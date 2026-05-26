French Open: Těžký úvod pro Noskovou! Tři Češi jsou v ohrožení, nastoupí i Siniaková
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 26. 5.
Češi v akci
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.) | Court 6 (12:30 SELČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Court 7 (13:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.) | Court Simonne-Mathieu (13:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.) | Court 14 (16:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.) | Court 13 (16:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková má těžké první kolo, hraje i Siniaková
Linda Nosková bude plnit v prvním kole French Open roli favoritky, ovšem je tu několik ALE. Bývalé juniorské šampionce tohoto turnaje se totiž mezi profesionálkami v tomto dějišti vůbec nedaří. Ze čtyř startů v hlavní soutěži zapsala dohromady jen dvě vítězství a jejím maximem je pouze druhé kolo. Navíc bude čelit zkušené bývalé světové trojce Marii Sakkariové, která v areálu Rolanda Garrose zaznamenala semifinále. Česká žebříčková dvojka si nicméně úlohu favoritky skutečně zaslouží. Vsetínská rodačka má za sebou velmi solidní přípravu, kdežto řecká hvězda nemá dobrou formu a už dávno nebudí takový respekt jako před lety. To však neznamená, že by měla být podceňována. Obzvláště na pomalé pařížské antuce, na které má Nosková evidentně potíže. Ještě k tomu Sakkariová suverénně vyhrála loňský duel na betonu v Adelaide a předloni v Dauhá padla až po velmi těsném průběhu.
Kateřina Siniaková má jedinečnou příležitost přejít přes první kolo a očekává se, že potvrdí roli favoritky. Aktuální deblová světová jednička má mnohem víc zkušeností než protivnice Simona Waltertová, která si zahraje hlavní soutěž na grandslamech teprve počtvrté v kariéře a zatím nikdy nebyla výš než na 81. místě žebříčku. Rodačka z Hradce Králové však neměla ideální přípravu, když padla po nevyužitých mečbolech s Caty McNallyovou v Madridu i Annou Kalinskou v Římě a ve Štrasburku nestačila hned na Marii Bouzkovou, přičemž v Madridu si přivodila zranění nohy. Ani Waltertová, která má antuku v oblibě, ovšem na přípravných turnajích nijak nezářila. Siniaková by tak měla mít v premiérovém vzájemném souboji s touto švýcarskou soupeřkou převahu.
Fruhvirtová, Bartůňková a Kopřiva v ohrožení
Linda Fruhvirtová předčila na letošním French Open veškerá očekávání a každé další vítězství bude znamenat příjemný bonus. Starší z talentovaných sester jako jediná z českých tenistů prošla tříkolovým kvalifikačním sítem a po solidních výkonech by mohla poprvé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže French Open. Musí se však připravit na bouřlivou atmosféru proti domácí Else Jacquemotové. Pravděpodobně mnohem výraznější než v předchozích soubojích s Harmony Tanovou a Jessikou Ponchetovou v kvalifikaci. Francouzka obhajuje třetí kolo a dorazila do Paříže v katastrofální formě. Letos má bilanci 5:14 (na antuce 0:5) a na individuálních turnajích zapsala pouhá dvě vítězství, přičemž teď má na kontě pět porážek v řadě. Pro Fruhvirtovou se tak vzhledem k formě soupeřky jedná o velkou šanci vylepšit si osobní maximum v pařížském svatostánku.
Nikola Bartůňková debutovala na dospělých grandslamech letos v lednu na Australian Open a senzačně se i díky skalpu Belindy Bencicové probila z kvalifikace až do třetího kola. Pokud chce úspěšně odstartovat i premiéru na profesionálním French Open, bude muset opět dosáhnout na cenné vítězství. Los jí totiž do prvního kola přisoudil světovou devítku a nejvýraznější kometu posledního roku Victorii Mbokovou. Česká tenistka nastoupí se skvělou bilancí 2:1 v soubojích s hráčkami TOP 20 pořadí. Přesto bude jasnou favoritkou Kanaďanka, která kvůli zdravotním problémům neměla ideální přípravu, ovšem v jejím závěru se rozjela a dorazila po finálové účasti ve Štrasburku. Mboková letos absolvovala zatím sedm turnajů a pouze na antuce v Madridu nedokázala vyhrát alespoň tři zápasy.
