Siniaková vyřadila olympijskou šampionku! Po suverénním výkonu je ve druhém kole Wimbledonu

DNES, 21:24
Aktuality 22
WIMBLEDON - Kateřina Siniaková (30) předvedla v prvním kole Wimbledonu velmi dobrý výkon a vyřadila zlatou medailistku z olympijských her v Paříži. Česká hráčka si s oblíbenou Qinwen Zheng poradila bez ztráty podání 6:4, 6:4 a postoupila do druhého kola. V něm ji čeká české derby s Nikolou Bartůňkovou.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Zheng Qinwen
Kateřina Siniaková porazila v prvním kole Wimbledonu Qinwen Zheng (@ ČTK / AP / Maja Smiejkowska)

Siniaková – Zheng 6:4, 6:4

Siniakové se vstup do prvního kola Wimbledonu povedl. Česká hráčka proti olympijské šampionce z Paříže Zheng odvrátila dva brejkboly hned v úvodním gamu na servisu a sama následně jednu šanci nevyužila. Úspěšná byla o chvíli později, když za stavu 2:2 využila třetí možnost na brejk. Tu následně po dalších dvou zlikvidovaných brejkbolech Číňanky potvrdila a odskočila do vedení 4:2. Náskok už si do konce sady pohlídala a byla krok od postupu do druhého kola.

Ve druhém dějství došlo na obrovskou přetahovanou. Česká hráčka slavila brejk hned v úvodní hře, na jeho potvrzení se ale pořádně nadřela. V maratonském druhém gamu smazala tři šance soupeřky a po využití šestého gamebolu nakonec zvýšila na 2:0.

Siniaková mohla jít ještě do většího vedení. V následující hře ale brejkbol nevyužila a za stavu 4:2 promarnila hned šest šancí. To ji ale nerozhodilo a snadno si držela svá podání. Zápas dotáhla do vítězného konce po dvou hodinách hry a postoupila do druhého kola.

Deblová královna Siniaková porazila Zheng už počtvrté z pěti vzájemných zápasů, potřetí v prvním kole Wimbledonu a navázala tak na rok starou výhru. I další skalp Číňanky si připsala na trávě, jediný vzájemný duel mimo nejrychlejší povrch před dvěma lety v Miami češka skrečovala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém kole Wimbledonu si zajistila české derby s Nikolou Bartůňkovou. Mladá Češka po obrovské bitvě zvládla svůj debut v All-England Clubu.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

22
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tommr
29.06.2026 22:08
Katka dneska příjemně překvapila. Je prostě vidět že jí hra téhle Čínanky z nějakýho důvodu vyhovuje ... smile
Škoda že v příštím kole narazí na Nikolu. Dvě moje oblíbené hráčky proti sobě tak brzo na turnaji nevidím rád ...
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tenisman1233
29.06.2026 22:04
Katka -Zheng
Od začátku bylo patrné kdo je lepší,i když Zheng měla záblesky z toho jak byla v top10.
Katka dokázala vybojovat vyrovnané hry a díky tomu Zheng porazila
Dnes skvěle fungoval servis a Katka už může vyhlížet Bartůňkovou.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 21:56
Je treba rekapitulovat prvni den... jestli jde o zaklady pro cz finale, tak byly postaveny velmi dobre v horni pulce pavouka! Tohle jiste doda nadseni take holkam v dolni pulce... tzv. big impact... je dulezity...

* Klicove momenty Bracket Busters
Maneiro vyndala Potapku - to jsme potrebovali:-)
Maria vyndala Putinku - nejen potrebovali, ale Tane i naplanovali :-)
Sonmez vyndala Li... tajny plan vysel, budu tu krasnou holku potrebovat... tzv. prvni gauff blok... pak dulezita zachranna brzda tzv. Mocenok

* Splnene vyhry pro dalsi BB
Ostapenko... tam byla nejvetsi prace... nastesti vyslo... :-) ale i ve druhem ji bude treba zase silne tlacit... dneska jsem se zapotil... s Penko asi nejvice... :-)) No ve druhem to bude zase sichta...

