Ošklivý pád a obrovské komplikace. Největší favorit Wimbledonu přežil pětisetovou bitvu

DNES, 18:07
Aktuality 89
WIMBLEDON - Hned úvodní hrací den letošního ročníku Wimbledonu mohl nabídnout neuvěřitelný šok. Obhájce titulu a největší favorit turnaje Jannik Sinner ovšem dvakrát zlikvidoval manko setu, překonal i ošklivý pád uprostřed napínavé bitvy a nakonec outsidera Miomira Kecmanoviče udolal 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.
Profily hráčů
Kecmanovic Miomir
Sinner Jannik
Jannik Sinner přežil pětisetovou bitvu ve Wimbledonu (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Sinner – Kecmanovič 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3

Na nedávném French Open předvedl Sinner totální kolaps ve druhém kole, když nedokázal dotáhnout vedení 6:3, 6:2 a 5:1 a nakonec kvůli zdravotním problémům pařížský grandslam opustil. V areálu Rolanda Garrose tak nedokázal zkompletovat kariérní Grand Slam ani nevyužil absence největšího rivala Carlose Alcaraze.

Nečekané problémy proti obrovskému outsiderovi řešil hned v dalším zápase po šokujícím krachu na French Open. Ve Wimbledonu čelil coby obhájce titulu Kecmanovičovi a musel souboj s talentovaným Srbem otáčet.

Očekávala se dominance a vítězství Sinnera bez ztráty setu. Kecmanovič však předvedl nadprůměrný výkon, držel s největším favoritem turnaje krok, a dokonce získal dva sety. Ital se v prvním dějství k ničemu nedostal na returnu, ale skvěle zareagoval a po zisku druhého setu stav utkání srovnal.

Ve třetí sadě přežil velmi ošklivý pád a byl dominantní na vlastním servisu. Jenže nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů a rozhodnout musel tie-break. Ten nabídl fantastickou podívanou a Kecmanovič v neuvěřitelné výměně při skóre 5:6 odvrátil setbol. Následně Srb vytáhl parádní bekhend, poté donutil Sinnera k chybě a zkrácenou hru ovládl 8:6.

Sinner i tentokrát dokázal manko setu zlikvidovat. Ve čtvrté sadě byl jednoznačně lepším hráčem na kurtu, trpělivě čekal na šanci na brejk a v šesté hře využil hned první brejkbolovou příležitost. Náskok si pohlídal, set zavřel již na returnu a po zhruba dvou a půl hodinách dospěla bitva s Kecmanovičem do rozhodujícího dějství.

Dominanci z předchozího setu si Sinner přenesl i do toho posledního. Po brejkbolu sahal už ve čtvrtém gamu, ale Kecmanovič manko 0:30 ustál. O dvě hry později však italský favorit slavil snadný brejk a další komplikace už v tomto utkání nepřipustil.

Sinner tak po nečekaných a obrovských problémech může pokračovat v útoku na pátý grandslamový titul a první po roce. V rámci letošního ročníku Wimbledonu už ztratil o jeden set více než za celou cestu za loňským triumfem na londýnském pažitu, kdy povolil set jen Alcarazovi ve finále.

Dalším protivníkem světové jedničky bude ve středu Nuno Borges. S portugalským tenistou se zatím utkal pouze na menší akci ATP v Sofii v roce 2022 a na halovém betonu zvítězil ve dvou setech.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

90
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:49
V tuto chvili hraji 4 cz hracky :-) Bara, Niky, Katka, Kaja...
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Diabolique
29.06.2026 19:56
Bara easy ... Nikola taky vypada dobre ... a Katka Siniakova je fakt neskutecna! Jak ta za jeden rok vyrostla v singlu ...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:59
Doufam, ze to da z returnu, ono sledovat ty STB... by se me dnes nechtelo :-)
A take uz nastoupila Muska :-)) a ja mam spozdeni....
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:03
\o/ Niky \o/
Jesteze ze to dala z toho returnu,,, letim na Musku :-)
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chlebavevaju
29.06.2026 19:38
Nechte tenis tenisem, Takešiho hrad vyhrává nad karnevalem.
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Diabolique
29.06.2026 19:48
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Liverpool22
29.06.2026 19:51
Doufám, že Ancelotti o půli něco vymyslí a Kanárci zápas otočí. smile
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paddy
29.06.2026 19:29
dnes tu mohla být větší oslava, než kdyby Djokovič vyhrál titul smile

podle očekávání Ruud out a Medvěd porazil Ciliče
Rublín překvapivě nestačil na Šamšulína

v rámci surrealistických představ jsem uvažoval o upsetech v ženách
u Chwalinské jsem to zamítl vůli slabé kvalitě soupeřky, ale zranění udělalo své
důchodkyně Shuai udolala Andreescu
teď se rozbírá zápas Andreevy, který jsem oficiálně označil jako upset, tak uvidíme, ale lidi to určitě chtějí smile
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Vlk-v-trave
29.06.2026 20:11
Uz se tesim na Tanicku ve 2. kole s Jovic :-)))
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:17
Baruska pekne, ale Niky se nam riti do prusvihu... mel by byt zivak... Nikola visi nad propasti... :-)
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:17
Strasne dlouho je dole na servisgemech... a z returnu bude tezke tohle uhrat...
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tenisman1233
29.06.2026 19:25
Jo,
teď urvala důležitý fem na servisu a je to jen o brejk.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:44
no obecne ty propady nejsou dobre... co dnes zatim tesi, ze vede na winnery :-)
Brejk je stahnuty... tak doufam, ze to bude pro Niky nejake to uz posledni momentum.... nerad bych zaznamenaval nejaka dalsi stahovani...
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Serpens
29.06.2026 19:02
Řekl bych, že Sinner tímto zápasem vyhrál celý turnaj. To už tu bylo mnohokrát - favorit utekl hrobníkovi z lopaty a načež už si proti němu nikdo neškrtnul.
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Pe3k_
29.06.2026 19:13
No, ale zase když takových zápasů na 5 setů bude více jeho šance se snižují...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:51
Naomi - dnes priponela klasicke obdobi pred Open Erou :-)