Velmi těžkou výzvu má před sebou také Vít Kopřiva, jenž zkusí ve druhém kole mužské dvouhry doplnit krajany Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. V cestě však stojí domácí nevyzpytatelný bouřlivák Corentin Moutet, který jistě bude mít na jednom z největších kurtů v areálu Rolanda Garrose mohutnou podporu. Kopřiva zatím překročil první kolo na grandslamech pouze dvakrát, konkrétně loni tady na French Open a ještě letos v Austrálii. Moutet je v tomto ohledu mnohem úspěšnější a předloni v osmifinále na pařížské antuce trápil aktuální světovou jedničku Jannika Sinnera. Francouz nastoupí do premiérového vzájemného souboje jako kurzový favorit, ačkoli prohrál poslední čtyři zápasy a na antuce to má letos 3:6. Kopřiva i tak nejspíše bude muset najít skvělou formu ze druhé poloviny dubna, kterou v posledních týdnech ztratil.
Úterní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.)
2. Müller (Fr.) – Tsitsipas (Řec.)
3. Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA)
4. Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Walton (Austr.) – Medveděv (6-)
2. Siegemundová (Něm.) – Ósakaová (16-Jap.)
3. Kalinská (22-) – Boissonová (Fr.)
4. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Čilič (Chorv.) – Kouamé (Fr.)
2. Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
3. Vandewinkelová (Belg.) – Keysová (19-USA)
4. Birrellová (Austr.) – Pegulaová (5-USA)
COURT 14 (od 11:00 SELČ)
1. Jovicová (17-USA) – Ealaová (Fil.)
2. Faurel (Fr.) – Vacherot (16-Monako)
3. Bublik (9-Kaz.) – Struff (Něm.)
4. Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Griekspoor (29-Niz.) – Arnaldi (It.)
2. L. Fruhvirtová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
COURT 6 (od 11:00 SELČ)
1. Vekičová (Chorv.) – Tubellová (Fr.)
2. Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Popyrin (Austr.) – Z. Svajda (USA)
2. Norrie (20-Brit.) – Vallejo (Par.)
3. Kornějevová (-) – Cocciarettová (It.)
4. Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Top Hraci, a hracky, kteri stoji proti proudu a od protestu se trhli... Muchova, Kostuk, Anisimova, Mboko, Moutet, za mne Big5 :-D
Dekuji moc Karolino, Marticko, Viktorie, Amando, Corentine... Doufam, ze to tam vyhrajete ;-))) Moc bych vam to pral.. ani nevite jak... :-))
Bojkot nebude, jelikož by se ozvali sponzoři, a vzali hráčům zhruba čtvrtinu (ne všichni tohle mají ve smlouvách..tusim)
Teď hraci omezili komunikaci s TV ve snaze že TV kanály budou tlačit na pořadatelé, jelikož zaplatili práva vysilani. Byznys...
"Určitě by jim nic neudělalo, kdyby nám dali místo patnácti procent osmnáct, třeba se to v budoucnosti stane," doufá Marie Bouzková.
V hledacku bokotniku hlavne uvizli hraci/cky top100... ikdyz... Marusce by Barkov mohl vysvetlit, ze jak vypadne v turnaji do 3.kola tak dostane svym zpusobem vice nez drive :-))) za 1.-3. kolo jsou ty vyhry vyssi... ono obecne jsou vyssi... diky sponzorum...
Dale by ji mohl vysvetlit, ze do toho 4.kola, se dokonce i lepe dani... ono je rozdil 15% a 45% :-)))
Ach ta proklata procenta... hlavne u dani... ty procenta u vyher.... sice z jejich pohledu je to prkotina, ale... pro ty Majory to uz prkotina neni... a neni jednoduche si rict milionek tam, milionek sem... obecne se hraci chovaji jak by slo o halere... Nejsme v 70. letech. Jsme uz uplne nekde jinde...A uz vubec ne na NHL, NBA, nebo fotbale...
Krom Kyrgiose - si nejak nepamatuji - zeby nejaky hrac/cka byl/a schopny/a vyprodat centr kurt behem 20.minut aby divaci videli jen trening... a jestli jde o okruh ATP/WTA tak obcas mam pocit, hlavne u tech arabu, cinanu, ze to jen pracka prachu... nebo hracka... na hrani, ktera tam ani nikoho moc nezajima...
Linda Nosková má soupeřku o dost těžší a bude muset zabrat. Kdyby se nepovedlo, má po FO hned zapsanou pětistovku v Queens (Mařenka zatím taky).
Nikola Bartůňková umí překvapit favoritky a Mboko na antuce není tak silná jak na betonu.
Katka Siniaková jasná favoritka, u ní záleží na tom, jestli nepředvede nějaký mentální kolaps. Prohrát na dvou turnajích v řadě z mečbolů nikomu sebedůvěru nepozvedne, což potom bylo vidět i ve Štrasburku...