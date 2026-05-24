French Open: Krejčíkové a Bejlek hrozí konec. Nastoupí i Menšík, Macháč, Valentová a Bouzková

DNES, 06:00
Previews 26
Šest českých tenistů vstoupí v rámci nedělního programu do grandslamového French Open. V největším ohrožení jsou podle papírových předpokladů bývalá šampionka Barbora Krejčíková a trápící se Sára Bejlek. Roli favorita by naopak měli splnit Marie Bouzková, Tereza Valentová, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Macháč Tomáš
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Barbora Krejčíková absolvuje velmi těžké první kolo (© NEIL HALL / EPA / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 24. 5.

Češi v akci
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) | Court 6 (11:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.) | Court 7 (12:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA) | Court Suzanne-LENGLEN (13:00 SELČ)
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.) | Court 12 (13:00 SELČ)
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.) | Court Simonne-MATHIEU (14:00 SELČ)
Bejlek (ČR) – Stephensová (USA) | Court 6 (16:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Krejčíkové a Bejlek hrozí konec

Barbora Krejčíková rozhodně mohla vyfasovat těžší soupeřku pro první kolo, ale také určitě mnohem snadnější. V roce 2021 získala právě na pařížské antuce první ze svých dvou grandslamových titulů v singlu. Jenže od té doby tady startovala celkem čtyřikrát a dohromady vyhrála jen jeden zápas. Další krach hned v prvním kole klidně může zaznamenat letos. Po dlouhé zdravotní pauze totiž neměla plnohodnotnou přípravu. Na druhou stranu si vedla solidně a uhrála druhé kolo v Římě a finále na WTA 125 v Parmě. Její výkony v Itálii však nebyly úplně přesvědčivé a proti nasazené Hailey Baptisteové zřejmě bude muset svou výkonnost pozvednout. Američanka totiž prožívá skvělé období, na antuce v Madridu skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a loni zapsala v Paříži osmifinále. Baptisteová tak do tohoto souboje vstoupí jako mírná kurzová favoritka.

Více informací

 

Podobně jako Krejčíková je v ohrožení i Sára Bejlek. Ta sice nastoupí jako kurzová favoritka, nicméně po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí je to z jejího pohledu obrovské trápení. Od té doby vyhrála jen dva zápasy a momentálně má na kontě sérii čtyř porážek, přičemž všechny utrpěla na oblíbené antuce a v ani jednom z těchto prohraných duelů nezískala set. Navíc bude čelit velmi zkušené soupeřce. A sice bývalé finalistce a někdejší světové trojce Sloane Stephensové. Američanka je rozehraná z kvalifikace, a pokud nebude zdravotně limitována, dá se očekávat, že Bejlek minimálně značně potrápí. Stephensová se obvykle právě na grandslamech vybičuje ke svým nejlepším výkonům a rozhodně by neměla být podceňována, přestože se teď nachází až ve čtvrté stovce žebříčku. Pokud Bejlek rychle nenajde formu a lepší výkonnost, může mít s grandslamovou šampionkou velké potíže.

Více informací

 

Bouzková a Valentová jsou favoritky

Marie Bouzková je jasnou kurzovou favoritkou na postup do druhého kola. Je ale potřeba hned v úvodu zmínit, že její letošní výkony na evropských antukových kurtech nejsou ideální. Po triumfu v úplně jiných podmínkách na oranžové drti v Bogotě vypadla v Madridu i Římě hned na úvod a ve Štrasburku porazila v dohraných zápasech pouze krajanku Kateřinu Siniakovou. Pomoct by jí mohl fakt, že si v posledních dvou letech vedla na French Open nejlépe v kariéře a vždy došla do třetího kola. Její soupeřka Lucia Bronzettiová je na tom ještě podstatně hůř. Letos má negativní bilanci na antuce i celkově a v Paříži nebyla daleko od konce v prvním kole kvalifikace. Italka už byla v TOP 50 žebříčku, ale nyní se pohybuje až na konci druhé stovky. Bouzková by měla roli favoritky zvládnout, i když jí může bojovná Bronzettiová dělat problémy.

Více informací

 

V podobné situaci jako Bouzková je i Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony zatím není schopná navázat na průlomový rok 2025 a dál sbírá hlavně zkušenosti. Také této české naději sázkové kanceláře věří na hladký postup. Jenže v prvním kole vyzve velmi zkušenou Magdu Linetteovou. Valentová nemá ideální formu, nicméně důvěru si zřejmě zaslouží. Linetteová totiž zakončila poslední tři starty na French Open hned v prvním kole a příprava se jí vůbec nepovedla, včetně drtivé porážky s veteránkou a outsiderkou Tatjanou Mariaovou na poslední akci v Římě. Valentová má každopádně jedinečnou šanci zopakovat loňskou účast ve druhém kole a měla by ji využít, protože bezpochyby mohla dostat do úvodního kola antukového grandslamu mnohem těžší překážku.

Více informací

 

Menšík a Macháč by měli postoupit

Jakub Menšík se poprvé představil na dospělém French Open až loni a předvedl nečekaný výbuch ve druhém kole, když prohrál z vedení 2:0 na sety s Henriquem Rochou. Úvodní kolo letošního ročníku vypadá na papíře docela snadno, ale může představovat ošemetnou výzvu. Český talent totiž změří síly s Titouanem Droguetem, který bude mít v zádech mohutnou podporu publika. Menšík by si tak mohl vzpomenout na bouřlivou atmosféru z loňského prvního kola, v němž zdolal Alexandreho Müllera. Droguet se dere nahoru, ale v posledních týdnech na antuce prohrával se soupeři, kteří jsou o třídu horší než Menšík. Český tenista by toho měl využít a očekává se, že splní roli favorita. A to navzdory nepovedené přípravě, kterou zakončil výpraskem od Ignacia Buseho v Hamburku.

Více informací

 

Do druhého kola by měl postoupit i Tomáš Macháč. Ten to ale může mít podstatně těžší než Menšík, jelikož ho čeká souboj se Zizouem Bergsem. Tradičně bude záležet hlavně na fyzické kondici českého tenisty, obzvláště ve formátu na tři vítězné sety. Doufejme, že se nebude opakovat scénář z loňska, kdy musel skrečovat první kolo proti Quentinovi Halysovi. Zdravotní komplikace se rodákovi z Berouna nevyhýbají ani letos a na poslední akci v Římě kvůli nemoci nenastoupil k utkání druhého kola. K tomu můžeme přičíst ne zrovna ideální formu po skvělém lednovém triumfu v Adelaide. Ani Bergs však na tom není vůbec dobře, a pokud Macháč předvede alespoň svůj standard z posledních týdnů, měl by slavit vítězství. Český zástupce si roli mírného kurzového favorita určitě zaslouží.

Více informací

 

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Krausová (Rak.) – Bencicová (11-Švýc.)
2. Bonzi (Fr.) – Zverev (2-Něm.)
3. M. Andrejevová (8-) – Ferrová (Fr.)
4. Mpetshi Perricard (Fr.) – Djokovič (3-Srb.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Chačanov (13-) – Géa (Fr.)
2. Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
3. Fritz (7-USA) – Basavareddy (USA)
4. Jefremovová (Fr.) – Cirsteaová (18-Rum.)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Selechmetěvová (-)
2. Volynetsová (USA) – Burelová (Fr.)
3. Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
4. Fonseca (28-Braz.) – Pavlovic (Fr.)


COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Tomljanovicová (Austr.) – McNallyová (USA)
2. T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)


COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.)
2. Jacquet (Fr.) – Trungelliti (Arg.)
3. Ciná (It.) – Opelka (USA)
4. Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)


COURT 12 (od 11:00 SELČ)
1. Duckworth (Austr.) – Diallo (Kan.)
2. Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

