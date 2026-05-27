Antitenis s rebelem? Podání spodem, maraton ve výhni i pět tisíc fanoušků Kopřiva ustál
"Byl to pětiseťák na grandslamu. Určitě to bude v mých top 5 zápasech," řekl Kopřiva. "Věděl jsem, že má (Moutet) specifickou hru. Nechci to říct blbě, ale hraje takový antitenis. Snaží se soupeři dostat do hlavy, nehrají se typické výměny. Hodně jsem se naběhal na kraťasy, posílal mi podání spodem. Nepředvedl ale nic až tak extravagantního a skandálního, že by se hádal a něco zkoušel. Z tohohle pohledu to bylo super," uvedl Kopřiva.
Český tenista odehrál duel na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové. Vedle 34. hráče světa musel čelit i podpoře jeho fanoušků. "Mě ale ta atmosféra strašně bavila. I já si celý zápas v hlavě zpíval: Moutet, Moutet," řekl s úsměvem Kopřiva. "Vlastně mi to pomáhalo se uvolnit. Lidi nebyli až tak nepřátelští, naopak se chovali docela férově. I když na konci už mě trochu rušili před druhým servisem, ale vím, že by uměli jít i víc za hranu férovosti. Na to, že fandili jemu, byla atmosféra super," podotkl 66. hráč světového žebříčku.
Moutet ho často zkoušel zaskočit podáním spodem. "S tímhle jsem se nikdy nesetkal. Letos v Indian Wells to na mě Alexandr Bublik zkusil asi dvakrát, ale teď toho bylo víc. V prvním setu to (Moutet) nezkusil ani jednou, ale ve druhém už to spustil. Vyšlo mu to poprvé, podruhé, potřetí. Vždycky jsem sice u míče byl, ale on je zahrává fakt neuvěřitelně. Paradoxně ho ale v pátém setu stálo podání spodem můj brejk na 5:3. Dal dvojchybu a nakopl mě tím," řekl Kopřiva.
Sám podobné chytáky soupeři vrátit nezkoušel. "Na tohle nejsem, nemám ani takový cit jako on. Nezkouším si servisy spodem ani v tréninku. Raději jedu na jistotu," uvedl Kopřiva, který si také dával pozor, aby si nepopudil diváky. "Člověk má to nutkání, ale věděl jsem, že bych si ničím nepomohl. Trochu jsem už vypěnil na začátku třetího setu směrem k mému týmu a pak jsem hodil i raketou. Šla na mě fyzická únava. Ale to jsem si vybral a ve čtvrtém a pátém setu už jsem byl klidnější," řekl Kopřiva.
Do druhého kola Roland Garros postoupil podruhé za sebou. Čeká ho Španěl Martin Landaluce, s nímž se zatím utkal jen jednou, před dvěma lety ho porazil na challengeru v Madridu 6:3, 6:3.
"Určitě to bude výzva a náročný zápas. Hraje aktivně, snaží se chodit do lajn. Měl skvělé výsledky v Miami i teď v Římě. Zatím jsem to nestihl pobrat, jen jsme se potkali v šatně. Víme o sobě, že jsme vyhráli a že se střetneme. Je to mladý hráč a dere se nahoru," doplnil Kopřiva.
Kopřiva – Moutet 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
