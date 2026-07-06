Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu! V přestřelce skolila grandslamovou vítězku Keysovou

DNES, 18:43
Aktuality 220
WIMBLEDON - Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále slavného Wimbledonu. Rozjetá Češka v agresivní přestřelce porazila 6:4, 7:6 favorizovanou grandslamovou šampionku Madison Keysovou ze Spojených států a podruhé postoupila mezi nejlepší osmičku na grandslamu.
Profily hráčů
Keys Madison
Nosková Linda
Linda Nosková je poprvé ve čtvrtfinále Wimbledonu (© TOLGA AKMEN / EPA / Profimedia)

Keysová – Nosková 4:6, 6:7

Dle očekávání došlo na okamžitou přestřelku na dvě až tři rány. Nosková i Keysová se snažily zahrát vítězný úder okamžitě z returnu a hned od první chvíle chtěly mít soupeřku pod tlakem. Jako první musela řešit potíže na podání Nosková ve třetím gamu a return Keysové se naštěstí pro Češku odrazil od pásky zpět na její stranu kurtu.

Zatímco Keysová si hlídala servis bez větších problémů, Nosková musela v páté hře už ve druhém gamu po sobě čelit brejkbolu. V tomto případě si pomohla esem a pak upravila skóre na 3:2. Zápas měl i nadále velmi rychlý průběh a po necelé půlhodině bylo srovnáno 4:4, přičemž Češka se vůbec nedokázala prosazovat na returnu.

Noskové se poprvé podařilo ohrozit podání Keysové až při vedení 5:4, když se překvapivě ze stavu 0:40 dostala i díky povedeným returnům na shodu. Po chybě Američanky v jedné z delších výměn přišel setbol pro českou tenistku a zároveň první brejkbol. A Nosková ho dokázala proměnit, když favorizovaná soupeřka umístila forhend do sítě.

Nosková dlouho marně hledala recept na servis Keysové, ovšem hned na začátku druhého dějství si při podání soupeřky po třech shodách zajistila další brejkbolovou příležitost a fantastickým forhendem ji dokázala proměnit. Následně brejk potvrdila, vedla už 3:0 a vyhrála pět gamů v řadě.

Keysová sérii prohraných gamů přerušila a Nosková jí pak dvojchybami doslova darovala dvě brejkbolové šance v řadě. Sice se včas zkoncentrovala a bleskově srovnala na shodu, jenže poté nabídla soupeřce další dvě možnosti a na tu čtvrtou v pořadí v této hře vyrobila další dvojchybu, celkově čtvrtou.

Američanka si možnost srovnání skóre ujít nenechala a upravila na 3:3. V ten moment Nosková sama utnula šňůru prohraných her a další ztrátu servisu zatím nepřipustila. Keysová měla v následujících minutách další problémy na podání a musela přes shodu. I tak ale upravila na 4:4.

Nosková zvládla kritický devátý game na výbornou a vyhrála si servis čistou hrou. Keysová se tak znovu ocitla v nepříjemném manku 4:5, ovšem tentokrát nezaváhala a vynutila si pokračování. Podruhé to měla Keysová při podání na udržení se v zápase mnohem těžší a za stavu 30:30 jí pomohlo nechytatelné prasátko. Rozhodnout nakonec musel tie-break.

Zkrácená hra byla kompletně v režii české naděje. Po chybách a dvojchybě Keysové měla Nosková hned v úvodu luxusní náskok 3:0 se dvěma minibrejky. Američanka si dokázala jedno ztracené podání vzít zpět, ale pořád měla Nosková při změně stran solidní vedení 4:2 a Keysová poté pomohla další dvojchybou. Češka se následně dostala do náskoku 6:2 a měla čtyři mečboly v řadě. Stačil jí hned ten první.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Nosková si osmifinále Wimbledonu zahrála znovu po roce a podruhé v kariéře. Loni v něm naopak proti americké ranařce neuspěla, když podlehla v třísetové bitvě pozdější finalistce Amandě Anisimovové. Ve čtvrtfinále grandslamu je podruhé, předloni na Australian Open jasně podlehla rozjeté kvalifikantce Dajaně Jastremské.

Po nepovedeném závěru antukového jara a konci v prvním kole French Open se na trávě neskutečně zvedla. Na nejrychlejším povrchu kralovala v Berlíně a má bilanci 9:1. Jedinou porážku utrpěla v Bad Homburgu, kam přijela po extrémně náročném programu v německém hlavním městě.

