný domestik UAE porazil i Vingegaardaa a WADA pořád mlčí
Ta se uz vidi s talirem od pondelka... uplne jedno, kdo tam je... a s kym hraje :-)))
A jak nevyhraje... tak dostane zas nerva...
podle me to je skoro jedno... a krom toho, radeji souperku, se kterou ted dokazala na trave prehravat set... nez nejake experimenty jak to dopadne :-)))
Kdyz se jdu divat na tenis, chci koukat na tenis.
Kdyz se jdu divat na tenis, kterej hraje Novak Djokovic, ocekavam krome tenisu i herecke predstaveni. Baveni divaku. Je dokonalej!
Skvělý zápas, jen škoda, že to nedala ve dvou setech, nezvládnutá koncovka 2. setu je trochu varováním před dalšími zápasy, kde bude psychický tlak ještě větší než ve 4. kole...
A dodatečná gratulace ke včerejším úspěchům, neviděl jsem ani míček, ale Maruška i Linda to podle průběhu skvěle vybojovaly.
A Jirkovi samozřejmě taky gratulka.
Snad ještě někdo z nich do ČF postoupí, ale bude to hodně těžké.
Muška je šťastnější asi po zásluze a navíc dobrá reklama na náš tenis , soupeřky budou mít zase trochu větší respekt
Jednoznačně lepší to české derby než americké ten monotónní tenis co je tam učí je fakt nuda...
Dnes je krvava nedele, a vsem muselo byt jasne, ze je to individulani sport a prednost si holky nemohou davat, jednak by to bylo znevazeni turnaje, ale hlavne smrtelne pro postupujici z tohoto derby...
Momentum zapasu byl pad Karoliny... tam ve mne dost hrklo... a asi hrklo i v te Karoline a prisel propad, plus Bara je proste nezlomna... a skvele toho momentu vyuzila, zmenila ihned rytmus hry... Karolina ovsem vletela do tretiho s agresivnejsi hrou od BL... to podle me Baru vytocilo... necekala, ale uplne... takze to silne momentu Karolina skvele prolomila...
Ke konci Bara pouzila vsechny zbrane, vcetne psychologickych... jak umi nejlepe... ale tady se uz Karolina nedala... :-)))
Jeste Naomi a bude to pecka :-)))
porad malo... ale frcime... esem...
;porad malo, ale jedeeeem!
Radši jsi měl víc tlačit Mušku, aby to skoncovala ve dvou.
Tam adi byl každý rád, že vůbec vyhrála. Spíš často tahala za kratší konec. Pleteš jablka s hruškama.
Krom toho tam sebou na zaviraku hned na zacatku blbe svihla... proste se dostala z rytmu... jakbys koukal na tenis prvne...
Nebo mohu i jinak... jak Bara otacela tolikrat s jinyma hrackama, trebas tady s Rybkou, tak to moc nevadilo. ze... :-)))
Jako dobre, jestli chces nejakou masinu... tlac si pak Sabalenku :-) a nestezuj si... ikdyz vlastne... to mi pripomina... kolikrat tahle mrcha nedopodavala, a nejen proti Musce a Bare? :-D
Musí - nemusí dopodávat. Jasně že nemusí, stejně jako ani vyhrát nemusí... Ale jde o to, že hráčka s kvalitním servem jako Muška, by jeden ze dvou servisgemů k ukončení zápasu prostě využít měla.
Švihnutí sebou jsem neviděl , přišel jsem pozdě. Snad jí to nijak neomezí.
Jak jsem psal, dobře, že holky nehrají na 3 vítězné...
Čas na rekondici samozřejmě má , ale sety se i tak za celý turnaj sčítají, o tom se přeci přít nemusíme.
Jo hned v uvodu... pad za BL... ze ktereho hned prohravala 0:15... musela pak stahovat BP... jeste to nejak stahla, ale ten moment Bara skvele vyuzila. Jeste zacala mix dropu... proste ty malickosti... dokazi zmenit smer zapasu...
