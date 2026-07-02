Marný boj. Plíšková na obhájkyni titulu nestačila, s Wimbledonem se loučí

DNES, 14:30
Aktuality 101
WIMBLEDON - Karolína Plíšková si třetí kolo Wimbledonu nezahraje. Česká tenistka prohrála i čtvrtý vzájemný duel s obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou, když padla ve dvou setech 1:6, 3:6. Polská hvězda si o osmifinále zahraje s Filipínkou Alexandrou Ealaovou.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Swiatek Iga
Karolína Plíšková v souboji s Igou Šwiatekovou (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Plíšková - Šwiateková 1:6, 3:6

Šwiateková vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje s Plíškovou naprosto suverénně. Svůj úvodní game na podání získala čistou hrou a v jízdě pokračovala i na returnu. Plíšková nezachytila výborný nástup polské hvězdy, na svém úvodním servisu získala jediný bod a rychle prohrávala 0:3.

Obhájkyně titulu i nadále pokračovala ve velmi sebevědomém výkonu. Českou tenistku jednoznačně přehrávala v agresivitě i přesnosti úderů a po další čisté hře vedla po pouhých osmi minutách hry bezpečně 4:0. Bývalá světová jednička marně hledala v prvních minutách na Šwiatekovou jakoukoli odpověď. Ve čtvrté hře znovu přišla chybující česká hvězda o podání, navíc čistou hrou, a po 12 minutách uhrála na svou soupeřku ve čtyřech gamech jedinou výměnu.

Plíšková se trošku paradoxně zapsala na výsledkovou tabuli při podání Polky, která se několika nevynucenými chybami dostala do stavu 0:40. První dva brejkboly ještě odvrátila, na třetí hrozbu ale zareagovala dvojchybou a ztratila svou úvodní hru. To bylo ale ze strany Plíškové vše. V následujícím gamu vedla při svém podání 30:0, ani to jí ale nestačilo na první vyhranou hru na servisu. Šestinásobná grandslamová šampionka následně set dopodávala, získala ho hladce 6:1 a po 25 minutách šla do vedení 1:0.

Plíšková se hned v úvodu druhého setu musela vypořádat s další brejkbolovou hrozbou, tentokrát si ale dokázala poradit a poprvé v zápase vyhrála své podání. Česká tenistka se postupem času přeci jen srovnala s poměrně silným větrem, který na centrálním dvorci panoval. V následující hře dokázala uspět i na returnu a šla do vedení 2:0.

Plíšková sice vzápětí brejk nepotvrdila, obraz hry se ale změnil. Šwiateková ve druhém dějství postrádala jistotu z prvního setu, v delších výměnách chybovala a na kurtu se odehrával mnohem vyrovnanější souboj. Češka se ale nadále nemohla spolehnout na svou obvyklou zbraň. Servis se Plíškové nedařil, čehož Šwiateková beze zbytku využívala.

V páté hře podruhé za sebou uspěla na returnu, brejk potvrdila a šla do vedení 4:2. Rodačka z Varšavy už žádné další komplikace nedovolila. Utkání dovedla k naprosto zasloužené výhře 6:1, 6:3 a zajistila si postup do třetího kola.

"Dnes jsem předvedla mnohem jistější výkon než v prvním kole. Ne vše bylo dokonalé, foukal hodně vítr, ale dokázala jsem se s tím vyrovnat a jsem spokojená, jak jsem to zvládla," říkala na pozápasovém rozhovoru Šwiateková.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

102
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Diabolique
02.07.2026 16:45
Maruska jede!
Potapova se nechyta.
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misa
02.07.2026 16:38
Mám taky svoje plány, takže doufám ve výhru Igy i v dalším kole :)
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Vlk-v-trave
02.07.2026 16:42
:-D
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Vlk-v-trave
02.07.2026 16:42
Tipuji zebricek :-)))
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misa
02.07.2026 16:44
Přesně tak. Udržet Marušku co nejvýše po co nejdelší dobu smile
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Diabolique
02.07.2026 16:45
Sleduj Marusku!
Kurt 10.
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Salamander134-
02.07.2026 16:34
A MUZE MI NEKDO VYSVETLIT PROC NEZATAHLI STRECHU? BEZ TOHO SILENYHO VYCHRU BY TO VYPADALO STOPROCENTNE JINAK..
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Salamander134-
02.07.2026 16:32
Tohle byla moje predikce co jsem psal na tipaci pred zacatkem zapasu.

Kaja bez sance. Polka dneska bude mit den bez chyb a vse ji tam bude padat. Karolina hodne pujde pres druhy podani a prida velky pocet dvojchyb. Tady 0:2 do 70 minut hotovo.

