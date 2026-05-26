Hořká rozlučka s domácím grandslamem. Monfils v Paříži nedotáhl obrat a schytal kanára
Monfils – Gaston 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6
Monfils po letošní sezoně ukončí svoji dlouholetou kariéru a na každém velkém turnaji si užívá i své poslední vystoupení. Nejdůležitější a nejemotivnější derniéru odehrál na domácím grandslamu v Paříži, kde v úvodním kole podlehl svému krajanovi Gastonovi. Po nepovedeném začátku se schylovalo k dramatu a veterán sahal po postupu. Domácí rozlučka však pro něj měla hořký konec.
V prvních dvou sadách francouzský veterán proti o 14 let mladšímu krajanovi vůbec nestíhal. A zdálo se, že velká rozlučka před domácím publikem bude velmi rychlá. Monfils uhrál jen pět her a byl jediný set od vypadnutí z turnaje. To se ale následně změnilo.
Výrazně snížil počet nevynucených chyb a momentum zápasu se začalo otáčet. Za mohutné podpory publika, svého týmu i manželky a profesionální hráčky Eliny Svitolinové zápas ještě dokázal pořádně zkomplikovat. Jasně ovládl další dvě sady a po téměř třech hodinách si vynutil rozhodující páté dějství.
V něm po boji ztratil hned první game na servisu, ve kterém ještě těsným servisem odvrátil první brejkbol. Po dvou nevynucených chybách z forhendu však o hru přišel. Gaston se snažil unaveného krajana rozběhat, trápil ho spoustou kraťasů a odskočil do vedení 3:0. Monfils si poté vyžádal medical time out. Ani to mu ale nepomohlo, čtvrtý game odevzdal a byl kousek od vyřazení. Nakonec schytal kanára a s domácím grandslamem se tak rozloučil nelichotivým posledním setem.
Monfils na domácím grandslamu došel nejdále do semifinále v roce 2008. Od té doby zapsal ještě tři účasti mezi osmičkou nejlepších. V posledních sedmi letech však nepřešel přes druhé kolo. Loni začal velkým pětisetovým obratem proti Hugu Dellienovi. Letos podobný obrat nedokázal dotáhnout a vůbec poprvé zde prohrál s někým ze svých krajanů.
Francouz známý jako jeden z největších tenisových showmanů na konci dostal speciální trofej a bylo mu věnováno také rozlučkové video se záběry z jeho předchozích účastí na French Open. V závěrečném projevu poděkoval především svým rodičům, ale také francouzské tenisové federaci, fanouškům, rodině, manželce a dceři. Dočkal se také videa s přáními od Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala, Rogera Federera a dalších. Už v minulém týdnu měl Monfils na kurtu Philippa Chatriera, kde dnes hrál, svou rozlučkovou akci plnou aktivních profesionálů, legend i bývalých francouzských hráčů.
