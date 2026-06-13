Češi v akci, sobota 13. 6. Krejčíková je ve finále! Lehečka padl, zápas Siniakové odložen

VČERA, 21:45
Aktuality 42
Barbora Krejčíková zatím prochází turnajem v Hertogenboschi fantasticky a zvládla bez ztráty setu i semifinálový zápas. Do finále naopak nepostoupil Jiří Lehečka ve Stuttgartu, když v těsné bitvě nevyužil mečboly. Kateřina Siniaková vstoupila do kvalifikace v Berlíně, ale rozehrané utkání bylo kvůli počasí odloženo. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková se porve o postup do finále (© GLYN KIRK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 12. 6.čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Krejčíková (8-ČR) – Linetteová (Pol.) 6:3, 7:6 (7:4)

 

ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Shelton (1-USA) – Lehečka (4-ČR) 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6)

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Bartůňková (6-ČR) – Nohaová Akugueová (Něm.) / zrušeno
Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / odloženo

 

ATP 500 HALLE (Německo), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra kvalifikace
• Čtyřhra - 1. kolo kvalifikace •
Altmaier/Fonseca (Něm./Braz.) – Nouza/Oberleitner (2-ČR/Rak.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

 

WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Kruegerová (8-USA) – Viďmanová (4-ČR) 6:4, 3:6, 6:4

 

WTA 125 MODENA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
20:00 | Samson (ČR) – Bronzettiová (It.)

 

ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA) 6:4, 6:1

 

ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Kubkaová (3-Pol.) – Knutsonová (2-ČR) 7:5, 6:1

 

ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Kravčenko (7-Ukr.) – Kumstát (ČR) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2
Krutych (Ukr.) – Peták (ČR) 7:6 (8:6), 6:0

• Čtyřhra - finále •
Řeček/Siniakov (1-ČR) – Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.) / bez boje

 

J300 BAMBERK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
De Carvalho Damazio/Put (6-Braz./Niz.) – Dujka/Krejčí (ČR) 4:6, 7:5, 10:2

 

J30 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Rat (2-ČR)Perutka (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 4:2 / skreč

• Dvouhra dívky - finále •
Havlíková (7-ČR)Meszárošová (1-ČR) / bez boje

 

J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Miloševič (6-Srb.) – Horský (2-ČR) 7:6 (7:2), 6:3

• Dvouhra dívky - finále •
Padrnosová (1-ČR) – Kardumová (6-Chorv.) 2:6, 6:2, 6:1

 

J30 NIAGARA ON THE LAKE (Kanada), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
22:00 | Kofroňová (ČR) – Ciavarrová (Kan.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

42
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tommr
13.06.2026 16:32
Zápas Katky Siniakové byl přerušenej kvůli smile dešti akorát když Katka soupeřku konečně brejkla a měla podávat na první set Doufám že to Katku moc nerozhodí a po pauze ten první set dopodává ...
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Diabolique
13.06.2026 16:52
Katka je drzak, o ni vubec nepochybuju.
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Diabolique
13.06.2026 16:02
Vidmanova vypada, ze se za jeden tyden naucila hrat tenis ... kdyz to vezmu ze v prvnim kole proti FruLinde uplna holomajzna a ted dlouhy mice, kratasy, a bere podani zpatky od Krueger na 4:4 ve tretim setu.
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tommr
13.06.2026 16:29
ale koncovku zápasu bohužel nezvládla a zůstává tak i nadále těsně před top-100 ...
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Diabolique
13.06.2026 16:52
Stejne to je velkej posun. S FruLindou se na to nedalo divat.
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Alexandris
13.06.2026 15:17
Blahopřejeme sestrám Kovackovym k titulu v České Lípě
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tommr
13.06.2026 15:12
Sestry Kovačkovy v deblu i nadále válí. Deblový turnaj v České Lípě vyhrály bez ztráty setu ... smile
Pro Alenu je to junilejní desátý deblový titul ...
Pro Janu sedmý ...
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tenisman1233
13.06.2026 15:30
V 15 letech 7 titulů z deblu
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Preview.lover
13.06.2026 14:14
Berlín WTA500
Gauff (5) - Bartůnková
Muchová (7) - Q (R2 Keys/Wang - loňská finalistka)
Nosková (8) - Q (R2 Tauson/Q)
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tommr
13.06.2026 14:42
kdyby šla Nikola do kvaldy tak by na tom byla určitě líp ...
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Diabolique
13.06.2026 15:49
Fakt dostala Nikola tu Wild Card ... no jo, skoda ze si nemohla zahrat tu kvaldu proti Pohankove.
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falcon_heavy
13.06.2026 10:01
Nikola zdá se odstoupila...
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Hakkinen
13.06.2026 10:10
Ano, Nikola ještě před zápasem, že by zranění?
Jinak dnes už dohrála Knutson s Polkou.
Co se týče přehledu, ještě dnes by měl hrát Nouza 1. kolo kvalifikace čtyřhry v Halle.
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Hakkinen
13.06.2026 10:16
Tak prý se Nikola posunula do hlavní soutěže....https://wtafiles.wtatennis.com/pdf/draws/2026/2012/QS.pdf
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falcon_heavy
13.06.2026 10:18
Zajímavý. Každopádně je to ta lepší varianta.
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GaelM
13.06.2026 10:33
To se nějak losuje, kdo půjde do MD? Podle žebříčku by tam měla jít Katka Siniaková...
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Hakkinen
13.06.2026 10:44
Dostala divokou kartu :-)
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tommr
13.06.2026 11:34
pro Nikolu by možná bylo lepší kdyby musela jít přes kvaldu ...
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Diabolique
13.06.2026 11:46
jj jsem trochu zklamanej ze nebude hrat s Pohankovou
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tommr
13.06.2026 11:55
i ten zápas s Nohou sliboval zajímavou podívanou ...
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Alexandris
13.06.2026 14:16
Naopak, nevím, jestli někdo viděl hru Nohaaaovy a přišlo mu to jako zajímavá podívaná
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Astarin
13.06.2026 14:02
No teď si zahraje rovnou s Coco :D
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GaelM
13.06.2026 14:11
Zajímavé, to bych na 500 nečekal. Díky za info
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GaelM
13.06.2026 09:57
Nohaová Akugueová
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aape
13.06.2026 13:36
Mělo by se přechylovat snad až to jméno na konci
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annah
13.06.2026 13:43
A některé nepřechylovat vůbec. Třeba Raducanu. Je tam stejná koncovka jako v českém příjmení Janů. Taky neříkáme Janůová...
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Alexandris
13.06.2026 14:20
Bohužel leckteří to nechápou, mají dojem, že přechylování je povinnost ....anebo dokonce, že to zní pěkně
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Kapitan_Teplak
13.06.2026 15:26
Ano je, protože čeština skloňuje.
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Tomas_Smid_fan
13.06.2026 15:42
ne vždy Čeština miluje výjimky
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Alexandris
13.06.2026 14:08
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zfloyd
13.06.2026 08:41
viděl jsem , naprosto zasloužené vítězství Katky jako by jí tráva dávala větší sílu
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com
13.06.2026 06:14
Famozni Krejca a Lehe.. A kde je famozni Pliskova
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LiJ
13.06.2026 07:07
Pohádka mládí
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com
13.06.2026 07:16
Jarulino
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Alexandris
13.06.2026 14:09
Vypadla
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Mac
13.06.2026 15:36
šetří se na W...
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subaru
12.06.2026 22:18
Úžasný zápas Boulter-Rybakina. Jedna koule za druhou.
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zfloyd
13.06.2026 08:42
viděl jsem , naprosto zasloužené vítězství Katky jako by jí tráva dávala větší sílu
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sojka1
13.06.2026 10:17
pustila jsem si ho vecer zpetne (Lehe jsem nejak nenasla) a rozhodne nelituju.... a nikdy by me nenapadlo, ze budu tak prozivat zapas zrovna s Boulter..... :-)) byla strhujicne bojovna a skvela, neuveritelne co zahrala proti BB.....
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Diabolique
12.06.2026 22:08
Zajimavy to bude! Nikola Bartunkova ma ve sve casti kvaldy Miu Pohankovou a Tamaru Korpatsch. A Katerina Siniakova Polinu Kudermetovou.
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Preview.lover
12.06.2026 22:21
nejprve si musí Nikola vyšlápnout na Nohu
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tommr
13.06.2026 11:32
z toho zápasu ale sešlo což mě mrzí protože jsem se na něj těšil ...
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