Ve středu bude mít obrovskou šanci na premiérové grandslamové semifinále. Vsetínská rodačka, která ve třetím kole přežila mečbol Sorany Cirsteaové, totiž nastoupí v roli favoritky proti Elise Mertensové, přemožitelce krajanky Marie Bouzkové.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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Nereknu
06.07.2026 19:57
Gratulace Lindě a cesta do semi velmi vlídná, ne-li až do finále. Nutno podotknout, že dneska to bylo spíš o tom, že Keys úplně ztratila sama sebe, prostě jak když hodíš klíče do kanálu, a to přesně za stavu 5:4 0:40 pro Lindu.
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pantera1
06.07.2026 19:55
Griša taky bojuje s Ferynou, jak o život, mohl by to ve čtvrtým doklepnout a postoupit .
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Vlk-v-trave
06.07.2026 19:38
Zapas byl do stavu 5:4 pro Lindu opravdu vyrovnany... rozhodl ten moment Lindy na returnu, kdy za stavu 40:0 pro Madison mela gembol na udrzeni se v setu... Linda tohle brejkla a to Madison evidentne dostalo... na zacatku tretiho byla jeste z toho mimo...
Ten moment, kdy Linda za stavu 3:0 servisgem ztratila...to se stava... ztrata koncentrace, kdy uz je hracka v satne... drive nez padne MB. Nekdy to byva fatalni momentum, ale Linde se podarilo vratit do sveho rytmu... a sve hry...

Kdyz Linda mohla, a vubec byl nejaky prostor pro vymeny :-) tak i ten bh hledala... ktery Mad nema nejsilnejsi....Obecne ceske hracky... jsou velmi vysoce hodnoceny za bh...
Co jiste potesilo tak stats na saku... dokonce i v te strilecce se tam holky dostaly vice mene diky vynucenym nabehum...

Linda 14/20 70%
Mad 6/12 50%

Ted jeste ten Dimitrov...aby to zvladl... kdyz uz se na nej prijel podivat Federer, no a potom prijde pekna tecka dnesniho programu... Jirka s tim... nemohu si ted vzpomenout jak se jmenuje... ale pry je dobry :-)

Take jiz zacla bitva Bublik x Fritz a doufam, ze vzkriseni Bublika bude pokracovat :-)
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Mony
06.07.2026 19:37
Rozhodně s Mertens to bude větší šichta, než s Keys, podle toho ,co jsme viděli. Mertens je opět ve skvělé formě, ale dá se vystřílet.
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ccarloss
06.07.2026 19:58
dá se vystřílet.
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Mony
06.07.2026 19:32
Tohle není jen boj o GS, ale i TM a Czech no.1 !
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com
06.07.2026 19:34
A Sportovce roku
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Mony
06.07.2026 19:37
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paprikovygulas.
06.07.2026 19:24
Chlapi celkom trpké, že Linda za jeden mesiac dosiahla viac ako my všetci v čete dohromady za život
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Serpens
06.07.2026 19:26
A nejlepší na tom je, že jí to tady skoro nikdo nezávidí, nejspíš kromě někoho, kdo má sklony tady tu skutečnost tady neustále předhazovat
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paprikovygulas.
06.07.2026 19:27
Tak určite jej nezávidí človek co si ju aj ostatne zastáva a posiela do píčky všetkých mudrsračov
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Serpens
06.07.2026 19:14
Zajímavá věc napříč historií - přítomnost Agáty Černé nadále zůstává zárukou, že se Lindě turnaj povede
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subaru
06.07.2026 19:31
Proč asi?
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Serpens
06.07.2026 19:32
No, nevím co tímhle chcete říct, ale rozebírat to nebudem
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paprikovygulas.
06.07.2026 19:33
Ty nie si na rozoberanie, to vieme
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Serpens
06.07.2026 19:35
Mindrákář má potřebu dál házet špínu, kdykoli to jen to jde.. tak si posluž, když na víc nemáš
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paprikovygulas.
06.07.2026 19:36
Čakám na zákazníka písania, co si sluboval
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Serpens
06.07.2026 19:37
Už mi to potvrdili, tak snad to bude brzy.
Reagovat
paprikovygulas.
06.07.2026 19:38
Treba veriť brácho, posuva sa to neustale
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Frick
06.07.2026 19:08
Výborně, nech to tam vyhrá celé. Nebo Kája.
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NovacekTP
06.07.2026 19:08
No, a je to!! Žižkovi taky nikdo nevěřil že porazí křižáky. No a dokázal to.
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Liverpool22
06.07.2026 19:13
smile
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Blondie
06.07.2026 19:08
Reagovat
NovacekTP
06.07.2026 19:08
Reagovat
com
06.07.2026 19:11
kde se flákáš celý dny
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drabona
06.07.2026 19:07
Měl jsem tajné přání, abychom měli dvě hráčky mezi osmi, jen aby vydržely.
Klid u Lindy mě nepřekvapil, ona nedává svoje emoce tak najevo, je to dobrý způsob jak být odolnější proti stresu. Velká gratulace.
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horska.kraslice
06.07.2026 19:27
Tak, tak, nedává emoce tak najevo. A pokud by prohrála, to by tady zase bylo nářků, jak je bez motivace....
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HAJ
06.07.2026 19:40
Ale v poslední době, třeba v Berlíně, po dobré výměně taky ty emoce projevila. No u ní je to výjimka, holt tvrdá holka z Bystřičky.
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Otmar
06.07.2026 19:02
Dnes bylo krásně vidět, jak rozdílné špíly mohou hrát české hráčky v osmifinále téhož turnaje. Linda s Klíčenkou rozehrály palbu jak na tankové střelnici až do samého konce s vyjímkou posledního míčku, kdy do toho prásknou nešlo. Krásný konec špílu, podobně včera končila Muška lobem. Mne je přece jenom bližší útočný a razantní tenis, kdyby tyhle dvě musely z nějakých důvodů pinkat, po třech gamech je vezou k Chocholouškovi. Skvěle, Lindo, bravurní a atraktivní útočný tenis! Dobro došli!!
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Liverpool22
06.07.2026 19:07
smile Taky preferuji útočný tenis a dnes bylo zajímavé sledovat naše holky. Nejdřív Mařenka, která jen pinká, je pasivní.......A teď pistolnice Linda, která to tam střílí pomalu ze všech pozic - i laik pozná, že cesta k výhře na GS vede přes útočný tenis Lindy.
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NovacekTP
06.07.2026 19:09
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HAJ
06.07.2026 18:57
Celé to utkání bylo fantastické ze strany Lindy (teda až na 1 game 4 DF) To ale může přijít, není robot. Linda tím svým výkonem Keys vykolejila a ta se už ani po nabídnuté možnosti nedala dohromady.
Pro mně, který to sledoval na ES bylo opravdu utrpení žvanivé komentování Procházky. To byla pro mně jediná skvrna na sportovním zážitku. Nevím, nevím, jestli si zvuk příště zapnu, ale bez zvuku je to na něco.
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Serpens
06.07.2026 19:00
Mě nevadil, pořád lepší než někteří hlasatelé na Premier a Canal+. Navíc má aspoň příjemný hlas. Jasně, Bidrman nebo Svačina to není.
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HAJ
06.07.2026 19:13
No, mně vadí ty jeho predikce uprostřed utkání, třeba, že je zase blíž finále Linda + Kája. Anebo reakce, že tu výměnu Keys Lindě darovala (několikrát v průběhu poslední hry 1. setu) a přitom to byly několikrát perfektní returny Lindy.
A náhodou na Canal + je pro mně velice sofistikovaný slovenský reportér, pravda ten jeden český je ještě horší než Procházka. (jména neznám)
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Serpens
06.07.2026 19:16
Dominik Križ je OK, Radek Barkman je OK, Ivan Petr je spíš do studia, a Klára Koukalová... ta raději by se měla věnovat tomu svému podcastu. Je škoda, že v poslední době vůbec tam nedávají spolukomntátorky, bývalé tenistky. Andrea Hlaváčková a Lucie Šafářová jsou v tomhle skvělé.
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HAJ
06.07.2026 19:25
Vidím to přesně taky tak. Ten slovenský se jmenuje tuším Petr.
Ještě ke kritice Procházky. Je to můj subjektivní názor.
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Serpens
06.07.2026 19:30
Ne ne, Slovák je Dominik Križ. Pak dvojice Čechů Barkman a Petr +Koukalová.
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HAJ
06.07.2026 19:33
Jo, dík, přepsal jsem se.
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Georgino
06.07.2026 19:02
No, mám radost, to jistě. Ale nějak jsem čekal lepší utkání. Linda na svém standardu, Kes dost zklamala. Pravda, ten komentář už mi taky placama lezl na nervy.
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Alexandris
06.07.2026 19:14
Keys taky na Svém ....
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anton77
06.07.2026 19:02
Chápu, já to přepnul na angličtinu
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HAJ
06.07.2026 19:14
Já bohužel anglicky neumím, takže jsem odsouzen trpět.
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com
06.07.2026 19:16
hellou
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Diabolique
06.07.2026 19:17
Rikas mu urcite neco sprostyho!!!
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HAJ
06.07.2026 19:26
Neříká. I když jsem prastarý ročník, tak jsem si to vygooglil.
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NovacekTP
06.07.2026 19:09
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pantera1
06.07.2026 18:56
Gratulka Nosíku smile
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Liverpool22
06.07.2026 19:00
smile L smile I smile N smile D smile A smile
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pantera1
06.07.2026 19:23
Holky mají pěkně našlápnuto, uvidíme co zítra Muška. Už by to finále mohlo klapnout, jedna by tam mohla dojít .
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horska.kraslice
06.07.2026 18:56
Tak děvčata dnes konec dobrý všechno dobré. A teď ještě co u chlapů?
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:56
A zname vsechny protagonistky QF

Muchova x Osaka
Pegula x Gauff
Kostuk x Paolini
Noskova x Mertens

Zastoupeni ve QF
US 2 hracky - a jedna musi z kola ven po derby...
CZ 2 hracky nastesti nalosovane spravne :-)

V celem tom zastoupeni pouze Paolini zna neco jako SF, a dokonce i Finale.
Mame mnoho premiantek ve QF.

Osaka
Gauff
Kostuk
Noskova
Mertens

Muchova ma sanci na zlepseni sveho maxima... QF.

Jasmina se bude muset hodne poprat s nebezpecnou Martou, ktera opravdu hraje velmi dobre a specialne se letos pripravila na travu a Wimbl... bacha na ty pribehy hracek, ktere nekdy opomijime... hodne nebezpecna...

V dolni casti pavouka se tak rysuje velmi atraktivni SF duel Noskova x Kostuk a sance jiste tady jsou... zalezi jen jak se obe vyrovnaji s QF.

V horni casti pavouka je to uplne otevrene... a je asi dobre, ze se mezi sebou vymlati Gauff a Pegula...

Kazdopadne je to Wimbledon, a tady se muze stat cokoliv, a v tehle fazi urcite... od QF nam zacina novy turnaj... coz take dava velkou sanci na vysnene ceske finale... :-))
Chybi tak 2 posledni kroky... ale to budou ty nejtezsi z nejtezsich...
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misa
06.07.2026 19:04
Mertens je z těch osmi nejslabší. Linda si takovou šanci na postup nemůže nechat uniknout.
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Serpens
06.07.2026 19:08
To je právě to nejhorší. Raději těžkou váhu jako dnes Keysová a nehrozí taková nervozita. Vzpomeňte na QF Jastremská na AO - jasné semifinále, nic tak zázračného ani životní formou nepředstavovala a dopadlo to špatně.
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misa
06.07.2026 19:13
Tehdy byla o dva roky mladší, což je ve věku Lindy dost velký rozdíl. Teď má víc zkušeností a je vyspělejší.
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Serpens
06.07.2026 19:18
No bojím, se že by se takového zápasu, který by "měla vyhrát", v takové fázi turnaje pořád mohla zaleknout.
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jih
06.07.2026 19:17
Přesně tohle si taky myslím.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 19:21
:-)) Ty moc nesledujes posledni rocniky Wimbledonu ze... :-) Jako tady uz neni cas ani prostor myslet, ktera je jako nejslabsi... jedine co je dulezite udrzet koncentraci... a podle me to nebude pro vsechny jednoduche... uz jen to vedomi, ze Sabalenka je venku.
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Alexandris
06.07.2026 19:20
Kdyby to bylo nalosováno správně, byla by tam zřejmě i Krejčíková, ale takto to na finále stačí bude to úžasný zápas, zážitek i pro odborníky
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horska.kraslice
06.07.2026 19:45
No, po pravdě, atraktivní duel Nosková Kosťjuk bych si radši odpustila. Ale nevim, nevim, jestli Jasmína zvládne zaťatou Martu zneškodnit. Každopádně velmi bych si to přála. A postup Lindy přes Elize samozřejmě taky. I dál!
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Newcombe
06.07.2026 18:56
Dobře! Gratuluji
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com
06.07.2026 18:56
Zbylo jich 8

25% smilesmile
25% USA
12,5% x 4 zbytek
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Liverpool22
06.07.2026 18:58
Holt opět se ukázalo, že jsme tenisová super velmoc smile
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Honza-K
06.07.2026 19:01
Já bych chtěl vidět ještě jedno naše derby
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Honza-K
06.07.2026 19:06
Nejlépe v sobotu.
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Liverpool22
06.07.2026 19:09
souhlas smile
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Pe3k_
06.07.2026 18:53
smile
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Serpens
06.07.2026 18:52
Musím znovu vyzdvihnout ten klid Lindy, který se v letošní sezóně vzal bůhví odkud. V prvním setu nebyla lepší, ale dostala šanci na konci, čapla ji, vyhrála. To, na co se tady často nadává, dopadlo dnes obráceně v český prospěch.
V druhém ano, byly tam ty nešťastné dvojchyby, ale jakoby si všechno neštěstí na podání schovala do toho jednoho gemz a po zbytek podávala dobře. Ale nejdůležitější je, že ten zpackaný gem hodila za hlavu a herně byla pořád vysoko. V tiebreaku jí to Keysová vrátila, rozhodly dvojchyby.

