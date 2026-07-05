Češi v akci, pondělí 6. 7. Noskovou, Lehečku a Bouzkovou čeká těžké osmifinále ve Wimbledonu

DNES, 21:15
Aktuality 10
Linda Nosková, Jiří Lehečka a také Marie Bouzková budou bojovat o postup do čtvrtfinále slavného Wimbledonu a všechny tři české naděje čeká velmi těžký osmifinálový zápas. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková bude čelit grandslamové šampionce (© ČTK / imago sportfotodienst / Marleen Fouchier)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 5. 7.sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Nosková, Lehečka a Bouzková o čtvrtfinále Wimbledonu

Tři čeští tenisté mohou v pondělí doplnit ve čtvrtfinálové fázi letošního Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou. Všechny naše zástupce ale čeká velmi těžký zápas a žádný z nich nebude plnit roli favorita.

Linda Nosková bude po přežitém mečbolu v bitvě se Soranou Cirsteaovou čelit grandslamové šampionce Madison Keysové, která stejně jako ona ovládla jednu z wimbledonských generálek. Američanka vyhrála posledních osm zápasů a ve třetím kole skolila loňskou finalistku Amandu Anisimovovou. Půjde o první vzájemný zápas a mírnou kurzovou favoritkou je Keysová.

Ještě těžší výzva čeká Jiřího Lehečku. Rozjetý český tenista, který prošel do osmifinále Wimbledonu naprosto suverénně, nastoupí proti čerstvému šampionovi French Open a světové trojce Alexanderovi Zverevovi. S Němcem má bilanci 1:1 a dokázal ho trápit v obou soubojích. Také favorit Zverev, který bude bojovat o první wimbledonské čtvrtfinále, zatím ztratil jen jeden set.

Možná největší šanci má Marie Bouzková, v jejímž zápase jsou kurzy vyrovnané. S Elise Mertensovou, která bude posilněná skalpem bývalé šampionky a aktuální světové dvojky Jeleny Rybakinové, může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2 a také má možnost Belgičance oplatit drtivou letošní prohru z Dubaje. Bouzková se veze na vlně osmi výher v řadě a má výbornou formu.

Více informací nabídneme v pondělním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - osmifinále •
13:30 | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Mertensová (25-Belg.)
16:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA)

• Dvouhra muži - osmifinále •
18:00 | PREVIEW | Lehečka (13-ČR) – Zverev (2-Něm.)

Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.)

• Čtyřhra muži - osmifinále •
15:00 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Cash/Glasspool (3-Brit.)

Pavouk dvouhra juniorky | Pavouk čtyřhra junioři
• Dvouhra juniorky - 2. kolo •
12:00 | Žoldáková (ČR) – Xinran Sun (1-Čína)
12:00 | J. Kovačková (3-ČR) – Ruien Zhang (Čína)
12:00 | T. Heřmanová (ČR) – Yihan Qu (Čína)

• Čtyřhra junioři - 1. kolo •
17:00 | Jak. Kusý/K. Thompson (ČR/Hong.) – Miguel/Šeško (1-Braz./Slovin.)

 

WTA 125 CONTREXÉVILLE (Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Palicová (ČR) – Hesseová (Fr.)
14:00 | Šalková (8-ČR) – Wernerová (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
18:30 | Kolář (8-ČR) – Palosi (Rum.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Čížek (ČR) – Donski (6-Bulh.)
14:00 | Poljak (ČR) – Haita (11-Rum.)

 

ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:30 | A. Kovačková (8-ČR) – Daemsová (11-Něm.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Řeček (1-ČR) – Trklja (Něm.)
* bude se hrát i finále

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Šmejkalová (ČR) – Plešivcevová (12-)

 

ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Michnev (2-ČR) – Pouatcha (USA)
12:30 | Šoukal (ČR) – Skupiňski (Pol.)
12:30 | Homola (5-ČR)Frömel (ČR)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vrtílka (ČR) – Aginskij (Ukr.) 6:4, 3:2 / dohrávka
* bude se hrát i 2. kolo

 

J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Pečonka (ČR) – Čiburajev (-)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
18:00 | Chladová (5-ČR) – Dussaultová (USA)

 

J60 VÉSKA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Mohamed (ČR)Köhler (ČR)
09:00 | Vymazal (ČR) – Maliszewski (Pol.)
09:00 | Hořelka (ČR) – Korolenko (-)
10:30 | Motal (ČR)Jourdren (ČR)
10:30 | T. Tichý (ČR)Dufek (ČR)
10:30 | Kollert (ČR) – Jämsä (Fin.)
12:00 | D. Soukup (ČR) – Guha (Kan.)
12:00 | Wirgler (ČR)Průdek (ČR)
12:00 | Klar (ČR) – Petráško (SR)
13:30 | Zapský (ČR)Jaroš (ČR)
13:30 | Rousek (ČR) – Mikuš (SR)
13:30 | Fencl (ČR)A. Štěpánek (ČR)
15:00 | Střílka (ČR) – Kawabata (Kan.)
15:00 | Drlík (ČR)Žiška (ČR)
15:00 | Pajer (ČR) – Kukrika (Chorv.)
16:30 | Šebek (ČR) – Guo (Kan.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Pírková (ČR) – Sedláková (SR)
09:00 | Taxová (ČR)Benetková (ČR)
09:00 | Dari Dušková (ČR)N. Růžičková (ČR)
10:30 | Novotná (ČR)Foldová (ČR)
10:30 | S. Jiráková (ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
10:30 | Tvrzská (ČR) – Zappiaová (Kan.)
12:00 | Michalcová (ČR) – Lešová (Pol.)
12:00 | Žáčková (ČR)Michnová (ČR)
12:00 | Skořepová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:30 | Fialová (ČR)Langášová (ČR)
13:30 | Nantlová (ČR)Miškovská (ČR)
13:30 | Schmidová (ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
15:00 | Halamová (ČR) – Phillipsová (Brit.)
15:00 | Radová (ČR)Halfarová (ČR)
15:00 | Čermáková (ČR) – Čedryková (Ukr.)
16:30 | Posmyková (ČR)Kohoutková (ČR)

 

J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Marčenková (8-)

 

J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Jančaříková (ČR) – Cadarová (7-It.)
13:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Godiničová (Chorv.)

 

J30 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
11:30 | Smolík (3-ČR) – Fitzgerald (Irsko)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Dudlová (ČR) – Mossová (6-Brit.)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Jan Svoboda (8-ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Merta (ČR) – Vukikjevikj (10-Mak.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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HankMoody2
05.07.2026 21:44
Mám dotaz. Proč není na webu jednota v jménech? Šintara Močizuki je v expreskách a v livescore je to napsané normálně

Ačkoli nesnáším to počešťování jmen, tak ok, beru, někde se to dělá. Ale proč to není pak na celým webu?
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 21:50
Data jsou v angličtině. Tak to holt je. Proč? To netušim
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Diabolique
05.07.2026 21:38
Vyhrajou vsichni nasi vcetne vsech challengeru.
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com
05.07.2026 21:26
Jedina, ktera postoupi bude Barkov Bouzková smile
smileková i Lehe bez šance
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chlebavevaju
05.07.2026 21:28
Finská senzace ve Wimbledonu trvá a bude trvat dál.
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com
05.07.2026 21:29
Vlastizrádkyně jedna.. Fandit Finum, proti smile to ji nezapomenu
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 21:30
Ty jsi hrozná brepta
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com
05.07.2026 21:32
no povime si zitra
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 21:33
Já se trochu obávám, že si zítra budeme povídat o bilanci 0:3 pro Čechy. Každá výhra našich bude obrovský úspěch.
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paprikovygulas
05.07.2026 21:44
Už sa tešíš aký apokalypricky titulok vytiahneš, co tak myslieť pozitivne
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