Ošklivý pád a obrovské komplikace. Největší favorit Wimbledonu přežil pětisetovou bitvu
Sinner – Kecmanovič 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3
Na nedávném French Open předvedl Sinner totální kolaps ve druhém kole, když nedokázal dotáhnout vedení 6:3, 6:2 a 5:1 a nakonec kvůli zdravotním problémům pařížský grandslam opustil. V areálu Rolanda Garrose tak nedokázal zkompletovat kariérní Grand Slam ani nevyužil absence největšího rivala Carlose Alcaraze.
Nečekané problémy proti obrovskému outsiderovi řešil hned v dalším zápase po šokujícím krachu na French Open. Ve Wimbledonu čelil coby obhájce titulu Kecmanovičovi a musel souboj s talentovaným Srbem otáčet.
Očekávala se dominance a vítězství Sinnera bez ztráty setu. Kecmanovič však předvedl nadprůměrný výkon, držel s největším favoritem turnaje krok, a dokonce získal dva sety. Ital se v prvním dějství k ničemu nedostal na returnu, ale skvěle zareagoval a po zisku druhého setu stav utkání srovnal.
Ve třetí sadě přežil velmi ošklivý pád a byl dominantní na vlastním servisu. Jenže nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů a rozhodnout musel tie-break. Ten nabídl fantastickou podívanou a Kecmanovič v neuvěřitelné výměně při skóre 5:6 odvrátil setbol. Následně Srb vytáhl parádní bekhend, poté donutil Sinnera k chybě a zkrácenou hru ovládl 8:6.
Sinner i tentokrát dokázal manko setu zlikvidovat. Ve čtvrté sadě byl jednoznačně lepším hráčem na kurtu, trpělivě čekal na šanci na brejk a v šesté hře využil hned první brejkbolovou příležitost. Náskok si pohlídal, set zavřel již na returnu a po zhruba dvou a půl hodinách dospěla bitva s Kecmanovičem do rozhodujícího dějství.
Dominanci z předchozího setu si Sinner přenesl i do toho posledního. Po brejkbolu sahal už ve čtvrtém gamu, ale Kecmanovič manko 0:30 ustál. O dvě hry později však italský favorit slavil snadný brejk a další komplikace už v tomto utkání nepřipustil.
Sinner tak po nečekaných a obrovských problémech může pokračovat v útoku na pátý grandslamový titul a první po roce. V rámci letošního ročníku Wimbledonu už ztratil o jeden set více než za celou cestu za loňským triumfem na londýnském pažitu, kdy povolil set jen Alcarazovi ve finále.
Dalším protivníkem světové jedničky bude ve středu Nuno Borges. S portugalským tenistou se zatím utkal pouze na menší akci ATP v Sofii v roce 2022 a na halovém betonu zvítězil ve dvou setech.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A take uz nastoupila Muska :-)) a ja mam spozdeni....
Jesteze ze to dala z toho returnu,,, letim na Musku :-)
podle očekávání Ruud out a Medvěd porazil Ciliče
Rublín překvapivě nestačil na Šamšulína
v rámci surrealistických představ jsem uvažoval o upsetech v ženách
u Chwalinské jsem to zamítl vůli slabé kvalitě soupeřky, ale zranění udělalo své
důchodkyně Shuai udolala Andreescu
teď se rozbírá zápas Andreevy, který jsem oficiálně označil jako upset, tak uvidíme, ale lidi to určitě chtějí
teď urvala důležitý fem na servisu a je to jen o brejk.
Brejk je stahnuty... tak doufam, ze to bude pro Niky nejake to uz posledni momentum.... nerad bych zaznamenaval nejaka dalsi stahovani...
https://bi.im-g.pl/im/05/5c/1f/z32885253IH,Naomi-Osaka.jpg
A je hotovo. Žádné překvápko se nekoná.
Američan vyřadil loňského čvrtfinalistu Camerona Norrieho.
A další Brit je z turnaje pryč.
Zjeng hrál výborně.
Letošní ročník Wimbledonu má jednoznačného favorita na triumf. Kurz na celkové vítězství Jannika Sinnera by se dokonce dal označit za směšný. Může ho vůbec někdo kromě legendárního Novaka Djokoviče ohrozit?
Taky si myslím, že to starý pán po očku monitoruje. Jenda to může pořád vyhrát.
Jinak v TB jedna vymena fantasticka... je horko, odskok vyssi... Kecka lepe reaguje na returnu... no... a protoze behem 2 tydnu nema vubec prset, tak sice nebudeme mit tradicni Wimbledon, ale jiste budeme videt netradicni vysledky a prubehy :-)))
Tipuji, ze se Ondra uzivakuje... :-)
Alespoň TB..doporučuji