Zaujal mě počet nechytatelných prasátek v dnešním zápase, jakoby tu síť někdo špatně natáhl, neštěstí to bylo s přízní tak padesát na padesát.
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Liverpool22
06.07.2026 19:12
Linda holt dospěla a u ranařek je také důležité najít správnou míru rizika a někdy prostě ubrat plyn, netlačit vše k lajnám atd. Dnes ale měla Linda svůj den a trefovala lajny, prasátka.......
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Mac
06.07.2026 18:51
zazraky se stale deji... ale keys ve druhem nedala snad ani jedno prvni...
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Ela-fon-isi
06.07.2026 18:50
Díky Mad, pomáhalas krásně. Lindě blahopřání!
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Petruco
06.07.2026 18:50
Paráda. Já Lindě věřil, předpokládal jsem, že to dá. Šikulka. Zvládla to bez ztráty setu. Tralalá... a zase mám veselejší náladičku (a to nechlastám, nečadím brko ani se necpu perníkem). Holka, Ty mi děláš radost.
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ladinec
06.07.2026 19:09
Chleba, energie budou levnější.....huraaa
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Diabolique
06.07.2026 19:12
To se Chlebovi moc nebude libit.
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Krisboy
06.07.2026 19:14
A z nějakého záhadného důvodu ruSSácká špína zas o něco nasranější...hurá!
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misa
06.07.2026 19:24
uraaaaaa do fronty na benzín a za chvíli i chleba :)
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George_Renel
06.07.2026 18:49
Mad dnes proti Lindě prakticky bez šance, neměla se o co opřít. Linda udržela nervy a zaslouženě postoupila. Velký úspěch.
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farr
06.07.2026 18:48
Linda i přes těžkosti zase skvělě koncovka. Teď už musí s výhledem na pavouk minimálně to finále urvat. Pojď si proto joo!
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Alexandris
06.07.2026 19:22
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 18:48
Fantazie! Velká gratulace Lindě!

Ale taktak ustála, že jsem nastartoval stream za stavu 3:0 ve 2.setu. Na poslední chvíli jsem to stihl přepnout na Gríšu.
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Ajeto
06.07.2026 18:47
A je to !
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Liverpool22
06.07.2026 18:50
A JE TO smile ani to moc nebolelo smile
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Mac
06.07.2026 19:28
no, ty 4 dvojchyby za stavu 3/1...
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Liverpool22
06.07.2026 19:35
to byla jediná piha na kráse smile
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zfloyd
06.07.2026 18:47
no a teď ukáže Marii jak na Mertens a je v semifinále
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Liverpool22
06.07.2026 18:55
Pokud bude hrát jako dnes, tak by měla Mertens přejet smile
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EllNino
06.07.2026 18:46
Mad je zkrátka zpovykaná :))

Gratulace Lindě
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mamina
06.07.2026 18:46
Moc gratuluji Lindičce k výhře. Zasloužila si ji. Prostě kdo umí ....
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Liverpool22
06.07.2026 18:53
smile Lindička smile je naše sluníčko smile
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annah
06.07.2026 18:46
Paráda! Linda sama tomu nemohla uvěřit!!! Viděla jsem jen závěrečný TB. Klíče byla jaksi mimo.
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volejman
06.07.2026 18:45
Velmi cenná výhra, ale utkání oboustranně velmi nervózní se spoustou chyb.
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Liverpool22
06.07.2026 18:51
chyby sekala Keys 30 - Linda jen 18
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chlebavevaju
06.07.2026 18:44
No co si budeme, Keys pomohla jak jen nejvíc mohla, ale i to se počítá.
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Liverpool22
06.07.2026 18:46
V TB hodně pomohla, ale na to se historie neptá smile
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Serpens
06.07.2026 18:44
Keysové bylo Lindy líto, co se týče těch fatálníhch dvojchyb, tak taky nějaké přidala
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Liverpool22
06.07.2026 18:44
smile LINDA smile paráda a velká gratulace k postupu smile TB už byl na jednu branku smile
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Krisboy
06.07.2026 18:44
smile smile smile
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misa
06.07.2026 18:44
LINDA zvládla koncovky obou setů lépe než soupeřka a může slavit

Dnes mi vyšlo přání vítězek u tří zápasů, jen pro mě ten nejdůležitější dopadl opačně...
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Blondie
06.07.2026 18:46
Skoda Marusky, no...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:59
protoze si poradne netlacil... :-))
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horska.kraslice
06.07.2026 19:03
Anebo naopak tlačil příliš a ta křehká bytost to neunesla....
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misa
06.07.2026 19:19
Maruška klame tělem a křehce jen vypadá. Jinak je hodně fyzicky (velkou dřinu tělo zatím zvládá) a mentálně odolná, což ukazuje i průběh letošní sezony. Je ale herně ve srovnání se špičkou limitovaná a v minulém kole ztratila spoustu sil, které dnes už chyběly...
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horska.kraslice
06.07.2026 19:33
Tou křehkostí jsem myslela tělesnou konstituci, prostě štíhlá dívenka.
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misa
06.07.2026 19:47
jj
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Diabolique
06.07.2026 18:43
Lindaaaa a Lindaaaa a Lindaaaa!!!


