Kouamé přepsal historické statistiky French Open. Odnesl to grandslamový šampion

DNES, 16:50
FRENCH OPEN - Francouz Moïse Kouamé (17) přepsal historické statistiky Roland Garros. Stal se nejmladším hráčem, jenž dokázal na pařížském grandslamu vyhrát nad vítězem turnajů velké čtyřky. Na divokou kartu startující teenager vyřadil Marina Čiliče ve třech setech 7:6, 6:2 a 6:1.
Moïse Kouamé po vítězství v prvním kole nad Čiličem (@ Baptiste Autissier / PsnewZ / Profimedia)

Čilič - Kouame 6:7, 2:6, 1:6

Kouamé figuruje na 318. místě žebříčku ATP a letos dokázal triumfovat na třech nižších turnajích kategorie ITF. I proto dostal od francouzské tenisové federace příležitost předvést svůj talent na velké scéně a na kurtu Simone Mathieuové vyřídil někdejšího šampiona z US Open 2014 smrští 35 vítězných úderů.

Pravák, vysoký 191 centimetrů, se stal prvním hráčem, narozeným v roce 2009, který vyhrál zápas na grandslamových turnajích. Překonal zároveň počin Michaela Changa z roku 1989. Ten tehdy v Paříži udolal Ivana Lendla když mu bylo 17 roků a 97 dnů. Kouamé je o 16 dní mladší.

Chang, jenž už tehdy při svém mládí startoval  jako 15. nasazený, nakonec senzačně triumfoval. I to může být pro Kouamého hezká výzva.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Je na správné cestě a zvlášť v jeho věku je těžké říct, čeho všeho může dosáhnout. Ale ukázal rozvahu i skvělou úroveň hry. Hrál dobře v těch v nejdůležitějších momentech a to také ukazuje charakter hráče,“ komentoval bez záště sedmatřicetiletý Chorvat svůj zápas.

A připomněl, že Kouamé je v dobrých rukou, vede ho totiž Čiličův někdejší rival Richard Gasquet. "Má kolem sebe skvělý tým. Už jsem o něm s Richardem i dřív mluvil. Bylo vidět od začátku zápasu, jak dobře je připravený, sebevědomý a že má dobrý charakteru," vysekl poklonu o 20 let starší Čilič.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
vojta912
26.05.2026 18:06
Po Monfilsovi to vypadá, že žabožrouti v ramci FO budou mit nového treba taky věčného černého koně
Jarulenka
26.05.2026 17:42
Tak úplně frantíci neodpadají.
volejman
26.05.2026 17:22
Francouz jak vyšitý.
Mac
26.05.2026 17:50
tak dneska už jo...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.



