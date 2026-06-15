Češi v akci, pondělí 15. 6. Siniaková zvládla dvojboj. Menšík s Lehečkou prohráli, derby pro Bouzkovou

VČERA, 21:45
Aktuality 29
Kateřina Siniaková zvládla v Berlíně dohrávku prvního kola kvalifikace i přímý souboj o hlavní soutěž. Ve stejném dějišti překvapila výhrou Nikola Bartůňková v hlavní fázi. Tereza Valentová v Nottinghamu jasně nestačila na krajanku Marii Bouzkovou. Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem ve čtyřhře v Queen's Clubu neuspěli. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková možná bude muset hrát dva zápasy (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 14. 6.sobota 13. 6.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
Bartůňková (ČR) – Šnajderová (9-) 6:2, 6:7 (2:7), 6:3

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Siniaková (2-ČR) – Lin Zhu (Čína) 6:4, 6:2

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 6:4, 6:2

 

ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Johnson/J. Zieliňski (Brit./Pol.) – Lehečka/Menšík (ČR) 3:6, 6:3, 12:10

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Bouzková (4-ČR) – T. Valentová (ČR) 6:3, 6:3
Bejlek (ČR) – Navarrová (3-USA) / zrušeno, Bejlek vyzve v úterý Plíškovou

• Čtyřhra - osmifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Katóová/Ninomijaová (Jap.) 6:3, 6:0

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Palicová (ČR) – Ansariová (USA) 6:4, 6:2

 

ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
Svrčina (3-ČR) – Ajdukovič (Chorv.) 6:3, 6:3
Brunclík (ČR) – Nagal (Indie) 6:4, 5:4 / skreč

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Broska (Něm.) – Siniakov (ČR) 1:6, 7:5, 6:2
Mrva (2-ČR) – Wallin (8-Švéd.) 6:3, 6:3

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Karol (10-SR) – Vrbenský (ČR) 7:6 (7:4), 6:1
Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.) 6:3, 4:6, 6:2
Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.) 6:4, 6:1

 

ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
L. Petruželová (1-ČR) – Du Pasquierová Jensenová (Dán.) 6:4, 6:1

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Ivankovicová (Švýc.) – Pulchartová (4-ČR) 7:5, 6:2

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Vachková (ČR) – Darkenová (11-Kaz.) 7:5, 6:3

 

ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kopřivová (9-ČR) – Drozdzová (Pol.) / odloženo
Kajabová (ČR) – Skapecová (16-) / odloženo
Heinzová (8-ČR) – Laptevová (-) / odloženo

 

ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
18:30 | Tuša (ČR) – Galus (11-Pol.)
18:30 | Vrba (9-ČR) – Jutreša (Chorv.)
18:30 | D. Petrofský (ČR) – Bakovič (Chorv.)

 

ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Jelínková (7-ČR) – Jul. Weissenböcková (Rak.) 6:0, 6:2

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Novell (11-Šp.) – D. Blažka (ČR) 6:2, 6:3

 

ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Klimas (11-ČR) – Benitez (Arg.) 7:6 (9:7), 6:2

 

ITF M15 IRVINE (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
21:30 | Kalina (9-ČR) – Petrov (USA)

 

J200 GLADBECK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Selingová (4-Něm.) – Filipová (7-ČR) 6:1, 5:7, 12:10

 

J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Mandelík (ČR) – Palczyňski (Pol.) 6:3, 6:4

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Gottvaldová (7-ČR) – Erdmanová (Pol.) 6:0 / odloženo
Michnová (ČR) – Kowaliková (5-Pol.) 6:0, 4:0 / odloženo
Ciencialová (ČR) – Kurová (6-Něm.) / odloženo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.) 6:2, 6:4
Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.) 1:0 / skreč


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

29
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tommr
15.06.2026 19:04
Katka Siniaková zvládla i druhou čínskou soupeřku během jednoho dne a postoupila do MD v Berlíně ... smile
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Georgino
15.06.2026 20:41
Dvě Číňanky, pro mě nerozlišitelné, ve stejném kurzu, jestli to zde nepopletli, tak taky se stejným výsledkem. Fajn.
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tenisman1233
15.06.2026 21:04
Katka to zvládla s přehledem a já můžu být klidný a těšit se na zlatou tretru.
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Mri
15.06.2026 17:54
Nikola Šuhaj!
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subaru
15.06.2026 17:59
Maja to některým znechutila.
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tommr
15.06.2026 15:04
Katka Siniaková zvládla dohrávku tak bleskově že jsem si toho všimnul až když bylo po všem. Další kolo hraje zase proti Číňance a to už doufám nepropásnu ...
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Salamander134-
15.06.2026 15:00
Hraje Pliskova proti Bejlek dneska?
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tommr
15.06.2026 15:05
na Livescore je jejich zápas psanej dneska od 16:30 ...
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subaru
15.06.2026 15:05
Ano
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com
15.06.2026 15:46
ale proti É-myčce mela hrat az zitra
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subaru
15.06.2026 16:46
Té dali volno.
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zfloyd
15.06.2026 13:29
hezká fotka královny v článku
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Diabolique
15.06.2026 13:39
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muster
15.06.2026 14:10
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tenisman1233
15.06.2026 13:00
M.Bouzková získává 1.set proti Valentové celkem jasně ale obě hrají velmi pohledný tenis..
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tenisman1233
15.06.2026 13:45
Raducanu se odhlásila!!!! a tak Bejlek jde na Káju P.
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subaru
15.06.2026 11:53
V Berlíně to začíná být kritické s počasím.
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Diabolique
15.06.2026 11:59
Tak to holt dohrajou po Wimbledonu, no ...
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Vlk-v-trave
15.06.2026 12:15
Nejlepe prodlouzit travarskou seznou do konce srpna... ja bych se toho nebal :-) a rozhodne to uvital.
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Tomas_Smid_fan
15.06.2026 15:37
při vedrech, co mají přijít, tráva lepší betonu.
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misa
15.06.2026 09:52
Žebříčky Marie Bouzkové:

V singlovém postoupila o jedno místo na 27. pozici. Náskok na první nenasazenou pro Wimbledon má teď po odhlášení Mboko a Baptiste okolo 280 bodů, což by jí mělo bohatě stačit.

V race je na 25. místě, letos posbírala 946 bodů a jen tento bodový zisk by Marii v celoročním žebříčku stačil na pozici v osmé desítce. Ukončení sezóny v top 100 má tak jisté. Už po osmý rok v řadě

Nedávno překonala hranici 7 milionů dolarů na prize money a patří nyní mezi 120 tenistek, kterým se to v historii WTA Tour povedlo. Ještě na trávě přeskočí dvojici Lisicki, Mirza.
https://www.perfect-tennis.com/prize-money/wta-all-time-career-prize-money/
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misa
15.06.2026 10:04
V současné době je pro Marušku těžké sbírat body do žebříčku z turnajů WTA 250. Aby nějaké přidala v Nottinghamu, potřebovala by dojít minimálně do semifinále. Tři zápasy v řadě na přípravném travnatém WTA turnaji nikdy nevyhrála...

Tereza neprožívá moc povedené období, ale bude chtít Marii oplatit prohru z loňské Prahy. Zápas si pustím někdy večer, takže dnes budete ušetřeni mých komentářů
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Vlk-v-trave
15.06.2026 09:19
Valentova x Bouzkova: Ani jedna z Češek však neprožívá ideální sezonu (citace z clanku)

To nepsal Ondra, ale misa... :-)

Aktualni WTA race: Bouzkova je 3. nejlepsi CR hrackou a na okruhu WTA 25. misto (947 b.)
Letos ziskala titul v Bogote... tedy jediny titul mimo ceske uzemi... :-) Vyrovnala sve maximum na RG. Misa je nestastny, chapu, idelani to asi neni, ale nakonec to neni ani u Sabalenky, ktera je zatim bez titulu z Majoru...

Aktualni race: top8 - TM
1. Andreeva
2. Sabalenka
3. Rybakina
4. Svitolina
5. Pegula
6. Gauff
7. Kostuk
8. Muchova
---
Kaolina se stale drzi v postupovych mistech na TM. Za ni je v tomhle poradi Mboko, Cirstea, Swiatek, Jovic, Snajder, Bencic, Chwalinska...

Da se cekat, ze letosni race bude hodne vyrovnany... v tuto chvili aby si hracka zajistala postup potrebuje 7530 b. - pro porovnani Mirra ma aktualne 4928 b. Ize celkem hrozi, ze se na letosni TM nepodiva, nebot antuka je uz za nami... a pred nami tezke tereny...
Take Amanda zatim neproziva dobrou sezonu a zatim ma k postupu hodne daleko... hodne muze napovedet Wimbledon.

Dalsi CZ hracky:
20. Noskova
25. Bouzkova
33. Pliskova
37. Bejlek
61. Siniakova
66. Bartunkova
76. Valentova
84. Krejcikova
96. LindaFru.
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misa
15.06.2026 09:35
Nešťastný jsem hlavně v době prohry Marie a pak dalších pár hodin :)

S chladnou hlavou bych nenapsal, že Maruška neprožívá ideální sezónu, protože má vyhraný turnaj, přispěla k postupu do finále BJK Cupu a v race je na 25. místě. Jediný problém je, že jí chybí nějaký překvapivý úspěch proti výše postaveným soupeřkám.
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Vlk-v-trave
15.06.2026 09:45
Aha...tak Ondra... nemel chladnou hlavu :-)
jeste jsi zapomnel, ze Barkov ma titul MS, takze oba si uzili tituly... ja zase zapomnel na ten BJK - To se omlouvam, nebot byla klicovou hrackou... a to byse melo vypichnout, nebot jeji radost byla ohromna...

O prekvapeni ve WTA casto neni nouze, a ponevaz jsme v pulce sezony, ... pred Wimbledonem, ktery umi prekvapit kazdy rok... tak neni jeste vsechno ztraceno :-) Hlavne u Marie... nebot je to jeji nejuspesnejsi major...
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tenisman1233
15.06.2026 12:11
Do Race bych zmínil i a Samson,která má sice 70 bodů,ale chybí jí tam body z ITf,takže 10 tenistek v top 100.
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hanz
14.06.2026 23:35
Něco pro misu:
Zkouknul jsem Jahůdčiny úspěchy na GS a musím říct, že úspěšná opravdu byla. Zúčastnila se 29 GS a ve 4 z nich se stala kořistí pozdější vítězky (a minimálně v jednom případě FINALISTKY). To je 13,79 procent, že když jí někdo dostane v pavouku a vyhraje, stane se VÍTĚZKOU. Velice slušný číslo... Proto sledujme rozlosování na WB. Podle toho můžeme MY SÁZKAŘI získat solidní MANY... a VO TO PŘECE JDE! Proto děkuji JAHŮDCE.
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Preview.lover
15.06.2026 00:26
takže máme očekávat 1. kolo Plíšková - Bouzková
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misa
15.06.2026 09:27
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