Trefil jsem dokonce presny cas zapasu
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PTP
02.07.2026 16:33
To byla úplná Válka s mloky.
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tenisman1233
02.07.2026 16:38
To ses s tím netrefováním 1.servisu moc netrefil-dnes 71%
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tenisman1233
02.07.2026 16:10
Karolína dnes moc šancí neměla a také jí to moc nesedlo.
Servis jí nefungoval tak jak měl a Iga toho využila na 100 %.
Celkově hra Swiatek Karolíně nesvědčí,tu už asi nikdy neporazí.
Dnes tam bylo dost chyb z obou stran-23 UE Plíšková ,18 UE Iga.
....
Jinak mi přišlo,že byla Iga od začátku hodně nahecovaná a chtěla Karolínu zničit tak jak v tom Římě.
4 gamy jsou ale slušné,ve 2.setu hra celkem vyrovnaná.
......
Doufám,že ji Alex Eala vystřílí z kurtu.
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Liverpool22
02.07.2026 16:18
Eala postoupila, tak doufám, že Igu vykostí smile
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frenkie57
02.07.2026 16:22
No někdo ji vykostit musí, přeci jí nenecháme postoupit do závěrečných kol. Ještě by to mohla nějakou óbrhaluzí obhájit. A to nesmíme dopustit.
Vlků, co říká tvůj strategický plán?
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Vlk-v-trave
02.07.2026 16:41
Zalozni plan po Taylor byla levoruka Eala... (priznam se, ze Taylor jsem hodne veril, kvuli tomu momentu prekvapeni - vice nez Karoline) ale jestli Alexandra vyjde, tak to bude hodne, hodne po tyci...
Pak mam jeste jen par zachrannych brzd tzv. A. & A. :-D Ale to je jeste daleko...
Uvidime, je to Wimbledon a trava... muze se stat jeste hodne veci...
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bardunek666
02.07.2026 16:02
Ani nevím, proč jsem měl velká očekávání, nejspíš pro mé antipatie k Polce. Dnes nešel servis, takže se Karolína nemohla opřít o svou nejsilnější zbraň.
Ale co, docela dobré výsledky na trávě, tak odpočinout a šup na oblíbené americké betony. Škoda jen, že se nám Karolína nepředstaví v Praze.
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pantera1
02.07.2026 16:01
BoneyF s Matějem na centru, tak to jste mě hodně potěšili
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PTP
02.07.2026 16:03
Jen pro tvé oči smile
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PTP
02.07.2026 16:38
Berrettini chvíli tělem napodobuje Sinnera, chvíli ústy Báru Krejčíkovou, je to zábava.
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Diabolique
02.07.2026 16:42
Chces rict ze si taky vilne olizuje rty, aby tak nalakal vhodne jedince k pareni?
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ccarloss
02.07.2026 15:59
Tohle od Káji nebylo vůbec dobrý. Na začátku druhý sady to vypadalo, že by se mohla chytnout, ale zas se postupně dostala do defenzívy. Možná to bylo větrem, ale měla velmi špatnej pohyb, byla u míčů pozdě, často musela hrát slajzem z defenzivy a to už Iga zabila. Nešlo jí podání. No letos začala dobře, ale asi bych to viděl tak, že tohle bude její poslední sezóna. Možná se rozloučí na AO.
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PTP
02.07.2026 15:58
Dalekáť cesta má! Marné volání!
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Otmar
02.07.2026 15:58
Ve veřejném prostoru v Česku se začínají uplatňovat zvyklosti. Karo velmi rychle pochopila a své zvyklosti v zápasech s Igou nesmlouvavě uplatnila...ani ťuk! To bylo opravdu bez šance, škoda!
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Ondra979
02.07.2026 15:52
tak tohle bylo nehratelne
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Salamander134-
02.07.2026 16:00
Hratelne to bylo. Kdyby tam iga nedala to prase a sla by do vedeni 3:0 bylo by to o necem jinem
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Ondra979
02.07.2026 16:12
no to je kdyby, i tak to mohla Iga otocit..ale je to skoda, treba by se jeste hralo
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Salamander134-
02.07.2026 15:51
Set a tedy i cely zapas, rozhodlo to prasatko za stavu 2:0 30:30. Karolina uz se herne zvedala a to ji uplne zastavilo.
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GaelM
02.07.2026 15:55
Tak to je dost špatná vizitka zkušené bývalé světové jedničky, když ji rozhodí jedno prasátko
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Salamander134-
02.07.2026 15:59
Nedelej chytryho. Iga je v tomhle povestna a dava ty prasata vzdy v dulezite okamziky. Uplne stejne se prastkem zlomil zapas s Townsend. A deje se to casto ji. Kdo sleduje tak vi. A jde o to, kdyz das prase v dulezity moment tak tim spuperce proste vezmes momentum. Videli ksme to tisickrat. Nepis tady o vizitce!
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GaelM
02.07.2026 16:01
Ups, přečtením tohohle příspěvku jsem vyčerpal doporučenou denní dávku soli
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Liverpool22
02.07.2026 15:55
Jo, jo chtělo to dát na 3:0 a pak byla šance na drama.
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lars
02.07.2026 15:59
jeste lip by bylo na 4:0
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GaelM
02.07.2026 15:51
Nečekal jsem zázraky, ale tohle bylo fakt špatné Iga je prostě osudová soupeřka, v tom negativním slova smyslu. Zase může mít dobrý pocit, že vždycky dokázala potrápit Serenu...
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Liverpool22
02.07.2026 15:54
Bohužel Kája na Igu neumí V dalším kole už se Iguška zapotí více - pokud teda Eala postoupí.
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George_Renel
02.07.2026 15:51
Troufnu si říci, že Terka Valentová by uhrála více.
Karolína je tuhá, zaťatá, není schopná švihnout.
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Krisboy
02.07.2026 15:48
16 36?
Co se stalo???
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Diabolique
02.07.2026 15:50
Spechala se divat na SinTown.
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GaelM
02.07.2026 15:51
smile
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Krisboy
02.07.2026 16:22
To je jediné možné vysvětlení.
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lars
02.07.2026 15:52
Karol neodvratila MB
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Diabolique
02.07.2026 15:48
Vzdycky mne uklidni zdejsi titulek, ze se nase hracka vraci do hry!

