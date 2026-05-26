Kouamé přepsal historické statistiky French Open. Odnesl to grandslamový šampion
Čilič - Kouame 6:7, 2:6, 1:6
Kouamé figuruje na 318. místě žebříčku ATP a letos dokázal triumfovat na třech nižších turnajích kategorie ITF. I proto dostal od francouzské tenisové federace příležitost předvést svůj talent na velké scéně a na kurtu Simone Mathieuové vyřídil někdejšího šampiona z US Open 2014 smrští 35 vítězných úderů.
Pravák, vysoký 191 centimetrů, se stal prvním hráčem, narozeným v roce 2009, který vyhrál zápas na grandslamových turnajích. Překonal zároveň počin Michaela Changa z roku 1989. Ten tehdy v Paříži udolal Ivana Lendla když mu bylo 17 roků a 97 dnů. Kouamé je o 16 dní mladší.
Chang, jenž už tehdy při svém mládí startoval jako 15. nasazený, nakonec senzačně triumfoval. I to může být pro Kouamého hezká výzva.
"Je na správné cestě a zvlášť v jeho věku je těžké říct, čeho všeho může dosáhnout. Ale ukázal rozvahu i skvělou úroveň hry. Hrál dobře v těch v nejdůležitějších momentech a to také ukazuje charakter hráče,“ komentoval bez záště sedmatřicetiletý Chorvat svůj zápas.
A připomněl, že Kouamé je v dobrých rukou, vede ho totiž Čiličův někdejší rival Richard Gasquet. "Má kolem sebe skvělý tým. Už jsem o něm s Richardem i dřív mluvil. Bylo vidět od začátku zápasu, jak dobře je připravený, sebevědomý a že má dobrý charakteru," vysekl poklonu o 20 let starší Čilič.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře