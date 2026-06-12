Češi v akci, pátek 12. 6. Plíšková končí. Krejčíková dominovala, v semifinále je i Lehečka

VČERA, 22:00
Aktuality 55
Karolína Plíšková prohrála čtvrtfinále v londýnském Queen's Clubu, kde neuspěla proti Donně Vekičové ani Marie Bouzková. Barbora Krejčíková prolétla do semifinále v Hertogenboschi, Jiří Lehečka uspěl ve čtvrtfinále ve Stuttgartu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková možná bude muset hrát české derby (© GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 11. 6.středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.

 

WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Vekičová (Chorv.) – Plíšková (ČR) 6:4, 4:6, 6:3

• Dvouhra - osmifinále •
Vekičová (Chorv.) – Bouzková (ČR) 7:6 (11:9), 6:3

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Krejčíková (8-ČR) – Ruseová (Rum.) 6:1, 6:2

• Čtyřhra - semifinále •
Aojamaová/E. Liang (Jap./Tchaj-wan) – Detiucová/Chromačevová (ČR/-) 6:4, 4:1 / skreč

 

ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Lehečka (4-ČR) – Tiafoe (6-USA) 6:4, 7:6 (7:4)

 

ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bergs/Rinderknech (Belg./Fr.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:8

 

WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
18:30 | Viďmanová (4-ČR) – Mandliková (USA)

• Dvouhra - osmifinále •
Viďmanová (4-ČR) – Stefaniniová (It.) 6:2, 6:1

• Čtyřhra - semifinále •
18:00 | L. Fruhvirtová/Kornějevová (ČR/-) – Christieová/Silvaová (Brit.)

 

WTA 125 MODENA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Kawaová (Pol.) – Šalková (3-ČR) 6:1, 6:1
20:30 | Samson (ČR) – K. Quevedová (5-Šp.)

 

ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Ševčenko (1-Kaz.) – Mrva (ČR) 7:6 (11:9), 6:0
Ciná (It.) – Kolář (6-ČR) 4:6, 6:4, 6:3
Sačko (Ukr.) – Brunclík (ČR) 3:6, 6:3, 6:2

 

ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Hennemannová (7-Švéd.) – Havlíčková (1-ČR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:1
Avdejevová (3-) – Žoldáková (ČR) 6:4, 6:3

• Dvouhra - osmifinále •
Matoulaová (Řec.) – Štruplová (6-ČR) 6:4, 6:4

• Čtyřhra - semifinále •
Shaikhová/Zamarippaová (4-USA) – Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) 7:5, 6:3
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Baraová/Strachovová (2-Rum./Ukr.) 6:1, 7:5

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Munzarová/Oliveriusová (ČR) 6:3, 6:1
Shaikhová/Zamarripaová (4-USA) – Pulchartová/Sedláčková (ČR) 6:2, 6:2
Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) – Hejtmánková/L. Petruželová (ČR) 6:2, 6:1

 

ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Knutsonová (2-ČR) – Ryserová (5-Švýc.) 6:3, 7:5

 

ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Kumstát (ČR) – M. Möller (2-Něm.) 7:6 (7:5), 6:4
Peták (ČR) – Dutra Da Silva (4-Braz.) 6:4, 6:4

• Čtyřhra - semifinále •
Řeček/Siniakov (1-ČR)Černý/Hrazdil (ČR) 6:3, 6:1
Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.) – Baum/Peták (ČR) 6:3, 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Baum/Peták (ČR) – O. Horák/Pecák (ČR) 6:0, 6:1
Černý/Hrazdil (ČR)Klimas/Kumstát (ČR) 6:1, 6:7 (5:7), 11:9
Řeček/Siniakov (1-ČR) – Kravčenko/Krutych (Ukr.) 6:3, 6:2
Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.) – A. Duda/Gengel (ČR) / bez boje

 

J300 BAMBERK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Dujka/Krejčí (ČR) – Gav. Goode/Gr. Goode (USA) 7:6 (8:6), 4:6, 11:9

 

J60 LARNAKA (Kypr), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Panovová (8-Kypr) – Mottlová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)

• Čtyřhra dívky - finále •
Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Richtermanová/Šporenová (1-Izr.) 6:4, 6:1

 

J30 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Perutka (ČR) – Vozár (SR) 6:7 (3:7), 6:2, 7:5
Rat (2-ČR)Fencl (ČR) 6:0 / skreč

• Dvouhra dívky - semifinále •
Meszárošová (1-ČR) – Halfarová (8-ČR) 6:0, 6:4
Havlíková (7-ČR)Langášová (ČR) 6:3, 6:2

• Čtyřhra chlapci - finále •
Černovický/Rat (1-ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.) 6:0, 7:6 (8:6)

• Čtyřhra dívky - finále •
Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR) 6:1, 6:4

 

J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Horský (2-ČR) – Tarlazzi (It.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

• Dvouhra dívky - semifinále •
Padrnosová (1-ČR) – Gencdalová (3-Tur.) 6:3, 6:3

• Čtyřhra dívky - finále •
Cercelová/Padrnosová (1-Rum./ČR) – Gencdalová/Goschová (4-Tur./Rak.) 6:3, 6:1


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

55
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tommr
12.06.2026 14:47
Lucka Havlíčková jako nasazená jednička v České Lípě selhala a skončila už ve čtvrtfinále ...
Vypadá to že semifinále už bude bez české účasti ...
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Serpens
12.06.2026 14:49
Hlavně že vyřadila Janu.... ale ony jsou si bohužel dost podobné.
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tenisman1233
12.06.2026 14:51
U Jany je to ještě omluvitelné-ty výhozy a frustrace ,je jí přece jen teprve 15 let.U Lucky už je to opravdu děsivé ty kolapsy.
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Serpens
12.06.2026 15:08
Však proti Janě nedopodávala druhý set, načež ho ztratila v TB, a v rozhodujícím setu dopodávala až napodruhé a to ještě možná s přispěním deštivé pauzy.
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Diabolique
12.06.2026 14:11
A Dominika 1:6 1:6, zase tu stovku neda ...
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com
12.06.2026 14:14
Dala? Dala? Nedala!
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Diabolique
12.06.2026 13:16
Jedem, T. Maria!!!!
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Diabolique
12.06.2026 14:10
Tak bohuzel druhy set uz ne a treti zrejme taky ne.
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tommr
12.06.2026 14:44
ve třetím setu už Rybakina dominovala ...
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subaru
12.06.2026 13:16
Kritické počasí v Ilkley.
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misa
12.06.2026 13:12
Za stavu 2-3 dva nevyužité brejkboly v řadě. Na první zahrála Vekic nepovedený vysoký stopbal, který Marie v pohodě doběhla a napálila míček křížem přesně na soupeřku, přitom stačilo ťuknout po čáře. Druhý zkazila prohoz do sítě. Její proměňování brejkbolů v tomto zápase je katastrofa
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misa
12.06.2026 13:29
Konec ve druhém kole, jak čekal skoro každý. Letos je na Marii nejhorší, že už není schopná přinést žádné pozitivní překvapení. Člověk se podívá na jméno soupeřky a hned je mu jasné, že nevyhraje. A v zápase se to pak v potvrdí, často ve dvou setech :(

Žebříček má strašně přepálený v srpnu přijde korekce. Nedá se nic dělat, hru na takové místo nemá.
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tenisman1233
12.06.2026 13:31
Jak si dříve psal,na přípravných travnatých turnajích Marie skoro vůbec nevyhrává.
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PTP
12.06.2026 13:31
To už je taky slušná diagnóza, ty tvý příspěvky poslední dobou.
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misa
12.06.2026 13:34
Od tenistky top 30 bych čekal, že předvede nějaký dobrý výkon proti kvalitní soupeřce. Což se jí tuhle sezona skoro nikde nepovedlo.
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chlebavevaju
12.06.2026 13:40
Proč diagnóza? No tak ji miluje, láska není hřích.
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PTP
12.06.2026 15:16
Ale tak nějak přísně, kriticky.
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George_Renel
12.06.2026 12:51
Neskutečný rozdíl pozorovat zároveň tenistku hráčku a tenistku dělnici.
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misa
12.06.2026 12:55
Ano, ale je to záležitost velkého nadání, které se nedá ovlivnit.
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subaru
12.06.2026 12:45
Marie 2.servis tak 110-120 a vždy přímo na raketu - forhend.
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misa
12.06.2026 12:33
Marie prohrála těsný tiebreak 9-11, když v jeho průběhu odvrátila 6 setbolů a nevyužila jeden při vlastním servisu...

Její podání je na téhle úrovni hrozně slabé a úderům chybí asi metr délky :(
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misa
12.06.2026 12:38
Druhý set začala hned prohraným podáním. Tohle už bude rychlé. Když má šanci, zkazí co může
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hanz
12.06.2026 12:41
Že tě ten masochismus Bouzkové baví...
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misa
12.06.2026 12:46
Hrozná hra. Servis, za který by se styděla i juniora a údery končí na čáře pro podání :(
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PTP
12.06.2026 13:26
No, je nás takových víc.
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tenisman1233
12.06.2026 12:44
Teď ti dala Maruška za pravdu:,,Nechceš ani vyhrát"
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misa
12.06.2026 12:53
Podvědomě nechce vyhrávat, protože tím rozesmutní své soupeřky...
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hanz
12.06.2026 12:09
A bude tu i článek o panu Skrečovi Mácháčovi a mladej Kubelkojc?
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tenisman1233
12.06.2026 12:11
TP není bulvár
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chlebavevaju
12.06.2026 12:24
Když on je Machač takovým vděčným bulvárním tématem, když se chová, jak se chová.
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hanz
12.06.2026 12:27
Jakto, je třeba rozebrat, co stojí za jeho neustálými křečemi...
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chlebavevaju
12.06.2026 12:30
Je evidentní, že Siniaková udělala nejlepší životní rozhodnutí, když ho poslala k vodě. Ten žádné ženě (ani muži) životní štěstí nepřinese.
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com
12.06.2026 12:36
Tenisový proutník Tomáš Macháč (25) utnul vztah se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou (32) a teď už si údajně hýčká modelku Natálii Jiráskovou (21)!

Lehe chodí s dcerou Kateřiny Neumannové
Macháč s dcerou Ivy Kubelkové Těžký to život dcer
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chlebavevaju
12.06.2026 12:39
Katka odlétala s dalším tenisovým triumfem. A evidentně se skvěle baví nejen na kurtu, ale také na sociálních sítích. Právě tam se s fanoušky podělila o štiplavý vtípek v podobě videa, ke kterému náležel text - Někteří chlapi jsou jako mraky. Když jdou do prde**, je krásný den. (Blesk)
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hanz
12.06.2026 12:42
Kdopa ví, jestli se vokážou v ŠOUTAJMU... bejt to někdo jinej, tak už by tam byli...
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PTP
12.06.2026 13:28
S něčí dcerou by měl spíš chodit něčí bratr.
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Sinuhet1
12.06.2026 06:19
fotbal - videl jsem pul hodky a dva goly - proti korejcum nasi nekopove, korejci jasne lepsi
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peek
12.06.2026 08:56
Naši tragédi, ale nepřekvapivě. Přihrát si to neumí, udržet balón neumí, pressing nic (v uctivé vzdálenosti metr od protihráče mu těžko sebereš míč). Korejci naprosto zaslouženě.
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misa
12.06.2026 09:02
Výsledek sportovní výchovy mládeže v Česku, a není to jen fotbal.
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Vlk-v-trave
12.06.2026 10:27
Zkusil jsem to ze zaznamu s jinym komentarem nez tim ceskym, fotbalu uz moc nerozumim.... ale za me to bylo nudne... nastesti zaznam se da previjet... nize komenty ktere jsem shrnul... a nejsou zatizene ceskym pohledem...

Korejci se zbavili komplexu prvniho obdrzeneho golu... po kterem vetsinou prohravaji... "cesi prekvapili nestandartnim stridanim za stavu 1:0"... 3 hraci najednou...kdy se ale nic na hristi nezmenilo... obecne hra bez napadu, bez jakekoliv koncepce, fotbal jeden na jednoho...ktery se uz moc nevidi ani v ligach... (mozny vliv 17 hracu z CR ligy) bez vyraznym individualnich vykonu.... nakopavani mice na Shicka, ktere mely k prihravkam hodne daleko, a ktery byl diky tomu na hristi neviditelny...prekvapeni, ze si nenasli prevahu ve vdusnych soubojich... chybela i nejaka specialni koncepce defensivni... pochvala za silne standartni situace... a vyuzivani sanci, kterych moc nemeli...
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Ondra979
12.06.2026 10:26
tak ja videl az druhou pulku, ale korejci byli lepsi i tam, takze je to asi jedno. jako i remiza by byla fakt dilem nahody, i kdyz na tu mozna dosahnout mohli...na Koreu a asi ani na Mexiko fotbalove nemame, tak to je. POvinnost je porazit Jizna Afrikua pak zkusit vyvalcit bod s domacimi a nechat tam vse, vic asi cekat nelze
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frenkie57
11.06.2026 23:08
S Frantou to nebude žádná prdel, i když by jeho přezdívka mohla svádět k opaku.
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pantera1
12.06.2026 09:26
Franta Prdel. No nebude to mít Jirka jednoduchý, snad bude mít Prdelač falešnou formu a Lehy ho vypleská . Tento týden mi to teda vyšlo blbě. Projíždím všechno ze záznamu, pokud to není večer
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pantera1
12.06.2026 11:25
A Baru začala dobře .
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tenisman1233
12.06.2026 11:34
A pak začalo pršet.
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pantera1
12.06.2026 11:39
to je k pos.... Aspoň chvíli jsem se chtěla dívat .
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 11:55
tak on už ten název turnaje Liběna open...
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com
11.06.2026 23:07
Bouzkovic by mohla vyhrat 7:5 6:7 7:6 po trech a pul hodinach a pak se tam s Karolinou smile pluzit jak naka lemra
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tenisman1233
12.06.2026 05:57
Tak to se na 200% nestane.
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peek
12.06.2026 08:58
nic není na 100%, natož na 200%
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tenisman1233
12.06.2026 09:35
Na tak rychlé trávě se 3 a půl hodiny hrát nedá.
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peek
12.06.2026 09:43
Boulter - Fernandez 2:1 (3:6, 7:6, 7:5)
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tenisman1233
12.06.2026 09:50
2hodiny,49 minut
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com
12.06.2026 10:00
zaokrouhleno na 3 hodiny
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tenisman1233
12.06.2026 10:13
Ta půl hodina ale někde chybí
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