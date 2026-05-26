Bartůňková na kanadskou kometu nestačila. Při debutu v Paříži končí hned na úvod

DNES, 20:00
Aktuality 32
FRENCH OPEN - Nikola Bartůňková v prvním kole French Open favoritku nezaskočila a dohrála hned na úvod. Česká naděje, při svém debutu na antukovém grandslamu v Paříži, nedokázala vzdorovat kanadské kometě Victorii Mbokové a padla po jednoznačném průběhu 1:6, 2:6. Napodobila tak dnešní neúspěchy Lindy Noskové a Lindy Fruhvirtové, které taktéž na turnaji skončili. Z českých tenistek tak dnes uspěla jen Kateřina Siniaková.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Mboko Victoria
Nikola Bartůňková v zápase proti Victorii Mbokové (@ Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia)

Mboková - Bartůňková 6:1, 6:2

Bartůňková vstoupila do duelu ofenzivně naladěná a aktivní hrou si bez větších starostí zajistila zisk úvodního gamu. Mboková měla s agresivně hrající soupeřkou hned od úvodu problémy. Svůj úvodní servis získala až přes shodu a srovnala na 1:1. Ve třetím gamu si ale rodačka z Prahy z přemíry snahy neodpustila několik lehčích chyb, hru zakončila dvojchybou a poprvé v zápase tak přišla o podání.

Bartůňková i nadále trápila favoritku tradičně pestrou hrou plnou kraťasů i změn rytmu hry. Ta si i své další podání musela vybojovat přes shodu, přesto šla do vedení 3:1. Dvacetiletá česká naděje se nadále snažila o maximálně aktivní přístup. Postupem času ji ale čím dál tím více srážely nevynucené chyby, čehož Mboková dokázala využít. Dvakrát za sebou uspěla na příjmu, sama už na svém podání problémy neměla a první dějství získala s přehledem za 32 minut 6:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Úvod druhé sady se nesl ve velmi divokém duchu. Nejdříve poprvé v utkání zaváhala Mboková a přišla o svůj servis, poté jí ale napodobila i její soupeřka, která ztratila podání počtvrté v řadě. Bartůňková se světovou devítkou držela krok až do šesté hry, ve které znovu předvedla velmi nepovedený game na servisu. kanaďanka brejk následně snadno potvrdila a odskočila na skóre 5:2. Češka už favoritce žádné komplikace nepřidělala a snadno prohrála.

Napodobila tak dnešní neúspěchy Lindy Noskové a Lindy Fruhvirtové, které taktéž na turnaji skončili. Z českých tenistek tak dnes uspěla jen Kateřina Siniaková, která v dalším zápase vyzve právě Kanaďanku Mbokovou.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

33
Přidat komentář
tommr
26.05.2026 21:54
Neviděl jsem ale podle výsledku se zdá jako kdyby hrála zkušená veteránka s vyjukanou juniorkou. Přitom jsou obě ročník 2006 ...
Reagovat
com
26.05.2026 21:36
I zde si musim odložit své boa
Reagovat
chlebavevaju
26.05.2026 21:52
Vy nás ale zásobujete, pane Karfík.
Reagovat
Otmar
26.05.2026 21:35
Píšu to nerad, ale Nikola neukázala vůbec nic. Mboko je samozřejmě jiný level, ale podle toho, co Nikola zahrála by nikdo její postavení v žebříčku netrefil.
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 21:38
Reagovat
tenisman1233
26.05.2026 21:46
Nikola dnes 19 vítězných míčů-samozřejmě 24 chyb je moc,servis taky dost špatný .
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 21:50
A ty jeji winnery byly paradni ... bohuzel to prvni podani chybelo.
Reagovat
pantera1
26.05.2026 21:25
Naši hokejisti vedou nad Kanadou 2:0 snad se jim podaří vyhrát
Reagovat
hanz
26.05.2026 21:29
Asi tak jako na OH....
Reagovat
Kuba4Win
26.05.2026 21:34
Už to začíná 2:1....
Reagovat
pantera1
26.05.2026 21:37
Třeba to vyjde, věřím, že jo .
Reagovat
Kuba4Win
26.05.2026 21:38
Taky doufám, šance je
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 21:39
FruLinda taky vedla 2:0. A taky verim, ze to zvladne
Reagovat
hanz
26.05.2026 21:22
Upřímně, děs běs... nehodné do hlavní soutěže...
Reagovat
chlebavevaju
26.05.2026 21:10
No, takže asi toliko k dalšímu českému talentu. Bylo to rychlé.
Reagovat
Diabolique
26.05.2026 20:56
Tak 32% je pekna uroven prvniho servisu ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 21:36
ani na ITF
trumfla Nosíka se 46 nebo 48%
Reagovat
PTP
26.05.2026 20:41
Niki bacha, druhej set se teď nevypouští!
Reagovat
The_Punisher
26.05.2026 20:39
Tak a tedka otocka!
Reagovat
hanz
26.05.2026 20:31
Bartůňková předvádí co?
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 20:30
Královna Kateřina smile zachránila čest ženského tenisu smile Ve 2. setu odvrátila setboly a TB už si zkušeně pohlídala smile
Reagovat
pantera1
26.05.2026 20:33
Šikulka s Vítkem dnes záchranáři smile
Reagovat
anton77
26.05.2026 20:05
Je to zkouška i pro ještě mladší Kanaďanku
Reagovat
Krisboy
26.05.2026 20:01
Mboko hrozí konec.
Reagovat
Mantra
26.05.2026 20:08
vyhučí jak victoiiny, tedy ... victorka, tedy ...
Reagovat
PTP
26.05.2026 20:10
Ty malíčky ti teda už dost ujíždějí
Reagovat
Mantra
26.05.2026 20:16
vím, ale 18 braníků (z toho 8 jedenáctek) je vždy znát
Reagovat
PTP
26.05.2026 20:19
Proboha Braník Ještě řekni, že u toho posloucháš Ortel.
Reagovat
Mantra
26.05.2026 20:21
toho mám na zádech vedle míchačky
Reagovat
pantera1
26.05.2026 20:19
Ty musíš mít dutý nohy
Reagovat
PTP
26.05.2026 20:23
Nebo jícen vyvedenej na prsa.
Reagovat
Mantra
26.05.2026 20:26
a z plastu
Reagovat
Mantra
26.05.2026 20:21
no to víte přátelé, leze to do peněz,zbytek jsem poslal do Berouna
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist