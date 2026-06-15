Češi v akci, pondělí 15. 6. Siniaková zvládla dvojboj. Menšík s Lehečkou prohráli, derby pro Bouzkovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
Bartůňková (ČR) – Šnajderová (9-) 6:2, 6:7 (2:7), 6:3
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Siniaková (2-ČR) – Lin Zhu (Čína) 6:4, 6:2
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 6:4, 6:2
ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Johnson/J. Zieliňski (Brit./Pol.) – Lehečka/Menšík (ČR) 3:6, 6:3, 12:10
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Bouzková (4-ČR) – T. Valentová (ČR) 6:3, 6:3
Bejlek (ČR) – Navarrová (3-USA) / zrušeno, Bejlek vyzve v úterý Plíškovou
• Čtyřhra - osmifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Katóová/Ninomijaová (Jap.) 6:3, 6:0
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Palicová (ČR) – Ansariová (USA) 6:4, 6:2
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
Svrčina (3-ČR) – Ajdukovič (Chorv.) 6:3, 6:3
Brunclík (ČR) – Nagal (Indie) 6:4, 5:4 / skreč
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Broska (Něm.) – Siniakov (ČR) 1:6, 7:5, 6:2
Mrva (2-ČR) – Wallin (8-Švéd.) 6:3, 6:3
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Karol (10-SR) – Vrbenský (ČR) 7:6 (7:4), 6:1
Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.) 6:3, 4:6, 6:2
Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.) 6:4, 6:1
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
L. Petruželová (1-ČR) – Du Pasquierová Jensenová (Dán.) 6:4, 6:1
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Ivankovicová (Švýc.) – Pulchartová (4-ČR) 7:5, 6:2
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Vachková (ČR) – Darkenová (11-Kaz.) 7:5, 6:3
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kopřivová (9-ČR) – Drozdzová (Pol.) / odloženo
Kajabová (ČR) – Skapecová (16-) / odloženo
Heinzová (8-ČR) – Laptevová (-) / odloženo
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
18:30 | Tuša (ČR) – Galus (11-Pol.)
18:30 | Vrba (9-ČR) – Jutreša (Chorv.)
18:30 | D. Petrofský (ČR) – Bakovič (Chorv.)
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Jelínková (7-ČR) – Jul. Weissenböcková (Rak.) 6:0, 6:2
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Novell (11-Šp.) – D. Blažka (ČR) 6:2, 6:3
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Klimas (11-ČR) – Benitez (Arg.) 7:6 (9:7), 6:2
ITF M15 IRVINE (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
21:30 | Kalina (9-ČR) – Petrov (USA)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Selingová (4-Něm.) – Filipová (7-ČR) 6:1, 5:7, 12:10
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Mandelík (ČR) – Palczyňski (Pol.) 6:3, 6:4
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Gottvaldová (7-ČR) – Erdmanová (Pol.) 6:0 / odloženo
Michnová (ČR) – Kowaliková (5-Pol.) 6:0, 4:0 / odloženo
Ciencialová (ČR) – Kurová (6-Něm.) / odloženo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.) 6:2, 6:4
Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.) 1:0 / skreč
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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V singlovém postoupila o jedno místo na 27. pozici. Náskok na první nenasazenou pro Wimbledon má teď po odhlášení Mboko a Baptiste okolo 280 bodů, což by jí mělo bohatě stačit.
V race je na 25. místě, letos posbírala 946 bodů a jen tento bodový zisk by Marii v celoročním žebříčku stačil na pozici v osmé desítce. Ukončení sezóny v top 100 má tak jisté. Už po osmý rok v řadě
Nedávno překonala hranici 7 milionů dolarů na prize money a patří nyní mezi 120 tenistek, kterým se to v historii WTA Tour povedlo. Ještě na trávě přeskočí dvojici Lisicki, Mirza.
https://www.perfect-tennis.com/prize-money/wta-all-time-career-prize-money/
Tereza neprožívá moc povedené období, ale bude chtít Marii oplatit prohru z loňské Prahy. Zápas si pustím někdy večer, takže dnes budete ušetřeni mých komentářů
To nepsal Ondra, ale misa... :-)
Aktualni WTA race: Bouzkova je 3. nejlepsi CR hrackou a na okruhu WTA 25. misto (947 b.)
Letos ziskala titul v Bogote... tedy jediny titul mimo ceske uzemi... :-) Vyrovnala sve maximum na RG. Misa je nestastny, chapu, idelani to asi neni, ale nakonec to neni ani u Sabalenky, ktera je zatim bez titulu z Majoru...
Aktualni race: top8 - TM
1. Andreeva
2. Sabalenka
3. Rybakina
4. Svitolina
5. Pegula
6. Gauff
7. Kostuk
8. Muchova
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Kaolina se stale drzi v postupovych mistech na TM. Za ni je v tomhle poradi Mboko, Cirstea, Swiatek, Jovic, Snajder, Bencic, Chwalinska...
Da se cekat, ze letosni race bude hodne vyrovnany... v tuto chvili aby si hracka zajistala postup potrebuje 7530 b. - pro porovnani Mirra ma aktualne 4928 b. Ize celkem hrozi, ze se na letosni TM nepodiva, nebot antuka je uz za nami... a pred nami tezke tereny...
Take Amanda zatim neproziva dobrou sezonu a zatim ma k postupu hodne daleko... hodne muze napovedet Wimbledon.
Dalsi CZ hracky:
20. Noskova
25. Bouzkova
33. Pliskova
37. Bejlek
61. Siniakova
66. Bartunkova
76. Valentova
84. Krejcikova
96. LindaFru.
S chladnou hlavou bych nenapsal, že Maruška neprožívá ideální sezónu, protože má vyhraný turnaj, přispěla k postupu do finále BJK Cupu a v race je na 25. místě. Jediný problém je, že jí chybí nějaký překvapivý úspěch proti výše postaveným soupeřkám.
jeste jsi zapomnel, ze Barkov ma titul MS, takze oba si uzili tituly... ja zase zapomnel na ten BJK - To se omlouvam, nebot byla klicovou hrackou... a to byse melo vypichnout, nebot jeji radost byla ohromna...
O prekvapeni ve WTA casto neni nouze, a ponevaz jsme v pulce sezony, ... pred Wimbledonem, ktery umi prekvapit kazdy rok... tak neni jeste vsechno ztraceno :-) Hlavne u Marie... nebot je to jeji nejuspesnejsi major...
Zkouknul jsem Jahůdčiny úspěchy na GS a musím říct, že úspěšná opravdu byla. Zúčastnila se 29 GS a ve 4 z nich se stala kořistí pozdější vítězky (a minimálně v jednom případě FINALISTKY). To je 13,79 procent, že když jí někdo dostane v pavouku a vyhraje, stane se VÍTĚZKOU. Velice slušný číslo... Proto sledujme rozlosování na WB. Podle toho můžeme MY SÁZKAŘI získat solidní MANY... a VO TO PŘECE JDE! Proto děkuji JAHŮDCE.