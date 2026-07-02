Bouzková válí i ve Wimbledonu. Poradila si s mladou Italkou a je ve třetím kole
Grantová – Bouzková 5:7, 3:6
Do prvního vzájemného utkání vstoupila lépe Grantová, když ve třetím gamu jako první uspěla na returnu. Brejk vzápětí potvrdila a šla do překvapivého vedení 3:1. Bouzková se nenechala nepovedeným startem do utkání rozhodit. Pestrou hrou dokázala svou soupeřku přinutit k chybám, získala následující dva gamy a srovnala krok.
I v následujících minutách obě tenistky předváděly aktivní tenis plný zajímavých výměn. Rozhodující moment prvního setu tak přinesla až dvanáctá hra, kdy česká favoritka podruhé v zápase vzala mladé Italce podání a po 50 minutách získala první set 7:5.
Start do druhého setu vyšel mnohem lépe Bouzkové, která se ujala vedení 2:0. Rodačka z Říma se ale nehodlala s rychlým koncem smířit. Výborným pohybem i agresivní hrou dokázala rychle srovnat stav.
V dalších gamech si obě hráčky bez větších problémů držely svá podání. Do problémů se dostala až v osmé hře mladá Italka. Za stavu 15:40 sice ještě odvrátila první brejkbol, na druhý ale už nestačila a dostala se do kritického stavu 3:5.
Bouzková měla vzápětí možnost zápas dopodávat. I ona ale prohrávala na podání 15:40, na rozdíl od soupeřky ale dokázala čtyřmi body v řadě průběh hry otočit. Proměnila první mečbolovou šanci a po hodině a 35 minutách mohla slavit postup do třetího kola.
Bouzková tak potřetí v kariéře postoupila do třetího kola v All England Clubu, zároveň si připsala sedmý vítězný zápas na travnatém povrchu, když před třetím grandslamovým turnajem roku ovládla podnik v Nottinghamu. Wimbledonským maximem rodačky z Prahy zůstává čtvrtfinálová účast z roku 2022.
Výsledky ženské douhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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\o/ \o/ LUDMILKA \o/ \o/
Pekneee... :-D
Tomu také odpovídají statistiky:Grant 32% hry v útoku,Marie ve 22%.
W-UE
Grant-26 W ,32 UE
Marie-14 W 11 UE
Marie mimojiné skvěle dnes returnovala-45 % získaných bodů na returnu.
Těch 11 DF Grantové ovlivnilo něklik faktorů-špatné 2.podání,return soupeřky,netrefování 1. podání(Marie 75% )
......
Zápas rozhodla Maruščina bojovnost a špatné oko Grant,která za stavu 3:4 15:15 ve 2. sadě pustila dobrý prohoz Marie a tím pomohla Bouzková do 3.kola.
.....
V dalším kole ji čeká nebezpečná ruska-uvidíme jestli další ranařka Samsonova nebo uklízečka Diana.
Po třech letech je tak opět ve 3. kole Wimbledonu. V klasickém live rankingu teď drží 22. místo a má 1909 bodů, což jsou nejlepší čísla, která kdy měla. Pokud zvládne ještě jedno kolo, přehoupne se i přes hranici 2000. Letos posbírala už 1326 bodů, což by jí samostatně stačilo nyní na 34. místo V roce 2026 tak nemůžu naříkat nad tím, že brzy vypadne z top 100, dokonce ani z top 50, a vypadá to, že do konce sezony neopustí ani top 40
V obou zápasech měla v hledišti i Barkova :)
V příštím kole Marii čeká každopádně nebezpečná Ruska. Pokud to bude Samsonova tak to bude znamenat třetí ranařku v řadě ...