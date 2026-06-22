Češi v akci, pondělí 22. 6. Nosková má další titul. Uspěla i Valentová, začal Wimbledon

VČERA, 22:00
Aktuality 45
Linda Nosková zůstala po singlovém triumfu v Berlíně a kvůli počasí dohrávala deblovou soutěž až v pondělí. A dočkala se další trofeje, když kralovala po boku Rusky Jekatěriny Alexandrovové. Tereza Valentová zvládla první kolo na poslední generálce v Eastbourne. Začal Wimbledon a do kvalifikace vstoupí Zdeněk Kolář. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková bude v Berlíně dohrávat deblovou soutěž (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 21. 6.sobota 20. 6. | pátek 19. 6. | čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Erraniová/Melicharová-Martinezová (3-It./USA) 6:2, 6:4

• Čtyřhra - semifinále •
Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 7:6 (9:7)

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
T. Valentová (ČR) – Klugmanová (Brit.) 7:5, 5:7, 7:5

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)

 

ATP 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jebens/Vocel (Něm./ČR) – Nys/Roger-Vasselin (4-Monako/Fr.)

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | Kolář (ČR) – Gentzsch (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Krumich (6-ČR) – Tobón (Kol.)

 

ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Mrva (2-ČR) – Compagnucci (It.)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Šebestová (8-ČR) – Kapciaová (Švéd.) 7:6 (7:3), 6:4
Urbanová (10-ČR) – Skapecová (-) 6:2, 6:3
Suchá (9-ČR) – Vilarová (USA) 6:1, 6:0
Paštiková (6-ČR) – Baniaková (Pol.) / bez boje

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Laboutková (ČR) – Gentiliová (It.)
16:00 | Kučmová (ČR) – Dibenedettová (It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Pulchartová (13-ČR) – Mainesová (3-It.)
10:00 | E. Slavíková (9-ČR) – Meyerová auf der Heideová (4-Něm.)
10:00 | Ševčíková (6-ČR) – Polakovičová (14-SR)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Fáček (13-ČR) – Hernández (8-Arg.) 6:4, 6:2
Vrba (5-ČR) – Castle (10-Brit.) / bez boje

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Munzarová (8-ČR) – Makhloufová (Tun.)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Baum (5-ČR) – Lindstedt (Švéd.) 6:0, 6:0

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (2-ČR) – Kosiňski (Pol.)
15:30 | Doskočil (8-ČR) – B. Zgola (Pol.)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Rat (ČR) – Cosimi (It.)
09:00 | Kliment (ČR) – Logrippo (3-It.)
10:30 | Fidler (ČR) – Schnell (Rak.)
10:30 | Kotrba (ČR) – Korolenko (-)
10:30 | Hron (ČR) – Ricci (8-It.)
10:30 | Zapský (ČR) – Yiyuan Su (Čína)
12:00 | M. Šmejcký (ČR) – Čukanov (Ukr.)
12:00 | Jos. Svoboda (ČR) – Held (1-Něm.)
12:00 | Pečonka (ČR) – Müller (Švéd.)
12:00 | Šebek (ČR) – Nyqvist (7-Švéd.)
12:00 | T. Tichý (ČR) – Hesser (Švéd.)
12:00 | Rusňák (ČR) – Lassacher (Rak.)
* bude se hrát i 2. kolo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bicencová (ČR) – Adeniranová (USA)
09:00 | Těhníková (ČR)N. Iraholaová (ČR)
09:00 | Vokrojová (ČR)V. Koutová (ČR)
09:00 | Fialová (ČR) – Buhadanaová (5-Izr.)
09:00 | Karšňáková (ČR) – Lorrimerová (Kan.)
09:00 | Šulcová (ČR) – Duvanovová (-)
09:00 | Čermáková (ČR) – Košická (7-SR)
10:30 | Posmyková (ČR)Mojžíšová (6-ČR)
10:30 | Filipová (ČR) – Huberová (Něm.)
10:30 | Krejčová (ČR)Mošková (8-ČR)
10:30 | Radová (ČR) – Kálmánová (4-Maď.)
10:30 | L. Koutová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
12:00 | Kačenová (ČR)Pírková (ČR)
* bude se hrát i 2. kolo

 

J200 PUERTO ESCONDIDO (Mexiko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
17:00 | E. Dřevojanová (ČR) – Cabralová Zamoraová (Mex.)

 

J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Ehrenbergerová (2-ČR) – Joršová (7-Ukr.) 6:1, 6:1

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Jaroš (ČR) – Upenieks (1-Lot.) 6:4, 6:1

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Jaroš (ČR) – Trave (7-Est.) 6:0, 6:0

 

J60 HILVERSUM (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Dieac (Rum.) – Janoušek (13-ČR) 6:4, 6:3

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Janoušek (13-ČR) – Catani (It.) 6:0, 6:3

 

J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
19:00 | Kofroňová (ČR) – Caová (Kan.)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:00 | Havelková (1-ČR) – Waltersová (Brit.)
16:00 | Bidziliaová (ČR) – Dicková (Brit.)

 

J30 BRUSEL (Belgie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
15:00 | S. Jiráková (2-ČR) – Zlotniková (7-Brit.)

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | A. Štěpánek (4-ČR) – Okuno (Jap.)
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
S. Jiráková (2-ČR) – Cedillová (It.) 6:2, 6:1

 

J30 COMPIÉGNE (Francie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
16:30 | Ulichová (1-ČR) – Koková (Fr.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Ulichová (1-ČR) – Pierreová (Fr.) 6:3, 6:2


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

45
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Alexandris
22.06.2026 15:22
Gratulace Terce Valentové!! I když příšerný zápas ( je vidět, že nematurovala ze servisu)
Snad už to bude jen lepší
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Preview.lover
22.06.2026 15:17
Esa 2026
1. Rybakina 280
2. Nosková 213
3.-4.Sabalenka, Cirstea 177
5. Pegula 176
...
20.-21. Plíšková, Muchová 102
39. Krejčíková 69
49. Bartůňková 56
58. Bouzková 43
61. Valentová 41
72. Siniaková 34
79. Fruvirtová 29
99. Vondroušová 20
106. Bejlek 17
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Diabolique
22.06.2026 15:25
Jj, zrovna vcera jsem poslouchal na Intuitive tennis ze finale v Berline byl souboj dvou skoro nejlepe podavajicich hracek ... Lindy a Peguly.
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jih
22.06.2026 15:42
Věčně druhá..? .
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 15:46
Celkové počty es jsou k prdu. Mnohem víc vypodávající statistikou by bylo číslo eso/hru.
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StestiJeKrasnaVec11
22.06.2026 15:10
To jak Tereza řve po každé nevynucené chybě soupeřky... 17leté holky... to je fakt hnus
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jih
22.06.2026 15:42
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Diabolique
22.06.2026 15:07
Tereza break! NA konci tretiho setu! Tak to snad zvladne, ale je to teda porod!
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tommr
22.06.2026 15:24
Tereza utrpěla výhru ...
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tommr
22.06.2026 14:22
Tereza Valentová se neskutečně trápí proti domácí divoké kartě z páté stovky žebříčku. Čtvrtá prohra v řadě se blíží ...
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tenisman1233
22.06.2026 14:27
Nedopodávat zápas by neměla,zvláště pak nedokázala set dostat ani do TB.
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tommr
22.06.2026 14:46
napoprvé nezvládla dopodávat ani první set. Její servis je tragickej a dvojchyba v důležitých momentech je u ní skoro pravidlem ...
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Alexandris
22.06.2026 15:24
Bohužel, ale snad to je jen přechodný stav
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subaru
22.06.2026 14:47
Postavu má dobrou, tak proč ty servisy nepere jak Nikola. Že by méně tréninku?
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 14:58
Vzhledem k tomu, že má ramena jak stěhovák, je její trapné podání dost nepochopitelné.
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tenisman1233
22.06.2026 15:00
Terka je o 8 cm nižší,to své udělá.
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honza.khp
22.06.2026 13:08
deblová měkkota vůbec neměla nárok na podání a return elitních singlistek ... gratulace Lindě k double
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tommr
22.06.2026 13:18
jj finále bylo jasně v režii Alexandrova/Nosková. Potvrdilo se že bylo těžší se do finále dostat než finále vyhrát ...
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tommr
22.06.2026 12:29
Alexandrova/Nosková dobře rozehrály i finále. První set vyhrály hladce 6:2 ...
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subaru
22.06.2026 13:09
Uhrávat svůj servis a servis Sary.
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subaru
22.06.2026 12:26
Eikeri a spol předevčírem nechtěly dohrát, tak počkaly dva dny na 7 gamů a jedou domů.
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tommr
22.06.2026 12:30
dobře jim tak ...
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tenisman1233
22.06.2026 12:31
A jedou přímo do Bad Hamburku
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tommr
22.06.2026 11:45
Alexandrova/Nosková dneska zvládly dohrávku semifinále v TB a zahrajou si tak v Berlíně finále debla ... smile
V dohrávce odvrátily celkem 5 setbolů a proměnily hned první mečbol ...
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jih
22.06.2026 11:53
Wow!
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Preview.lover
22.06.2026 12:03
ale výkon se mi nezdál úplně optimální
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tommr
22.06.2026 12:06
jj Linda působila jako kdyby měla kocovinu po bouřlivých oslavách titulu ...
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misa
22.06.2026 10:00
Bude článek o aktuálních žebříčcích? Třeba Linda Nosková je poprvé v top 10... Rád bych taky napsal nějaký dlouhý komentář k dalšímu zlepšení Marie, na které jsem čekal víc než 3 roky :)
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Vlk-v-trave
22.06.2026 10:16
:-)))
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 09:57
Odstoupí Nosík z Bad Homburgu nebo ne ?
Podle mě by měla.
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Kuba4Win
22.06.2026 10:40
Tím pádem ale přijde o top 10 hned další týden
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tommr
22.06.2026 11:06
jj Linda v Bad Homburgu obhajuje loňské semifinále (195 bodů) takže pokud by z turnaje odstoupila vypadne zase z top-10 ...
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 11:25
Nepodstatné. A pro ni určitě
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Mony
22.06.2026 13:09
Dá si raději Good Hamburger
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tenisman1233
22.06.2026 07:29
Lindě stačí dnes zvládnout dohrávku debla s Eikeri/Gleason,jelikož Errani má v Eastbourne hrát debla s Paolini,tak by získala double.
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GaelM
22.06.2026 09:15
Debla v Eastbourne může začít klidně až ve středu, to stíhá v klidu. Pokud dneska bude rozumné počasí, tak si myslím že se finále v Berlíně normálně odehraje.
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tenisman1233
22.06.2026 09:20
Ale plán turnaje v Eastbourne ukazuje že dnes v 17.00 má odehrát Errani zápas.
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honza.khp
22.06.2026 09:26
to klidně měněj 2 hodiny před tímhle termínem ....
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tenisman1233
22.06.2026 09:47
Ale přijde mi divné kdyby věděli pořadatelé že Errani hrát nebude,proč by to dávali na dnešek ,když to mohou dát na středu.
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GaelM
22.06.2026 09:58
V době, kdy ten plán vznikal, třeba ještě nevěděli že se Berlín nestihne dohrát ve svém týdnu. Zas tak často se to neděje že by turnaje "přetekly" a organizátoři mají nejspíš dost jiných starostí, než sledovat, co se děje na ostatních turnajích...
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lvicek
22.06.2026 09:59
Proc by poustela finale, aby mohla jinde hrat prvni kolo? To nedava smysl.
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tenisman1233
22.06.2026 10:42
Mě taky ne,ale proč by ji pořadatelé v Anglii vypisovali zápas,když tam nemůže hrát.
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tommr
22.06.2026 11:09
v těch programech jsou často velký nesrovnalosti. Logika ale říká že Errani by spíš vynechala první kolo turnaje v Eastbourne (250) než finále v Berlíně (500) ...
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tenisman1233
22.06.2026 12:06
Je v tom prostě bordel.
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Diabolique
22.06.2026 01:42
Dnes to je v pohode, ale zitra!
Sara Bejlek proti Otravne Duchodkyni!
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