https://bi.im-g.pl/im/05/5c/1f/z32885253IH,Naomi-Osaka.jpg
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:48
Chybi tu zivak - Bartunkova v problemech...
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com
29.06.2026 18:49
zive bude jen Karolina P., uz to tu bylo avizovano
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Diabolique
29.06.2026 18:50
Bartunkova prece v zadnych problemech neni, to je jenom druhej set ...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:52
pssst, chtel jsem nenapadne Nikole udelat zivak :-))
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Diabolique
29.06.2026 18:57
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Vlk-v-trave
29.06.2026 19:01
A tohle na zivak je, nebo stahovat z 0:5 - tu byla velka prilezitost... bohuzel jsme nepropasli... nevyslo... a jde se do tretiho setu...
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hanz
29.06.2026 18:25
Nádhera - Lučiánek vysmahnutý...
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aape
29.06.2026 18:26
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frenkie57
29.06.2026 18:21
Tarvet zdržuje, kurňik, na Mušku si ještě počkáme.
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pantera1
29.06.2026 18:22
Se nemůžeš dočkat, co? Zatím tam máš Bartůňku a má první set
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frenkie57
29.06.2026 18:24
Vím, sleduju.
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hanz
29.06.2026 18:26
Tarvet je otrava, který se ukáže jen na WB, jinak je zalezlej asi na ITFkách... Nebejt jeho servu, tak maže hned dom...
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tenisman1233
29.06.2026 18:28
Hraje challengery ne Itfka.A nehraje vůbec zle.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:17
A konec zivaku... Mohli by davat rovnou ZIVE - cely den, jen menit udalosti...:-)
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:15
Naomi postup... a Niky bere set, zavreno esem! :-) \o/
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:13
Krvave lazne mame za sebou... ale jako takhle... ne kazdy by tohle asi dal...
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RFanousek
29.06.2026 18:12
Doufám, že Sinner vyhraje Wimbledon
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Ondra979
29.06.2026 18:15
ja taky, ale musi se zlepsit...mozna ho ovlivnil ten pad, ale tezko rict, jak moc se to projevilo na hre, ten treti set mel i tak vyhrat
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ChybelJsemVam
29.06.2026 18:19
V tom případě jsi zakomplexovaný ubožák, když fandíš nudnému sociopatovi s nudnou hrou, který navíc v minulosti systematicky dopoval a pravděpodobně stále dopuje pod dohledem italského šéfa ATP.
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aape
29.06.2026 18:28
No já zas doufám, že vyhraje někdo úplně jiný
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Nenela
29.06.2026 18:12
Mate prosim vas enkdo funkcni stream na NIkolu Bartunkovou?
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aape
29.06.2026 18:29
https://partner.nonamejose.sx/0d1cac0f/6c93ae18/d67a5ccb
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Ondra979
29.06.2026 18:10
tak nakonec nic, coz je dobre, ale vykon nic moc...bude treba pridat jinak to nevyjde
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annah
29.06.2026 18:09
No chvála tenisovému bohu!!! Janek to zvládl.
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ChybelJsemVam
29.06.2026 18:20
Blinkání z toho šíleného množství steroidů, co do sebe zase Sinner narval pod dohledem italského šéfa ATP a zprofanovaného podvodníka Cahilla? :))
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chlebavevaju
29.06.2026 18:09
Hříšník pokračuje, to je svět.
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TheRoyalBlue
29.06.2026 18:08
Niet nad prekazené oslavy konšpiračného klubu
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Georgino
29.06.2026 18:05
Jannik horší než obvykle, Kecmanović hodně dobrej, ten tie-break 3. setu byl skvělej.
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Georgino
29.06.2026 18:09
Tak to dal. Ale máknul si. Byla vidět herní nejistota, mimo zápasovej rytmus.
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GaelM
29.06.2026 18:03
Už je to pryč, škoda Konec podvodníka takhle brzo by hodně potěšil, ale budeme si muset počkat. Snad ne moc dlouho.
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Patik
29.06.2026 18:15
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hanz
29.06.2026 18:03
Koukám, že Bartůňkojc už to klasicky projíždí...
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Georgino
29.06.2026 18:11
Ty jsi tak negativistej... 5:4 a serv.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:01
I zraneny a krvavy Sinner na trave se tezko porazi... no.. Kecka propasl prilezitost...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:01
A po zapase byde mit fyzio plne tlapy prace...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 18:02
*bude
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tenisman1233
29.06.2026 18:02
Kecmanovičovi už v tom 4.setu došly síly a v 5. se to ještě umocnilo.
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horska.kraslice
29.06.2026 17:59
4:2
A je hotovo. Žádné překvápko se nekoná.
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tenisman1233
29.06.2026 17:55
Zheeng!!!!!!!!!!!!!!!
Američan vyřadil loňského čvrtfinalistu Camerona Norrieho.
A další Brit je z turnaje pryč.
Zjeng hrál výborně.
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Tomas_Smid_fan
29.06.2026 18:00
Majkl Čang? Ten tu dlouho nebyl. Asi zranění....
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:52
Nikola ne servu esuje :-)) takze zatim drzi...
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:59
A je po drzaku
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pantera1
29.06.2026 17:45
To zas ten Dr. Nole půjde na kurt pěkně pozdě .
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Patik
29.06.2026 18:15
Nebude mu aspoň také teplo.
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pantera1
29.06.2026 18:21
Já vím to nejlepší na konec dne . Už se těším na trávě v bílém mu to sluší nejvíc .
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:44
Presel jsem progresivne na Niky... jo... zatim se rozpinkava... zajizdi... Stearns je najak zatim mimo...
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PTP
29.06.2026 17:29
Tak už se snad odbrzdil ten tyrolskej trémista.
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Ondra979
29.06.2026 17:36
no jeste set, je otazka, jak ho ovlivnil ten pad, ale asi kvuli tomu ztratil ten treti set, ted by to mel zvladnout ale nesmi zavahat na servu
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:39
Rozhodne po 1.kole za sebou zanecha krvavou stopu...
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aape
29.06.2026 18:31
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paprikovygulas
29.06.2026 17:24
Človek príde po x rokoch a vidí tu stále tých istých týpkov. Teda až na kozorožca, tuším že si honil na djokerovi. Asi to týpek zabalil. Tak sa idem s vami chvilu potočiť v tom vašom kolotoči
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PTP
29.06.2026 17:20
Nejspíš ho na dálku ničí Karlos nějakým zaříkáváním.
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pantera1
29.06.2026 17:24
Gustav to otočí, se nebojím i kdyby se měla tráva zbarvit do ruda
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PTP
29.06.2026 17:26
Musí se zdravě naštvat a trochu přemíchat tu svoji DNA.
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com
29.06.2026 17:13
Pripomenme si 2 dny stary clanek

