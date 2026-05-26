Skvělý Kopřiva! Český tenista po pětisetové bitvě zdolal domácího bouřliváka

DNES, 18:50
Aktuality
FRENCH OPEN - Vít Kopřiva (28) pokračuje ve výborné sezoně. V prvním kole French Open si poradil po pětisetové bitvě s domácím tenistou Corentinem Moutetem (27) 6:3, 5:7, 6:4, 3:6 a 6:3. Dalším soupeřem českého tenisty bude Španěl Martín Landaluce.
Vít Kopřiva v zápase prvního kola French Open (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Kopřiva – Moutet 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3

Parádní sezonu prožívá Kopřiva a svou formu potvrzoval i v úvodu zápasu s domácím Moutetem. Do utkání sice vstoupil prohraným podáním, dokázal však okamžitě reagovat a brejk soupeři potvrdit nepovolil. V dalších minutách to byl český tenista, kdo měl jednoznačně navrch. Ve výměnách byl jistějším a agresivnějším hráčem, což se potvrdilo hned ve čtvrté hře. Moutet si ani napodruhé nepodržel podání, Kopřiva šanci bez problémů proměnil a dostal se do vedení 4:1.

Francouzský tenista se za podpory fanoušků přeci jen dostával do hry. Ve velmi dlouhé sedmé hře i on uspěl na returnu a snížil na 3:4. Stejně jako v úvodu zápasu ale ani tentokrát nedokázal brejk potvrdit a znovu pustil svého soupeře do dvougamového vedení. Kopřiva už nabídnutou šanci yužil a sadu získal za 48 minut 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se jako první dostal do menších problémů Francouz, hrozbu ztráty podání ale odvrátil. Za stavu 4:3 pro Mouteta přišel jako první o servis Kopřiva, Francouz se však držel své tradice z prvního dějství, brejk znovu nevyužil a bylo vyrovnáno – 5:5. Závěrečné dva gamy však přeci jen patřily francouzskému bouřlivákovi, který získal druhou sadu 7:5 a srovnal na 1:1.

Ani třetí set se pro svěřence Lukáše Soukupa nevyvíjel vůbec dobře. Moutet k nadšení drtivé většiny fanoušků uspěl ve čtvrté hře na returnu a vedl už 4:1. Kopřiva však zavelel k velkému obratu. Dvakrát vzal zaskočenému rivalovi podání, sám byl bezchybný a po výhře 6:4 šel do vedení 2:1 na sety.

Čtvrté dějství ale Kopřiva nezachytil, prohrál si hned úvodní servis a ztrátu 0:3 už nedohnal. Domácí tenista se mohl opřít o výborný servis, za stavu 4:2 vyřešil jedinou brejkovou možnost Kopřivy a sadu získal s přehledem 6:3.

V horkém počasí ale Kopřiva pokračoval v soustředěném výkonu. Hned v úvodu páté sady se ujal vedení 3:0. Za stavu 4:1 vyzkoušel levou rukou hrající Moutet na soupeře i podání spodem, Kopřiva se ale zaskočit nenechal. Třicátý hráč světa ale za obrovské radosti tribun v sedmé hře prolomil Čechovo podání.

Vzápětí si ale sám zadělal na problém, když vyzkoušel opět servis spodem, který skončil v síti a navíc znamenal stav 15:30 pro Kopřivu. Rozhozený Francouz spáchal při brejkbolu další dvojchybu a dostal českého tenistu do luxusní pozice 5:3.

Osmadvacetiletý český tenista si už takovou příležitost nemohl nechat ujít, set i zápas bez problémů dopodával a po více než čtyřech hodinách boje se mohl radovat z cenné výhry po setech 6:3, 5:7, 6:4, 3:6 a 6:3.

