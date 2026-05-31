Češi v akci, neděle 31. 5. Menšík o čtvrtfinále. Královna Siniaková postupuje, pikantní derby bere Nouza

Jakub Menšík bude bojovat o postup mezi nejlepší osmičku na French Open, kde už osmifinále čtyřhry zvládla Kateřina Siniaková a velmi pikantní české derby v deblové soutěži vyhrál Petr Nouza. Laura Samson na ITF v Srbsku a Martin Krumich na challengeru v Košicích odehrají finále. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

Menšík, královna Siniaková a pikantní derby na French Open

Jakub Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open. Prostějovského rodáka čeká po brutální bitvě s Marianem Navonem a konci prokletí proti Alexovi de Minaurovi další velmi těžká výzva.

V osmifinále bude čelit zkušenému Andrejovi Rubljovovi. S ruským tenistou se už dvakrát utkal a v sezoně 2024, kdy se na hlavním okruhu teprve rozkoukával, vyhrál v Dauhá i Šanghaji. Více informací k tomuto zápasu přineseme v nedělním preview.

O čtvrtfinále se porve i královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. Nasazené jedničky nastoupí proti Ukrajince Nadje Kičenokové a Japonce Makoto Ninomijaové a budou jasnými favoritkami.

České má jisté zastoupení ve čtvrtfinále čtyřhry mužů. V osmifinále totiž dojde na pikantní derby mezi bývalými parťáky Petrem Nouzou a Patrikem Riklem. Nouza startuje s Rakušanem Neilem Oberleitnerem a Rikl s krajanem Adamem Pavláskem.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra muži - osmifinále •
16:00 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)

• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.) 6:4, 6:2

• Čtyřhra muži - osmifinále •
Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 6:2, 6:7 (1:7), 6:3

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | J. Kovačková (4-ČR) – Baranesová (Fr.)
17:00 | Žoldáková (ČR) – Tupicynová (-)
17:00 | T. Heřmanová (ČR) – Sanonová (Fr.)

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kruegerová (1-USA) – Knutsonová (9-ČR) 6:4, 7:6 (7:5)
Hibinová (6-Jap.) – Valdmannová (8-ČR) 6:4, 6:2
13:00 | Martincová (ČR) – Xuová (Brit.)

 

Krumich o největší titul, finále čeká i Samson

Martin Krumich na probíhajícím challengeru v Košicích poprvé v kariéře překročil čtvrtfinále na challengerech a nakonec využil velkou šanci na další nové maximum na této úrovni. Třiadvacetiletý český hráč v semifinále udolal francouzského outsidera Mathyse Erharda a má na dosah svůj největší titul.

Krumich má ve finálových zápasech na profesionální tour bilanci 6:5. Ve svém největším finále vyzve Kiliana Feldbausche. O tři roky mladší Švýcar si finále na challengeru zahrál už dvakrát a neuspěl v roce 2023 v Maspalomas ani loni v Bielle. Mírným favoritem je Feldbausch.

O titul bude bojovat také Laura Samson na podniku W75 v Srbsku. Česká teenagerka má ve finálových utkáních fantastickou bilanci 7:1. Neuspěla pouze v tom druhém kariérním předloni v Egyptě. Letos už si jedno finále vyzkoušela a na akci stejné kategorie v Trnavě porazila krajanku Lucii Havlíčkovou.

Pět ze sedmi trofejí má z antukových kurtů a další se pokusí přidat v neděli proti dalšímu mladému talentu Lole Radivojevičové. Srbka bude mít výhodu domácího prostředí. Bude se jednat o první vzájemný duel.

 

ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - finále •
14:00 | Krumich (6-ČR) – Feldbausch (Švýc.)

 

ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - finále •
12:30 | Samson (2-ČR) – Radivojevičová (1-Srb.)

 

ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Donald (ČR) – Forti (8-It.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kumstát (ČR) – Ji-Sung Nam (Korea) 6:4, 6:4
Caniato (3-It.) – Siniakov (ČR) 7:6 (8:6), 6:4
Ayeni (8-USA) – Nicod (ČR) 6:2, 2:6, 5:2 / skreč
13:00 | Gengel (4-ČR) – Obradovič (Srb.)
14:30 | Paulson (ČR) – Michalski (1-Pol.)
14:30 | Černý (ČR) – Durasovic (12-Nor.)

 

ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Vrbenský (ČR) – M. Möller (9-Něm.)

 

ITF W75 CASERTA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Ševčíková (16-ČR) – Cacaceová Gismondiová (It.) 6:1, 6:1
13:30 | A. Kovačková (6-ČR) – Milaneseová (It.)

 

ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
E. Dřevojanová (ČR) – Tepičová (Srb.) / bez boje

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kajabová (ČR) – Gregorczyková (Pol.) 6:1, 6:2

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
D. Blažka (ČR) – Iannoni (Braz.) 6:4, 5:7, 10:6

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Ad. Soukup (ČR) – Kyjaci (SR) 6:1, 4:6, 10:2
Šoukal (ČR) – Pawelski (2-Pol.) 6:4, 2:6, 10:8
15:00 | Kozlovský (10-ČR) – Vizy (Maď.)

 

J30 HANKO (Finsko), antuka

• Dvouhra dívky - finále •
Jepkesová (2-Niz.) – Havelková (1-ČR) 6:3, 6:2

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Horský (ČR) – Ghimbasan (Rum.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
14:00 | Klusáčková (ČR) – Fourcroyová (2-Fr.)
14:00 | Kačenová (1-ČR) – Stauderová (Rak.)
14:00 | Kučerová (3-ČR)Michnaová (ČR)
14:00 | Krejčíková (6-ČR)Steinbauerová (ČR)
14:00 | Čepková (ČR)Suchánková (ČR)
14:00 | Miketová (ČR) – Pellandraová (San Marino)
14:00 | Sejvalová (5-ČR)Radová (ČR)

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Wassermann (Něm.) – K. Štěpánek (14-ČR) / bez boje
11:00 | Ambrož (8-ČR) – Hope (Austr.)
11:00 | Hron (ČR) – D. Hradilek (15-SR)
11:00 | Vrána (ČR) – Hiemann (9-Něm.)
11:00 | Wirgler (3-ČR)Michna (ČR)
11:00 | Jaroš (ČR) – Schmidt (11-Něm.)
11:00 | J. Soukup (ČR) – Sala (2-Švýc.)
11:00 | Hrnčíř (ČR) – Zaporožčenko (12-Ukr.)
12:30 | Kotrba (ČR) – Wieser (10-Rak.)
12:30 | Merta (ČR) – Rauner (16-Něm.)
12:30 | Bláha (4-ČR) – Ureche (Něm.)
12:30 | Mohamed (1-ČR) – Modali (Něm.)
12:30 | Vokroj (ČR) – Horst (13-Něm.)
12:30 | Šimek (ČR) – Niezwiesny (5-Pol.)
12:30 | Fencl (7-ČR) – Feisst (Něm.)
12:30 | Jacenko (ČR) – Towcziga (6-Pol.)
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Bovaraová (It.) – Sýkorová (ČR) 6:2, 4:6, 11:9
Klusáčková (ČR) – Dukovová (ČR) 6:3, 6:3
Suchánková (ČR) – Mojsová (USA) 6:2, 6:3
Radová (ČR) – Adamowská (Něm.) 6:1, 6:1
Pellandraová (San Marino) – Latislavová (ČR) 6:2, 6:2
Michnaová (ČR) – Riemannová (Něm.) 4:1 / skreč
Stauderová (Rak.) – Ciencialová (ČR) 6:2, 6:1
Steinbauerová (ČR) – Mihalovičová (SR) / bez boje

 

J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:00 | Zimová (ČR) – Vasicová (3-Kypr)

 

J30 JEREVAN (Arménie), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Margijev (-) – Horák (ČR) 6:2, 6:1