ŽIVĚ: Plíšková v prvním setu proti Šwiatekové vyhořela, ve druhém se Češka vrací do hry
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 15:45
come, dělej něco!
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zfloyd
02.07.2026 15:38
to nemůže ta Navrátilová to komentovat občas Česky , neubylo by jí
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Diabolique
02.07.2026 15:39
Neco tam pred chvili septala. A co je septem to je certem!
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Blondie
02.07.2026 15:37
Nadalova škola se začala projevovat, Iga si právě vytáhla šortky ze zadínky :D
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 15:56
OT
byli jsme v Němčičkách a přes nádrže směrem na Mikulov. Hledali jsme dudky, ale nenašli. Možná během července zkusíme ještě jednu výpravu.
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Blondie
02.07.2026 16:03
Dudci bývali na Moravské Sahaře :D
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bardunek666
02.07.2026 15:35
Karolíně nejde podání a hned je poloviční
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Diabolique
02.07.2026 15:28
Tak ted uz je to v pohode. Prisel Oblomov a pise, ze je Pliskova jasne lepsi a prakticky nemuze prohrat.
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Diabolique
02.07.2026 16:07
Tak Oblomov se spletl ...
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ccarloss
02.07.2026 15:16
dobře.
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PTP
02.07.2026 15:16
Kája zdá se přeřadila na vyšší rychlostní stupeň
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Vlk-v-trave
02.07.2026 15:17
Zavelela ke kariernimu obratu ! :-)
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Vlk-v-trave
02.07.2026 15:16
Tak zeby konecne znovuvskriseni!!! :-)
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Liverpool22
02.07.2026 15:10
Krueger vypadá dost nadupaně - letos musela do kvaldy a už je ve 3. kole. Pokud jí funguje servis je hrozbou pro každou hráčku.
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 15:18
Freddyho neteř vždycky. jak si klimbneš, jsi v háji
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tenisman1233
02.07.2026 15:10
Ano!!!!!!!!!!!!
Kája si konečně udržela servis.
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Blondie
02.07.2026 15:08
Ta Iga je šílená...
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 15:19
bohužel je, už nějakou dobu...
Ani nevím, jestli to mám zapínat.
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annah
02.07.2026 15:05
Tak aspoň že to nebyl kanár... Snad nezazpívá v druhém setu.
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pantera1
02.07.2026 15:07
Ten pohyb Karolíny je hroznej lázeňský tenis oproti Iguš.
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Georgino
02.07.2026 15:51
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Blondie
02.07.2026 15:03
Karo má krásné šaty, ale imho teda zatraceně nepraktické, příliš lehké...
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Diabolique
02.07.2026 15:03
Rozhodne Karolina zvolila originalni strategii. Ne kazda hracka si na takovou troufne.
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ccarloss
02.07.2026 15:01
Káje vyloženě vaděj ty silný lifty z forehandu od Igy. nemůže se tam tím svým flatem do toho trefit.
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zfloyd
02.07.2026 14:52
no asi to s Igou nepůjde , chce to jedině nějaký zázrak shůry ,pak možná
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Liverpool22
02.07.2026 14:54
Prostě na Igu neumí - zápas na jednu branku. Bohužel smile
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ccarloss
02.07.2026 14:52
začíná mi být Káji líto. myslím, že má v hlavě pořád to finále z Říma. stačil by jeden game aby uhrála
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Liverpool22
02.07.2026 14:55
1:4 kanárek nebude smile smile
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ccarloss
02.07.2026 14:56
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Blondie
02.07.2026 14:52
Jééé, Kristýně to sluší :) a Hrdla přítomen
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annah
02.07.2026 15:07
Kdo je ten fešák vedle Hrdličky?
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PTP
02.07.2026 15:08
Holoubek
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Liverpool22
02.07.2026 15:12
smile Holoubek komentuje na Nově fotbal - někdy s Frantou Strakou
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PTP
02.07.2026 15:14
Se Štěstíčkem a Srdíčkem?
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Blondie
02.07.2026 15:09
Com!
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annah
02.07.2026 15:34
Sluší to Comovi..
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Blondie
02.07.2026 14:51
Upřímně jsem čekala, že bude mít Iga menší sebejistotu, část úvodního zápasu jsem viděla a nebylo to imho úplně dobré.
Asi zahnala stres z obhajoby a mlátí to jako obvykle, teď je zas robotická (ježiš, mě tak točí ten její divno servis).
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tenisman1233
02.07.2026 14:56
Ize tam že začátku spadlo skoro vše,teď se ten rozdíl začíná snižovat.
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jir6
02.07.2026 14:51
Zatím jsme v onom zápase před 5 lety...
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Diabolique
02.07.2026 14:51
Vypada to, ze chce Karolina na Igu nastrazit Csaplarovu past. Co nejrychleji prohravat 0:2 na sety a zacit hrat az pak. Nekteri teniste to umi na grandslamech pekne vyuzit.
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melounek777
02.07.2026 15:06
Prohrávat 0:2 na sety znamená v ženském tenisu, že je po zápase .
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Blondie
02.07.2026 15:16
https://i.pinimg.com/736x/2e/d4/3b/2ed43b7bc7bcba673f74c3198ebc7092.jpg
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frenkie57
02.07.2026 15:19
No, neříkej génie a proč myslíš, že to napsal? Ironie ti něco říká?
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melounek777
02.07.2026 15:34
Ano. Ale vzhledem k úrovni některých komentů to mnohdy nejde poznat, ty nevychovanče hloupý !
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frenkie57
02.07.2026 16:14
Hloupý nejsem a nevychovaný už vůbec ne. Ale, uznávám, že jsem byl zbytečně tvrdý . Také mi došlo, že jsi žena . Takže omluva a všechno dobrý, ju?
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PTP
02.07.2026 16:25
Žena s melounky?
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Ondra979
02.07.2026 14:49
tak to nezacalo dobre..
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Mony
02.07.2026 14:47
To nemusí být špatná taktika Igu uspat a pak udeřit.
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pantera1
02.07.2026 14:45
Karoli dnes musíš být na kurtu jako Chobotnička a Igušku rozhodit a napodobit Báru. Ale vypadá to, že to bude hodně těžký. Kolenovrtke je formě .
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frenkie57
02.07.2026 15:21
Karo je dneska taková Chobotnička asi jako já černý panter.
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pantera1
02.07.2026 15:23
Dnes to vypadá na Dech porážky, i když teď v druhým setu je to přece jen trochu lepší.
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frenkie57
02.07.2026 16:16
Možná, kdyby na nás Robotka dýchla, tak by nás to opravdu porazilo.
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paprikovygulas
02.07.2026 14:44
Predtým ako začne zapas, koľko % diskutujúcich dokáže prehodiť loptu cez sieť?
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PTP
02.07.2026 14:42
Bude to chtít znovuzrození AceQueen.
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Vlk-v-trave
02.07.2026 14:46
Nevypada to... zatim spis na 2 kanary...
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Vlk-v-trave
02.07.2026 15:03
tak 1. gem! Takova pekna vlastovka do druheho setu na znovuzrozeni :-)
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tenisman1233
02.07.2026 14:42
Tak to bude hodně těžké .Budeme rádi za 6 gramů.
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tenisman1233
02.07.2026 14:42
*gamů
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tenisman1233
02.07.2026 14:47
za 4 gamy
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melounek777
02.07.2026 15:08
Obávám se, že 4 gamy jsou dnes v říši snů .
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StestiJeKrasnaVec11
02.07.2026 14:40
tak Iga je takové dítě s ADHD... bůh ví, co se jí honí hlavou... prostě taková je no
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zfloyd
02.07.2026 14:33
ty tenisové tanečky při losování ty jsou boží , fascinují mě
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