Místo slibované bitvy rychlý proces. Djokovič ve Wimbledonu přejel Tsitsipase a pošetřil síly

DNES, 22:35
Aktuality 3
WIMBLEDON - Novak Djokovič (39) ve druhém kole Wimbledonu žádné překvapení nepřipustil. Ve sledovaném nočním utkání s bývalým třetím hráčem světa Stefanosem Tsitsipasem (27) neztratil ani set a po snadné výhře 6:3, 6:4, 6:2 pošetřil síly do dalších kol. O osmifinále si sedminásobný šampion zahraje s nasazeným Francouzem Arthurem Rinderknechem.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Tsitsipas Stefanos
Novak Djokovič se Stefanosem Tsitsipasem neztratil ani set (@ ČTK / AP / Kentaro Tominaga)

Djokovič – Tsitsipas 6:3, 6:4, 6:2

Djokovič od začátku zápasu druhého kola proti Tsitsipasovi jasně potvrzoval, že se na trávě cítí daleko lépe než jeho soupeř. Sedminásobný šampion Wimbledonu šel hned v úvodu do vedení o brejk. V následující páté hře zvládl i velké problémy při vlastním podání, když pěti vyhranými míči v řadě otočil skóre 0:40 a game zakončil svým pátým esem. Do konce setu už žádný brejk nepřišel a Srb tak bez větších problémů získal úvodní dějství.

Druhé dějství dlouho nabízelo vyrovnanou podívanou a oba hráči si drželi svá podání. V závěru setu byl ale opět lepší Djokovič, který v devátém gamu po boji získal Řekův servis a čistou hrou sadu ukončil. Slibovaný šlágr tak v prvních dvou setech žádné drama nenabídl.

Ve třetím setu se bývalý první hráč světa dostal ke dvěma brejkbolům v řadě za stavu 2:2. Hned ten první využil poté, co Tsitsipase zatlačil do bekhendového rohu a vynutil si chybu z jeho slabšího úderu. I v další hře na příjmu se Djokovič dostal k šancím. Tu druhou po skvělém forhendovém lobu využil a vytvořil si možnost zápas dopodávat. V závěru ještě zlikvidoval dva brejkboly a po hodině a 40 minutách proměnil první mečbol.

Potvrdilo se tak, že Srb v úvodních kolech na grandslamu a především ve Wimbledonu prostě neprohrává. Z 21 startů v All-England Clubu padl dříve než ve třetím kole pouze v roce 2008. Letos stále patří společně s Jannikem Sinnerem k největším favoritům turnaje a usiluje o získání rekordního 25. grandslamového titulu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič sehrál s Tsitsipasem celkem 14 duelů a porážku utrpěl pouze v jejich premiérovém střetnutí v Torontu v roce 2018 a o rok později na další tisícovce v Šanghaji. Dalších 11 duelů už ovládl Srb, včetně dvou grandslamových finále. Na French Open před pěti lety otočil z 0:2 na sety a na oblíbeném Australian Open v roce 2023 neztratil ani set. Na trávě, která je Tsitsipasovým nejslabším povrchem, se utkali poprvé.

Nejlepší hráč všech dob a 24násobný grandslamový šampion působil na kurtu daleko lépe než v prvním kole, ve kterém měl problémy s Číňanem Yibingem Wuem. Po poměrně snadné výhře tak ušetřil síly do dalších kol, kde je rozhodně bude potřebovat. O osmifinále si sedminásobný šampion zahraje s nasazeným Francouzem Rinderknechem.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Vlk-v-trave
01.07.2026 22:56
Slaby duel jak bh Stefana. Co ale vic znepokojuje ze se nam rozsiril nesvar s oranim kurtu... takze nejen bagriste rozsiruji sve rady, ale take oraci... Skluzy s tim ze zadni noha vnitrni stranou tenisky slusne tu travu zaorava... Jsem skoukl na chvili Fonsecu... Ale neni sam... V druhem tydnu necekam to klasicke je vybagrovano ale take zaorano... Ty warningy a pokuty za hozeni raketou se me zdaji pomalu surrealisticke v porovnanim s bagrovanim a hlavne oranim. :-) Na konci turnaje jak v NHL mohou udilet spec. ceny. Tady se nabizi to pekne Premysl Orac Trophy.
Reagovat
Patik
01.07.2026 22:50
Tsitsipas s laxnym prístupom..u neho je problém inde a nie v tenise pokiaľ sa nedá dohromady mimo kurt tak nemusí pokračovať ani v kariére..
Reagovat
PTP
01.07.2026 22:43
Bratrance snad zvládne taky
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist