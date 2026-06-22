Češi v akci, pondělí 22. 6. Nosková má další titul. Uspěla i Valentová, začal Wimbledon
Češi v akci (probíhající turnaje)
neděle 21. 6. | sobota 20. 6. | pátek 19. 6. | čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Erraniová/Melicharová-Martinezová (3-It./USA) 6:2, 6:4
• Čtyřhra - semifinále •
Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 7:6 (9:7)
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
T. Valentová (ČR) – Klugmanová (Brit.) 7:5, 5:7, 7:5
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)
ATP 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jebens/Vocel (Něm./ČR) – Nys/Roger-Vasselin (4-Monako/Fr.)
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | Kolář (ČR) – Gentzsch (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Krumich (6-ČR) – Tobón (Kol.)
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Mrva (2-ČR) – Compagnucci (It.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Šebestová (8-ČR) – Kapciaová (Švéd.) 7:6 (7:3), 6:4
Urbanová (10-ČR) – Skapecová (-) 6:2, 6:3
Suchá (9-ČR) – Vilarová (USA) 6:1, 6:0
Paštiková (6-ČR) – Baniaková (Pol.) / bez boje
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Laboutková (ČR) – Gentiliová (It.)
16:00 | Kučmová (ČR) – Dibenedettová (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Pulchartová (13-ČR) – Mainesová (3-It.)
10:00 | E. Slavíková (9-ČR) – Meyerová auf der Heideová (4-Něm.)
10:00 | Ševčíková (6-ČR) – Polakovičová (14-SR)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Fáček (13-ČR) – Hernández (8-Arg.) 6:4, 6:2
Vrba (5-ČR) – Castle (10-Brit.) / bez boje
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Munzarová (8-ČR) – Makhloufová (Tun.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Baum (5-ČR) – Lindstedt (Švéd.) 6:0, 6:0
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (2-ČR) – Kosiňski (Pol.)
15:30 | Doskočil (8-ČR) – B. Zgola (Pol.)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Rat (ČR) – Cosimi (It.)
09:00 | Kliment (ČR) – Logrippo (3-It.)
10:30 | Fidler (ČR) – Schnell (Rak.)
10:30 | Kotrba (ČR) – Korolenko (-)
10:30 | Hron (ČR) – Ricci (8-It.)
10:30 | Zapský (ČR) – Yiyuan Su (Čína)
12:00 | M. Šmejcký (ČR) – Čukanov (Ukr.)
12:00 | Jos. Svoboda (ČR) – Held (1-Něm.)
12:00 | Pečonka (ČR) – Müller (Švéd.)
12:00 | Šebek (ČR) – Nyqvist (7-Švéd.)
12:00 | T. Tichý (ČR) – Hesser (Švéd.)
12:00 | Rusňák (ČR) – Lassacher (Rak.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bicencová (ČR) – Adeniranová (USA)
09:00 | Těhníková (ČR) – N. Iraholaová (ČR)
09:00 | Vokrojová (ČR) – V. Koutová (ČR)
09:00 | Fialová (ČR) – Buhadanaová (5-Izr.)
09:00 | Karšňáková (ČR) – Lorrimerová (Kan.)
09:00 | Šulcová (ČR) – Duvanovová (-)
09:00 | Čermáková (ČR) – Košická (7-SR)
10:30 | Posmyková (ČR) – Mojžíšová (6-ČR)
10:30 | Filipová (ČR) – Huberová (Něm.)
10:30 | Krejčová (ČR) – Mošková (8-ČR)
10:30 | Radová (ČR) – Kálmánová (4-Maď.)
10:30 | L. Koutová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
12:00 | Kačenová (ČR) – Pírková (ČR)
* bude se hrát i 2. kolo
J200 PUERTO ESCONDIDO (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
17:00 | E. Dřevojanová (ČR) – Cabralová Zamoraová (Mex.)
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Ehrenbergerová (2-ČR) – Joršová (7-Ukr.) 6:1, 6:1
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Jaroš (ČR) – Upenieks (1-Lot.) 6:4, 6:1
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Jaroš (ČR) – Trave (7-Est.) 6:0, 6:0
J60 HILVERSUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Dieac (Rum.) – Janoušek (13-ČR) 6:4, 6:3
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Janoušek (13-ČR) – Catani (It.) 6:0, 6:3
J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
19:00 | Kofroňová (ČR) – Caová (Kan.)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:00 | Havelková (1-ČR) – Waltersová (Brit.)
16:00 | Bidziliaová (ČR) – Dicková (Brit.)
J30 BRUSEL (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
15:00 | S. Jiráková (2-ČR) – Zlotniková (7-Brit.)
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | A. Štěpánek (4-ČR) – Okuno (Jap.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
S. Jiráková (2-ČR) – Cedillová (It.) 6:2, 6:1
J30 COMPIÉGNE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
16:30 | Ulichová (1-ČR) – Koková (Fr.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Ulichová (1-ČR) – Pierreová (Fr.) 6:3, 6:2
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Snad už to bude jen lepší
1. Rybakina 280
2. Nosková 213
3.-4.Sabalenka, Cirstea 177
5. Pegula 176
...
20.-21. Plíšková, Muchová 102
39. Krejčíková 69
49. Bartůňková 56
58. Bouzková 43
61. Valentová 41
72. Siniaková 34
79. Fruvirtová 29
99. Vondroušová 20
106. Bejlek 17
V dohrávce odvrátily celkem 5 setbolů a proměnily hned první mečbol ...
Podle mě by měla.
Sara Bejlek proti Otravne Duchodkyni!