26
Přidat komentář
misa
24.05.2026 09:31
Proč musí hrát Maruška už dnes, když ve Štrasburku skončila až ve čtvrtek? Po Madridu a Římu dostala pro úvodní zápas opět rozjetou kvalifikantku, což může být problém...
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 09:41
Oproti Townsend a Kalinině je to nejslabší kvalifikantka.
Reagovat
aape
24.05.2026 09:50
Tak aspoň nevychladla a je rozehraná, to by mělo být spíš plus
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 09:55
Reagovat
HankMoody
24.05.2026 08:46
Dnes nam zacina velmi nebezpecny turnaj. 128 hracum hrozi konec v 1. kole, zaroven 64 z nich hrozi konec ve 2. kole.
Reagovat
Alien
24.05.2026 08:40
Všem hráčkám, které dnes nastoupí k zápasům 1.kola hrozí konec!!
Reagovat
Diabolique
24.05.2026 08:11
Co to je tady s tim mazanim prispevku? Asi jsem nejak nepochopil zdejsi system ... napsal jsem tu, ze by mne zajimalo v kolik hodin nase hraji, kdyz je v clanku uvedeno, ze Maruska hraje od 11:00 a zaroven je v clanku uvedeno, ze Maruska hraje od 12:00 ... ale muj prispevek neni zverejnen, protoze jsem v nem zkopiroval ty casy z clanku ... hmmm ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.05.2026 08:57
systém je přecitlivělý na uvozovky, znaky a přízvuky a někdy se holt zkopíruje něco, co mu nevoní. Stačí mít např. obrácený přízvuk nad a, což jde na mobilu snadno, a příspěvek je v háji. Proto si delší kopíruju, než je odešlu...
Reagovat
Diabolique
24.05.2026 09:01
Reagovat
jeronym
24.05.2026 09:44
bouzkova hraje od 11h, radeji si to najdi na webu za dve vteriny nez abys psal prispevky co ti nakonec smazou
Reagovat
Diabolique
24.05.2026 10:38
No, ja jsem si to samozrejme nasel, spis za jednu vterinu protoze mam porad otevrenou stranku s aktualnima casama https://www.google.com/search?q=french+open+2026+dates

Ale zarazilo mne ze jsou tu dve ruzne informace, vzpomnel jsem si na tebe a rekl jsem si ze te to urcite splete, pujdes se na Marusku divat az ve 12 a pak tady budes nadavat Jiraskovi. Tak jsem mu tu napsal a on to opravil. Takze uz to nezmeskas
Reagovat
Ondřej.Jirásek
24.05.2026 09:44
Sedím vedle tebe a mažu ti rovnou příspěvky Prosím tě, moje chyba, kromě centru startují kurty v 11:00, zapomněl jsem to přepsat v šabloně
Reagovat
pantera1
24.05.2026 09:50
Apropos Ondro, jak to vypadá se smajlíkama, měla jsem se připomenout, přihodíte nám tam nějaký dobrý kousky ? Co dovolená? Vyrelaxovanej ?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
24.05.2026 09:55
Prosím tě, po French Open, teď je frmol. Připomeň se. Slibuju, že se na to zeptám, ale teď toho máme nad hlavu

Dovolená úžasná, Řím i Neapol nádhera :) Vyrelaxovanej hlavně psychicky
Reagovat
pantera1
24.05.2026 09:57
Vlk taky sliboval . Jasně v poho, ale na ten Wimbledon, už by mohly být v nabídce, co ?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
24.05.2026 09:59
Nevím, jestli to vůbec bude možné, ale i kdyby, tak jestli to bude tak rychle
Reagovat
frenkie57
24.05.2026 10:10
Když je vůle, tak i orgán vznikne...
Reagovat
Diabolique
24.05.2026 10:38
Jo, Tomas Smid Fan uz mi to docela jednoduse vysvetlil
Reagovat
Diabolique
24.05.2026 07:38
Machac je sice nejlepsi tenista na svete ale za favorita proti Bergsovi bych ho teda nepovazoval ...
Reagovat
com
24.05.2026 07:50
hrozí mu konec
Reagovat
Mantra
24.05.2026 07:53
Pokud ovsem zacne
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 08:11
Bergs na té pomalé antuce není tak nebezpečný.
Reagovat
tenisman1233
24.05.2026 06:59
Teď koukám že Selekhmetěva změnila občanství z rusky na Španělsku.Asi si stejně s ní kostyuk ruku nepodá.
Reagovat
Sinuhet1
24.05.2026 06:52
u Bary je tezky neco predpovidat, ale pravdepodobnejsi je ze brzo vypadne (bud to nebo vyhraje titul :)
Reagovat
Mantra
24.05.2026 06:22
Ondřeji,
obdivuji tvou vytrvalost.
Reagovat
Kreuz
24.05.2026 06:22
Skončili jsme jasná zpráva
Proč o tebe zakopávám dál
Na Hailey bych podivat se bál
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist