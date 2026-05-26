Zahozené setboly rozhodly. Nosková na Sakkariovou nestačila, v Paříži končí

DNES, 14:55
Aktuality 101
FRENCH OPEN - Linda Nosková dohrála na French Open již v prvním kole. Nad síly české tenistky byla bývalá světová trojka Maria Sakkariová, která zvítězila po setech 7:5, 7:6. Řecká hráčka se ve druhém kole utká s americkou soupeřkou, 182. hráčkou světa Claire Liuovou.
Profily hráčů
Sakkari Maria
Nosková Linda
Linda Nosková vstoupí do French Open duelem s Mariou Sakkariovou (@ Roberto Ramaccia / Zuma Press / Profimedia)

Nosková – Sakkariová 5:7, 6:7

Noskové se vstup do zápasu vůbec nepovedl. Prohrála hned své úvodní podání, Sakkariová brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0. Rodačka ze Vsetína se postupem času dostala do tempa. V následujících minutách zpřesnila hru a bez problémů si držela svá podání. Stále se však nemohla prosadit proti výborně podávající Řekyni, která českou soupeřku nepouštěla ani k brejkbolové možnosti, a po šesti hrách prohrávala 2:4.

To ale nemělo platit dlouho. Nosková se dostávala ke své typické agresivní hře a zkušenou soupeřku dostávala čím dál častěji pod tlak. To se naplno projevilo v osmé hře, kdy dokonce čistou hrou vzala bývalé světové trojce servis a srovnala na 4:4. Vzápětí vše potvrdila na svém podání a poprvé v zápase šla do vedení. Závěr sady však svěřenkyni Tomáše Krupy nepovedl. Od stavu 5:4 uhrála česká tenistka jediný fiftýn a Sakkariová tak získala úvodní dějství za 40 minut hry 7:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ani vstup do druhého setu české hvězdě nevyšel. Hned si prohrála své podání a ztratila tak čtvrtou hru v řadě. O druhý game se rozpoutala velmi nervózní bitva plná chyb z obou stran. Nosková nakonec využila třetí brejkbol a srovnala na 1:1. Češku vyhraný game uklidnil, zpřesnila hru, využila několika zbytečných chyb soupeřky a snadno se dostala do vedení 4:1.

Velmi důležitý moment zvládla Nosková v sedmé hře, kdy musela postupně odvracet tři brejkbolové hrozby. Pokaždé si však poradila díky agresivní hře, soupeřku k žádné šanci nepustila a šla do vedení 5:2. Hned v následujícím gamu si světová dvanáctka vypracovala na returnu tři setboly, když vedla 40:0, ani jeden ale neproměnila. A vzápětí toho hodně litovala. O svůj servis přišla Nosková čistou hrou a vedla již jen 5:4.

Řekyně nabídnutou příležitost bez problémů využila a srovnala. O výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V něm už měla Sakkariová jasně navrch, získala ho poměrem 7:3 a mohla slavit postup do druhého kola.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

101
Přidat komentář
PTP
26.05.2026 15:05
Hnusnej prasák Mantra jí to s těma kozama zkazil
Reagovat
Serpens
26.05.2026 15:00
Nedávno jsme si pochvalovali, jak se Linda stabilizovala, tak nás vrátila zpátky na zem. Cesta do TOP10 se tímto na nějakou dobu zavírá. V lepším případě z ní bude druhá Kvitová, i se všemi podobnými výbuchy po příšerných výkonech, snad časem z toho budou taky i velké tituly.

Každopádně letošní RG, podobně jako to loňské, podle všeho směřuje k propadáku českého tenisu. Po selháních Laury, Terezy i Lucie mají Nikola, Sára i Fruhvirtka těžké soupeřky a Muchová nepřesvědčuje. Mám pocit, že se takové grandslamy nějak často opakují na to, jaké máme zastoupení v TOP100.
Reagovat
chlebavevaju
26.05.2026 14:54
Chtělo by se říct, že to chce nový impuls v podobě nového trenéra, s Krupou už zřejmě dosáhla maxima možného a dál to nepůjde. Jenže problém bude jinde, dokud si nesrovná hlavu a nebude sama od sebe chtít a očekávat víc a nezačne brát tenis jako prioritu číslo jedna, nikdo jí nepomůže.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.05.2026 14:54
Kdo tady věří na symetrický Vesmír? Včera Muška otočila set z 2:5 a nyní ho Linda N. ztratila z 5:2 a dokonce 40:0!
Reagovat
HAJ
26.05.2026 14:53
Linda byla pařížské antuce jako kdyby byla v obyčejných botách na ledě. Bylo vidět, stejně jak u Lehečky, že na tomto povrchu jsou letos marní. U Lindy to ještě znásobilo tři nevyužité SB po sobě a potom už se vezla.
Tak nashle za rok v lepších časech..
Reagovat
tenisman1233
26.05.2026 14:55
Letos na antuce obecně marní nejsou,ale nesedí jim ta pařížská antuka.
Reagovat
HAJ
26.05.2026 15:02
To jo, jinde hráli celkem solidně. Také proto jsem psal pařížská antuka.
Reagovat
misa
26.05.2026 14:52
Nosík nám dnes radost neudělal Na trávě bude líp.
Reagovat
Dave6969
26.05.2026 14:50
Ta Osaka je jak černá vdova
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:56
Sakra, Osaku bych moc chtel videt proti te duchodkyni :D
A samozrejme FruLindu a pak Nikolu ...
Ale nejvic Slovaky proti Svedum ... a vsechno se to bude bit v podobny cas ...
Reagovat
Levinest
26.05.2026 14:50
Stav 5:2 a 40:0 při podání Sakari. Potom totální kolaps a neodvratitelná prohra s dvojchybou při svém posledním podání. Nechápu, nerozumím, toto je špatná hlava
Reagovat
Mony
26.05.2026 14:54
Divná flegmaticka hlava..Linda ve vypjatých situacích umí, spíš poleví, když už to vypadá na pohodu.
Reagovat
volejman
26.05.2026 14:49
Od stavu 5:2 a 40:0 se 3 setboly pro Lindu ve 2. setu přišel její kolaps, kdy ztratila 11 fiftýnů v řadě, a tím v podstatě celý set a zápas.
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 14:55
Tohle se nesmí prostě stát smile To samé v 1. setu, kdy dorovnala, ale koncovku nezvládla. Celkově Sekyrka lepší i když jí hodně nahrálo počasí.
Reagovat
Mony
26.05.2026 14:49
5:2,40:0..tohle prohrát dokáže málokdo, a už vůbec kandidátka TOP10
Reagovat
chlebavevaju
26.05.2026 14:50
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Reagovat
Georgino
26.05.2026 14:48
Použil bych comův oblíbený emotikon.
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 14:48
Ach jo Tohle se nemělo stát smile smile Linda nezvládla koncovky setů
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:48
No, Lindo, nepotěšila jsi mě, jdeš v mém soukromém žebříčku na dvojku.
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:49
jalovice - bude čekat
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:48
no moc jsme to neufandili
Reagovat
darek.vrana
26.05.2026 14:47
Koukám, že ve druhém setu byla Sakkari bez šance.
Reagovat
Mony
26.05.2026 14:49
V ženském tenise není nic bez šance
Reagovat
darek.vrana
26.05.2026 14:51
To jsem si právě říkal taky, když jsem četl ten titulek.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.05.2026 14:51
Jo, pan redaktor (anebo šéfredaktor?) Jirásek zvolil titulek článku, který Lindě přinesl smůlu!
Reagovat
chlebavevaju
26.05.2026 14:47
Výbuch, zklamání, marnost, všemi těmito výrazy lze označit Lindu Noskovou na letošním FO. Tohle už snad přebije jen Krejčíková se svými nevyužitými MB. Český tenis na kolenou?
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:46
Tak nic, snad ta FruLinda a Nikola ...
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:42
Tydlety tajbrejky sou tak nejistý, Lindo
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:43
jde naq to, kozy ven a hhurá
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:43
jo promiň
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:40
efcharisto
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:43
kathólou
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:37
Krupa tam sedí v rohu a ani nedutá
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:40
bodeť, vždyť co by dutal
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:37
kdysi byl na tipsu jeden sázkař a ten měl vizi, že ženský hrajou zrcadlově, tedy 5-7 7-5 - no snad měl pravdu (a peníze tam sypal velký)
Reagovat
Mac
26.05.2026 14:35
dneska asi další české Waterloo... ani ta Nosková, jediná které jsem trochu věřil...
Reagovat
Georgino
26.05.2026 14:31
Lindice, cos to provedla. 2 setboly, pak ztráta breaku s 2 DF na závěr. Odešel jí servis.
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:31
Casto mivam pocit, ze zdejsi titulky "Noskovou nezvládnutá koncovka nezlomila, ve druhém setu je Sakkariová bez šance" primo ovlivnuji vyvoj zapasu. A to ne v tom pozitivnim smyslu.
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:33
Je to pozadu
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:37
Naopak, je to popredu ... ale popredu z nejake alternativni reality, rika se tomu "zakriknout to" ...
Reagovat
anton77
26.05.2026 14:36
Je to tak.
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:47
Ve druhém Sakkari skutečně byla bez šance ...
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:23
A hraje Vitek! A proti tezkymu souperi neni favorit a hned na zacatku prohral svoje na antuce neprolomitelny podani ... aby hned v nasledujicim gemu uzasnyma mickama na returnu vyhral souperovo podani ... 1:1!
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:36
Vitek 4:1!
Reagovat
misa
26.05.2026 14:18
Linda Nosková má u mužů na Tenisportalu velký úspěch, takové chlalozpěvy jsem tady za x let snad nezažil