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
31.05.2026 14:45
Laura Samson si zatím ve finále vede dobře a bere první set 6:3
Jen na tom podání se trochu trápí ...
com
30.05.2026 23:00
Má milá Královno, stálo to za ho.. smile

Snad tohle spojení na FO nebudu muset napsat
GaelM
30.05.2026 23:01
GaelM
30.05.2026 21:36
Jsem myslel že je Alena Kovačková zraněná, když odhlásila RG a zahodila tak poslední možnost zkompletovat kariérní grandslam. A ona místo toho hraje kvalifikaci nějakého provinčního ITFka, jakých se za rok hrají desítky Na palici toto, fakt
Kapitan_Teplak
31.05.2026 00:25
A Jana RG hraje ?
frenkie57
31.05.2026 01:19
jj, dneska hraje první kolo.
Kapitan_Teplak
31.05.2026 01:29
Tak to ani z finančního hlediska nedává smysl.
GaelM
31.05.2026 05:50
Nedává to logiku vůbec žádnou. Předtím evidentně na dospělé turnaje nespěchala, poslední turnaj hrála na začátku dubna. A teď kvůli dalšímu vynechá GS, ještě kvůli pitomé kvalifikaci, ze které ani nemusí prolézt?

Z finančního hlediska se dá pochopit když někdo vynechá AO, ale jet místo Francie do Itálie toho moc neušetří.
asgard33
31.05.2026 10:07
Logiku to začne dávat až potom co poznáš všechny souvislosti.Turnajů ITF se sice hraje spousta,jenže Alena se na W75 dostane jenom díky domácí WC. Jinak hraje jenom 35-ky + jednu 50-ku v Heraklionu.Kvaldou by měla projít bez problému,kromě nejvýše nasazených tam hraje asi 20 podřadnějších Italek od pátý stovky níž.Můžeš se podívat na pavouka kvalifikace.
GaelM
31.05.2026 12:54
35 a 50 hraje proto, že na vyšší turnaje zatím nemá výkonnost. Aktuálně nedrží žádný ITF titul, dokonce ani z W15. To neobejde tím, že si pickne slabě obsazenou kvalifikaci, v hlavní soutěži už ta kvalita bude

Ale tak počkejme si na výsledek tohoto rozhodnutí, rád se nechám překvapit skvělým výsledkem...
asgard33
31.05.2026 13:32
MD turnaje už bude trochu jiný kafe.Tam už může narazit na hráčky 3.stovky nebo dokonce vysoko nasazené z 2.stovky.Jaké bude mít šance uvidíme podle losu.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:35
a může tam hrát , když jí 13.6. bude 18?
Jinak by se samozřejmě nabízelo snadnější řešení jet tam se ségrou a třeba hrát spolu i debla.
Ale možná už nechce být za juniorku
asgard33
31.05.2026 11:48
Nevím kde se bere ten nesmysl,že hráčka nejstaršího jun. ročníku nesmí na turnaji startovat po 18.narozenách.Na FO evidentně hraje několik hráček po jejich 18.narozeninách,jako naše Žoldáková,Banuls,Guidi,Lacinova a pár dalších včetně kvalifikantek.Jinak třeba Bulharka R.Denčeva je nar. 10.března a vloni hrála ještě FO i Wimbledon.
GaelM
31.05.2026 12:46
Může startovat na všech juniorských turnajích toho roku, kdy jí bude 18. Což je letos, takže až do prosince je stále juniorkou.
lbc
30.05.2026 21:10
Rikl vs Nouza
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 20:21
Ceruzka to dal, ale koncovka byla strašidelná z obou stran. Bylo to, kdo dá víc UE prohraje
Moc jsem nechápal, jak tenhle hráč mohl porazit Janka
Sympatický pokec u sítě, za to má u mě plus a hlavně Andalus.
Ceruzka se nikomu ani nepodepsal
sojka1
30.05.2026 20:32
ty jsi ten zapas nevidel..... myslim tim spis, jak Jenda vypadal?
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 21:33
ne, neviděl
EllNino
31.05.2026 09:30
Tak proč komentuješ zápas, když jsi ho neviděl :))
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:37
nevím, kde čteš že bych ho komentoval? Jen jsem se podivoval nad tím, jak mohl Janek s Ceruzkou prohrát...