Jak jsou na tom ti s plnyma kalhotama? Stihli je stahnout? Nebo si do toho sedli?
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:44
:-D
Je to tam - jedem dale... cz finale ZIJE!
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misa
06.07.2026 18:50
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Babolet
06.07.2026 18:47
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Krisboy
06.07.2026 18:56
Chlebavevaju je jen eufemismus pro hownovkalhotach. Ten si v tom vyloženě libuje. Jestli to není ten, co ho potkávám u nás v centru, smrdí vždycky už z dálky, cítíš ho dřív, než vidíš.
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Ondřej.Jirásek
06.07.2026 18:40
Sakra, Lindo! Makej! Už jsem ready!
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:43
jeste 2 fiftynky Ondro... netlac na ni... sakra, pak nam bude Linda spechat a pujdem do tretiho :-D
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:43
1 fiftyn :-)))
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Serpens
06.07.2026 18:37
Co ta páska kruci? To už je tak šesté sedmé nechytatelné dneska.
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tommr
06.07.2026 18:33
6:5 Tak TB už je jistej a tam se může stát cokoli. Nezlobil bych se ale kdyby to Linda ukončila už na returnu ...
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tommr
06.07.2026 18:29
tak nic no. Podruhý za sebou se Keys nachytat nenechala ...
Ted to chce hlavně dotáhnout do toho TB ...
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Liverpool22
06.07.2026 18:33
TB už má jistej smile smile
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chlebavevaju
06.07.2026 18:28
Linda uz svoje sance mela a lacine je zahodila 4 DF v gamu, tohle ji bude stát draho.
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Liverpool22
06.07.2026 18:32
klídek vedeme 6:5 smile
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:33
neni tommring, tak mame aspon breading :-) to dava Linde slusne sance...
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Liverpool22
06.07.2026 18:37
smile
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:35
ikdyz dnes v te strilecce by to bylo lepsi pojistit hanzingem... :-))
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:26
Linda na saku za me dnes lepsi... za to by si ten postup v te strelbe zaslouzila...
Uvidime ted, jak se madison vyporada s tlakem na udrzeni v setu a zapasu!
Jeden z dalsich klicovych momentu prichazi :-)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:30
Madison to zvladla vyborne, naopak Linda se nemohla na tom returnu dobre trefit...
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tommr
06.07.2026 18:25
5:4. Chtělo by to zopakovat koncovku prvního setu ...
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Liverpool22
06.07.2026 18:27
smile
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:20
Dulezity servis gem Lindy, pekne to momentum Mad odvratila je srovnano... takze stale ok... pomalu se blizime do zaveru druheho setu... az tam se bude asi rozhodovat...
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Diabolique
06.07.2026 18:19
Nejsilnejsi stranka Lindy ... v momentu, kdy se v zapase uplne zmeni momentum ... a pulka tenistek na okruhu by se sesypala ... Linda s jeji flegmatickou povahou si odfoukne ... a jede dal, beze zmeny, jako buldok. A uplne s klidem si to necha az do rozhodujiciho setu.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:21
Nestras tretim setem, ja chci skoncit do dvou setu... :-))
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Diabolique
06.07.2026 18:24
Ja pocitam s tim tretim ... kdyz to vypadalo jednoznacne, vsadil jsem si na Keysovou druhy set, abych nebyl moc zklamanej kdyby to Linda jeste nechala zdramatizovat ... Ale budu moc rad kdyz to ukonci ve dvou.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:13
Je srovnano... uvidime, jestli to Madison nakopne... bohuzel na servisu u lindy propad... ktery nakonec neodvratila a tech DF bylo moc...
No... ted bude muset Linda postrasit Madison na returnu, aby se nam uplne nerozjela... :-)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:14
No Mad se nasla... ale zase necekal jsem, ze to pujde jen tak easy...
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farr
06.07.2026 18:12
4DF v gemu no... Keys doteď v lese dostává dáreček. Lindo, Lindo...
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Kuba4Win
06.07.2026 18:11
A brejk je fuč
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chlebavevaju
06.07.2026 18:11
Krásně jsi tu kobylu vrátila zpátky do zápasu, 4 DF v jednom gamu, to se jen tak nevidí.
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Kuba4Win
06.07.2026 18:11
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Kuba4Win
06.07.2026 18:11
Mělo být
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Liverpool22
06.07.2026 18:12
škoda no, ale furt vede 3:2 - fandíme dál smile
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Diabolique
06.07.2026 18:10
Stejne tak nejak cekam ze Linda vyhraje treti set.
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Astarin
06.07.2026 18:08
Ajaj, Lindě odešel servis.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:08
Madison se ted dostala z krize... uhrala prvni servis gem... a naopak Linda jde do propadu na servisu... tahle strilecka bude jeste dramo...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:08
prvni ve druhem setu... pochopitelne... ale odvracene SB, to je dalsi dulezity moment zapasu :-)
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medvi
06.07.2026 18:08
Nezakřiknout!
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medvi
06.07.2026 18:11
A je po brejku
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zfloyd
06.07.2026 18:01
zatím jako po másle , žádné dráma jako se Soranou a to je jen dobře
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Krisboy
