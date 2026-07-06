Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu! V přestřelce skolila grandslamovou vítězku Keysovou
Keysová – Nosková 4:6, 6:7
Dle očekávání došlo na okamžitou přestřelku na dvě až tři rány. Nosková i Keysová se snažily zahrát vítězný úder okamžitě z returnu a hned od první chvíle chtěly mít soupeřku pod tlakem. Jako první musela řešit potíže na podání Nosková ve třetím gamu a return Keysové se naštěstí pro Češku odrazil od pásky zpět na její stranu kurtu.
Zatímco Keysová si hlídala servis bez větších problémů, Nosková musela v páté hře už ve druhém gamu po sobě čelit brejkbolu. V tomto případě si pomohla esem a pak upravila skóre na 3:2. Zápas měl i nadále velmi rychlý průběh a po necelé půlhodině bylo srovnáno 4:4, přičemž Češka se vůbec nedokázala prosazovat na returnu.
Noskové se poprvé podařilo ohrozit podání Keysové až při vedení 5:4, když se překvapivě ze stavu 0:40 dostala i díky povedeným returnům na shodu. Po chybě Američanky v jedné z delších výměn přišel setbol pro českou tenistku a zároveň první brejkbol. A Nosková ho dokázala proměnit, když favorizovaná soupeřka umístila forhend do sítě.
Nosková dlouho marně hledala recept na servis Keysové, ovšem hned na začátku druhého dějství si při podání soupeřky po třech shodách zajistila další brejkbolovou příležitost a fantastickým forhendem ji dokázala proměnit. Následně brejk potvrdila, vedla už 3:0 a vyhrála pět gamů v řadě.
Keysová sérii prohraných gamů přerušila a Nosková jí pak dvojchybami doslova darovala dvě brejkbolové šance v řadě. Sice se včas zkoncentrovala a bleskově srovnala na shodu, jenže poté nabídla soupeřce další dvě možnosti a na tu čtvrtou v pořadí v této hře vyrobila další dvojchybu, celkově čtvrtou.
Američanka si možnost srovnání skóre ujít nenechala a upravila na 3:3. V ten moment Nosková sama utnula šňůru prohraných her a další ztrátu servisu zatím nepřipustila. Keysová měla v následujících minutách další problémy na podání a musela přes shodu. I tak ale upravila na 4:4.
Nosková zvládla kritický devátý game na výbornou a vyhrála si servis čistou hrou. Keysová se tak znovu ocitla v nepříjemném manku 4:5, ovšem tentokrát nezaváhala a vynutila si pokračování. Podruhé to měla Keysová při podání na udržení se v zápase mnohem těžší a za stavu 30:30 jí pomohlo nechytatelné prasátko. Rozhodnout nakonec musel tie-break.
Zkrácená hra byla kompletně v režii české naděje. Po chybách a dvojchybě Keysové měla Nosková hned v úvodu luxusní náskok 3:0 se dvěma minibrejky. Američanka si dokázala jedno ztracené podání vzít zpět, ale pořád měla Nosková při změně stran solidní vedení 4:2 a Keysová poté pomohla další dvojchybou. Češka se následně dostala do náskoku 6:2 a měla čtyři mečboly v řadě. Stačil jí hned ten první.
Nosková si osmifinále Wimbledonu zahrála znovu po roce a podruhé v kariéře. Loni v něm naopak proti americké ranařce neuspěla, když podlehla v třísetové bitvě pozdější finalistce Amandě Anisimovové. Ve čtvrtfinále grandslamu je podruhé, předloni na Australian Open jasně podlehla rozjeté kvalifikantce Dajaně Jastremské.
Po nepovedeném závěru antukového jara a konci v prvním kole French Open se na trávě neskutečně zvedla. Na nejrychlejším povrchu kralovala v Berlíně a má bilanci 9:1. Jedinou porážku utrpěla v Bad Homburgu, kam přijela po extrémně náročném programu v německém hlavním městě.
Ve středu bude mít obrovskou šanci na premiérové grandslamové semifinále. Vsetínská rodačka, která ve třetím kole přežila mečbol Sorany Cirsteaové, totiž nastoupí v roli favoritky proti Elise Mertensové, přemožitelce krajanky Marie Bouzkové.
Komentáře
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Ten moment, kdy Linda za stavu 3:0 servisgem ztratila...to se stava... ztrata koncentrace, kdy uz je hracka v satne... drive nez padne MB. Nekdy to byva fatalni momentum, ale Linde se podarilo vratit do sveho rytmu... a sve hry...
Kdyz Linda mohla, a vubec byl nejaky prostor pro vymeny :-) tak i ten bh hledala... ktery Mad nema nejsilnejsi....Obecne ceske hracky... jsou velmi vysoce hodnoceny za bh...
Co jiste potesilo tak stats na saku... dokonce i v te strilecce se tam holky dostaly vice mene diky vynucenym nabehum...
