Obrovský šok ve Wimbledonu! Světová pětka končí v prvním kole na kvalifikantovi
Virtanen – Shelton 6:4, 3:6, 6:7, 6:2, 7:6
Pro Sheltona byl letošní Wimbledon obrovskou příležitostí poprvé si zahrát finále grandslamu. Aktuálně pátý hráč světa plnil roli jednoho z největších favoritů dolní poloviny pavouka, ve které není Jannik Sinner ani Novak Djokovič. Svou šanci však navzdory povedené přípravě na nejslavnější turnaj úplně zahodil.
Po triumfu ve Stuttgartu a čtvrtfinále v Halle totiž ztroskotal v Londýně hned v prvním kole. A to na raketě kvalifikanta a outsidera Virtanena. Zápas trval bezmála čtyři a půl hodiny a Shelton skvěle zareagoval na prohraný úvodní set, když následující dva i díky napínavému tie-breaku třetí sady získal na svou stranu.
V tu chvíli asi pochyboval málokdo, že by ještě mohl prohrát. Jenže favorizovaný Američan ve čtvrtém dějství úplně odpadl a znovu se srovnal až v posledním setu. Virtanen byl však silný, odvrátil všech pět brejkbolů a v rozhodujícím tie-breaku do deseti bodů přežil mečbol. Finský tenista ho nakonec ovládl 11:9 a zapsal největší vítězství své kariéry.
Virtanen se utkal s někým z TOP 10 světového pořadí počtvrté v kariéře a vůbec poprvé se mu podařilo uhrát alespoň jeden set. První kolo na grandslamech překročil teprve potřetí v kariéře, v minulosti se mu to podařilo jen předloni ve Wimbledonu a ještě na US Open.
"Ani nevím, jestli mám ještě srdce. Pravděpodobně mi vypadlo z těla, ale jsem pořád tady. Kvůli vám všem jsem bojoval do posledního okamžiku," radoval se Virtanen. Přípravu na Wimbledon si pochvaloval. "Odehrál jsem spoustu zápasů na trávě a vždycky si Wimbledon užívám. Bohužel jsem ho loni kvůli zranění zmeškal."
O premiérovou účast ve třetím kole na podnicích velké čtyřky bude 25letý rodák z finského města Hyvinkää bojovat proti domácí divoké kartě Arthurovi Ferymu.
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