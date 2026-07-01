Krejčíková znovu připomněla, proč ovládla Wimbledon. Po skalpu hvězdy přišel dojemný okamžik
Krejčíková vstupovala do zápasu jako jasná outsiderka. Andrejevová přijela do Londýna v roli jedné z největších favoritek celého turnaje poté, co letos získala v Paříži svůj premiérový grandslamový titul. Češka však znovu ukázala, že tráva ve Wimbledonu jí náramně sedí.
Po prohraném prvním setu dokázala průběh utkání otočit a po téměř třech hodinách slavila mimořádně cenné vítězství. Navíc se jednalo o její první výhru nad soupeřkou z elitní světové desítky po osmnácti měsících a zaznamenala první takový skalp na grandslamu od dva roky starého triumfu v All-England Clubu.
Její výkon okamžitě vyvolal nadšené reakce tenisových fanoušků i expertů. "Úžasný zápas! Hodně zasloužený okamžik pro Krejčíkovou po velmi těžkých dvou letech s hromadou zranění," napsal známý odborník José Morgado. Na sociálních sítích se objevovaly komentáře, které Češku označily za nejnebezpečnější nenasazenou hráčku letošního ročníku.
Kvalitu české tenistky ocenila i ruská hvězda, která byla v průběhu utkání frustrovaná a hned několikrát se bouchla raketou do hlavy, odhodila ji na kurt a po skončení duelu jen těžko ovládala emoce."Byl to těžký zápas. Barbora hrála opravdu dobře. Měla jsem své šance, ale nevyužila jsem je. Dnes byla lepší hráčkou," řekla na tiskové konferenci. "Na trávě je velmi nepříjemnou soupeřkou. Hodně mění tempo hry. Její čopy i kraťasy zůstávají strašně nízko a měla jsem s tím velké problémy," uznala.
Dvojnásobná grandslamová vítězka po jednom z nejcennějších vítězství posledních let neskrývala nadšení. "Byl to velmi těžký zápas, ale jsem opravdu šťastná, že jsme společně předvedly skvělou podívanou. Bojovaly jsme až do posledního míče a jsem nesmírně hrdá, že jsem dokázala vyhrát právě na tomto nádherném centrálním kurtu. Je to nejlepší kurt na světě," řekla chvíli po postupu přímo na dvorci.
Nejsilnější moment ale přišel až vzápětí. Krejčíková prozradila, že zápas možná sledovala její malá neteř, která je momentálně nemocná. "Věřím, že se na mě moje malá neteř dívala. Také hraje tenis a moc ji to baví. Teď je ale nemocná, myslím, že má neštovice," řekla s úsměvem, čímž pobavila zaplněný centrkurt.
Poté pokračovala vážnějším tónem. "Můj synovec to přinesl ze školky. Doufám, že můj bratr nechal děti dívat se na tenhle zápas. A doufám, že na mě bude pyšná. Snad jí tenhle zápas dodá motivaci nejen k tenisu, ale i do života," dodala.
Pro Krejčíkovou má vítězství mimořádnou hodnotu. Poslední dva roky totiž výrazně ovlivnila zranění, kvůli nimž se jen obtížně vracela do své nejlepší formy. Právě proto je triumf nad jednou z nejlepších hráček současnosti dalším důkazem, že na travnatých kurtech zůstává mimořádně nebezpečnou soupeřkou. A pokud její výkon skutečně sledovala i malá neteř, dostala možná tu nejlepší tenisovou lekci, jakou si mohla přát.
Brněnská rodačka si ve třetím kole zahraje s ve formě hrající krajankou Nikolou Bartůňkovou, která vyřadila další Češku Kateřinu Siniakovou. Lepší z českých hráček by v následném osmifinále mohla vyzvat Karolínu Muchovou, která ale nejdříve musí přejít přes kvalifikantku Mananchayu Sawangkaewovou. Je zde tak obrovská šance, že by měl Wimbledon opět českou čtvrtfinalistku.
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