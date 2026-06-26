Češi v akci, pátek 26. 6. Muchová zvládla semifinále. Do finále prošly i Malečková se Škochovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 25. 6. | středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Muchová (4-ČR) – Ruseová (Rum.) 6:4, 6:4
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.) 7:6 (7:2), 6:4
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Arribagé/Olivetti (4-Fr.) – Pavlásek/Rikl (ČR) 7:6 (7:2), 6:4
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Prašanth/Ramanathan (Indie) 6:1, 6:4
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Ewaldová (Pol.) – Palicová (8-ČR) 0:6, 7:6 (7:5), 6:4
• Čtyřhra - semifinále •
Kulambajevová/Tóthová (Kaz./Maď.) – Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) 6:4, 6:3
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
D. Chiesaová (It.) – Laboutková (ČR) 6:2, 6:1
• Čtyřhra - finále •
Kučmová/Laboutková (1-ČR) – S. Sakellaridiová/Zelníčková (2-Řec./SR) 6:0, 6:3
• Čtyřhra - semifinále •
Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) 6:1, 6:2
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Kumstát/Vrba (4-ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (1-Srb.) 6:4, 3:6, 10:7
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Gobbiová Monllauová/Kozaková (4-Arg./Brit.) 6:3, 6:3
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Munzarová (ČR) – Marianiová (It.) 6:3, 6:2
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Peták (ČR) – N. Mikovič (Slovin.) 6:3, 4:6, 6:3
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Homola/Hrazdil (ČR) – Hoeyeraal/Rivera (3-Nor.) 6:4, 7:5
ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Tabacco (It.) – Donald (1-ČR) 6:4, 6:0
ITF M15 KAMEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Sanchez Martinez (Něm.) – Filip (8-ČR) 6:4 / skreč
• Čtyřhra - semifinále •
O. Horák/Pecák (ČR) – Al Azmeh/Naw (Něm./Sýrie) 7:6 (7:5), 6:3
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Sekerková (1-ČR) – Depešová (SR) 6:1, 6:4
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Ciaschetti/Marigliano (It.) – Krejčí/Psota (ČR) 4:6, 7:6 (7:5), 10:8
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Išijová/Wakanaová (Jap.) – N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) 6:0, 6:1
Kálmánová/Mihálkaová (Maď.) – Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) 6:7 (2:7), 6:3, 10:2
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Pérez (1-Chile) – Ladman (ČR) 6:4, 6:1
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
Kondová (6-Švýc.) – Havelková (1-ČR) 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Švíglerová (15-ČR) – Prisadnikovová (Brit.) 6:2, 4:6, 10:3
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.instagram.com/reel/DZ7y-DltvHf/?l=1
mamina na trave ve finale... :-))) ted jeste jestli bude finale s Muskou nebo Elenou...
Marcinko videla ze je v objeti Kenin a Anisimove... a taky rychle zabalila a vyjela... :-))) aby setrila sily...
Uvidime jak si Tana poradi ve finale s Keys, ale pravdou je, ze pro ni ta kratka epizodka na trave je pro ni velmi klicova... na trave ma opravdu stale velkou sanci... jednak PM, tak body...
Určitě ale přijde hodně lidí, aby si po vysvědčení obalilo nervy
Zajimave vitezky kvalifikace:
Maria Timofeeva vyradila domaci Watson... zivelna, dokaze stridat slajs, lift... muze klidne prekvapit.
Robin Montgomery potvrdila svou formu a tak muze byt hodne nebezpecnou souperkou nejen do 1.kola
Tyra Caterina Grant mlady talent, italska gazela, vitezka juniorky... jiste muze nejen v 1.kole zahrozit.
Polina Kudermetova - nakonec kvalifikaci zvladla... a jiste v 1. kole neprijemna souperka.
Kvalifikaci zvladla i vitezka Majoru, casto ve zdravotnich problemech - Bianca Andreescu, darilo se ji dobre... ma skvely drajv... dost utocne.. jak ji to dlouho vydrzi tezko rict, ale do 1.kola rozhodne nektere nepotesi :-) z tech sestrihu travarsky
Zajimavi vitezove kvalifikace:
Tristan Boyer - zahral velmi slusne.
Mlady norsky talent Nico Budkov Kjaer si velmi dobre s travou poradil... a zaslouzene si zahraje MD... muze byt neprijemny...
Je treba take pripomne sikovneho Hugo Gastona
WC skvele vyuzili domaci Max Basing, Oliver Tarvet a zahraji si MD
Anglani take slavi skvely vykon domaciho Billyho Harrise
Take american McDonald chybet v MD nebude, naopak Dany Evans ukoncil karieru uz v kvalifikaci.
Nejvetsim a prvnim velkym prekvapenim Wimbledonu je jiste postup do MD kolumbijce Nicolase Mejia, ktery jeste nikdy v MD Majoru nehral, a tak se ve svych 26. letech dockal :-) a premierove na trave... jak jinak Kolumbijec preci nebude hrat premierove GS v MD nekde na betonu nebo antuce... :-)
V muzske kvalifikaci nepostoupil do MD ani jeden z 8 hracu Argentiny, dokonce se nedostal ani jeden do finale kvaldy... a pouze jeden do 2. kola - Messiho horecka :-)
Take australene, kde se na tradicnim povrchu hralo nejdele... prozili tezky kvalifikacni direkt, z 6 hracu postoupil jeden - a to jeste asi nikdo necekal ze to bude Sweeny.
Jasnym vitezem jsou ovsem Italove... 11 kvalifikantu, ale ani jeden se nakonec do MD nedostal... dokonce ani jeden do finale kvalifikace... tady to bude spis Gaudenziho horecka:-))
Take Britove prozivaji zklamani v zenske casti kvalifikace, kdy se ani jedna hracka ze 7 do MD neprobojovala, stejnou stats zaznamenala jina tenisva velmoc z CR, kde se take ani jedna ze 7 do MD neprobojovala.
Take australanky nedostaly nakonec do MD zadnou ze svyh 5 hracek, nepomohla ani Lulu Sun. Stejne tak spanelske hracky...
U mužů podobné nebezpečí nehrozí ...
mel jsem spatne poznamenano... Virtanen je spravne... inu vedro... vedro dokaze zajimave veci:-)