Spal jsi dlouho nebo málo?
EllNino
31.05.2026 11:06
No, odpovědět by sis mohl sám, alespoň třeba podívat se na highlights :))
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 11:31
děkuji za doporučení Ty ses opravdu špatně vyspal.
aape
31.05.2026 11:07
hanz
30.05.2026 20:33
Přesně... taky jsem nepochopil, čím ho mohl porazit... přišel mi dost nemastnej neslanej, ustrašenej, čekání na chyby, sám nic nevymyslel... takový hráč o ničem... nechápu, že ho Dopal nedopinknul s takovým náskokem co měl...
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 21:47
Jestli vás zajímá, jak porazil Tyroláčka, tak si pusťte podcast Gilla Grosse. Ten se tomu věnoval pěkně hodně. Dokonce zmiňoval i jednu akademickou práci o genetické predispozici zrzků vůči termostresu.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 22:03
žil jsem se zrzkou, tak o tom něco vím. Neměli by se pokud možno moc vystavovat slunci. O termostresu nevím a nepozoroval jsem ho.
frenkie57
30.05.2026 22:25
Mají prý zvýšenou predispozici chytnout raka kůže z delších pobytů na slunci.
hanz
30.05.2026 22:46
Ale v pelechu jsou prý náruživější )))
frenkie57
31.05.2026 01:20
Rezavá střecha, vlhký sklep.
hanz
31.05.2026 09:59
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:43
jsou to čarodějky, no. Ve středověku je upalovali. Když byla v Africe, tak se bála, aby ji tam neměli za albínku, ty tam místy zabíjejí. Ve škole často šikana a jsou náchylnější ke zvláštním onemocněním. No nemaj to snadné... Ta moje byla náchylná k nehodám, v té Africe ji sice přežila s následky, ale někteří spolucestující ne.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 22:48
AI:
Lidé se zrzavými vlasy mají kvůli mutaci genu MC1R sníženou produkci ochranného melaninu. To jim přináší vyšší citlivost na UV záření, vyšší riziko spálení a rakoviny kůže, ale na druhou stranu jim umožňuje efektivněji vstřebávat vitamín D i při minimu slunce
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 08:01
Vitamin D se nevstřebává sluncem. Už samotné spojení "vstřebávání sluncem" je nesmysl. To má AI špatně. Ještě holt AI není moc dokonalá. Ve skutečnosti UV záření konvertuje v kůži prekurzory vitamínu D na konečný vitamin D.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:44
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 07:56
Termostres je jen vědecký termín pro fyziologickou reakci na velké vedro.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:45
to jsem ale nepozoroval. Před sluncem se chránit musela, to jo...
darek.vrana
30.05.2026 22:30
Vítězství nad Sinnerem je v jeho případě v podstatě irelevantní. Vždyť vedl 6:3 6:2 5:1, takže je jasné, jak by asi zápas dopadl, kdyby nezačal kolabovat. Myslím, že Kopřiva by Cerundola dal.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 22:50
ok, dík, nevěnoval jsem téhle senzaci pozornost.
GaelM
30.05.2026 23:13
Kopřiva si odpálil životní šanci, prvního nasazeného soupeře by měl až v semifinále... no co už, je to pryč. Není to tak dlouho, co by i účast na GS byla u něj vynikající, tak buďme skromní.
Kapitan_Teplak
31.05.2026 00:27
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 00:29
Teď si odpálil šanci Faría. Kdyby mu nepřeplo v kebuli, tak by dal Tiafoa ve třech. Jenže je to portugalský moudě, sry vlastně Moutet, takže ve 3. přišel o break, pak o 4.set 1.6 za 22min. Pátý 2:6, do toho se hádal... Do okamžiku, než přišel o ten break hrál fakt nadstandardně dobře, pak se podělal.
Tomas_Smid_fan
30.05.2026 20:12
live výsledky zaostávají za streamem