Výsledky mužské dvouhry na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Mantra
26.05.2026 20:05
nevím, třeba Ženy, to by mohl být jeho hvězdný kousek - nicméně znám lepší věci k současné věci , takový Arthur Miller - Pod střechami Paříže. To je ovšem majstrštyk. Nevím zda třeba PTP zná, ale to je tématické k Paříži. Kdysi jsem byl šťastným majitelem výtisku, ale nějaký výtržník mi to vzal. Asiv
Mantra
26.05.2026 20:06
mělo k Bkuowskemmu
PTP
26.05.2026 20:05
tommr
25.05.2026
22:56
Nosková - prohra smile
Fruhvirtová - prohra smile
Bartůnková - prohra
Siniaková - prohra
Kopřiva - výhra smile

Katka už to může zabalit a Niki ani nemusí nastupovat.
Vlk-v-trave
26.05.2026 20:08
:-))
Klasika, chlapi vyhra, holky prohra...
vojta912
26.05.2026 19:55
Hlavne ho držet dál od influencerek a povolání dcer, jinak to půjde z kopce
Preview.lover
26.05.2026 20:00
má manželku a dítě
PTP
26.05.2026 19:45
Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme se tady všichni Víťovi potuteleně smáli a teď je to takovej kabrňák!
pantera1
26.05.2026 19:51
Já jsem mu věřila, že to přijde
Saulnier
26.05.2026 19:52
PTP
26.05.2026 19:52
Ty jo, ty jsi ze Záběhlic.
Mantra
26.05.2026 19:59
pantera1
26.05.2026 20:11
Nebuď drzej, neznamená, že když máš narozky, že tě nemůžu sejmout
pantera1
26.05.2026 19:52
Je můj nejoblibenější z českých tenistů
tenisman1233
26.05.2026 19:44
Dneska je těch překvapivých výsledků celkem dost:
Kouame-čilič jasně pro Francouze
Walton-Medvěděv výhra australana na RG
Kopřiva-Moutet výhra Vítka
Bublik-Struff kazach loňské QF neobhájí
Výhra Sakkari nad L.Noskovou,která se sama vyřadila
Konec loňského zázraků jménem Boisson
A další může ještě klidně přijít.
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.05.2026 19:48
Na Kopřivu byl kurz jen 2,27. To je skoro nic.
tenisman1233
26.05.2026 20:00
U tohoto výsledku je to překvapení pro všechny Francouze ,že vypadl jejich miláček.
paddy
26.05.2026 19:49
Medvěd vypadl v 1k 7x v historii a 3x z posledních čtyř let
já si překvapení představují jinak smile

nečti tolik Gilla Grosse, který o něm říkal, že může zastavit Sinnera
za mě dosavadní top hláška sezóny smile
tenisman1233
26.05.2026 19:59
Překvapení je že vypadl Medvěděv na hráči,který má letos na antice jedinou výhru,a kurz na Waltona byl 13,90.
A že by zastavil Daniil Sinner je úplně mimo.
Vlk-v-trave
26.05.2026 20:06
Tak pochopitelne prekvapeni to je... hlavne i diky tomu, ze ten Walton zboznuje tu antuku podobne asi jako Medved... ;-))
Je to periferni hrac... krom toho v zivote na GS neporazil tak vysoko postaveneho hrace.. drzi se ted sotva v top100, nej ranking 74... diky hlavne hardu, ty procenta na antuce ma slabe cca. 41%... Medved ma neco kolem 64% - Jako rozdil tam je... ne ze ne...
Mozna pro nekoho vetsi prekvapeni bylo to, ze ho dostal na Masters, na hardu... to asi jo... ale je to hardar... a tady se hraje jiny sport... na 3 vitezne...;-)
Jiste,... sam rekl, ze si na jeho hru veri... ale i tak to byl ding dong jak vysity... a myslim, ze jak by si lepe medour obihal fh, tak by klokana dal...
Adam prekvapil dost kvalitou na bh, a take slusnymi prohozy... ale nepochopitelne Medved v tom patem zacal blbnout, jak mel dokonce brejk k dobru... na zacatku pateho ho prehraval a nic moc nenasvedcovalo, ze to australan urve... krom toho tam mel horsi prvni servy... pak jak srovnal, prisel truc a buc :-D
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.05.2026 19:50
Katka S.by mohla vypadnout proti Waltertové, přestože je slaboučká. Katka vůbec nehraje přesvědčivě.
Georgino
26.05.2026 19:57
Jk, je to tak. Jen ze hnická: Bublik není Kazach, nýbrž Rus, hrající za Kazachstán.
tenisman1233
26.05.2026 20:02
Jasně ale reprezentuje nějakou dobu Kazachstán,takže lze ho označovat za Kazacha.
PTP
26.05.2026 20:07
Nic jsi nepochopil
tenisman1233
26.05.2026 20:11
V tom případě rybakina a putinseva nejsou také kazašky.
PTP
26.05.2026 20:15
Správně.
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:57
Jan mi udělal radost - vyřazení Bublíka mě vždycky potěší.
Walton taky ok, ale neznám ho, tak o něm nemůžu říct nic pozitivního ani negativního.
Vlk-v-trave
26.05.2026 19:22
Den plny prekvapeni...;-)
(nektera smutna, nektera vesela, nektera potesujici jak Vit)

