Češi v akci, čtvrtek 25. 6. Muchovou ustála mnohem větší hrozbu, Valentová a Kopřiva končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Muchová (4-ČR) – Tausonová (Dán.) 1:6, 6:2, 6:4
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Mariaová (Něm.) – T. Valentová (ČR) 6:3, 7:5
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Keninová/Ostapenková (3-USA/Lot.) / bez boje
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Quinn (USA) – Kopřiva (ČR) 5:7, 7:5, 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – Galloway/Kirkov (USA) 6:2, 6:4
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Balshaw (Fr.) – Krumich (6-ČR) 6:3, 3:6, 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Ajdukovič/Kalender (Chorv.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Palicová (8-ČR) – Steurová (Něm.) 6:0, 6:2
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Johanssonová/Podliňská (Švéd./Pol.) 6:2, 6:0
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Laboutková (ČR) – Céová (4-Braz.) 6:4, 6:3
• Dvouhra - osmifinále •
Basilettiová (3-It.) – Kučmová (ČR) 3:6, 6:3, 6:4
Laboutková (ČR) – Rocchettiová (It.) 6:3, 0:6, 6:4
Zelníčková (SR) – Ševčíková (ČR) 6:2, 6:3
• Čtyřhra - semifinále •
Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) / odloženo
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kumstát/Vrba (4-ČR) – Čepelev/Prihodko (-/Mak.) / bez boje
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Zajcevová (5-) – Hejtmánková (ČR) 6:2, 6:2
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Monevová/Radenkovicová (Bulh./Švéd.) 6:1, 7:5
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Munzarová (ČR) – Dell'Ederaová (It.) 6:1, 5:7, 6:1
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Avataneová/Lopezová (4-It./Austr.) – Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) 7:5, 6:4
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Peták (ČR) – Füle (4-Maď.) 7:6 (7:0), 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Parizzia/Ratti (2-Švýc./Arg.) – Baum/Peták (ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 11:9
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Homola/Hrazdil (ČR) – Karpiňski/Žuk (Pol.) 6:3, 1:6, 13:11
Guttau/Larwig (Něm.) – Kučera/Wygona (4-ČR/Pol.) 6:3, 7:5
ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Donald (1-ČR) – Plunger (It.) 6:3, 6:4
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Hermann/Tepmahc (Fr.) – Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) 6:1, 7:5
ITF M15 KAMEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Filip (8-ČR) – Al Azmeh (Něm.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
O. Horák/Pecák (ČR) – Erlewein/Sonesson Lidholt (Něm./Švéd.) 2:6, 7:5, 13:11
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Reddy (1-USA) – Psota (ČR) 6:1, 6:2
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Jakuchinová (-) – Levinská (ČR) 6:3, 6:3
Sekerková (1-ČR) – Vignoliniová (It.) 6:3, 3:6, 6:4
Bevizová (Maď.) – Vrajíková (ČR) 6:0, 6:1
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Ciaschetti/Marigliano (It.) – Bekéni/Dujka (2-SR/ČR) 6:3, 1:6, 10:6
Krejčí/Psota (ČR) – Müller/Ščerbakov (4-Něm./-) 7:6 (7:4), 6:2
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Kálmánová/Mihálkaová (Maď.) – Bevizová/Ďulíková (1-Maď./ČR) 7:6 (8:6), 6:4
Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) – Barháčová/Farkašová (3-SR) 6:4, 6:7 (5:7), 14:12
N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Bonelliová/Mantaová (2-Švýc.) / bez boje
Išijová/Wakanaová (Jap.) – Mijazawaová/Mottlová (Jap./ČR) 6:4, 6:4
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Krejčí/Psota (ČR) – Sakurai/Skvorcov (Jap./-) 6:3, 6:1
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Ladman (ČR) – Nagel-Heyer (Něm.) 6:2, 6:2
Olteán (Šp.) – Komínek (16-ČR) 6:2, 6:4
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Castracaniová (8-It.) – Ehrenbergerová (ČR) 3:6, 6:1, 6:3
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Rytelewski (4-Pol.) – Jaroš (ČR) 6:4, 7:6 (7:5)
J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
20:30 | Chaturvediová/Kofroňová (Kan./ČR) – Bayentinová/Murrayová (Kan.)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Havelková (1-ČR) – Kusanová (4-Švýc.) 7:5, 0:6, 6:4
• Čtyřhra dívky - semifinále •
McElneaová/Pollardová (Brit.) – Havelková/Normandinová (1-ČR/Kan.) 7:5, 7:5
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Škoda, docela jsem věřil, že by to mohla Tereza dotáhnout do rozhodující sady, nebo alespoň do TB.
To se zase hodně dlouho na repre fotbal nepodívam, tato skvadra mě ho dokonale znechutila.
ctvrtfinale - vetsi hrozba
semifinale - nejvetsi hrozba
finale - ???