06.07.2026 18:00
Woe pojď Pupíčku, poooojď!!!!!!!
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misa
06.07.2026 18:03
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Krisboy
06.07.2026 19:12
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:00
Silne momentu na strane Lindy... od prolomeni servisu v zaveru prvniho setu...
Mad ho nedokaze zatim zvratit... ve druhem setu vyhoda brejku...
a polsky komentator zahlasil... vubec bych se nedivil, kdyby tu bylo ceske finale.
Tohle neni vubec nerealne... cesky tady za posledni dobu vyhraly 2x... pak pripomnel plno cz uspechu...
Uz si toho vsimli :-D
Coz ale neni dobre...
Jeste ty nase holky dostanou pod zbytecnej tlak...
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Diabolique
06.07.2026 18:03
V ceskem finale Te tu od zacatku podporuju.
Takze pocitam, ze to zaridis.
At Te ani nenapadne z toho na posledni chvili slevit!
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:07
:-)) ja neslevuji, dnes jsem to psal Ondrovi, ale hlavne aby nepolevila na servisu Linda do konce druheho setu :-)))
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Liverpool22
06.07.2026 18:00
Linda smile dnes zatím hraje suprově a jde do trháku 3:0 smile Nyní už stačí držet servis smile
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George_Renel
06.07.2026 17:58
Linda musi využívat dnes slabý backhand Keys.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:06
No pokud k te vymene dojde, a ma prilezitost tak to i udela:-))
Hlavne bez servisniho propadu... klidne at to Madison odhaze...
ale je to jeste daleko...
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Diabolique
06.07.2026 17:58
Linda je hvezda, Linda je nase hvezda, Linda je nejlepsi, hej hej!
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Liverpool22
06.07.2026 18:00
smile LINDA smile
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Otmar
06.07.2026 17:50
Poslední gam, no to teda by dílo! Kolikrát se to povede!?
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Oin
06.07.2026 17:49
Pupík je pupík je pupík
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Vlk-v-trave
06.07.2026 17:49
Prvni set vystrileny :-))
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horska.kraslice
06.07.2026 17:47
Linda kde se vzal tu se vzal - první set
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EllNino
06.07.2026 17:47
Z ho*na bič, Lindina klasika :))
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chlebavevaju
06.07.2026 17:47
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Liverpool22
06.07.2026 17:47
smile smile Linda smile smile paráda smile
Reagovat
com
06.07.2026 17:47
smile smile
Reagovat
zfloyd
06.07.2026 17:54
Reagovat
Serpens
06.07.2026 17:46
To je ironie. Celý set Linda returnuje pod psa, a teď z 0:40 je tu set. No, proč ne.
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com
06.07.2026 17:46
ze 40:0 otočka v poslednim gamu, tak tohle zaslouzi smilesmile
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Liverpool22
06.07.2026 17:47
smile smile
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Diabolique
06.07.2026 17:45
LINDAAAA A LINDAAAA A LINDAAAAA!!!!!
Reagovat
chlebavevaju
06.07.2026 17:46
Americká kobyla se splašila
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LiJ
06.07.2026 17:47
gól
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com
06.07.2026 17:48
tohle je tenis ty jelito
Reagovat
LiJ
06.07.2026 17:49
Set, no
Reagovat
Liverpool22
06.07.2026 17:47
smile
Reagovat
tommr
06.07.2026 17:42
5:4. Jestli chce Linda vyhrát tak musí soupeřku brejknout. Ted nebo nikdy ...
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Diabolique
06.07.2026 17:43
Myslim ze nema sanci, tohle vypada na tri tie breaky.
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chlebavevaju
06.07.2026 17:43
Klíčová jede na rekord, dneska bude kolem 30 es.
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elsky
06.07.2026 17:46
Teď
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tommr
06.07.2026 17:48
poslechla mě ...
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chlebavevaju
06.07.2026 17:38
Můžeme sledovat jeden z nejhorších zápasů letošního Wimbledonu.
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Diabolique
06.07.2026 17:38
To rikas u kazdyho zapasu, kde hraje Ceska, ze?
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chlebavevaju
06.07.2026 17:39
U tohoto jednoznačně.
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tommr
06.07.2026 17:33
Zatím se bojuje jen o podání Lindy ...
Reagovat
Liverpool22
06.07.2026 17:35
Ale zatím Lindu servis drží 4:3 smile
Reagovat
tommr
06.07.2026 17:37
zaváhání ale dřív nebo později příjde ...
Reagovat
com
06.07.2026 17:38
kdo zaváhá, nežere
Reagovat
Liverpool22
06.07.2026 17:41
smile 5:4 smile
Reagovat
com
06.07.2026 17:45
že by to bylo 6:4
Reagovat
Liverpool22
06.07.2026 17:48
a je to smile zaváhání přišlo smile
Reagovat
tommr
06.07.2026 17:51
to zaváhání jsem sice čekal na opačný straně ale rozhodně si nestěžuju ...
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Serpens
06.07.2026 17:32
No tak Lindo, zaber na tom returnu trochu
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:23
streamy
jde mi jen jeden mizerný a ještě se seká
Joker banned by FBI nebo jakými čerty
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chlebavevaju
06.07.2026 17:26
Bůh ví, na který streamy koukáš.
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com
06.07.2026 17:30
na Snehurku a 7 trpasliku smile
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chlebavevaju
06.07.2026 17:40
Aby to nebyla dívka od bobří řeky.
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hanz
06.07.2026 17:29
Ani Freeporn minule nešel...
Reagovat
Liverpool22
06.07.2026 17:29
https://www.viprow.sx/wimbledon/court-1-madison-keys-vs-linda-noskova-online-stream-1