A Comesana vyhral set,...toz prekvapeni to je...taky ;-))
Vic uz necekam... takze za mne dobry.
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.05.2026 19:43
Ano, den plný překvapení. Dokonce u Vlk v trávě se ukázal zde na fóru, přestože se hraje zatím jen antuka!
Vlk-v-trave
26.05.2026 19:53
Jj.... obcas celou evropskou antuku vynechavam...;-)
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:18
Obrovská gratulace Vítkovi!
To je fakt vzor pro naše ostatní tenisty, ale nevím, jestli si z něho něco vezmou.
Vlk-v-trave
26.05.2026 19:22
Nevezmou...;-))
PTP
26.05.2026 19:24
Odvar z kopřivy (či kopřivový čaj) je tradiční přírodní prostředek známý pro své silné detoxikační, močopudné a protizánětlivé účinky. Pomáhá při pročištění krve, podpoře činnosti ledvin a díky obsahu železa podporuje krvetvorbu.
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:27
a ještě lepší je spařená čerstvá kopřiva - ta, kromě zmíněných účinků, i dobře chutná
Mantra
26.05.2026 19:28
meduňka lepší
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:58
tu mi nepřipomínej. jednou jsem si udělal odvar a zaspal na noční
Mantra
26.05.2026 20:00
na mě nefachá, ale chuť a vůně je lepší
Mantra
26.05.2026 20:00
jenže na mě nefachá ani rivotril
PTP
26.05.2026 20:08
Možná dřevěná palice?
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.05.2026 19:44
Ale musí být mladá. Kopřiva o věku skoro 29 let je příliš stará.
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:29
myslím, že ty co dneska zklamaly by spíš měly požít nějaké projímadlo, protože výkony i výsledky byly k pos....
PTP
26.05.2026 19:33
Tak to chce červený světlo, to zastaví i vlak.
jeronym
26.05.2026 19:07
U Svatého Víta
Francouz marně lítá.
George_Renel
26.05.2026 19:07
Před Vítkem hluboce smekám. Jenom vydržet s tím poděsem skoro 4,5 hodiny na kurtu musí být nad lidské síly.
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:12
frenkie57
26.05.2026 19:16
Pobavil mě, jak bafnul ty ohrádky pro čárové a posunul je půl metru dozadu. Vousáč se s tím nemazal.
tenisman1233
26.05.2026 19:03
Vítek dnes podal velmi dobrý výkon,měl více winnerů,dokázal udržet na rozdíl od Mouteta,který těžil z nepříjemných fanoušků,pevné nervy.
Cor.Moutet se snažil Vítka rozhodit vším možným viz podání spodek,nakonec se sám Chytil do vlastní pasti,2 DF na 2 BB.
Vítkův příští soupeře bude španěl Landaluce,což je velmi těžký soupeř.
PTP
26.05.2026 19:06
Velmi těžký, ale málo zkušený.
Mantra
26.05.2026 19:07
na tři sady by ho měl Vítečník porazit
Georgino
26.05.2026 20:01
Vlastně si to Moutet v závěru zkazil sám. Vymýšlel ty svoje ptákoviny, servis zespodu skončil jako DF, na matchball zkoušel kopce. Ale především: Vítek celý zápas tlačil a vyplatilo se.
Georgino
26.05.2026 19:01
Úžasný Vítek. Asi největší mač jeho života.
darek.vrana
26.05.2026 19:00
Takhle se bojuje! Neuvěřitelné, co ještě po čtyřech hodinách dokázal vyběhat. Hodně těžká challenge, ten Moutet doma na antuce.
Kreuz
26.05.2026 19:00
Vitek Skvely, proti domacimu magorovi...
pantera1
26.05.2026 18:57
Ortiesmile zachránil dnešní fiasko a Korentán si může zpívat Džuli taxi.
PTP
26.05.2026 18:59
Já to předpověděl!
pantera1
26.05.2026 19:10
No jsi úžasný .
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:14
zato tommrovi nevyšel ani ten Vítek
Mantra
26.05.2026 18:56
zkopíruji sem mou odpovˇěd na nějaký dotaz nebo diskuzi - moje sázení je mínus 2.8 milionu v tipsportu na regisstrovaném učtu - moje pití je neměřitelné
Mantra
26.05.2026 18:57
opakuji stejné chyby
Kreuz
26.05.2026 19:01
Ty by sis mel zalozit nejakej portal, kde by se mluvilo jen o tobe
PTP
26.05.2026 19:04
Óm mani padmé húm
Mantra
26.05.2026 19:04
Jmenovalo by se to křížem krážem
PTP
26.05.2026 19:09
Kreuz und quer durch die DDR
jeronym
26.05.2026 19:10
Nebo spis "Z chliva do hospody, z hospody do chliva" ?
jeronym
26.05.2026 19:14
nic ve zlym, ty jses asi fanda Bukowskeho
Mantra
26.05.2026 19:18
jistě - o tom nepochybuj, přečetl jsem téměř vše co tu vyšlo do 2005
PTP
26.05.2026 19:20
Pár výtisků má ještě Turek.
Mantra
26.05.2026 19:22
jsem mu je věnoval
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 19:42
jestli ve Wehrmachtu nebyl nějaký píšící Bukowski, tak Turek nejspíš žádný výtisk, ani mezi těmi tisíci knih, nemá a o Charlesovi zdaleka nemá ani tucha...
Georgino
26.05.2026 19:54
Taky si myslim.
Oin
26.05.2026 20:12
Turek je spíš na bukwice.
Mantra
26.05.2026 19:16
Můj otec byl zootechnik, uměl i zabíjet. Já jen kraliky, kachny a drobnou drůběž
jeronym
26.05.2026 19:22
no vida, na skutecne zabijacce s prasetem na venkove jsem byl naposledy pred 50 lety... muj deda mel v chlive dve prasata
Mantra
26.05.2026 19:24
naposledy mě táta udivil, když měl vlhké patrony do jateční pistole a musel toho pašíka vzít sekerou, držel jsem provaz uvázaný za nohu
jeronym
26.05.2026 19:34
no jo, taky se casto toulam na hrbitove vzpominek...
PTP
26.05.2026 18:53
Víťo, máš to u mě! Zachránil jsi mi den.
Diabolique
26.05.2026 18:53
Proti tomuhle publiku!!!
Vitek, budouci vitez RG!!!
Mantra
26.05.2026 18:53
tohle je super - za mě fakt super počin
