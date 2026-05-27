Antitenis s rebelem? Podání spodem, maraton ve výhni i pět tisíc fanoušků Kopřiva ustál

DNES, 08:56
FRENCH OPEN - Za jeden z pěti největších zápasů v kariéře označil tenista Vít Kopřiva vítězství v 1. kole Roland Garros nad Francouzem Corentinem Moutetem. Nasazenou třicítku porazil po takřka čtyřech a půl hodinách 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3, poradil si s atypickou hrou soupeře i s bouřlivou atmosférou. V rozhovoru s novináři ocenil francouzské diváky za převážně férové chování.
"Byl to pětiseťák na grandslamu. Určitě to bude v mých top 5 zápasech," řekl Kopřiva. "Věděl jsem, že má (Moutet) specifickou hru. Nechci to říct blbě, ale hraje takový antitenis. Snaží se soupeři dostat do hlavy, nehrají se typické výměny. Hodně jsem se naběhal na kraťasy, posílal mi podání spodem. Nepředvedl ale nic až tak extravagantního a skandálního, že by se hádal a něco zkoušel. Z tohohle pohledu to bylo super," uvedl Kopřiva.

Český tenista odehrál duel na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové. Vedle 34. hráče světa musel čelit i podpoře jeho fanoušků. "Mě ale ta atmosféra strašně bavila. I já si celý zápas v hlavě zpíval: Moutet, Moutet," řekl s úsměvem Kopřiva. "Vlastně mi to pomáhalo se uvolnit. Lidi nebyli až tak nepřátelští, naopak se chovali docela férově. I když na konci už mě trochu rušili před druhým servisem, ale vím, že by uměli jít i víc za hranu férovosti. Na to, že fandili jemu, byla atmosféra super," podotkl 66. hráč světového žebříčku.

Moutet ho často zkoušel zaskočit podáním spodem. "S tímhle jsem se nikdy nesetkal. Letos v Indian Wells to na mě Alexandr Bublik zkusil asi dvakrát, ale teď toho bylo víc. V prvním setu to (Moutet) nezkusil ani jednou, ale ve druhém už to spustil. Vyšlo mu to poprvé, podruhé, potřetí. Vždycky jsem sice u míče byl, ale on je zahrává fakt neuvěřitelně. Paradoxně ho ale v pátém setu stálo podání spodem můj brejk na 5:3. Dal dvojchybu a nakopl mě tím," řekl Kopřiva.

Sám podobné chytáky soupeři vrátit nezkoušel. "Na tohle nejsem, nemám ani takový cit jako on. Nezkouším si servisy spodem ani v tréninku. Raději jedu na jistotu," uvedl Kopřiva, který si také dával pozor, aby si nepopudil diváky. "Člověk má to nutkání, ale věděl jsem, že bych si ničím nepomohl. Trochu jsem už vypěnil na začátku třetího setu směrem k mému týmu a pak jsem hodil i raketou. Šla na mě fyzická únava. Ale to jsem si vybral a ve čtvrtém a pátém setu už jsem byl klidnější," řekl Kopřiva.

Do druhého kola Roland Garros postoupil podruhé za sebou. Čeká ho Španěl Martin Landaluce, s nímž se zatím utkal jen jednou, před dvěma lety ho porazil na challengeru v Madridu 6:3, 6:3.

"Určitě to bude výzva a náročný zápas. Hraje aktivně, snaží se chodit do lajn. Měl skvělé výsledky v Miami i teď v Římě. Zatím jsem to nestihl pobrat, jen jsme se potkali v šatně. Víme o sobě, že jsme vyhráli a že se střetneme. Je to mladý hráč a dere se nahoru," doplnil Kopřiva.

Kopřiva – Moutet 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3

Livesport / Tomáš Rambousek, ČTK
Komentáře

PTP
27.05.2026 09:42
Prostě mu Víťa objednal taxík domů, tak se už Montaržé v pátým nešprajcoval.
Mantra
27.05.2026 09:18
pěkně to ustál, fakt jo
Saulnier
27.05.2026 09:13
Moutet má veľmi šikovnú ruku, veľa vyššie postavených hráčov, čo do toho len mlátia ako hluchý bez rozumu, by mu mohli závidieť. Ale tá povaha ho zráža ...
pantera1
27.05.2026 09:19
Je to i na něm vidět, že je to konfliktní typ, to už z toho výrazu v obličeji a podle oči poznáš, ale ano umí hrát výborně a má šikovnou ruku .
Saulnier
27.05.2026 09:21
Presne a nejde len o to, že by sa mu nestále niečo zlé dialo (to sa deje každému), ale on už akoby dopredu mal také nastavenie a vopred reaguje na niečo, čo sa ešte ani nestihlo udiať a možno by sa ani neudialo.
Mantra
27.05.2026 09:23
jsou takové nátury
Saulnier
27.05.2026 09:24
veru ...
pantera1
27.05.2026 09:28
Ale nemůžou být všichni hodní, musí být i ti zlí. Přirozená rovnováha mezi dobrem a zlem. A dobro musí zvítězit . Zajímalo by mě, jestli je takovej i v soukromí, nebo je v pohodě.
Saulnier
27.05.2026 09:31
Inak, to aj mňa. Či to je len nastavenie z kurtov, alebo spôsob nazerania na život.
Mantra
27.05.2026 09:46
podle mě je v klidu - bude to způsob ventilace, nějak tak si myslím, sport je prostě takový boj, různé způsoby atak, myslím si že je to v cajku
PTP
27.05.2026 09:49
Asi bydlí s mámou, která ho sekýruje jako za mlada.
Mantra
27.05.2026 09:50
jako Můra? že by Oidip
pantera1
27.05.2026 09:54
Teď bude klečet v rohu na hrachu, že prohrál hned na úvod s nějakým Kopřivou. A večer nebude pohádka na dobrou noc a ráno Granko do postele. Ty,TýTy.....
Mantra
27.05.2026 09:57
dal bych ho na hodinku dvě na ishidaki
pantera1
27.05.2026 10:03
Tak to je hodně kruté, Japonci taky neznají hranice fantazie ohledně mučení. Celkově je lidstvo velmi vynalézavé páchat na sobě různá zvěrstva a dovést to k dokonalosti. Přitom stačí nenechat jedince třeba spát, nebo zavřít do bílé místnosti.
pantera1
27.05.2026 09:11
Tohle tě Vítku jen zocelilo, hrál jsi proti dvěma, vlastně třema soupeřům. Nevycválanej Korentán, ještě víc nevycválaný domácí žabožroutský publikum, hrozný hic a to vše na GS, no jsem na tebe hrdá . Ještě by to pár kol chtělo. Do padesátky bys klidně mohl nakouknout .
Saulnier
27.05.2026 09:17
S Landalucem to môže byť zápas, ktorý by si mal pozrieť každý, aj nezainteresovaný fanúšik. Škoda pre oboch, že v ďalšom kole už číha Mastičkár ... bodaj by ho odpálilo slnko
pantera1
27.05.2026 09:23
Bude konec světa a Jenda bude strašit na kurtu furt dál , takže asi tak . No zápas s Landalem je přesně, jak říkáš, těším se na něho .
