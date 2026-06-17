Češi v akci, středa 17. 6. Siniaková v Berlíně dohrála, Bartůňková slaví další skvělý skalp
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Bartůňková (ČR) – Mertensová (Belg.) 6:1, 6:4
Pegulaová (3-USA) – Siniaková (ČR) 6:2, 6:4
• Čtyřhra - osmifinále •
L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA) – Detiucová/Chromačevová (ČR/-) 6:4, 7:5
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Sutjiadiová/Tjenová (3-Indon.) – Liová/T. Valentová (USA/ČR) 6:4, 6:4
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Teichmannová (5-Švýc.) – Palicová (ČR) 6:4, 4:6, 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:30 | Viďmanová/Zamarippaová (ČR/USA) – Micicová/Mladenovicová (Austr./Fr.)
ATP CHALLENGER 125 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Jebens/Vocel (1-Něm./ČR) – Prašanth/Šaran (Indie) 6:4, 6:3
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Broska (Něm.) – Brunclík (ČR) 6:4, 1:0 / skreč
Díaz Acosta (4-Arg.) – Bartoň (ČR) 6:3, 7:5
Svrčina (3-ČR) – Gombos (SR) 6:4, 6:2
Reis Da Silva (10-Braz.) – Krumich (ČR) 7:5, 6:0
17:00 | Mrva (ČR) – Heide (8-Braz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.) – F. Duda/Vrbenský (4-ČR) 6:1, 6:2
17:00 | Donski/Paulson (2-Bulh./ČR) – Paldanius/Wažny (Fin./Pol.)
17:00 | Arias/Poljak (Bol./ČR) – Martos/Walków (Šp./Pol.)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
L. Petruželová (ČR) – Dittmannová (6-Něm.) 6:4, 6:4
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
A. Kovačková (6-ČR) – Gniewkowská (Pol.) 6:2, 6:0
Paštiková (7-ČR) – Kolodziejská (Pol.) 6:2, 6:0
Šebestová (ČR) – Vozňaková (Ukr.) 6:4, 4:6, 6:2
Steurová (4-Něm.) – Suchá (ČR) 7:6 (7:3), 6:1
Pawelská (Pol.) – Heinzová (ČR) 7:6 (7:4), 6:4
• Čtyřhra - osmifinále •
A. Kovačková/Paštiková (3-ČR) – Drozdzová/Šrutwaová (Pol.) 6:4, 6:3
17:00 | Kadzielská/Kopřivová (Pol./ČR) – Adeikytéová/Vozňaková (Lit./Ukr.)
17:30 | Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – Capurrová Tabordaová/Gómezová Pezuelaová Canová (2-Arg./Mex.)
ITF M25 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kumstát (ČR) – Denolly (5-Fr.) 6:4, 7:6 (7:3)
• Čtyřhra - osmifinále •
O. Horák/Pecák (ČR) – Sakamoto/Thomas (Braz./Švýc.) 7:6 (7:4), 3:6, 11:9
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Vrba (ČR) – Vukadin (Chorv.) 6:3, 3:1 / skreč
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Bruneová Olsenová (Nor.) – Jelínková (ČR) 6:0, 6:1
• Čtyřhra - osmifinále •
Fouadová/Urbanová (Egypt/ČR) – Cucuová/Marinescuová (Rum.) 6:3, 6:3
13:30 | Bruneová Olsenová/Ševčíková (2-Nor./ČR) – Kovačevičová/Varsaová (Bosna/Rum.)
ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Hipfl/Sultanov (2-Rak./Uzb.)
ITF M15 IRVINE (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:30 | Kalina (ČR) – Latak (USA)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
17:30 | Put/D. Vágner (4-Niz./ČR) – Albuquerque Dietrich/Ré (Braz./Arg.)
J100 PAZARDŽIK (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Oliveriusová (3-ČR) – Markovová (Bulh.) 6:2, 6:0
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Ladman (ČR) – Rocco (It.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Navrátilová (ČR) – Van Der Lecqová (Niz.) 7:5, 6:4
J60 HOLTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
Kliment (2-ČR) – Preger (Švéd.) 6:1, 6:3
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Nicanderová (7-Švéd.) – S. Jiráková (ČR) 4:6, 6:2, 6:2
Valstedová (11-Dán.) – Kačenová (ČR) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
Willadsenová (Dán.) – Ehrenbergerová (12-ČR) 5:7, 7:5, 6:4
N. Gunnarssonová (Švéd.) – Dufková (16-ČR) 6:4, 6:3
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Holmová Gustafssonová/Weiová Liuová (Švéd.)
16:00 | Borchorstová/Kačenová (Dán./ČR) – Andoneguiová Sehnalová/N. Jerkunicaová (5-Brit./USA)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Zemaová (It.) – Reifová (8-ČR) 6:1, 6:0
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Reifová/Sribnová (2-ČR/Ukr.) – Kovačevičová/Trpičová (Bosna)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Bialowolski (7-Pol.) – Mandelík (ČR) 6:1, 6:2
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Michnová (ČR) – Stawowiaková (Pol.) 6:2, 6:4
Gottvaldová (ČR) – Kurová (Pol.) 6:0, 6:0
Jasiňská (Pol.) – Ploskuňáková (7-ČR) 7:5, 6:2
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Bairo/Laššan (1-SR/ČR) – Doliňski/Goerick (Pol.) 6:2, 6:3
14:30 | Drlík/Mandelík (ČR) – Bartnik/Makiela (Pol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Kuszaková/Michalcová (Pol./ČR) – Jedrychová/Waliszewská (Pol.)
Gottvaldová/Michnová (ČR) – Banasiaková/Idaszewská (4-Pol.) 5:7, 6:0, 10:5
16:00 | Ploskuňáková/Skamarochová (ČR/Pol.) – Jedrzejewská/K. Zieliňská (Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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#51 -> #46
Pokud to vymýšlí člověk, horší už to nebude ( už tou noční můrou nebude umělá inteligence, ale my)
a tráva by mohla jejím plackám sedět, ovšem záleží, jak se srovná s pohybem...
Naivismus je opium urcite :-) Ale v malych davkach nejak skodi... jak se to s tim prezene... jiste... vysledky nejsou nejlepsi :-)