Osaka - klicovy postup... tady jsem trnul, ale vse v cajku, kazdopadne plan splnen :-)

Ceske holky splnily vsechny ukoly na jednicku!
Dokonce i Vidmanova pekne nacla Pegulu... a to je dobre...neb na ni mame nachystane slavne vlci spanelske skripce :-)) a bolet to bude...
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Diabolique
29.06.2026 21:58
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tommr
29.06.2026 22:11
Osaka nastoupila a bez problémů vyhrála ve dvou setech takže se potvrdilo že jí v zápase s Karolínou nic vážného nebylo a odstoupila jen z preventivních důvodů ...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 22:14
Zitra spodni pulka...

Klicove zapasy pro Bracket Busters
planovane
* Montgomery - musi prejit prez Paolini... dulezite:-)
* TnT - s/v utok na obhajkyni... nejlepe odstrelit obhajkyni v prvnim... Katerina snad Taylor dobre pripravi.
* Siegemund - musi vyndat Mertens - to by melo vyjit...:-)

neplanovane, ktere by mohly byt klicove pro dobry smer v turnaji
* Gjorceska - narusit pohodu Amandy, minimalne dobre pripravit na Marcinko
* Lys - jak nejvice, co je mozne potrapit Snajder...

Cz hracky snad potvrdi dobrou formu horni casti pavouka
Sara x Sorana - trebas se nejak povede... hlavne aspon poradne utahat :-)
Cz Derby - Pliskova snad nezazmatkuje... Kaja je dulezita pro vyvoj turnaje :-)
Bouzkova - Maruska to snad zvladne.
Noskova - tady doufam, ze to zmakne jako Muchova a prenese formu do Wimbledonu... :-)

Ale zitra uvidime... prvni krok vysel, jak vyjde druhy... bude dobre :-)
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Random33
29.06.2026 21:44
Tak od Katky jsem snad nikdy nevidel takhle kvalitni podani. Tvrdy, ahresivni, dobre umisteny. Dost si pomohla nekolika esy a nebo primymi body. Tezko rict, jestli na tom zapracovala a nebo to byla jen soucast taktiky na tuto souperku. Ale ta kvalita tam tentokrat byla, jako dlouho ne. (Jestli nekdy vubec)
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hanz
29.06.2026 21:47
Spíš proti tejhle nesympatickej Čajně umí...už to s ní má 4:1
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HAJ
29.06.2026 21:54
To její podání dnes psalo. Vyvarovala se především Svých obvyklých vln ve hře. Dnes spolehlivý výkon.
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com
29.06.2026 21:39
Tenistky z Velke Britanie - ty WC se fakt vyplatily smile

WC - Dart, Xu, Dudeney, Klugman, Stojsavljevic smile
Jones smile
É-myčka radši ani nenastoupila smile

Táááák horní pulka vyčištěná a v tý spodní už zbývaj jen 2: WC Swan a Boulter
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chlebavevaju
29.06.2026 21:44
Taková hezká britská tradice, vyhučet po penaltách z fotbalového ME/WC a tenisové Waterloo na Wimbledonu.
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hanz
29.06.2026 21:48
Super...
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Pe3k_
29.06.2026 21:37
Dneska to ušlo smile
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LiJ
29.06.2026 21:44
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MARECEK7
29.06.2026 21:37
Až tak suverení to nebylo
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Dobry-den
29.06.2026 21:36
Dnešek bez překvapení, čtveřice našich postupuje, gratulka. smile

Muška suverénní, stejně jako Katka neztratila servis.
Nikola klasicky na 3 sety. Ještě, že se vyhla závěrečnému TB, tam bych měl o ni strah.
A Bára potrénovala odvracení brejkbolů, jen jednou jí to nevyšlo. Takhle hlasitě se po každém míči povzbuzovala, když to tu posledně vyhrála.
A ani ta Darja nebyla podle výsledku marná, ale neviděl jsem...

Dneska spokojenost, jen tak dál. smile
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aape
29.06.2026 21:34
Dnes holky celkově skvělý
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com
29.06.2026 21:27
smile ja ji veril uz od losu, vzdyt ji porazila uz nekolikrat.. Ale hlavne ze ji hrozilo peklo
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Diabolique
29.06.2026 21:27
Katka je hrozne sikovna a NEZNICITELNA!!!
Mirre uz vstavaji vlasy na hlave ...
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baba
29.06.2026 21:27
No to je teda škoda, že jdou s Nikolou proti sobě
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chlebavevaju
29.06.2026 21:31
Aspoň bude jedna ve 3. kole. Zřejmě královna Siniaková.
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aape
29.06.2026 21:33
To se ještě uvidí
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