https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8034606/
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Diabolique
06.07.2026 17:19
Vypada to, ze dnes trochu zvysili sit a Linda si toho jeste nevsimla, takze vsechno dava do site. Ale jak se tomu prizpusobi, rozjede se.
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elsky
06.07.2026 17:23
Strašná hra zatím. Linda úplně mimo.
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Diabolique
06.07.2026 17:27
Presne, uplne Keysovou valcuje!
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zfloyd
06.07.2026 17:16
1 game teda hodně špatný return
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Vlk-v-trave
06.07.2026 17:14
Jedno je jiste tohle bude strilecka :-)
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Liverpool22
06.07.2026 17:17
smile
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pantera1
06.07.2026 17:12
Lindice začala, no tak do toho a vyhrej prosím
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com
06.07.2026 17:29
Lindice je Fruhvirtka
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pantera1
06.07.2026 17:44
Tak Nosík Pupík kroužkovaný, spokojený?
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pantera1
06.07.2026 17:53
Vydrž holka, škoda že to nevidím. Pošly Naomi na přehlídkový molo .
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pantera1
06.07.2026 18:00
Pardon Klíčnici vyřad. S Naomi hraje Muška .
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:08
na Lindu si radši vezmu kraťasy
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Vlk-v-trave
06.07.2026 17:06
Jasmina se profajtovala do QF, a tak se maji vsechny na co tesit... :-))
Uz je ted jasne, ze ve QF bude jedina hracka, ktera si zde zahrala finale... Jasmina velka fanynka Federera stastna, ze dnes byl na centru... hned se ji pry hralo lepe...
pro pripomenuti Jasmina 2 roky zpet po ceste do finale porazila tyto hracky od 4.kola v poradi: Keys, Navarro, Vekic a az ve finale padla s Barou...
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tommr
06.07.2026 17:08
nebyl bych proti kdyby si to letos zopakovala (myslím tu prohru ve finále s Češkou) ...
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Diabolique
06.07.2026 17:15
Nene, ve finale porazi Musku Linda!
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tommr
06.07.2026 17:22
obávám se že Linda skončí už dneska ...
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Diabolique
06.07.2026 17:26
Tommruj, tommruj, vykrucaj, vykrucaj,
len mi piecku nezrucaj, nezrucaj!
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misa
06.07.2026 17:01
Paolini výborně Teď ještě potřebujeme dvě výhry Lindy.
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com
06.07.2026 16:50
Džasmínka - Alexandra

Mám rád obě, ale za vyřazení Swiatek si to dneska zaslouží víc Alex smile
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:05
přesně, zasloužila by si to víc, ale nadělala moc chyb a i trochu štěstíčka chybělo.
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com
06.07.2026 17:06
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pantera1
06.07.2026 16:49
Makarón převálcoval Klokana ve třech, hm
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Vlk-v-trave
06.07.2026 16:50
Makaron tu hraje dobre... nedivim se ani...
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:06
3:0, pěkné klokaní steaky
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pantera1
06.07.2026 17:11
On je z té svatby s Bultikem vydivočelej, že se nemůže soustředit na tenis, už delší dobu .
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