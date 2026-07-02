Marný boj. Plíšková na obhájkyni titulu nestačila, s Wimbledonem se loučí
Plíšková - Šwiateková 1:6, 3:6
Šwiateková vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje s Plíškovou naprosto suverénně. Svůj úvodní game na podání získala čistou hrou a v jízdě pokračovala i na returnu. Plíšková nezachytila výborný nástup polské hvězdy, na svém úvodním servisu získala jediný bod a rychle prohrávala 0:3.
Obhájkyně titulu i nadále pokračovala ve velmi sebevědomém výkonu. Českou tenistku jednoznačně přehrávala v agresivitě i přesnosti úderů a po další čisté hře vedla po pouhých osmi minutách hry bezpečně 4:0. Bývalá světová jednička marně hledala v prvních minutách na Šwiatekovou jakoukoli odpověď. Ve čtvrté hře znovu přišla chybující česká hvězda o podání, navíc čistou hrou, a po 12 minutách uhrála na svou soupeřku ve čtyřech gamech jedinou výměnu.
Plíšková se trošku paradoxně zapsala na výsledkovou tabuli při podání Polky, která se několika nevynucenými chybami dostala do stavu 0:40. První dva brejkboly ještě odvrátila, na třetí hrozbu ale zareagovala dvojchybou a ztratila svou úvodní hru. To bylo ale ze strany Plíškové vše. V následujícím gamu vedla při svém podání 30:0, ani to jí ale nestačilo na první vyhranou hru na servisu. Šestinásobná grandslamová šampionka následně set dopodávala, získala ho hladce 6:1 a po 25 minutách šla do vedení 1:0.
Plíšková se hned v úvodu druhého setu musela vypořádat s další brejkbolovou hrozbou, tentokrát si ale dokázala poradit a poprvé v zápase vyhrála své podání. Česká tenistka se postupem času přeci jen srovnala s poměrně silným větrem, který na centrálním dvorci panoval. V následující hře dokázala uspět i na returnu a šla do vedení 2:0.
Plíšková sice vzápětí brejk nepotvrdila, obraz hry se ale změnil. Šwiateková ve druhém dějství postrádala jistotu z prvního setu, v delších výměnách chybovala a na kurtu se odehrával mnohem vyrovnanější souboj. Češka se ale nadále nemohla spolehnout na svou obvyklou zbraň. Servis se Plíškové nedařil, čehož Šwiateková beze zbytku využívala.
V páté hře podruhé za sebou uspěla na returnu, brejk potvrdila a šla do vedení 4:2. Rodačka z Varšavy už žádné další komplikace nedovolila. Utkání dovedla k naprosto zasloužené výhře 6:1, 6:3 a zajistila si postup do třetího kola.
"Dnes jsem předvedla mnohem jistější výkon než v prvním kole. Ne vše bylo dokonalé, foukal hodně vítr, ale dokázala jsem se s tím vyrovnat a jsem spokojená, jak jsem to zvládla," říkala na pozápasovém rozhovoru Šwiateková.
Komentáře
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Potapova se nechyta.
Kurt 10.
Kaja bez sance. Polka dneska bude mit den bez chyb a vse ji tam bude padat. Karolina hodne pujde pres druhy podani a prida velky pocet dvojchyb. Tady 0:2 do 70 minut hotovo.
Trefil jsem dokonce presny cas zapasu
Servis jí nefungoval tak jak měl a Iga toho využila na 100 %.
Celkově hra Swiatek Karolíně nesvědčí,tu už asi nikdy neporazí.
Dnes tam bylo dost chyb z obou stran-23 UE Plíšková ,18 UE Iga.
....
Jinak mi přišlo,že byla Iga od začátku hodně nahecovaná a chtěla Karolínu zničit tak jak v tom Římě.
4 gamy jsou ale slušné,ve 2.setu hra celkem vyrovnaná.
......
Doufám,že ji Alex Eala vystřílí z kurtu.
Vlků, co říká tvůj strategický plán?
Pak mam jeste jen par zachrannych brzd tzv. A. & A. :-D Ale to je jeste daleko...
Uvidime, je to Wimbledon a trava... muze se stat jeste hodne veci...
Ale co, docela dobré výsledky na trávě, tak odpočinout a šup na oblíbené americké betony. Škoda jen, že se nám Karolína nepředstaví v Praze.
Karolína je tuhá, zaťatá, není schopná švihnout.
Co se stalo???
ŽIVĚ: Plíšková v prvním setu proti Šwiatekové vyhořela, ve druhém se Češka vrací do hry
byli jsme v Němčičkách a přes nádrže směrem na Mikulov. Hledali jsme dudky, ale nenašli. Možná během července zkusíme ještě jednu výpravu.
Kája si konečně udržela servis.
Ani nevím, jestli to mám zapínat.
Asi zahnala stres z obhajoby a mlátí to jako obvykle, teď je zas robotická (ježiš, mě tak točí ten její divno servis).