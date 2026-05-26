Bartůňková na kanadskou kometu nestačila. Při debutu v Paříži končí hned na úvod
Mboková - Bartůňková 6:1, 6:2
Bartůňková vstoupila do duelu ofenzivně naladěná a aktivní hrou si bez větších starostí zajistila zisk úvodního gamu. Mboková měla s agresivně hrající soupeřkou hned od úvodu problémy. Svůj úvodní servis získala až přes shodu a srovnala na 1:1. Ve třetím gamu si ale rodačka z Prahy z přemíry snahy neodpustila několik lehčích chyb, hru zakončila dvojchybou a poprvé v zápase tak přišla o podání.
Bartůňková i nadále trápila favoritku tradičně pestrou hrou plnou kraťasů i změn rytmu hry. Ta si i své další podání musela vybojovat přes shodu, přesto šla do vedení 3:1. Dvacetiletá česká naděje se nadále snažila o maximálně aktivní přístup. Postupem času ji ale čím dál tím více srážely nevynucené chyby, čehož Mboková dokázala využít. Dvakrát za sebou uspěla na příjmu, sama už na svém podání problémy neměla a první dějství získala s přehledem za 32 minut 6:1.
Úvod druhé sady se nesl ve velmi divokém duchu. Nejdříve poprvé v utkání zaváhala Mboková a přišla o svůj servis, poté jí ale napodobila i její soupeřka, která ztratila podání počtvrté v řadě. Bartůňková se světovou devítkou držela krok až do šesté hry, ve které znovu předvedla velmi nepovedený game na servisu. kanaďanka brejk následně snadno potvrdila a odskočila na skóre 5:2. Češka už favoritce žádné komplikace nepřidělala a snadno prohrála.
Napodobila tak dnešní neúspěchy Lindy Noskové a Lindy Fruhvirtové, které taktéž na turnaji skončili. Z českých tenistek tak dnes uspěla jen Kateřina Siniaková, která v dalším zápase vyzve právě Kanaďanku Mbokovou.
