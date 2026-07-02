Bouzková válí i ve Wimbledonu. Poradila si s mladou Italkou a je ve třetím kole

DNES, 13:55
Aktuality 37
WIMBLEDON - Marie Bouzková (27) ani ve druhém kole Wimbledonu nezaváhala. Česká tenistka si podle očekávání poradila Italkou Tyrou Caterinou Grantovou (18) po setech 7:5, 6:3. Další její soupeřkou bude ruská vyzyvatelka Ljudmila Samsonová.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Grant Tyra Caterina
Marie Bouzková si zahraje ve Wimbledonu o osmifinále (@ Sipa USA / Sipa USA / Profimedia)

Grantová – Bouzková 5:7, 3:6

Do prvního vzájemného utkání vstoupila lépe Grantová, když ve třetím gamu jako první uspěla na returnu. Brejk vzápětí potvrdila a šla do překvapivého vedení 3:1. Bouzková se nenechala nepovedeným startem do utkání rozhodit. Pestrou hrou dokázala svou soupeřku přinutit k chybám, získala následující dva gamy a srovnala krok.

I v následujících minutách obě tenistky předváděly aktivní tenis plný zajímavých výměn. Rozhodující moment prvního setu tak přinesla až dvanáctá hra, kdy česká favoritka podruhé v zápase vzala mladé Italce podání a po 50 minutách získala první set 7:5.

Start do druhého setu vyšel mnohem lépe Bouzkové, která se ujala vedení 2:0. Rodačka z Říma se ale nehodlala s rychlým koncem smířit. Výborným pohybem i agresivní hrou dokázala rychle srovnat stav.

V dalších gamech si obě hráčky bez větších problémů držely svá podání. Do problémů se dostala až v osmé hře mladá Italka. Za stavu 15:40 sice ještě odvrátila první brejkbol, na druhý ale už nestačila a dostala se do kritického stavu 3:5.

Bouzková měla vzápětí možnost zápas dopodávat. I ona ale prohrávala na podání 15:40, na rozdíl od soupeřky ale dokázala čtyřmi body v řadě průběh hry otočit. Proměnila první mečbolovou šanci a po hodině a 35 minutách mohla slavit postup do třetího kola.

Bouzková tak potřetí v kariéře postoupila do třetího kola v All England Clubu, zároveň si připsala sedmý vítězný zápas na travnatém povrchu, když před třetím grandslamovým turnajem roku ovládla podnik v Nottinghamu. Wimbledonským maximem rodačky z Prahy zůstává čtvrtfinálová účast z roku 2022.

Výsledky ženské douhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

37
Přidat komentář
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:25
Samsonova x Snajder 6:4 - 4:6 - 6:2
\o/ \o/ LUDMILKA \o/ \o/
Pekneee... :-D
Reagovat
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:26
Klicovy zapas dolni casti pavouka za nami... :-))
Reagovat
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:28
jeste doladit par veci, a dolni cast pavouka bude deravy jak cednik :-)))
Reagovat
Liverpool22
02.07.2026 14:29
Lída je pro Mařenku špatná varianta - na zápasy prohrává 2:3 a poslední dva zápasy projela i když až po boji.
Reagovat
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:31
Ale me o Marusku nejde ;-) Me jde o mnohem vic... neboj, brousim si zuby i na tu tvoji Rybu ;-)
Reagovat
misa
02.07.2026 14:32
Reagovat
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:41
:-D
Reagovat
Liverpool22
02.07.2026 14:34
O Rybku mám také dnes obavu - jsem připraven na pohřeb. Dnes musí hrát mnohem lépe než minule, kde byla leklá - hrát se však bude večer což by mohla být výhoda.
Reagovat
misa
02.07.2026 14:39
To by mě zajímalo, jestli chceš, aby Samsonova vyhrála Wimbledon, nebo se bojíš, že by Maruška mohla vyřadit některou tvojí oblíbenou tenistku, tak pro ni plánuješ konec v dalším kole :)
Reagovat
tenisman1233
02.07.2026 14:41
Jde o to,aby se vyřadila Rybakina,aby se do finále dostala Linda N. Maruška by mohla a měla Ludmilu porazit.
Reagovat
misa
02.07.2026 14:42
Linda je dnes schopná porazit na trávě každou soupeřku.
Reagovat
tenisman1233
02.07.2026 14:43
jasně ale jsou tam lehčí soupeřky
Reagovat
Liverpool22
02.07.2026 14:46
Ano - Lída umí na Rybku a tak by jí mohla vykostit a uvolnit cestu pro Lindu. To je asi plán Vlčka v trávě. Já chci, ale zápas Rybky s Lindou - nicméně už dnes můžou obě narazit.
Reagovat
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:41
Neplanuji vubec konec pro Marusku... to si jen domyslis... ja preci planuji cz finalove derby :-D
Reagovat
misa
02.07.2026 14:49
Samsonova vyřadí ve Wimbledonu Rybku? To mi přijde jako hodně odvážný plán.
Reagovat
misa
02.07.2026 14:33
Byla skoro celý rok v háji, a teď se tahle jednodimenzionální nudná Ruska zase rozjela.
Reagovat
Vlk-v-trave
02.07.2026 14:42
Neboj, ma jen pifku na Dianu... ta uz svoje splnila :-)
Reagovat
Diabolique
02.07.2026 14:19
Upirka vstala z mrtvych?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.07.2026 14:14
Gratulace Marušce! Každá výhra ve Wimbledonu je krásná
Reagovat
tenisman1233
02.07.2026 14:14
Maruška předvedla opět to, co se dalo čekat-skvělá defenziva ,včasný útok
Tomu také odpovídají statistiky:Grant 32% hry v útoku,Marie ve 22%.
W-UE
Grant-26 W ,32 UE
Marie-14 W 11 UE
Marie mimojiné skvěle dnes returnovala-45 % získaných bodů na returnu.
Těch 11 DF Grantové ovlivnilo něklik faktorů-špatné 2.podání,return soupeřky,netrefování 1. podání(Marie 75% )
......
Zápas rozhodla Maruščina bojovnost a špatné oko Grant,která za stavu 3:4 15:15 ve 2. sadě pustila dobrý prohoz Marie a tím pomohla Bouzková do 3.kola.
.....
V dalším kole ji čeká nebezpečná ruska-uvidíme jestli další ranařka Samsonova nebo uklízečka Diana.
Reagovat
misa
02.07.2026 14:26
Grant měla jen 47 % prvního podání v kurtu. Tohle Marii dost pomohlo a špatný odhad na prohoz v závěru taky.
Reagovat
misa
02.07.2026 14:10
Marie měla velmi dobrá čísla na servisu: 1. podání trefila s úspěšností 75 % a vyhrála po něm 74 % výměn. Jediné své eso v zápase si schovala na vymazání brejkbolu v posledním gemu. Z dalších jejích čísel byla důležitá bilance brejkbolů 4/6 a úspěšnost na síti 16/21. Maruška má mezi singlistkami jednu z nejlepších her na síti.

Po třech letech je tak opět ve 3. kole Wimbledonu. V klasickém live rankingu teď drží 22. místo a má 1909 bodů, což jsou nejlepší čísla, která kdy měla. Pokud zvládne ještě jedno kolo, přehoupne se i přes hranici 2000. Letos posbírala už 1326 bodů, což by jí samostatně stačilo nyní na 34. místo V roce 2026 tak nemůžu naříkat nad tím, že brzy vypadne z top 100, dokonce ani z top 50, a vypadá to, že do konce sezony neopustí ani top 40

V obou zápasech měla v hledišti i Barkova :)
Reagovat
PTP
02.07.2026 14:13
Jo, když je večer kocour v troubě, tak druhej den přichází výsledky!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.07.2026 14:13
Reagovat
Salamander134-
02.07.2026 14:08
Lehci los do druheho kola uz mit nemohla. Ale zaslouzi si to. V minulosti mela prvni kola a druhy kola vzdy brutalni los
Reagovat
tenisman1233
02.07.2026 14:10
Reagovat
misa
02.07.2026 14:12
Byly tam o dost lepší losy Italka dnes doplatila na nezkušenost, ale má velký potenciál.
Reagovat
tommr
02.07.2026 14:06
Grant do zápasu vlítla jako velká voda ale Marie to dokázala ustát a v závěrech obou setů rozhodly její větší zkušenosti ... smile
V příštím kole Marii čeká každopádně nebezpečná Ruska. Pokud to bude Samsonova tak to bude znamenat třetí ranařku v řadě ...
Reagovat
Liverpool22
02.07.2026 14:12
Mařenka smile si zkušeně počkala na chyby Grant, která nasekala 11 dvojchyb a 32 chyb. Trošku připomínala fotbalisty Konga a Senegalu - hrajou suprově, ale chybí jim taktická vyspělost.
Reagovat
bardunek666
02.07.2026 14:12
Šnajdr ranařka není? Přijde mi ještě útočnější než Samsonka
Reagovat
misa
02.07.2026 14:12
Samsonova je pro Marii větší nebezpečí než Diana.
Reagovat
Liverpool22
02.07.2026 14:16
Se Samson to má 2:3 a s Dianou vede 2:1 - takže ano - pro Marii lepší Diana.
Reagovat
PTP
02.07.2026 14:05
Už se těším, až si podáš ruku s Rusandou u sítě a omluvíš se jí za své vítězství.
Reagovat
Otmar
02.07.2026 14:03
Těší mě velice, že Marie "mladou pušku" ustála a to poměrně s grácií. Tyra střílela a prostřílela se na letiště, teď nevím, jestli Heatrow nebo Gatwick. Zatím Marie hraje s přehledem a dobře podává, tak snad to půjde dál!
Reagovat
tommr
02.07.2026 14:10
jj Marie zatím podává překvapivě dobře a dneska se jí dokonce povedlo dát eso v kritickým okamžiku když podávala na zápas. Obvykle v takových momentech u ní přichází dvojchyby ...
Reagovat
bardunek666
02.07.2026 13:58
Maruška zkušeně. Žádný super extra výkon, ale jde se dál. Další kolo bude ovšem velmi těžké.
Reagovat
pantera1
02.07.2026 13:56
smile Bouzi dnes první vítězná vlaštovka .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist