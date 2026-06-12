Češi v akci, pátek 12. 6. Plíšková končí. Krejčíková dominovala, v semifinále je i Lehečka
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Vekičová (Chorv.) – Plíšková (ČR) 6:4, 4:6, 6:3
• Dvouhra - osmifinále •
Vekičová (Chorv.) – Bouzková (ČR) 7:6 (11:9), 6:3
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Krejčíková (8-ČR) – Ruseová (Rum.) 6:1, 6:2
• Čtyřhra - semifinále •
Aojamaová/E. Liang (Jap./Tchaj-wan) – Detiucová/Chromačevová (ČR/-) 6:4, 4:1 / skreč
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Lehečka (4-ČR) – Tiafoe (6-USA) 6:4, 7:6 (7:4)
ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bergs/Rinderknech (Belg./Fr.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:8
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
18:30 | Viďmanová (4-ČR) – Mandliková (USA)
• Dvouhra - osmifinále •
Viďmanová (4-ČR) – Stefaniniová (It.) 6:2, 6:1
• Čtyřhra - semifinále •
18:00 | L. Fruhvirtová/Kornějevová (ČR/-) – Christieová/Silvaová (Brit.)
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Kawaová (Pol.) – Šalková (3-ČR) 6:1, 6:1
20:30 | Samson (ČR) – K. Quevedová (5-Šp.)
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Ševčenko (1-Kaz.) – Mrva (ČR) 7:6 (11:9), 6:0
Ciná (It.) – Kolář (6-ČR) 4:6, 6:4, 6:3
Sačko (Ukr.) – Brunclík (ČR) 3:6, 6:3, 6:2
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Hennemannová (7-Švéd.) – Havlíčková (1-ČR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:1
Avdejevová (3-) – Žoldáková (ČR) 6:4, 6:3
• Dvouhra - osmifinále •
Matoulaová (Řec.) – Štruplová (6-ČR) 6:4, 6:4
• Čtyřhra - semifinále •
Shaikhová/Zamarippaová (4-USA) – Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) 7:5, 6:3
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Baraová/Strachovová (2-Rum./Ukr.) 6:1, 7:5
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Munzarová/Oliveriusová (ČR) 6:3, 6:1
Shaikhová/Zamarripaová (4-USA) – Pulchartová/Sedláčková (ČR) 6:2, 6:2
Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) – Hejtmánková/L. Petruželová (ČR) 6:2, 6:1
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Knutsonová (2-ČR) – Ryserová (5-Švýc.) 6:3, 7:5
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Kumstát (ČR) – M. Möller (2-Něm.) 7:6 (7:5), 6:4
Peták (ČR) – Dutra Da Silva (4-Braz.) 6:4, 6:4
• Čtyřhra - semifinále •
Řeček/Siniakov (1-ČR) – Černý/Hrazdil (ČR) 6:3, 6:1
Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.) – Baum/Peták (ČR) 6:3, 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Baum/Peták (ČR) – O. Horák/Pecák (ČR) 6:0, 6:1
Černý/Hrazdil (ČR) – Klimas/Kumstát (ČR) 6:1, 6:7 (5:7), 11:9
Řeček/Siniakov (1-ČR) – Kravčenko/Krutych (Ukr.) 6:3, 6:2
Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.) – A. Duda/Gengel (ČR) / bez boje
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Dujka/Krejčí (ČR) – Gav. Goode/Gr. Goode (USA) 7:6 (8:6), 4:6, 11:9
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Panovová (8-Kypr) – Mottlová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
• Čtyřhra dívky - finále •
Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Richtermanová/Šporenová (1-Izr.) 6:4, 6:1
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Perutka (ČR) – Vozár (SR) 6:7 (3:7), 6:2, 7:5
Rat (2-ČR) – Fencl (ČR) 6:0 / skreč
• Dvouhra dívky - semifinále •
Meszárošová (1-ČR) – Halfarová (8-ČR) 6:0, 6:4
Havlíková (7-ČR) – Langášová (ČR) 6:3, 6:2
• Čtyřhra chlapci - finále •
Černovický/Rat (1-ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.) 6:0, 7:6 (8:6)
• Čtyřhra dívky - finále •
Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR) 6:1, 6:4
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Horský (2-ČR) – Tarlazzi (It.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
• Dvouhra dívky - semifinále •
Padrnosová (1-ČR) – Gencdalová (3-Tur.) 6:3, 6:3
• Čtyřhra dívky - finále •
Cercelová/Padrnosová (1-Rum./ČR) – Gencdalová/Goschová (4-Tur./Rak.) 6:3, 6:1
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Vypadá to že semifinále už bude bez české účasti ...
Žebříček má strašně přepálený v srpnu přijde korekce. Nedá se nic dělat, hru na takové místo nemá.
Její podání je na téhle úrovni hrozně slabé a úderům chybí asi metr délky :(
Lehe chodí s dcerou Kateřiny Neumannové
Macháč s dcerou Ivy Kubelkové Těžký to život dcer
Korejci se zbavili komplexu prvniho obdrzeneho golu... po kterem vetsinou prohravaji... "cesi prekvapili nestandartnim stridanim za stavu 1:0"... 3 hraci najednou...kdy se ale nic na hristi nezmenilo... obecne hra bez napadu, bez jakekoliv koncepce, fotbal jeden na jednoho...ktery se uz moc nevidi ani v ligach... (mozny vliv 17 hracu z CR ligy) bez vyraznym individualnich vykonu.... nakopavani mice na Shicka, ktere mely k prihravkam hodne daleko, a ktery byl diky tomu na hristi neviditelny...prekvapeni, ze si nenasli prevahu ve vdusnych soubojich... chybela i nejaka specialni koncepce defensivni... pochvala za silne standartni situace... a vyuzivani sanci, kterych moc nemeli...