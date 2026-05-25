Mety mám nejvyšší, řekla Muchová po úspěšném startu v Paříži. Chválila i spolupráci s koučem
"Ne, ani jsem si to neuvědomila. Až do té doby, kdy mi to připomněl pán v pozápasovém rozhovoru na kurtu," řekla Muchová na otázku, zda ji napadlo, že vyhrála v Paříži první duel po třech letech od semifinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Tehdy nestačila až ve finále na Polku Igu Šwiatekovou. "K tomuto turnaji i k městu mám hezký vztah. Paříž mám moc ráda a ráda se sem vracím. Uhrála jsem tady svůj nejlepší výsledek na grandslamu, takže to taky určitě hraje roli," podotkla devětadvacetiletá rodačka z Olomouce.
Do duelu s 80. hráčkou světa Zacharovovou přitom Muchová nevstoupila nejlépe. V prvním setu prohrávala po dvou ztracených servisech 2:5. Nakonec ale vývoj pěti gamy v řadě otočila a ve druhé sadě povolila soupeřce jen dvě hry. "Myslím, že jsem docela udržela klid. To mi pomohlo skóre otočit. Na začátku jsem dělala rychlé chyby. Nikdy jsem s ní (Zacharovovou) nehrála ani netrénovala. Hodně do toho střílela, padalo jí to tam a nenechala mě se dostat do mé hry. Za stavu 2:5 jsem se ale zvedla, už jsem chybovala méně a začala jsem lépe servírovat," řekla Muchová.
Turnajová desítka se také vyrovnala s rychlou změnou kurtu. Původně měla duel odehrát na dvorci Simonne Mathieuové, kvůli prodlouženému utkání Caspera Ruuda s Romanem Safiullinem ji ale pořadatelé přesunuli na druhý největší kurt Suzanne Lenglenové. "Čekání bylo dlouhé. Věřila jsem, že se Ruudovi podaří proměnit ve třetím setu mečbol a že už půjdu na kurt. Dvakrát jsem se rozcvičovala. Byl to pro mě hodně dlouhý den, nebylo to příjemné," líčila.
Na kurt Suzanne Lenglenové ale měla příjemné vzpomínky. Před třemi lety zde porazila třeba Marii Sakkariovou či Elinu Avanesjanovou. "Sven (Groeneveld - trenér) se mě ptal: Hele, tam jsme ještě netrénovali. Hrála jsi tam někdy? A já jsem mu odpověděla: Ano, na tom kurtě jsem ještě neprohrála. Takže na něj mám dobré vzpomínky," uvedla Muchová.
Právě přínos nizozemského kouče, který ji trénuje od letošní sezony, si cenila. "Myslím, že to jsou puzzle a je to spousta věcí. Měla jsem dobrou sezonu, i když Sven ještě v týmu nebyl. Přinesl ale do týmu celkově klid, nadhled a spoustu zkušeností. Mám k němu velký respekt. Ne, že bych neměla respekt k ostatním klukům, ale on je fakt pan trenér. Věci, které mi říká a které děláme na kurtu, mi dávají smysl. Baví mě s ním pracovat. Myslím, že jsme si sedli. Zatím je to fajn spolupráce," uvedla.
Věří, že se pod koučem, který v minulosti vedl například Moniku Selešovou, Arantxu Sanchézovou Vicariovou, Caroline Wozniackou či Marii Šarapovovou, bude dál posouvat. "Řekla bych, že úderově se dá zlepšit úplně všechno. A v hlavě také, jak nad tím přemýšlet. On má spoustu zkušeností s ostatními hráčkami, se kterými vyhrál pár grandslamů a z toho má spoustu zkušeností. A znovu bych řekla, že má nadhled," řekla.
Do Roland Garros tak jde letos s dobrým nastavením. "Sezona je dobrá a není důvod, proč bych neměla mít sebevědomí nebo proč bych neměla mířit za vítězstvím. Ale mám to spíš tak, že se chci rozehrát. Cítím v sobě takovou nevyhranost, což je zvláštní, protože mám za sebou hodně zápasů. Jen teď jsem měla pauzu. Je to klišé, ale beru to kolo od kola. Mety mám však nejvyšší," doplnila tenistka, která ve 2. kole narazí na Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu.
