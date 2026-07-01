Místo slibované bitvy rychlý proces. Djokovič ve Wimbledonu přejel Tsitsipase a pošetřil síly
Djokovič – Tsitsipas 6:3, 6:4, 6:2
Djokovič od začátku zápasu druhého kola proti Tsitsipasovi jasně potvrzoval, že se na trávě cítí daleko lépe než jeho soupeř. Sedminásobný šampion Wimbledonu šel hned v úvodu do vedení o brejk. V následující páté hře zvládl i velké problémy při vlastním podání, když pěti vyhranými míči v řadě otočil skóre 0:40 a game zakončil svým pátým esem. Do konce setu už žádný brejk nepřišel a Srb tak bez větších problémů získal úvodní dějství.
Druhé dějství dlouho nabízelo vyrovnanou podívanou a oba hráči si drželi svá podání. V závěru setu byl ale opět lepší Djokovič, který v devátém gamu po boji získal Řekův servis a čistou hrou sadu ukončil. Slibovaný šlágr tak v prvních dvou setech žádné drama nenabídl.
Ve třetím setu se bývalý první hráč světa dostal ke dvěma brejkbolům v řadě za stavu 2:2. Hned ten první využil poté, co Tsitsipase zatlačil do bekhendového rohu a vynutil si chybu z jeho slabšího úderu. I v další hře na příjmu se Djokovič dostal k šancím. Tu druhou po skvělém forhendovém lobu využil a vytvořil si možnost zápas dopodávat. V závěru ještě zlikvidoval dva brejkboly a po hodině a 40 minutách proměnil první mečbol.
Potvrdilo se tak, že Srb v úvodních kolech na grandslamu a především ve Wimbledonu prostě neprohrává. Z 21 startů v All-England Clubu padl dříve než ve třetím kole pouze v roce 2008. Letos stále patří společně s Jannikem Sinnerem k největším favoritům turnaje a usiluje o získání rekordního 25. grandslamového titulu.
Djokovič sehrál s Tsitsipasem celkem 14 duelů a porážku utrpěl pouze v jejich premiérovém střetnutí v Torontu v roce 2018 a o rok později na další tisícovce v Šanghaji. Dalších 11 duelů už ovládl Srb, včetně dvou grandslamových finále. Na French Open před pěti lety otočil z 0:2 na sety a na oblíbeném Australian Open v roce 2023 neztratil ani set. Na trávě, která je Tsitsipasovým nejslabším povrchem, se utkali poprvé.
Nejlepší hráč všech dob a 24násobný grandslamový šampion působil na kurtu daleko lépe než v prvním kole, ve kterém měl problémy s Číňanem Yibingem Wuem. Po poměrně snadné výhře tak ušetřil síly do dalších kol, kde je rozhodně bude potřebovat. O osmifinále si sedminásobný šampion zahraje s nasazeným Francouzem Rinderknechem.
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