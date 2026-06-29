Muchová zlomila černou sérii! Ve Wimbledonu potvrdila skvělou formu a slaví bleskový postup
Muchová – Zacharovová 6:3, 6:2
Muchová v prvním kole Wimbledonu dala zapomenout na zdejší nezdary z minulých let a potvrdila roli favoritky. Proti Zacharovové si v prvním setu velmi snadno hlídala své podání, když na něm ztratila jen dva míčky. K zisku sady jí stačil jediný brejk v osmém gamu.
Ve druhém dějství pokračovala ve skvělé jízdě a žádné větší komplikace proti ruské outsiderce nepřipustila. Set začala čistou hrou na returnu a stejný počin předvedla i za stavu 4:2. Zápas následně dopodávala a rychle postoupila do druhého kola.
Muchová přijela na Wimbledon ve skvělé formě, když minulý týden triumfovala na travnaté pětistovce v německém Bad Homburgu. Rychlý přesun do All England Clubu zvládla a přestože měla málo času zvyknout si na místní podmínky, úvodní duel odehrála skvěle.
Českou jedničku nezastavil ani fakt, že se jí v posledních letech na londýnském grandslamu vůbec nedařilo. Po dvou postupech do čtvrtfinále v roce 2019 a o dva roky později zde čtyřikrát v řadě nepřekročila první kolo. Černou sérii tak letos přerušila.
Komentáře
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Zakharova se sice snažila ale bylo jí to k ničemu.Dalo by se říct,že na kurtu dnes hrála jen 1 hráčka.
Stats:
Počet es Káji:10,0 DF
Muška-Průměrná rychlost 2.podání :150 km/h,pro srovnání pr.rychlost 1.podání Zakharovy 149 km/h.
Winnery :Much-22 Zakh-3
Jinak Kája ztratila 5 míčů na svém podání a celkově ztratila jen 28 míčů z celkových 85 bodů
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Suverénní vstup lázeňské paní do do turnaje,v dalším kole čeká nepříjemná
Číňanka Zhang.
Kájo,v tom dresu ti to fakt sluší
Krasny to bylo... ty nemecke lazne opravdu pomohly... Karolinu dneska bylo radost sledovat... let Musko!! :-)