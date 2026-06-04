Kosťuková se opřela do ruských tenistek: Vaše země zabíjí lidi. Nechápu, jak můžete spát a mlčet
Kosťuková pokračuje na letošním French Open ve skvělých výkonech. Ve čtvrtfinále porazila svou krajanku Elinu Svitolinovou 6:3, 3:6, 6:2 a zajistila si premiérový postup mezi nejlepší čtyřku grandslamového turnaje. Bezprostředně po utkání však nemluvila pouze o tenise. V rozhovoru přímo na kurtu připomněla pokračující válku na Ukrajině a těžkou noc, kterou podle jejích slov znovu prožili obyvatelé Kyjeva.
"Nejprve chci začít tímto historickým zápasem, který jsme dnes odehrály s Elinou. Na Ukrajině, zejména v Kyjevě, jsme opět zažili velmi těžkou noc," uvedla. "Tolik mrtvých. Chci tento zápas věnovat ukrajinskému lidu a jeho odolnosti. Děkuji. Sláva Ukrajině," dodala za potlesku diváků na kurtu Philippa Chatriera.
Ještě ostřejší slova zazněla na následné tiskové konferenci. Kosťuková byla dotázána, zda chápe, proč se někteří ruští sportovci zdráhají veřejně vyjadřovat k válce kvůli možným následkům. Třiadvacetiletá Ukrajinka odpověděla, že podle ní existují lidé, kteří kvůli nesouhlasu s politikou své země Rusko opustili a obětovali kvůli tomu svůj dosavadní život.
"Znám lidi, kteří odešli z Ruska hned na začátku války, prodali své podniky a všechno nechali za sebou, protože nesouhlasili s tím, co jejich země dělá ostatním lidem," řekla. Podle ní tak existují způsoby, jak dát svůj nesouhlas najevo. "Pokud s tím nesouhlasíte, nemusíte být součástí toho systému. Prostě s tím nesouhlasíte a tím to končí," vysvětlila.
Kosťuková následně reagovala i na výroky ruských tenistek, které v minulosti zdůrazňovaly, že na kurtu nevnímají národnost soupeřek a soustředí se pouze na tenis. "Pro mě už to není frustrující. Všichni jsou dospělí. Vědí, co se děje. Mají telefony, Instagram i přístup ke zprávám. Pokud je to téma, o kterém nechtějí mluvit, musí s tím žít oni, ne já," uvedla.
Na závěr pak přidala nejtvrdší kritiku směrem k ruským hráčkám. "Přeji si, aby byl jasnější postoj k tomu, co se děje, zvlášť když vaše země zabíjí lidi. Nechápu, jak můžete klidně spát v noci, když víte, co se děje, a nemáte k tomu co říct," prohlásila Kosťuková. Ve čtvrtečním semifinále Roland Garros ji čeká souboj s Andrejevovou, aktuálně nejvýše postavenou ruskou hráčkou ve světovém žebříčku a aktuálně největší favoritkou na zisk titulu.
O 100 metrů blíž a asi bych už neměla mámu ani sestru
Komentáře
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Ta má koule větší a charakter lepší, než všichni místní zbabělý kolaborantský krysy dohromady.
Vsem nevinnym lidem, kteri trpi... kvuli vymastenym mocipanum ve vsech koutech sveta.... drzte se vsichni!
v nesprávné zemi , v Rusku
Zájemci si mohou objednat i zmíněnou knihu např. na Amazonu. Jako další zdroj informací doporučuji např. cokoliv od Johna Mearsheimera, který jako obrovský expert na toto téma předpověděl válku na UA už po 1.vlně rozšíření NATO v roce 99.
Jsme tady na tenisovém webu. Já jsem 100% proti zatahování politiky do sportu. Jsem pro maximální svobodu. Jsem tedy pro zatahování politiky (státní moci a to samozřejmě včetně EU) např.do energetiky či do autoprůmyslu. Jsem proti tvrdé digitální cenzuře, kterou prosazuje EU. Atd atd. Nebudu tady samozřejmě vyjmenovávat všechna možná odvětví, do kterých stát zasahuje. Sport jako volnotržní prostředí je pro mě jen jedna součást celkové svobody.