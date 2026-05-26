Zahozené setboly rozhodly. Nosková na Sakkariovou nestačila, v Paříži končí
Nosková – Sakkariová 5:7, 6:7
Noskové se vstup do zápasu vůbec nepovedl. Prohrála hned své úvodní podání, Sakkariová brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0. Rodačka ze Vsetína se postupem času dostala do tempa. V následujících minutách zpřesnila hru a bez problémů si držela svá podání. Stále se však nemohla prosadit proti výborně podávající Řekyni, která českou soupeřku nepouštěla ani k brejkbolové možnosti, a po šesti hrách prohrávala 2:4.
To ale nemělo platit dlouho. Nosková se dostávala ke své typické agresivní hře a zkušenou soupeřku dostávala čím dál častěji pod tlak. To se naplno projevilo v osmé hře, kdy dokonce čistou hrou vzala bývalé světové trojce servis a srovnala na 4:4. Vzápětí vše potvrdila na svém podání a poprvé v zápase šla do vedení. Závěr sady však svěřenkyni Tomáše Krupy nepovedl. Od stavu 5:4 uhrála česká tenistka jediný fiftýn a Sakkariová tak získala úvodní dějství za 40 minut hry 7:5.
Ani vstup do druhého setu české hvězdě nevyšel. Hned si prohrála své podání a ztratila tak čtvrtou hru v řadě. O druhý game se rozpoutala velmi nervózní bitva plná chyb z obou stran. Nosková nakonec využila třetí brejkbol a srovnala na 1:1. Češku vyhraný game uklidnil, zpřesnila hru, využila několika zbytečných chyb soupeřky a snadno se dostala do vedení 4:1.
Velmi důležitý moment zvládla Nosková v sedmé hře, kdy musela postupně odvracet tři brejkbolové hrozby. Pokaždé si však poradila díky agresivní hře, soupeřku k žádné šanci nepustila a šla do vedení 5:2. Hned v následujícím gamu si světová dvanáctka vypracovala na returnu tři setboly, když vedla 40:0, ani jeden ale neproměnila. A vzápětí toho hodně litovala. O svůj servis přišla Nosková čistou hrou a vedla již jen 5:4.
Řekyně nabídnutou příležitost bez problémů využila a srovnala. O výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V něm už měla Sakkariová jasně navrch, získala ho poměrem 7:3 a mohla slavit postup do druhého kola.
Každopádně letošní RG, podobně jako to loňské, podle všeho směřuje k propadáku českého tenisu. Po selháních Laury, Terezy i Lucie mají Nikola, Sára i Fruhvirtka těžké soupeřky a Muchová nepřesvědčuje. Mám pocit, že se takové grandslamy nějak často opakují na to, jaké máme zastoupení v TOP100.