Jako GS je v tomhle privetivy, neb hraji obden... dale me trebas chybelo, ze Karolina pred dneskem nemela zadny poradny proverovaci zapas... tazke za 5. 12. doslovne... :-)
Trhej klidne dal...
https://partner.nonamejose.sx/956f826a/c68db8c1/062c1a60
brzy pojedeš na převýchovu
https://www.youtube.com/watch?v=0i2h0ZR7oG4&t=73s
bylo jasné, že Pegula otočí, jen kurz se mi nelíbil
Jovič stále mladá, v některých momentech naivní hra a nezkušenost na trávě, potřebuje ještě čas, přece jen jí je 16 a půl
Djokovič měl v 1. setu potíže s Šamšulínem, který mi v některých záběrech připomněl Lopatova - jak účesem, tak částečně i technikou
asi v tomu bude genetika, jeden se narodil v Moskvě a druhý těsně u Moskvy; tipuji, že mají stejného otce a zajímalo by mě, čí matka byla nevěrná
typická Muchová, zápas pod kontrolou, ale neumí dopodávat, protože se jí začnou klepat ruce i nohy a není náhoda, že zrovna v tom gemu dala svou jedinou dvojchybu v zápase, na dalším servisu další DF a další ztráta servisu a patrně i zápasu
nechápu, proč se lidi diví, že má málo titulů
co se vybaví, když se řekne...?
Muchová?
labilní hlava
Muška pořád ještě může vyhrát. Ale je otázka, jestli je to ta správná adeptka na ro dojít co nejdál.
ale nemuzes ode me cekat, ze Musku obetuji... at si to jedna z nich vybojuje... bude dal silnejsi... :-))
6 December 2007
ale pokud muška najde hlavu a vzepře se, tak jen do toho...
Barus ted zmenila uplne rytmus hry... a to ona umi...
za jinych okolnosti bych rekl, ze takovy duel bez tro setu je velka skoda,,,
ale v tomhle pripade, to bude asi pro muskare hodne bolestne...
Toz uvidime...
Bara pod tlakem...
Tam se jim to pripravuje... a udrzuje...
ikdyz s hardem v extremnich teplotach jsou problemy.... viz AO... bocni kurty...
Je to hlavne z duvodu, aby se hraci a hracky mohli jak nejlepe pripravit na Wimbl... pochopitelne pocasi ani misto konani turnaje ovlivnit nejde...
Jediny vetsi rozdil je v hlavne Halle... tam se to ale ani jinak neda udelat...
:-))) Jeden set mame!!!
Momentum... Sven - poradil skvele pred returnem... a ani nepomohla pekna psychologicka fligna Barus... s tim Pojd po chybe Karoliny...
me dnes jde hlavne o Naomi, Karolinu, a jeste Belindu...
Jak tam byl Potro jeste... tak ho tlacili bez rozdilu... ale ten byl zase globalne obliben snad vsude :-))) a nemel vubec jeste nejake hatery....
furt si stezujete na los... ale jak by obe narazily nekde v prvnich kolech na Penko a podobne typy tak uz bysme trebas ani nefandili nikomu...
kterou ztraci botvou na saku... pekny duel :-) a to je zatim citit jeste vzajemny respekt... ale myslim, ze Baruska za chvili natahne do databaze co ma... a prijde peklo...
10 ceskych hracek zacalo v tomto turnaji ... a tyto 2 v nem zustavaji. Takze maji jistotu jedne hracky ve ctvrtfinale ...
To jim nikdo neda aspon nejakou pripravu?
Karolina bude mit hodne tezkou praci... a tommrovsky bych i rekl. dnes ani zlamanou gresli bych asi na svou nej. oblibenkyni nedal, hlavne kvuli souperce... ale trebas me necim Karolina prekvapi, sokne... postoupi a perfekcionistce, sachistce atd. vypali travu... :-))
Je tu dalsi cz derby... a to je asi to nejdulezitejsi... nebudu jak ta Baruska, ze vsechny plany musi byt do mrte splneny... ikdyz... ucast Musky ve finalovem ceskem derby by me jiste potesila :-D to nemohu lhat... to zase neee....
\o/ No nic... toz let Karolino! :-) a nenech se vysachovat....\o/
Krejčiřík
(rod Orthotomus) je drobný pěvec. Žije převážně v jižní a jihovýchodní Asii. Živí se hmyzem a jsou velmi hlasití.
Moucha domácí
(Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považována za škůdce. Má jeden pár blanitých křídel.
Pozitvni je, ze si Muska drzi serv... je to takova vlastovka... :-))