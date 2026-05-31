Češi v akci, neděle 31. 5. Menšík o čtvrtfinále. Královna Siniaková postupuje, pikantní derby bere Nouza
Jakub Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open. Prostějovského rodáka čeká po brutální bitvě s Marianem Navonem a konci prokletí proti Alexovi de Minaurovi další velmi těžká výzva.
V osmifinále bude čelit zkušenému Andrejovi Rubljovovi. S ruským tenistou se už dvakrát utkal a v sezoně 2024, kdy se na hlavním okruhu teprve rozkoukával, vyhrál v Dauhá i Šanghaji. Více informací k tomuto zápasu přineseme v nedělním preview.
O čtvrtfinále se porve i královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. Nasazené jedničky nastoupí proti Ukrajince Nadje Kičenokové a Japonce Makoto Ninomijaové a budou jasnými favoritkami.
České má jisté zastoupení ve čtvrtfinále čtyřhry mužů. V osmifinále totiž dojde na pikantní derby mezi bývalými parťáky Petrem Nouzou a Patrikem Riklem. Nouza startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem a Rikl s krajanem Adamem Pavláskem.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra muži - osmifinále •
16:00 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.) 6:4, 6:2
• Čtyřhra muži - osmifinále •
Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 6:2, 6:7 (1:7), 6:3
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Baranesová (Fr.)
17:00 | Žoldáková (ČR) – Tupicynová (-)
17:00 | T. Heřmanová (ČR) – Sanonová (Fr.)
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kruegerová (1-USA) – Knutsonová (9-ČR) 6:4, 7:6 (7:5)
Hibinová (6-Jap.) – Valdmannová (8-ČR) 6:4, 6:2
13:00 | Martincová (ČR) – Xuová (Brit.)
Krumich o největší titul, finále čeká i Samson
Martin Krumich na probíhajícím challengeru v Košicích poprvé v kariéře překročil čtvrtfinále na challengerech a nakonec využil velkou šanci na další nové maximum na této úrovni. Třiadvacetiletý český hráč v semifinále udolal francouzského outsidera Mathyse Erharda a má na dosah svůj největší titul.
Krumich má ve finálových zápasech na profesionální tour bilanci 6:5. Ve svém největším finále vyzve Kiliana Feldbausche. O tři roky mladší Švýcar si finále na challengeru zahrál už dvakrát a neuspěl v roce 2023 v Maspalomas ani loni v Bielle. Mírným favoritem je Feldbausch.
O titul bude bojovat také Laura Samson na podniku W75 v Srbsku. Česká teenagerka má ve finálových utkáních fantastickou bilanci 7:1. Neuspěla pouze v tom druhém kariérním předloni v Egyptě. Letos už si jedno finále vyzkoušela a na akci stejné kategorie v Trnavě porazila krajanku Lucii Havlíčkovou.
Pět ze sedmi trofejí má z antukových kurtů a další se pokusí přidat v neděli proti dalšímu mladému talentu Lole Radivojevičové. Srbka bude mít výhodu domácího prostředí. Bude se jednat o první vzájemný duel.
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - finále •
14:00 | Krumich (6-ČR) – Feldbausch (Švýc.)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - finále •
12:30 | Samson (2-ČR) – Radivojevičová (1-Srb.)
ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Donald (ČR) – Forti (8-It.)
ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kumstát (ČR) – Ji-Sung Nam (Korea) 6:4, 6:4
Caniato (3-It.) – Siniakov (ČR) 7:6 (8:6), 6:4
Ayeni (8-USA) – Nicod (ČR) 6:2, 2:6, 5:2 / skreč
13:00 | Gengel (4-ČR) – Obradovič (Srb.)
14:30 | Paulson (ČR) – Michalski (1-Pol.)
14:30 | Černý (ČR) – Durasovic (12-Nor.)
ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Vrbenský (ČR) – M. Möller (9-Něm.)
ITF W75 CASERTA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Ševčíková (16-ČR) – Cacaceová Gismondiová (It.) 6:1, 6:1
13:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Milaneseová (It.)
ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
E. Dřevojanová (ČR) – Tepičová (Srb.) / bez boje
ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kajabová (ČR) – Gregorczyková (Pol.) 6:1, 6:2
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
D. Blažka (ČR) – Iannoni (Braz.) 6:4, 5:7, 10:6
ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Ad. Soukup (ČR) – Kyjaci (SR) 6:1, 4:6, 10:2
Šoukal (ČR) – Pawelski (2-Pol.) 6:4, 2:6, 10:8
15:00 | Kozlovský (10-ČR) – Vizy (Maď.)
J30 HANKO (Finsko), antuka
• Dvouhra dívky - finále •
Jepkesová (2-Niz.) – Havelková (1-ČR) 6:3, 6:2
J30 KAUNAS (Litva), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Horský (ČR) – Ghimbasan (Rum.)
J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
14:00 | Klusáčková (ČR) – Fourcroyová (2-Fr.)
14:00 | Kačenová (1-ČR) – Stauderová (Rak.)
14:00 | Kučerová (3-ČR) – Michnaová (ČR)
14:00 | Krejčíková (6-ČR) – Steinbauerová (ČR)
14:00 | Čepková (ČR) – Suchánková (ČR)
14:00 | Miketová (ČR) – Pellandraová (San Marino)
14:00 | Sejvalová (5-ČR) – Radová (ČR)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Wassermann (Něm.) – K. Štěpánek (14-ČR) / bez boje
11:00 | Ambrož (8-ČR) – Hope (Austr.)
11:00 | Hron (ČR) – D. Hradilek (15-SR)
11:00 | Vrána (ČR) – Hiemann (9-Něm.)
11:00 | Wirgler (3-ČR) – Michna (ČR)
11:00 | Jaroš (ČR) – Schmidt (11-Něm.)
11:00 | J. Soukup (ČR) – Sala (2-Švýc.)
11:00 | Hrnčíř (ČR) – Zaporožčenko (12-Ukr.)
12:30 | Kotrba (ČR) – Wieser (10-Rak.)
12:30 | Merta (ČR) – Rauner (16-Něm.)
12:30 | Bláha (4-ČR) – Ureche (Něm.)
12:30 | Mohamed (1-ČR) – Modali (Něm.)
12:30 | Vokroj (ČR) – Horst (13-Něm.)
12:30 | Šimek (ČR) – Niezwiesny (5-Pol.)
12:30 | Fencl (7-ČR) – Feisst (Něm.)
12:30 | Jacenko (ČR) – Towcziga (6-Pol.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Bovaraová (It.) – Sýkorová (ČR) 6:2, 4:6, 11:9
Klusáčková (ČR) – Dukovová (ČR) 6:3, 6:3
Suchánková (ČR) – Mojsová (USA) 6:2, 6:3
Radová (ČR) – Adamowská (Něm.) 6:1, 6:1
Pellandraová (San Marino) – Latislavová (ČR) 6:2, 6:2
Michnaová (ČR) – Riemannová (Něm.) 4:1 / skreč
Stauderová (Rak.) – Ciencialová (ČR) 6:2, 6:1
Steinbauerová (ČR) – Mihalovičová (SR) / bez boje
J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:00 | Zimová (ČR) – Vasicová (3-Kypr)
J30 JEREVAN (Arménie), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Margijev (-) – Horák (ČR) 6:2, 6:1
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
