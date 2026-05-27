Bejlek totálně shořela na servisu. Proti Šwiatekové neměla nárok a v Paříži končí

DNES, 11:45
FRENCH OPEN - Sára Bejlek recept na světovou trojku a čtyřnásobnou šampionku Igu Šwiatekovou dle očekávání nenašla. Česká naděje neměla nárok, jen jednou si dokázala vyhrát game na vlastním podání a končí ve druhém kole po jednoznačné porážce 2:6, 3:6.
Sára Bejlek na French Open nepřekvapila (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Bejlek – Šwiateková 2:6, 3:6

Bejlek byla od začátku zápasu druhého kola proti Šwiatekové jasně slabší hráčkou. Polka diktovala tempo hry od prvního míče a česká hráčka hned ve druhé hře ztratila servis. Na příjmu následně favoritku trápila a dostala se k brejkbolu, který využila a snížila na 1:2. Na vlastním podání však nedokázala najít recept ani odpověď na skvělé returny, často chybovala a i další game na servisu prohrála. Soupeřka následně brejk potvrdila a vedla již 4:1.

Do třetice už se Češka dostala ke gamebolu při svém podání, využít ho ale nedokázala a musela čelit dalším brejkbolům. Při tom druhém už byla Polka úspěšná a odskočila do vedení o čtyři hry. Bejlek se ale stále nevzdávala a vybojovala si další šanci na příjmu. Tentokrát ale úspěšná nebyla a Šwiateková se dostala k setbolu. Bejlek ho však dokázala odvrátit, získala tři míčky v řadě a snížila. Ani čtvrtá hra na servisu ovšem Češce nevyšla. Dokázala ještě odvrátit dvě šance favoritky v řadě, nicméně čtvrtý setbol už smazat nedokázala a snadno prohrála úvodní dějství.

Druhý set pokračoval ve stejném trendu. Bejlek trápila polskou superstar na returnu a celkem čtyřikrát si vynutila shodu. Jenže na vlastním servisu byla opět bezzubá, hladce ho ztratila a prohrávala 0:2. Stejně jako v předchozí sadě se Bejlek po dalším brejku podařilo snížit skóre na 1:2.

Ani pošesté v zápase však nebyla pasivní Bejlek schopná udržet si podání a v tomto případě už mnohem aktivnější Šwiateková brejk potvrdila a odskočila na 4:1. Úspěšná byla až na sedmý pokus, když Polka vyházela šestý game a česká hráčka si vyhrála podání čistou hrou. Šwiateková poté vlastními chybami darovala Bejlek další game a rázem byla Češka zpátky ve hře o tento set.

Šwiateková se ovšem během pauzy na lavičce zkoncentrovala, seřídila mířidla a zbytek utkání už byl opět na jednu bránu. Polská favoritka suverénně získala poslední dvě hry, dokonce bez ztráty fiftýnu, a Bejlek po zhruba hodině a půl vyřadila. Může se tak chystat na duel se svou noční můrou Jelenou Ostapenkovou, nebo krajankou Magdou Linetteovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro mladou Češku je French Open rozhodně nejoblíbenějším grandslamem. Už loni zde vyřadila favorizovanou Martu Kosťukovou a včetně kvalifikace zvládla čtyři duely v řadě. Letos se jen těsně nevešla mezi nasazené a na úvod smetla grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou.

Obrovskou výzvu ve druhém kole však nezvládla a stejně jako loni skončila v areálu Rolanda Garrose ve druhém kole. Právě loňské a letošní vystoupení v tomto dějišti jsou jediné případy, kdy se Bejlek dostala do druhého kola na grandslamové úrovni.

V posledních měsících bojovala se zdravotními problémy i slabší formou a stále nebyla schopná navážat na šokující únorový triumf z kvalifikace na pětistovce v Abú Zabí. Na antuce už žádný turnaj v plánu nemá a přesune se na travnaté kurty. Startovat by měla před Wimbledonem v Hertogenboschi a Nottinghamu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
Mantra
27.05.2026 13:53
kvantita neručí kvalitu a můžou nám závidět
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:55
Můžou nám závidět počet hráček do prvního kola, od druhého kola už závidíme my jiným.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.05.2026 14:06
jerabekpavel
27.05.2026 13:49
dalsi figurka odpadla,tym se rozpada,
Reagovat
tommr
27.05.2026 13:48
Bejlek, Valentová, Bartůnková: na špičku zatím nestačí a letos budou rády když se udrží v první stovce a nebudou muset hrát na GS kvalifikaci ...
Reagovat
Preview.lover
27.05.2026 13:52
Jedno mají společné - nestabilní servis.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:57
Spis stabilně špatný servis. U Bejlek se to dá ještě svalit na její výšku, ale u Bartunkove to nechápu, ta musí umět švihat servisy jedna báseň.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:43
Jak by řekl Milan Antoš: Je to hnus, je to fakt vošklivý.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:26
Nabízí se otázka, jestli se ještě někdy v historii podaří některé české tenistce Swiatek porazit.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:26
Respektive v budoucnu.
Reagovat
tommr
27.05.2026 13:50
zatím se to povedlo jen Krejčíkové (dvakrát), Muchové a Noskové. Nikdo jinej momentálně nemá šanci ...
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:57
Ano. O tom mluvím. České tenistky se proti Swiatek rozloží už v šatně před nástupem na kurt.
Reagovat
tenisman1233
27.05.2026 13:00
Skóre vypadá jasně,ale hrálo se 46 minut, a o každý gem se bojuje.
Reagovat
alcaraz.dva
27.05.2026 13:02
Dvakrát v kariere Iga na antuce prohrála i po vyhranem 1 setu
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:07
ahoj dámo
Reagovat
alcaraz.dva
27.05.2026 13:07
Zdravim
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:09
jak se dnes máš? je to se mnou stále tak hrozné?
Reagovat
alcaraz.dva
27.05.2026 13:18
Dobrý...co je komu souzeny, tomu neujde
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:25
ach ach, máš pravdu
Reagovat
frenkie57
27.05.2026 13:20
Spousta gemů z obou stran jde přes shodu, Sářina bojuje co jí její um dovolí. Teď dokonce Igu brejkla.
Reagovat
Sinuhet1
27.05.2026 13:29
Sorry ale Sara umi hrat o hodne lip
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:31
i Iga - tady je to trápení z obou stran, jen Iga je prostě jinde
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 13:32
Iga se trápí lépe.
Reagovat
frenkie57
27.05.2026 13:37
Dobře, tak současný um. Také jsem jí viděl hrát lépe, viz třeba předloňský Madrid.
Reagovat
r176
27.05.2026 12:58
To je hroznej badminton co Sára předvádí
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:02
itf mode
Reagovat
Mantra
27.05.2026 12:49
no nechci být zlý, ale tohle bude 6-1 6-0 a přesně jak jsem psal dopo, kartáč bez smilování
Reagovat
Mantra
27.05.2026 12:49
dobře 6-2 6-0
Reagovat
frenkie57
27.05.2026 13:21
Tak to jsi také netrefil.
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:26
to máš reccht
Reagovat
Diabolique
27.05.2026 12:38
Ja ti titulky tady miluju :D
Reagovat
Diabolique
27.05.2026 12:39
Precetl jsem si ze Sara drzi v prvni setu s Igou krok
Reagovat
jerabekpavel
27.05.2026 13:52
ano pri stridani stran
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 12:31
To bude podobný splachovák jak včera Bartunkova, tragická hra plná laciných chyb, hlavou prohrála už v šatně.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 12:16
Swiatek naše hračky většinou porazí stylem debaklu, aby Bejlek uhrála vůbec nejakej game.
Reagovat
chlebavevaju
27.05.2026 12:28
Každý servis Bejlek hrát brejk. Peníze na zemi.
Reagovat
Diabolique
27.05.2026 12:08
Iga nebude videt odkud prijel ten vlak co ji prejel.
Reagovat
pantera1
27.05.2026 12:07
Sáro nemáš co ztratit a můžeš mile překvapit

Tak jedem, kdyby se ti podařilo Igušku skvěle vypakovat, to by ten dnešek začal moc pěkně.

Step it ap, step it ap, its ol rajt

https://youtu.be/cCfpK2tQzbI?is=WvdcPxral7LybOZv
Reagovat
pantera1
27.05.2026 12:36
No bude to zřejmě rychlý, tohle je zatím pro Sáru velký sousto .
Reagovat
Mantra
27.05.2026 11:58
dostane kartáč, bohužel, Iga pojede jak pila aby ukázala, že je silná
Reagovat
pantera1
27.05.2026 12:37
Na slabší se dobře vytahuje
Reagovat
Mantra
27.05.2026 12:50
tak to je, ty jsi nikdy nikoho nešikanovala? když už jseš tak stará jak jsi včera psala (braníky nebrání v paměti, tedy té co chci)
Reagovat
pantera1
27.05.2026 13:05
To si nevybavuji, že jsem psala něco o věku.
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:08
dá se to lehce vyčíst, netvrdím že je ti 75 jako Fandině, budiž jí internet lehký, ale rozhodně jsi milfka po 45
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:08
dobře budu shovívavý, po 40
Reagovat
pantera1
27.05.2026 13:13
Milfka po 45 , no je to trochu více, ale důležité je, jak se člověk cítí, ne?
Reagovat
Mantra
27.05.2026 13:27
s tím souhlasím, já pořád visím za jednu ruku z mostu nad silnící v půl druhé ráno a je mi 17
Reagovat
pantera1
27.05.2026 13:46
Já si občas trsnu na to disko a je mi zas 18
Reagovat
frenkie57
27.05.2026 13:47
Strašně to uteklo...
Reagovat
pantera1
27.05.2026 13:57
Ani nemluv, obvzlášť když jsem viděla ty fotky, ta figura a to jsem furt měla nějakej problém , co bych za to dnes dala, bych chodila polonahá .
Reagovat
PTP
27.05.2026 14:00
Skutečně Milfka v pravém slova smyslu?
Reagovat
frenkie57
27.05.2026 14:05
Viď? Člověk byl furt s něčím nespokojenej, tuhle účes, jindy jebák na bradě zrovna když se šlo trsat a chtělo se působit na holky, nebo hadry - manšestráky, džíny, co to dalo přemlouvání u rodičů, aby pustili chlup na bony , atd, samé malichernosti. Inu, mládí.
Reagovat
Diabolique
27.05.2026 11:50
Strategie na Igu je jasna. Ukolebat ji prvnim setem 0:6. A od zacatku druhyho makat, drit, dotahnout to do tie breaku a vyhrat 7:6. Pak se ve tretim uplne rozlozi.
Reagovat
Otmar
27.05.2026 13:12
Konečně vím, co bude. Už se nemůžu dočkat!
Reagovat