smile Letošní ročník Wimbledonu má jednoznačného favorita na triumf. Kurz na celkové vítězství Jannika Sinnera by se dokonce dal označit za směšný. Může ho vůbec někdo kromě legendárního Novaka Djokoviče ohrozit? smile

smilesmile
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:12
V boxu Sinnera panika jak v needle parku... ale je mozne, ze ten skluz a pad ho opravdu trochu dostal... takze tezko rict nakolik ho to omezuje ve vykonu... kazdopadne Kecmanovic hraje pekne.. :-)
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annah
29.06.2026 17:09
Nole se musí při pohledu na kurt tiše radovat....Možná i hlasitě.
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Ondra979
29.06.2026 17:10
jo klidne i hlasite, jestli Jannik neotoci, jakoze jeste muze, tak by byl nejvetsi favorit a nemel duvod by si neverit, zastavit by ho mohla asi jen nedostatecna kondice v pozdejsich kolech, coz se mu ted obcas stava ale tenisove uz nikdo
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pantera1
29.06.2026 17:12
Jenda má tenisku od krve, takže dnes doslovně, až na krev .
Taky si myslím, že to starý pán po očku monitoruje. Jenda to může pořád vyhrát.
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com
29.06.2026 17:07
smile tak jeste ten setik smile
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Liverpool22
29.06.2026 17:11
smile
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com
29.06.2026 17:23
a už je to v (_o_)
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Liverpool22
29.06.2026 17:29
bude 5.set smile
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Ondra979
29.06.2026 17:07
no mazec..toto by byl druhy fail po sobe, jestli to neotoci, ale tentokrat naprosto zaslouzeny, Kecmanovice by mel dat i s piratskou paskou pres jedno oko..no uvidime, jestli otoci ale mel by zabrat
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Patik
29.06.2026 17:04
Ja som niekde čítal (tu) nakonci minulej sezóny že vklude môže vyhrať túto sezónu všetky 4 grandslamy
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NOLE_unvaccinated_GOAT
29.06.2026 17:07
4 GS už nemůže vyhrát, tento však pořád ano.
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Liverpool22
29.06.2026 17:08
jo, jo nějaký odborník z USA věštil na začátku roku, že neprohraje už do konce roku zápas a vyhraje všechny GS - jenže je zase vedro no.
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pantera1
29.06.2026 17:08
Může,ale nemusí. Karlík ho na dálku drží, Jenda musí počkat na něho, až bude ok.
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Vlk-v-trave
29.06.2026 17:04
Uz je na to zivak :-)))
Jinak v TB jedna vymena fantasticka... je horko, odskok vyssi... Kecka lepe reaguje na returnu... no... a protoze behem 2 tydnu nema vubec prset, tak sice nebudeme mit tradicni Wimbledon, ale jiste budeme videt netradicni vysledky a prubehy :-)))
Tipuji, ze se Ondra uzivakuje... :-)
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pantera1
29.06.2026 17:04
No Jendo
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pantera1
29.06.2026 17:05
Ty to nejspíš otočíš, ale Mojmír jestli tě porazí, tak je fakt borec
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chlebavevaju
29.06.2026 17:03
Jedeme Kecmanovic! Pravda a láska je na tvé straně!
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Liverpool22
29.06.2026 17:08
smile
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Mony
29.06.2026 17:02
Parádní podívaná!
Alespoň TB..doporučuji
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