Je to fakt hezká holka, lepší nějaké protekční zahraniční hvězdy smile
Reagovat
Serpens
26.05.2026 14:22
To ty delší vlasy jí hodně přidaly Není to žádná vychrtlina ale ani s žádnou nadváhou, a to se líbí mužům obecně, troufám si tvrdit, zlatý střed
Reagovat
jih
26.05.2026 14:26
Reagovat
zfloyd
26.05.2026 14:23
ale pupík dneska skrývá
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:35
není tam moc vidět, třeba nasvalila
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:24
Žádný vyžle jako Embéčko, ale tlustá taky není, je pěkně udělaná stejně jako Kája Muchová.
Reagovat
Dave6969
26.05.2026 14:47
Kdo je embečko ?
Reagovat
misa
26.05.2026 14:56
Embéčko = MB = Marie Bouzková = smile
Reagovat
Dave6969
26.05.2026 14:58
Jo tak.. dík
Reagovat
subaru
26.05.2026 14:52
U mužů?
Reagovat
zfloyd
26.05.2026 14:10
no vypadá to , že se snad trochu probrala
Reagovat
Serpens
26.05.2026 14:16
Spíš Sekyře to přestalo padat. Ale když vidím některé Lindiny poněkud laxní rozhodnutí, co nevidět ji vtahne zpátky do zápasu.
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 14:10
Maratónská 2. hra bude možná klíčová. Linda jí urvala a nyní 4:1 smile A navíc Sekyrka už nervově teče a začíná si mumlat "cosi pro sebe
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:04
nejlepší jak Linda propne ty lopatky, záda, a ukáže ty svoje kozy
Reagovat
jih
26.05.2026 14:05
Tak hlavně aby jí to pomohlo.
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:07
si piš
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:16
Mírni se s těmi výrazy, to bysme nebyli kamarádi!
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:33
promiň
Reagovat
Mantra
26.05.2026 13:53
ale aspoň jim to sluší
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:05
Jako ... ja nejsem priznivec Lindy a jejiho speku na brise ... ale dnes ji to opravdu slusi, uplne se zda ze zhubla a ten cerny dres moc pekne zestihluje takze dnes vypada skvele!
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:07
Reagovat
jih
26.05.2026 14:08
Lindasmile vypadá vždycky skvěle a nejlíp v plavkách!!!
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:17
Nejlíp v plisovaný sukni tý správný délky smile
Reagovat
jih
26.05.2026 14:25
Správná délka = žádná délka.
Reagovat
PTP
26.05.2026 14:30
Těsně nad kolena a kolem krku obojek smile
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 14:08
smile LINDA smile
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:11
ty duhový srágory stály za prd
Reagovat
Serpens
26.05.2026 14:15
Básníš tady o jejím hrudníku a přitom ten duhový dres jí k němu ideálně přiléhal, narozdíl od dnešních černých rób
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:34
jo je to paradox, ale musí to sedět komplex
Reagovat
Georgino
26.05.2026 14:16
Nechápu černou na slunci při 30 stupních. Propouští teplo na rozdíl od světlých barev nebo bílé. Trochu masochismus.
