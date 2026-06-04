Kosťuková se opřela do ruských tenistek: Vaše země zabíjí lidi. Nechápu, jak můžete spát a mlčet

DNES, 09:00
Rozhovory 40
Marta Kosťuková se po postupu do semifinále French Open ostře vyjádřila na adresu ruských hráček, které se podle ní vyhýbají jasnému postoji k válce na Ukrajině. Před soubojem s ruskou teenagerkou Mirrou Andrejevovou prohlásila, že nedokáže pochopit, jak mohou mlčet k dění, které má na svědomí lidské životy.
Profily hráčů
Kostyuk Marta
Marta Kosťuková při rozhovoru na kurtu po čtvrtfinálové výhře (@ Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Kosťuková pokračuje na letošním French Open ve skvělých výkonech. Ve čtvrtfinále porazila svou krajanku Elinu Svitolinovou 6:3, 3:6, 6:2 a zajistila si premiérový postup mezi nejlepší čtyřku grandslamového turnaje. Bezprostředně po utkání však nemluvila pouze o tenise. V rozhovoru přímo na kurtu připomněla pokračující válku na Ukrajině a těžkou noc, kterou podle jejích slov znovu prožili obyvatelé Kyjeva.

"Nejprve chci začít tímto historickým zápasem, který jsme dnes odehrály s Elinou. Na Ukrajině, zejména v Kyjevě, jsme opět zažili velmi těžkou noc," uvedla. "Tolik mrtvých. Chci tento zápas věnovat ukrajinskému lidu a jeho odolnosti. Děkuji. Sláva Ukrajině," dodala za potlesku diváků na kurtu Philippa Chatriera.

Ještě ostřejší slova zazněla na následné tiskové konferenci. Kosťuková byla dotázána, zda chápe, proč se někteří ruští sportovci zdráhají veřejně vyjadřovat k válce kvůli možným následkům. Třiadvacetiletá Ukrajinka odpověděla, že podle ní existují lidé, kteří kvůli nesouhlasu s politikou své země Rusko opustili a obětovali kvůli tomu svůj dosavadní život.

"Znám lidi, kteří odešli z Ruska hned na začátku války, prodali své podniky a všechno nechali za sebou, protože nesouhlasili s tím, co jejich země dělá ostatním lidem," řekla. Podle ní tak existují způsoby, jak dát svůj nesouhlas najevo. "Pokud s tím nesouhlasíte, nemusíte být součástí toho systému. Prostě s tím nesouhlasíte a tím to končí," vysvětlila.

Kosťuková následně reagovala i na výroky ruských tenistek, které v minulosti zdůrazňovaly, že na kurtu nevnímají národnost soupeřek a soustředí se pouze na tenis. "Pro mě už to není frustrující. Všichni jsou dospělí. Vědí, co se děje. Mají telefony, Instagram i přístup ke zprávám. Pokud je to téma, o kterém nechtějí mluvit, musí s tím žít oni, ne já," uvedla.

Na závěr pak přidala nejtvrdší kritiku směrem k ruským hráčkám. "Přeji si, aby byl jasnější postoj k tomu, co se děje, zvlášť když vaše země zabíjí lidi. Nechápu, jak můžete klidně spát v noci, když víte, co se děje, a nemáte k tomu co říct," prohlásila Kosťuková. Ve čtvrtečním semifinále Roland Garros ji čeká souboj s Andrejevovou, aktuálně nejvýše postavenou ruskou hráčkou ve světovém žebříčku a aktuálně největší favoritkou na zisk titulu.

O 100 metrů blíž a asi bych už neměla mámu ani sestru

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

40
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Krisboy
04.06.2026 11:17
Marta
Ta má koule větší a charakter lepší, než všichni místní zbabělý kolaborantský krysy dohromady.
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:19
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Vlk-v-trave
04.06.2026 10:59
https://www.youtube.com/watch?v=CJ81xkUnfUY&list=RDCJ81xkUnfUY&start_radio=1
Vsem nevinnym lidem, kteri trpi... kvuli vymastenym mocipanum ve vsech koutech sveta.... drzte se vsichni!
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:19
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hluuusa
04.06.2026 10:49
Co by si Ukrajinky bez te valky pocaly. Musely by se svoji mizernou anglictinou spontane reagovat na dotazy. Hruza.. Takhle mohou rikat predem pripravene vety a na zaver to dojemne oplakat. Prvni strana zarucena, kdo by se odvazil odporovat?
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falcon_heavy
04.06.2026 10:53
Tohle se nedá komentovat slušně
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Krisboy
04.06.2026 11:22
Lidská de bilita opravdu nemá hranice.
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zfloyd
04.06.2026 10:29
koukám že někteří by pozabíjeli i mimina v peřince jen proto že měli tu drzost se narodit
v nesprávné zemi , v Rusku
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 10:57
nesleduj tolik ten Sputnik, když z toho pak bliješ.
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Krisboy
04.06.2026 11:24
Máš to všechno dost propletené. Ve skutečnosti jsou to ruSSáci, kteří zabíjejí i mimina v peřince, protože měly tu drzost narodit se jinde, než v ruSSku.
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jerabekpavel
04.06.2026 10:29
cekat ze mi za postoj nekdo prozene kulku hlavou neni sranda.at hraji rusove vsude nebo nebo nikde.
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jacksomm
04.06.2026 10:04
Jsem jediný, koho výlevy tohoto ukačka už unavují ? Asi jo. Tak si ji všichni milujte až za hrob, kupte si modro žluté povlečení a zachumlejte se každý večer do těch správných barev.
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falcon_heavy
04.06.2026 10:08
Zdar vatniku.
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darek.vrana
04.06.2026 10:29
Bohužel nejseš jediný, takových vás je spousta.
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slacker
04.06.2026 10:29
BOHUDIK
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:01
takže určitě dobře víš, kde je Vaše země zaslíbená. Česko to bohudík není.
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hluuusa
04.06.2026 10:42
Nejsi. Ta jejich neustala potreba se skrze valku medializovat (Kyjev zazil dalsi tezkou moc, umiraji tam deti, byt o sto metru vedle...prosim tleskejte, placte a hlavne vypiskejte v pristim kole moji souperku, jdete po ni, protoze je Ruska!) a hrat na city, uz mi taky leze na nervy.
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falcon_heavy
04.06.2026 10:50
Mě zas leze na nervy ruský imperialismus a hlupáci jako ty, kteří ho podporují. Co nadělám.
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Ondra979
04.06.2026 10:53
jo to me taky..je to asi Stockholmsky syndrom, protoze jine vysvetleni neceho tak iracionalniho tezko hledat
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hluuusa
04.06.2026 10:53
Nepodporuji ho. Ale sem chodim proto, ze mam rad tenis a tohle tady nechci resit a nemam rad, kdyz se to do tenisu UCELOVE zatahuje.
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falcon_heavy
04.06.2026 10:56
Jak účelově? Rusáci Ukrajinu nenapadli a nebombardují ji nebo cos tím chtěl říct?
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Georgino
04.06.2026 10:58
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:02
tobě hrát na city nelze...
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misa
04.06.2026 10:04
Marta může být ráda, že ty tenistky mlčí. Ono se jim to zabíjení ve skutečnosti totiž líbí...
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peek
04.06.2026 09:59
Je ostuda WTA a ATP, že nechávají Rusy hrát. Ti, co nesouhlasí s masovým vrahem Putinem, už si změnili občanství.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 09:09
Jsem rád, že Martička dělá takováto vyjádření. Protože pak muz být přemotivovaná jak Žába proti Maky ve finále Wimbledonu. A oak prohraje. Já ji sice mám na tiketu na celkové vítězství v krásném kurzu 19, vůbec jí ale nevěřím ve finále proti Kolchoznici.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 09:10
Tudíž by mi mohla vyjít aspoň Mirra v kurzu 7.
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misa
04.06.2026 09:33
Mirka vyjde, protože platí pravidlo Marie Bouzkové: Kdo ji porazí ve 3. kole FO, vyhraje celý turnaj :)
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 09:57
A kolikrát toto pravidlo platilo? Možná jen 2x?
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misa
04.06.2026 09:59
Zatím vždy
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Georgino
04.06.2026 09:35
Ten článek je o tenistce, kritizující válku a zabíjení. Reakce, jak to ovlivní tvý sázkový tikety mně přijde, no jak to říct...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 10:10
Žijeme v reálném světě, pane Georgino. Nežijeme v abstraktním světě, který funguje dle vašich subjektivních morálních idejí. Válka a zabíjení jsou špatné. S tím souhlasí skoro každý, i já. Problém je, že tahle válka byla vyprovokovaná Západem. Jedná se tedy o něco, či by se dalo popsat jako převrácená Kubánská krize. Tehdy USA byly naprosto připravené zahájit válku proti SSSR o svou vlastní bezpečnost, pokud on nevyřeší jejich bezpečnostní obavy z raket na Kubě. V této válce jde o rozšiřování NATO k ruským hranicím. A NATO u ruských hranic, to znamená rakety proti Rusku a tak příliš blízko, že ruská PVO na ně nemůže reagovat. Viz např. zde: https://youtu.be/B7J5oIhomp4?is=hK0rWOugmBDF7JY2
Zájemci si mohou objednat i zmíněnou knihu např. na Amazonu. Jako další zdroj informací doporučuji např. cokoliv od Johna Mearsheimera, který jako obrovský expert na toto téma předpověděl válku na UA už po 1.vlně rozšíření NATO v roce 99.

Jsme tady na tenisovém webu. Já jsem 100% proti zatahování politiky do sportu. Jsem pro maximální svobodu. Jsem tedy pro zatahování politiky (státní moci a to samozřejmě včetně EU) např.do energetiky či do autoprůmyslu. Jsem proti tvrdé digitální cenzuře, kterou prosazuje EU. Atd atd. Nebudu tady samozřejmě vyjmenovávat všechna možná odvětví, do kterých stát zasahuje. Sport jako volnotržní prostředí je pro mě jen jedna součást celkové svobody.
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Ondra979
04.06.2026 10:14
naprosty nesmysl, je to papouskovani kremelskych narativu, tedy cisteho agresora, ktery je tady naprosto jasny, je to putinuv rezim, zadne rozsirovani nato nebo ukrajinska obcanska valka..neni divu, ze agesor siri tyto lzi kdyz mu na to spousta zdejsich papousku skace, ale pravda je jednoducha - imperialni russka agrese s cilem podmaneni si Ukrajiny a jeji ovladnuti a nastoleni loutkove vlady, coz se uz tezko povede
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falcon_heavy
04.06.2026 10:28
Jediným důvodem této války je ruský imperialismus. Všechno ostatní je ruská propaganda cílící na hlupáky.
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Ondra979
04.06.2026 10:39
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:02
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Krisboy
04.06.2026 11:13
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darek.vrana
04.06.2026 10:31
Jasně, NATO, které se neodhodlalo ani doteď zakročit, mělo v plánu zaútočit na jadernou velmoc, ty asi budeš hodně bystrý.
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:02
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Krisboy
04.06.2026 11:14
V jednou z nedávných článku se probíral jeho bobřík bystrosti. A ne poprvé.
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