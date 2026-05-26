Skvělý Kopřiva! Český tenista po pětisetové bitvě zdolal domácího bouřliváka
Kopřiva – Moutet 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3
Parádní sezonu prožívá Kopřiva a svou formu potvrzoval i v úvodu zápasu s domácím Moutetem. Do utkání sice vstoupil prohraným podáním, dokázal však okamžitě reagovat a brejk soupeři potvrdit nepovolil. V dalších minutách to byl český tenista, kdo měl jednoznačně navrch. Ve výměnách byl jistějším a agresivnějším hráčem, což se potvrdilo hned ve čtvrté hře. Moutet si ani napodruhé nepodržel podání, Kopřiva šanci bez problémů proměnil a dostal se do vedení 4:1.
Francouzský tenista se za podpory fanoušků přeci jen dostával do hry. Ve velmi dlouhé sedmé hře i on uspěl na returnu a snížil na 3:4. Stejně jako v úvodu zápasu ale ani tentokrát nedokázal brejk potvrdit a znovu pustil svého soupeře do dvougamového vedení. Kopřiva už nabídnutou šanci yužil a sadu získal za 48 minut 6:3.
Ve druhém setu se jako první dostal do menších problémů Francouz, hrozbu ztráty podání ale odvrátil. Za stavu 4:3 pro Mouteta přišel jako první o servis Kopřiva, Francouz se však držel své tradice z prvního dějství, brejk znovu nevyužil a bylo vyrovnáno – 5:5. Závěrečné dva gamy však přeci jen patřily francouzskému bouřlivákovi, který získal druhou sadu 7:5 a srovnal na 1:1.
Ani třetí set se pro svěřence Lukáše Soukupa nevyvíjel vůbec dobře. Moutet k nadšení drtivé většiny fanoušků uspěl ve čtvrté hře na returnu a vedl už 4:1. Kopřiva však zavelel k velkému obratu. Dvakrát vzal zaskočenému rivalovi podání, sám byl bezchybný a po výhře 6:4 šel do vedení 2:1 na sety.
Čtvrté dějství ale Kopřiva nezachytil, prohrál si hned úvodní servis a ztrátu 0:3 už nedohnal. Domácí tenista se mohl opřít o výborný servis, za stavu 4:2 vyřešil jedinou brejkovou možnost Kopřivy a sadu získal s přehledem 6:3.
V horkém počasí ale Kopřiva pokračoval v soustředěném výkonu. Hned v úvodu páté sady se ujal vedení 3:0. Za stavu 4:1 vyzkoušel levou rukou hrající Moutet na soupeře i podání spodem, Kopřiva se ale zaskočit nenechal. Třicátý hráč světa ale za obrovské radosti tribun v sedmé hře prolomil Čechovo podání.
Vzápětí si ale sám zadělal na problém, když vyzkoušel opět servis spodem, který skončil v síti a navíc znamenal stav 15:30 pro Kopřivu. Rozhozený Francouz spáchal při brejkbolu další dvojchybu a dostal českého tenistu do luxusní pozice 5:3.
Osmadvacetiletý český tenista si už takovou příležitost nemohl nechat ujít, set i zápas bez problémů dopodával a po více než čtyřech hodinách boje se mohl radovat z cenné výhry po setech 6:3, 5:7, 6:4, 3:6 a 6:3.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nosková - prohra
Fruhvirtová - prohra
Bartůnková - prohra
Siniaková - prohra
Kopřiva - výhra
Katka už to může zabalit a Niki ani nemusí nastupovat.
Klasika, chlapi vyhra, holky prohra...
Kouame-čilič jasně pro Francouze
Walton-Medvěděv výhra australana na RG
Kopřiva-Moutet výhra Vítka
Bublik-Struff kazach loňské QF neobhájí
Výhra Sakkari nad L.Noskovou,která se sama vyřadila
Konec loňského zázraků jménem Boisson
A další může ještě klidně přijít.
já si překvapení představují jinak
nečti tolik Gilla Grosse, který o něm říkal, že může zastavit Sinnera
za mě dosavadní top hláška sezóny
A že by zastavil Daniil Sinner je úplně mimo.
Je to periferni hrac... krom toho v zivote na GS neporazil tak vysoko postaveneho hrace.. drzi se ted sotva v top100, nej ranking 74... diky hlavne hardu, ty procenta na antuce ma slabe cca. 41%... Medved ma neco kolem 64% - Jako rozdil tam je... ne ze ne...
Mozna pro nekoho vetsi prekvapeni bylo to, ze ho dostal na Masters, na hardu... to asi jo... ale je to hardar... a tady se hraje jiny sport... na 3 vitezne...;-)
Jiste,... sam rekl, ze si na jeho hru veri... ale i tak to byl ding dong jak vysity... a myslim, ze jak by si lepe medour obihal fh, tak by klokana dal...
Adam prekvapil dost kvalitou na bh, a take slusnymi prohozy... ale nepochopitelne Medved v tom patem zacal blbnout, jak mel dokonce brejk k dobru... na zacatku pateho ho prehraval a nic moc nenasvedcovalo, ze to australan urve... krom toho tam mel horsi prvni servy... pak jak srovnal, prisel truc a buc :-D
Walton taky ok, ale neznám ho, tak o něm nemůžu říct nic pozitivního ani negativního.
(nektera smutna, nektera vesela, nektera potesujici jak Vit)
A Comesana vyhral set,...toz prekvapeni to je...taky ;-))
Vic uz necekam... takze za mne dobry.
To je fakt vzor pro naše ostatní tenisty, ale nevím, jestli si z něho něco vezmou.
Francouz marně lítá.
Cor.Moutet se snažil Vítka rozhodit vším možným viz podání spodek,nakonec se sám Chytil do vlastní pasti,2 DF na 2 BB.
Vítkův příští soupeře bude španěl Landaluce,což je velmi těžký soupeř.
Vitek, budouci vitez RG!!!