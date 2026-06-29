Muchová zlomila černou sérii! Ve Wimbledonu potvrdila skvělou formu a slaví bleskový postup

DNES, 20:45
Aktuality 15
WIMBLEDON - Karolína Muchová (29) v prvním kole Wimbledonu zvládla roli favoritky, potvrdila skvělou formu na trávě a zlomila černou sérii. Česká jednička, která v All-England Clubu čtyřikrát v řadě skončila hned na úvodní soupeřce, přehrála rychle 6:3, 6:2 Rusku Anastasji Zacharovovou (24).
Profily hráčů
Muchová Karolina
Zakharova Anastasia
Karolína Muchová po pěti letech zvládla úvodní kolo Wimbledonu (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Muchová – Zacharovová 6:3, 6:2

Muchová v prvním kole Wimbledonu dala zapomenout na zdejší nezdary z minulých let a potvrdila roli favoritky. Proti Zacharovové si v prvním setu velmi snadno hlídala své podání, když na něm ztratila jen dva míčky. K zisku sady jí stačil jediný brejk v osmém gamu.

Ve druhém dějství pokračovala ve skvělé jízdě a žádné větší komplikace proti ruské outsiderce nepřipustila. Set začala čistou hrou na returnu a stejný počin předvedla i za stavu 4:2. Zápas následně dopodávala a rychle postoupila do druhého kola.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová přijela na Wimbledon ve skvělé formě, když minulý týden triumfovala na travnaté pětistovce v německém Bad Homburgu. Rychlý přesun do All England Clubu zvládla a přestože měla málo času zvyknout si na místní podmínky, úvodní duel odehrála skvěle.

Českou jedničku nezastavil ani fakt, že se jí v posledních letech na londýnském grandslamu vůbec nedařilo. Po dvou postupech do čtvrtfinále v roce 2019 a o dva roky později zde čtyřikrát v řadě nepřekročila první kolo. Černou sérii tak letos přerušila.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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Otmar
29.06.2026 21:39
Muška dobře! První čtyři gamy to dost lítalo po všech čertech, ale rychle se srovnala a bylo to OK. Nešel jí bekendový slajz, hodně do saka, ale jinak "no problem"! Barbora první set excelentní, ve druhém to trochu dřelo, poradila si. Kateřina podle mně nejlepší špíl v poslední době, bez svých občasných ptákovin, soustředěná, moc dobře. Darja se velice slušně "poprala", víc se čekat nedalo. Nad Nikolou podržel tenisový Bůh deštník a dobře udělal, postup si zasloužila. Dobře, holky!
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kecam
29.06.2026 22:01
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zfloyd
29.06.2026 21:26
tak i královna Kačenka porazila nebezpečnou soupeřku a jde dál
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zfloyd
29.06.2026 21:26
tak i královna Kačenka porazila nebezpečnou soupeřku a jde dál
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HAJ
29.06.2026 21:25
Tak Kačena postup. Dnes hrála bez Svých výkyvů celkem spolehlivě. Je ale dobře oblepená. Když bude postupovat, tak aby jim stačily obvazy a náplast
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Sinuhet1
29.06.2026 21:10
Bartunkova, Krejcikova a Muchova v jedny sekci, -- fakt smula
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Sinuhet1
29.06.2026 21:12
jinak holkam gratulace k dnesnim vitezstvim
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Vlk-v-trave
29.06.2026 21:12
A nebo stesti... potrebujeme silny blok na smrade... aby jednu z nich dostat do finale :-)
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Sinuhet1
29.06.2026 21:18
jsem na to zvedavy, jestli ji nektera dokaze porazit
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tenisman1233
29.06.2026 21:07
Kája -Zakharova
Zakharova se sice snažila ale bylo jí to k ničemu.Dalo by se říct,že na kurtu dnes hrála jen 1 hráčka.
Stats:
Počet es Káji:10,0 DF
Muška-Průměrná rychlost 2.podání :150 km/h,pro srovnání pr.rychlost 1.podání Zakharovy 149 km/h.
Winnery :Much-22 Zakh-3
Jinak Kája ztratila 5 míčů na svém podání a celkově ztratila jen 28 míčů z celkových 85 bodů
.....
Suverénní vstup lázeňské paní do do turnaje,v dalším kole čeká nepříjemná
Číňanka Zhang.
Kájo,v tom dresu ti to fakt sluší
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:53
Karolina Muchova x Zacharka
Krasny to bylo... ty nemecke lazne opravdu pomohly... Karolinu dneska bylo radost sledovat... let Musko!! :-)
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elsky
29.06.2026 20:59
Letecký den měla dneska Zacharová, nedala tři míče za sebou..
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 20:51
ani jsem to nestihl zapnout
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PTP
29.06.2026 20:49
Na fotce vidím to nejhezčí z Gabriely Sabatini a Steffi Graf smile
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 20:50
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