Linda 14/20 70%
Mad 6/12 50%
Ted jeste ten Dimitrov...aby to zvladl... kdyz uz se na nej prijel podivat Federer, no a potom prijde pekna tecka dnesniho programu... Jirka s tim... nemohu si ted vzpomenout jak se jmenuje... ale pry je dobry :-)
Take jiz zacla bitva Bublik x Fritz a doufam, ze vzkriseni Bublika bude pokracovat :-)
Klid u Lindy mě nepřekvapil, ona nedává svoje emoce tak najevo, je to dobrý způsob jak být odolnější proti stresu. Velká gratulace.
Pro mně, který to sledoval na ES bylo opravdu utrpení žvanivé komentování Procházky. To byla pro mně jediná skvrna na sportovním zážitku. Nevím, nevím, jestli si zvuk příště zapnu, ale bez zvuku je to na něco.
A náhodou na Canal + je pro mně velice sofistikovaný slovenský reportér, pravda ten jeden český je ještě horší než Procházka. (jména neznám)
Ještě ke kritice Procházky. Je to můj subjektivní názor.
Muchova x Osaka
Pegula x Gauff
Kostuk x Paolini
Noskova x Mertens
Zastoupeni ve QF
US 2 hracky - a jedna musi z kola ven po derby...
CZ 2 hracky nastesti nalosovane spravne :-)
V celem tom zastoupeni pouze Paolini zna neco jako SF, a dokonce i Finale.
Mame mnoho premiantek ve QF.
Osaka
Gauff
Kostuk
Noskova
Mertens
Muchova ma sanci na zlepseni sveho maxima... QF.
Jasmina se bude muset hodne poprat s nebezpecnou Martou, ktera opravdu hraje velmi dobre a specialne se letos pripravila na travu a Wimbl... bacha na ty pribehy hracek, ktere nekdy opomijime... hodne nebezpecna...
V dolni casti pavouka se tak rysuje velmi atraktivni SF duel Noskova x Kostuk a sance jiste tady jsou... zalezi jen jak se obe vyrovnaji s QF.
V horni casti pavouka je to uplne otevrene... a je asi dobre, ze se mezi sebou vymlati Gauff a Pegula...
Kazdopadne je to Wimbledon, a tady se muze stat cokoliv, a v tehle fazi urcite... od QF nam zacina novy turnaj... coz take dava velkou sanci na vysnene ceske finale... :-))
Chybi tak 2 posledni kroky... ale to budou ty nejtezsi z nejtezsich...
25%
25% USA
12,5% x 4 zbytek
V druhém ano, byly tam ty nešťastné dvojchyby, ale jakoby si všechno neštěstí na podání schovala do toho jednoho gemz a po zbytek podávala dobře. Ale nejdůležitější je, že ten zpackaný gem hodila za hlavu a herně byla pořád vysoko. V tiebreaku jí to Keysová vrátila, rozhodly dvojchyby.
Zaujal mě počet nechytatelných prasátek v dnešním zápase, jakoby tu síť někdo špatně natáhl, neštěstí to bylo s přízní tak padesát na padesát.
Ale taktak ustála, že jsem nastartoval stream za stavu 3:0 ve 2.setu. Na poslední chvíli jsem to stihl přepnout na Gríšu.
Gratulace Lindě
Dnes mi vyšlo přání vítězek u tří zápasů, jen pro mě ten nejdůležitější dopadl opačně...
Jak jsou na tom ti s plnyma kalhotama? Stihli je stahnout? Nebo si do toho sedli?
Je to tam - jedem dale... cz finale ZIJE!
Ted to chce hlavně dotáhnout do toho TB ...
Uvidime ted, jak se madison vyporada s tlakem na udrzeni v setu a zapasu!
Jeden z dalsich klicovych momentu prichazi :-)
No... ted bude muset Linda postrasit Madison na returnu, aby se nam uplne nerozjela... :-)
Mad ho nedokaze zatim zvratit... ve druhem setu vyhoda brejku...
a polsky komentator zahlasil... vubec bych se nedivil, kdyby tu bylo ceske finale.
Tohle neni vubec nerealne... cesky tady za posledni dobu vyhraly 2x... pak pripomnel plno cz uspechu...
Uz si toho vsimli :-D
Coz ale neni dobre...
Jeste ty nase holky dostanou pod zbytecnej tlak...
Takze pocitam, ze to zaridis.
At Te ani nenapadne z toho na posledni chvili slevit!
Hlavne bez servisniho propadu... klidne at to Madison odhaze...
ale je to jeste daleko...
jde mi jen jeden mizerný a ještě se seká
Joker banned by FBI nebo jakými čerty
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8034606/
Uz je ted jasne, ze ve QF bude jedina hracka, ktera si zde zahrala finale... Jasmina velka fanynka Federera stastna, ze dnes byl na centru... hned se ji pry hralo lepe...
pro pripomenuti Jasmina 2 roky zpet po ceste do finale porazila tyto hracky od 4.kola v poradi: Keys, Navarro, Vekic a az ve finale padla s Barou...
len mi piecku nezrucaj, nezrucaj!
Mám rád obě, ale za vyřazení Swiatek si to dneska zaslouží víc Alex