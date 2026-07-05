Češi v akci, pondělí 6. 7. Noskovou, Lehečku a Bouzkovou čeká těžké osmifinále ve Wimbledonu
Češi v akci (probíhající turnaje)
neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.
Nosková, Lehečka a Bouzková o čtvrtfinále Wimbledonu
Tři čeští tenisté mohou v pondělí doplnit ve čtvrtfinálové fázi letošního Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou. Všechny naše zástupce ale čeká velmi těžký zápas a žádný z nich nebude plnit roli favorita.
Linda Nosková bude po přežitém mečbolu v bitvě se Soranou Cirsteaovou čelit grandslamové šampionce Madison Keysové, která stejně jako ona ovládla jednu z wimbledonských generálek. Američanka vyhrála posledních osm zápasů a ve třetím kole skolila loňskou finalistku Amandu Anisimovovou. Půjde o první vzájemný zápas a mírnou kurzovou favoritkou je Keysová.
Ještě těžší výzva čeká Jiřího Lehečku. Rozjetý český tenista, který prošel do osmifinále Wimbledonu naprosto suverénně, nastoupí proti čerstvému šampionovi French Open a světové trojce Alexanderovi Zverevovi. S Němcem má bilanci 1:1 a dokázal ho trápit v obou soubojích. Také favorit Zverev, který bude bojovat o první wimbledonské čtvrtfinále, zatím ztratil jen jeden set.
Možná největší šanci má Marie Bouzková, v jejímž zápase jsou kurzy vyrovnané. S Elise Mertensovou, která bude posilněná skalpem bývalé šampionky a aktuální světové dvojky Jeleny Rybakinové, může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2 a také má možnost Belgičance oplatit drtivou letošní prohru z Dubaje. Bouzková se veze na vlně osmi výher v řadě a má výbornou formu.
Více informací nabídneme v pondělním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - osmifinále •
13:30 | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Mertensová (25-Belg.)
16:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA)
• Dvouhra muži - osmifinále •
18:00 | PREVIEW | Lehečka (13-ČR) – Zverev (2-Něm.)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.)
• Čtyřhra muži - osmifinále •
15:00 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Cash/Glasspool (3-Brit.)
Pavouk dvouhra juniorky | Pavouk čtyřhra junioři
• Dvouhra juniorky - 2. kolo •
12:00 | Žoldáková (ČR) – Xinran Sun (1-Čína)
12:00 | J. Kovačková (3-ČR) – Ruien Zhang (Čína)
12:00 | T. Heřmanová (ČR) – Yihan Qu (Čína)
• Čtyřhra junioři - 1. kolo •
17:00 | Jak. Kusý/K. Thompson (ČR/Hong.) – Miguel/Šeško (1-Braz./Slovin.)
WTA 125 CONTREXÉVILLE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Palicová (ČR) – Hesseová (Fr.)
14:00 | Šalková (8-ČR) – Wernerová (Něm.)
ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
18:30 | Kolář (8-ČR) – Palosi (Rum.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Čížek (ČR) – Donski (6-Bulh.)
14:00 | Poljak (ČR) – Haita (11-Rum.)
ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:30 | A. Kovačková (8-ČR) – Daemsová (11-Něm.)
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Řeček (1-ČR) – Trklja (Něm.)
* bude se hrát i finále
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Šmejkalová (ČR) – Plešivcevová (12-)
ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Michnev (2-ČR) – Pouatcha (USA)
12:30 | Šoukal (ČR) – Skupiňski (Pol.)
12:30 | Homola (5-ČR) – Frömel (ČR)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vrtílka (ČR) – Aginskij (Ukr.) 6:4, 3:2 / dohrávka
* bude se hrát i 2. kolo
J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Pečonka (ČR) – Čiburajev (-)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
18:00 | Chladová (5-ČR) – Dussaultová (USA)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Mohamed (ČR) – Köhler (ČR)
09:00 | Vymazal (ČR) – Maliszewski (Pol.)
09:00 | Hořelka (ČR) – Korolenko (-)
10:30 | Motal (ČR) – Jourdren (ČR)
10:30 | T. Tichý (ČR) – Dufek (ČR)
10:30 | Kollert (ČR) – Jämsä (Fin.)
12:00 | D. Soukup (ČR) – Guha (Kan.)
12:00 | Wirgler (ČR) – Průdek (ČR)
12:00 | Klar (ČR) – Petráško (SR)
13:30 | Zapský (ČR) – Jaroš (ČR)
13:30 | Rousek (ČR) – Mikuš (SR)
13:30 | Fencl (ČR) – A. Štěpánek (ČR)
15:00 | Střílka (ČR) – Kawabata (Kan.)
15:00 | Drlík (ČR) – Žiška (ČR)
15:00 | Pajer (ČR) – Kukrika (Chorv.)
16:30 | Šebek (ČR) – Guo (Kan.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Pírková (ČR) – Sedláková (SR)
09:00 | Taxová (ČR) – Benetková (ČR)
09:00 | Dari Dušková (ČR) – N. Růžičková (ČR)
10:30 | Novotná (ČR) – Foldová (ČR)
10:30 | S. Jiráková (ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
10:30 | Tvrzská (ČR) – Zappiaová (Kan.)
12:00 | Michalcová (ČR) – Lešová (Pol.)
12:00 | Žáčková (ČR) – Michnová (ČR)
12:00 | Skořepová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:30 | Fialová (ČR) – Langášová (ČR)
13:30 | Nantlová (ČR) – Miškovská (ČR)
13:30 | Schmidová (ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
15:00 | Halamová (ČR) – Phillipsová (Brit.)
15:00 | Radová (ČR) – Halfarová (ČR)
15:00 | Čermáková (ČR) – Čedryková (Ukr.)
16:30 | Posmyková (ČR) – Kohoutková (ČR)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Marčenková (8-)
J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Jančaříková (ČR) – Cadarová (7-It.)
13:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Godiničová (Chorv.)
J30 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
11:30 | Smolík (3-ČR) – Fitzgerald (Irsko)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Dudlová (ČR) – Mossová (6-Brit.)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Jan Svoboda (8-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Merta (ČR) – Vukikjevikj (10-Mak.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Ačkoli nesnáším to počešťování jmen, tak ok, beru, někde se to dělá. Ale proč to není pak na celým webu?
ková i Lehe bez šance