Češi v akci, sobota 30. 5. Bouzková na French Open, Samson a Krumich o finále

Marie Bouzková se španělskou parťačkou Sarou Sorribesovou a také Anastasia Detiucová s Ruskou Irinou Chromačevovou budou usilovat o postup do osmifinále ve čtyřhře na French Open. Laura Samson se porve o finále na větším podniku ITF v Srbsku, Martin Krumich na challengeru v Košicích. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Marie Bouzková zabojuje o postup na French Open

Češi v akci (probíhající turnaje)

Bouzková a Detiucová na French Open

Sobotní program na French Open nabídne jen dva zápasy s českou účastí a bude se jednat o utkání druhého kola deblové soutěže žen. O postup mezi 16 nejlepších párů se porvou Marie Bouzková a Anastasia Detiucová, které mohou v další fázi grandslamového turnaje doplnit Kateřinu Siniakovou.

Bouzková nastoupí se svou španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou a společně vyzvou brazilsko-ruskou dvojici Beatriz Haddadová Maiaová, Ljudmila Samsonovová. Detiucová startuje s Ruskou Irinou Chromačevovou a čeká je souboj s nasazenými patnáctkami Ulrikke Eikeriovou z Norska a Američankou Quinn Gleasonovou.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Čtyřhra ženy - 2. kolo •
11:00 | Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Haddadová Maiaová/Samsonovová (Braz./-)
12:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Eikeriová/Gleasonová (15-Nor./USA)

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Knutsonová (9-ČR) – Vranckenová Peetersová (Niz.)
11:30 | Valdmannová (8-ČR) – Išijová (Jap.)
13:00 | Martincová (ČR) – Klimovičová (3-Pol.)

 

Samson a Krumich o finále

Laura Samson si zatím na akci W75 v Srbsku skvěle kompenzuje nepříjemný nezdar v prvním kole kvalifikace French Open. Česká hvězdička smetla všechny tři dosavadní soupeřky a v sobotním semifinále bude plnit roli mírné favoritky proti Lise Zaarové ze Švédska. Bude se jednat o první vzájemný duel a Samson zaútočí na deváté profesionální finále, druhé v této sezoně.

Martin Krumich konečně poprvé v kariéře překročil čtvrtfinále na challengerech. Povedlo se mu to v tomto týdnu ve slovenských Košicích, kde plní roli nasazené šestky. A rozhodně může maximum na této úrovni ještě vylepšit, protože v semifinále bude jasným favoritem proti francouzské naději Mathysovi Erhardovi. Na dosah má 12. kariérní finále a první od loňského října.

 

ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
15:00 | Krumich (6-ČR) – Erhard (Fr.)

• Čtyřhra - finále •
12:00 | Pokorný/Poljak (2-SR/ČR) – Karol/Serdarušič (1-SR/Chorv.)

 

ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Samson (2-ČR) – Zaarová (Švéd.)

• Čtyřhra - finále •
12:30 | Bayerlová/Milovanovičová (ČR/Srb.) – Kulambajevová/Zaarová (2-Kaz./Švéd.)

 

J100 SOBOTA (Polsko), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Vrajíková (3-ČR) – Bilyková (2-Ukr.)

• Čtyřhra dívky - finále •
12:30 | Filipová/Šmídová (5-ČR)Mottlová/Nikolajevová (4-ČR/Ukr.)

 

J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - finále •
17:00 | N. Moravec (2-ČR) – Gama (5-Braz.)

 

J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka

• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Luxa (1-ČR)Jos. Svoboda (2-ČR)

• Dvouhra dívky - finále •
10:30 | Meszárošová (5-ČR) – Suchovská (3-Austr.)

• Čtyřhra chlapci - finále •
12:00 | Dufek/Rakouš (ČR)Perutka/Jos. Svoboda (3-ČR)

 

J30 HANKO (Finsko), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Badurowiczová (7-Pol.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | Havelková/Jepkesová (1-ČR/Niz.) – Maljuginová/Seppová (4-Est.)

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Horský (ČR) – N. Poška (Lit.)

• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Kr. Přikrylová (1-ČR) – Chyliňská (Pol.)

• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Grosická/Kr. Přikrylová (1-Pol./ČR) – Cravenová/Thoresenová (2-Brit./USA)

 

J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Zimová (ČR) – Sokoljuková (Ukr.)

 

J30 JEREVAN (Arménie), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Horák (ČR) – Demčenko (-)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
