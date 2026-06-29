Siniaková vyřadila olympijskou šampionku! Po suverénním výkonu je ve druhém kole Wimbledonu
Siniaková – Zheng 6:4, 6:4
Siniakové se vstup do prvního kola Wimbledonu povedl. Česká hráčka proti olympijské šampionce z Paříže Zheng odvrátila dva brejkboly hned v úvodním gamu na servisu a sama následně jednu šanci nevyužila. Úspěšná byla o chvíli později, když za stavu 2:2 využila třetí možnost na brejk. Tu následně po dalších dvou zlikvidovaných brejkbolech Číňanky potvrdila a odskočila do vedení 4:2. Náskok už si do konce sady pohlídala a byla krok od postupu do druhého kola.
Ve druhém dějství došlo na obrovskou přetahovanou. Česká hráčka slavila brejk hned v úvodní hře, na jeho potvrzení se ale pořádně nadřela. V maratonském druhém gamu smazala tři šance soupeřky a po využití šestého gamebolu nakonec zvýšila na 2:0.
Siniaková mohla jít ještě do většího vedení. V následující hře ale brejkbol nevyužila a za stavu 4:2 promarnila hned šest šancí. To ji ale nerozhodilo a snadno si držela svá podání. Zápas dotáhla do vítězného konce po dvou hodinách hry a postoupila do druhého kola.
Deblová královna Siniaková porazila Zheng už počtvrté z pěti vzájemných zápasů, potřetí v prvním kole Wimbledonu a navázala tak na rok starou výhru. I další skalp Číňanky si připsala na trávě, jediný vzájemný duel mimo nejrychlejší povrch před dvěma lety v Miami češka skrečovala.
Ve druhém kole Wimbledonu si zajistila české derby s Nikolou Bartůňkovou. Mladá Češka po obrovské bitvě zvládla svůj debut v All-England Clubu.
Komentáře
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Škoda že v příštím kole narazí na Nikolu. Dvě moje oblíbené hráčky proti sobě tak brzo na turnaji nevidím rád ...
Od začátku bylo patrné kdo je lepší,i když Zheng měla záblesky z toho jak byla v top10.
Katka dokázala vybojovat vyrovnané hry a díky tomu Zheng porazila
Dnes skvěle fungoval servis a Katka už může vyhlížet Bartůňkovou.
* Klicove momenty Bracket Busters
Maneiro vyndala Potapku - to jsme potrebovali:-)
Maria vyndala Putinku - nejen potrebovali, ale Tane i naplanovali :-)
Sonmez vyndala Li... tajny plan vysel, budu tu krasnou holku potrebovat... tzv. prvni gauff blok... pak dulezita zachranna brzda tzv. Mocenok
* Splnene vyhry pro dalsi BB
Ostapenko... tam byla nejvetsi prace... nastesti vyslo... :-) ale i ve druhem ji bude treba zase silne tlacit... dneska jsem se zapotil... s Penko asi nejvice... :-)) No ve druhem to bude zase sichta...
Osaka - klicovy postup... tady jsem trnul, ale vse v cajku, kazdopadne plan splnen :-)
Ceske holky splnily vsechny ukoly na jednicku!
Dokonce i Vidmanova pekne nacla Pegulu... a to je dobre...neb na ni mame nachystane slavne vlci spanelske skripce :-)) a bolet to bude...
Klicove zapasy pro Bracket Busters
planovane
* Montgomery - musi prejit prez Paolini... dulezite:-)
* TnT - s/v utok na obhajkyni... nejlepe odstrelit obhajkyni v prvnim... Katerina snad Taylor dobre pripravi.
* Siegemund - musi vyndat Mertens - to by melo vyjit...:-)
neplanovane, ktere by mohly byt klicove pro dobry smer v turnaji
* Gjorceska - narusit pohodu Amandy, minimalne dobre pripravit na Marcinko
* Lys - jak nejvice, co je mozne potrapit Snajder...
Cz hracky snad potvrdi dobrou formu horni casti pavouka
Sara x Sorana - trebas se nejak povede... hlavne aspon poradne utahat :-)
Cz Derby - Pliskova snad nezazmatkuje... Kaja je dulezita pro vyvoj turnaje :-)
Bouzkova - Maruska to snad zvladne.
Noskova - tady doufam, ze to zmakne jako Muchova a prenese formu do Wimbledonu... :-)
Ale zitra uvidime... prvni krok vysel, jak vyjde druhy... bude dobre :-)
WC - Dart, Xu, Dudeney, Klugman, Stojsavljevic
Jones
É-myčka radši ani nenastoupila
Táááák horní pulka vyčištěná a v tý spodní už zbývaj jen 2: WC Swan a Boulter
Muška suverénní, stejně jako Katka neztratila servis.
Nikola klasicky na 3 sety. Ještě, že se vyhla závěrečnému TB, tam bych měl o ni strah.
A Bára potrénovala odvracení brejkbolů, jen jednou jí to nevyšlo. Takhle hlasitě se po každém míči povzbuzovala, když to tu posledně vyhrála.
A ani ta Darja nebyla podle výsledku marná, ale neviděl jsem...
Dneska spokojenost, jen tak dál.
Mirre uz vstavaji vlasy na hlave ...