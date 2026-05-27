Bejlek totálně shořela na servisu. Proti Šwiatekové neměla nárok a v Paříži končí
Bejlek – Šwiateková 2:6, 3:6
Bejlek byla od začátku zápasu druhého kola proti Šwiatekové jasně slabší hráčkou. Polka diktovala tempo hry od prvního míče a česká hráčka hned ve druhé hře ztratila servis. Na příjmu následně favoritku trápila a dostala se k brejkbolu, který využila a snížila na 1:2. Na vlastním podání však nedokázala najít recept ani odpověď na skvělé returny, často chybovala a i další game na servisu prohrála. Soupeřka následně brejk potvrdila a vedla již 4:1.
Do třetice už se Češka dostala ke gamebolu při svém podání, využít ho ale nedokázala a musela čelit dalším brejkbolům. Při tom druhém už byla Polka úspěšná a odskočila do vedení o čtyři hry. Bejlek se ale stále nevzdávala a vybojovala si další šanci na příjmu. Tentokrát ale úspěšná nebyla a Šwiateková se dostala k setbolu. Bejlek ho však dokázala odvrátit, získala tři míčky v řadě a snížila. Ani čtvrtá hra na servisu ovšem Češce nevyšla. Dokázala ještě odvrátit dvě šance favoritky v řadě, nicméně čtvrtý setbol už smazat nedokázala a snadno prohrála úvodní dějství.
Druhý set pokračoval ve stejném trendu. Bejlek trápila polskou superstar na returnu a celkem čtyřikrát si vynutila shodu. Jenže na vlastním servisu byla opět bezzubá, hladce ho ztratila a prohrávala 0:2. Stejně jako v předchozí sadě se Bejlek po dalším brejku podařilo snížit skóre na 1:2.
Ani pošesté v zápase však nebyla pasivní Bejlek schopná udržet si podání a v tomto případě už mnohem aktivnější Šwiateková brejk potvrdila a odskočila na 4:1. Úspěšná byla až na sedmý pokus, když Polka vyházela šestý game a česká hráčka si vyhrála podání čistou hrou. Šwiateková poté vlastními chybami darovala Bejlek další game a rázem byla Češka zpátky ve hře o tento set.
Šwiateková se ovšem během pauzy na lavičce zkoncentrovala, seřídila mířidla a zbytek utkání už byl opět na jednu bránu. Polská favoritka suverénně získala poslední dvě hry, dokonce bez ztráty fiftýnu, a Bejlek po zhruba hodině a půl vyřadila. Může se tak chystat na duel se svou noční můrou Jelenou Ostapenkovou, nebo krajankou Magdou Linetteovou.
Pro mladou Češku je French Open rozhodně nejoblíbenějším grandslamem. Už loni zde vyřadila favorizovanou Martu Kosťukovou a včetně kvalifikace zvládla čtyři duely v řadě. Letos se jen těsně nevešla mezi nasazené a na úvod smetla grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou.
Obrovskou výzvu ve druhém kole však nezvládla a stejně jako loni skončila v areálu Rolanda Garrose ve druhém kole. Právě loňské a letošní vystoupení v tomto dějišti jsou jediné případy, kdy se Bejlek dostala do druhého kola na grandslamové úrovni.
V posledních měsících bojovala se zdravotními problémy i slabší formou a stále nebyla schopná navážat na šokující únorový triumf z kvalifikace na pětistovce v Abú Zabí. Na antuce už žádný turnaj v plánu nemá a přesune se na travnaté kurty. Startovat by měla před Wimbledonem v Hertogenboschi a Nottinghamu.
Výsledky dvouhry žen na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Tak jedem, kdyby se ti podařilo Igušku skvěle vypakovat, to by ten dnešek začal moc pěkně.