Reagovat
Georgino
26.05.2026 14:24
Mně se tedy děvčata s vypracovanejma břichama na buchtičky moc nelíběj. Patří to k Lindě jako ty její přednosti.
Reagovat
Mantra
26.05.2026 13:50
fertig feri - ta se na to vysere
Reagovat
Mantra
26.05.2026 14:46
a je to
Reagovat
Serpens
26.05.2026 13:43
Tak tohle vypadá zle. Linda se zase jednou rozhodla, že ji to nebaví. Zítra vyhučí ještě Sára a RG pro mě v podstatě skončilo.
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:06
Dnes nam rozjasni den FruLinda a pak Nikola!
Takze RG koncit nebude!
Reagovat
Serpens
26.05.2026 14:10
Pravda, ještě Nikola. Fruhvirtovou nemusím.
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:14
Ale to bude poprask stoleti az Nikola vyradi Mboko a FruLinda Sabalenku!
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 14:14
Idealne jeste Sara Igu
Reagovat
Georgino
26.05.2026 14:24
Obě Lindy vyhrajou.
Reagovat
PTP
26.05.2026 13:40
Sakkari to vedro dělá vyloženě dobře.
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 13:56
Sekyrka v 1. setu vysoká čísla na servisu přes 70 % + jen 8 chyb. Ve vedru se cítí jako ryba ve vodě. Naštěstí nyní Linda srovnala na 1:1 a furt je v zápase smile
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 13:37
Linda nezvládla začátek a konec setu. Přišla hned na úvod o servis, pak sice zabrala, ale koncovka zase "velký špatný" smile Snad se zlepší a zápas obratí.
Reagovat
Serpens
26.05.2026 13:09
Pupíkové časy skončily.
Reagovat
jih
26.05.2026 13:07
To je zas brutální fotka... .
Reagovat
misa
26.05.2026 14:07
Reagovat
pantera1
26.05.2026 12:44
Lindo, kulturistiku pěkně přetlač a pošly na letiště .
Je vedro,tak že by odhalený pupík?
Pan PTP se nemůže dočkat v čem budeš hrát .
Reagovat
PTP
26.05.2026 12:51
Doufám, že mi Linda dnes udělá radost smile
Reagovat
Mantra
26.05.2026 12:52
bezpečně vyhraje
Reagovat
pantera1
26.05.2026 12:55
Jsem zapomněla na rituál .

https://youtu.be/qvfInTG-E0I?is=RJ7ieIjeFRNvy-Lu

něco na rozproudění pro štěstí a do toho hicu .
Reagovat
Mantra
26.05.2026 12:53
a ty furt nekontroluj cizí hovory
Reagovat
pantera1
26.05.2026 12:56
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 12:55
Žádný odhalený pupík smile smile Linda v černém
Reagovat
PTP
26.05.2026 13:11
V tom Yonexu se asi posrali - do vedra černou
I když černá-červená-černá-červená-černá-červená--->bílá
Reagovat
pantera1
26.05.2026 13:24
Jj, háji dneska moji barvu, taky je mi pěkný vedro.
Reagovat
pantera1
26.05.2026 13:12
To je dobře, aspoň se budete soustředit na hru
Reagovat
frenkie57
26.05.2026 13:21
Ale ona se uvaří jako kuře.
Reagovat
PTP
26.05.2026 13:23
Ale ten základní plisé efekt u sukně tam je a toho si cením.
Máňa sice odhalila pupík, ale zazdila to těma teplákovýma trenýrkama (sorry Kapitáne)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist