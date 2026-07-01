Obrovské drama! Krejčíková ustála bitvu nervů s Andrejevovou a vyzve Bartůňkovou

DNES, 20:30
Aktuality 219
WIMBLEDON - Parádní výsledek. Barbora Krejčíková porazila ve druhém kole Wimbledonu vítězku z French Open, favorizovanou Rusku Mirru Andrejevovou, po setech 4:6, 7:5 a 6:4. Další vyzyvatelkou dvojnásobné grandslamové šampionky bude její krajanka Nikola Bartůňková, která si poradila s Kateřinou Siniakovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Andreeva Mirra
Barbora Krejčíková v zápase proti Miřře Andrejevové (@ NEIL HALL / EPA / Profimedia)

Krejčíková – M. Andrejevová 4:6, 7:5, 6:4

Krejčíková vstoupila do zápasu proti Andrejevové rozpačitě, když se hned v úvodním gamu dostala na svém podání do stavu 15:40. Čtyřmi body v řadě si ale dokázala s nepříjemným startem do zápasu poradit a vzápětí to byla naopak ona, kdo jako první uspěl na returnu, a česká tenistka tak šla do nadějného vedení 2:0.

Brněnská rodačka měla i ve svém druhém gamu na podání plno starostí s jeho udržením. Všechny tři brejkbolové hrozby ale i díky agresivní hře odvrátila a vedla už 3:0. Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala Andrejevová a snížila na rozdíl dvou her.

Krejčíková už ale napotřetí svůj servis uhájit nedokázala, Andrejevová dostala svou soupeřku agresivními údery pod tlak a snížila na rozdíl jediného gamu. Vzápětí musela rodačka z Krasnojarsku likvidovat hrozbu ztráty podání, dokázala si ale poradit a bylo vyrovnáno – 3:3. Druhá polovina úvodní sady se ale nesla v režii Andrejevové. Ruska podruhé za sebou vzala o jedenáct let starší soupeřce podání a sadu získala za 46 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková se nenechala nepovedenou druhou polovinou první sady rozhodit. Ve druhém dějství výrazně zpřesnila hru, její údery směřovaly hluboko k základní čáře a Andrejevová se tak dostávala pod tlak. Ve čtvrté hře přišla jako první o podání, Češka brejk vzápětí hladce potvrdila a vedla už 4:1.

Dvojnásobná grandslamová šampionka pokračovala i nadále ve velmi aktivní hře. Andrejevovou nepouštěla k žádné šanci na návrat do druhého setu, bez problémů si držela svá podání a vedla 5:2. Krejčíkové ale vůbec nevyšla devátá hra, ve které nedokázala set dopodávat, a světová pětka vzápětí srovnala skóre na 5:5. Ani to ale zkušenou Češku nezlomilo. Další dva gamy získala na svou stranu, sadu vyhrála 7:5 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

Krejčíková ani ve třetím setu neubírala z agresivní, ale zároveň kontrolované hry. Ve druhém gamu to byla ona, kdo měl jako první možnost prolomit soupeřčino podání, svěřenkyně Conchity Martínezové si ale dokázala poradit.  Za stavu 2:1 ze svého pohledu si Krejčíková nechala ošetřovat pravé chodidlo, po pauze pak bez viditelných problémů pokračovala ve hře. Nervózním dojmem působící Andrejevová měla starosti i při svém dalším gamu na podání, i tentokrát ale s určitou dávkou štěstí Češku do brejku nepustila a srovnala na 2:2.

Velké problémy měla vzápětí i Krejčíková. Stav 15:40 ale dokázala otočit a znovu šla do vedení. Velmi důležitý moment přišel v šesté hře, kdy Andrejevová přišla o podání a prohrávala 2:4. Neskutečný game nabídla devátá hra za stavu 5:3. Krejčíková si na svém podání vypracovala šest mečbolů, ani jeden ale nevyužila a stav byl již jen 5:4. Češku nakonec nevyužité šance mrzet nemusely. Při podání Andrejevové proměnila sedmý mečbol a po dvou hodinách a 44 minutách mohla slavit překvapivý postup.

"S Mirrou je to vždy velmi složité. Je to výborná hráčka a já jsem to šťastnější, že jsem to zvládla. Navíc tady, na centrální kurtu. Je to skvělý pocit," říkala po zápase šťastná vítězka.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

219
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Sinuhet1
01.07.2026 21:15
Bara nehraje tenis, Bara hraje sachy Gratulace
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Patik
01.07.2026 21:16
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Diabolique
01.07.2026 21:10
Ale zase si priznejme, ze je lepsi, kdyz bude hrat Bara proti Nikole, nez kdyby hrala proti Katce Siniakove.
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tommr
01.07.2026 21:20
lepší pro koho?
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darek.vrana
01.07.2026 21:05
Mečbolů bylo podle livescore nevyužitých sedm, komentátor to tam říkal špatně, pak jednou dobře a pak zase špatně.
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Kapitan_Teplak
01.07.2026 21:04
Prostě Baruška
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paddy
01.07.2026 21:00
jelikož jsem čekal, že Andreeva už vypadne s Linette, tak mě to nijak nevzrušuje smile

a když připomenu předturnajové preview, že český kotec je výhoda (ne nevýhoda), protože je šance na QF - teď je to jisté QF
byla to přece jen sekce Andreevy, lidi je strašně přeceňují smile
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Diabolique
01.07.2026 20:56
A holka z Rican postupuje taky ... uff, mel jsem ji v par Survivorech ...
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chlebavevaju
01.07.2026 20:58
A co vůbec ten náš česko-ruský zázrak Okťabrjovová, už hraje pod CZE vlajkou, nebo kalila vodu jako Drova.
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Diabolique
01.07.2026 21:02
Asi se chysta na prechod mezi dospele ... ale znas to, to je slozity a ne vzdy uspesny proces.
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chlebavevaju
01.07.2026 21:03
Už to měla být jasná věc a otázka pár dnů, leda že by nás zase někdo vodil za nos.
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falcon_heavy
01.07.2026 21:12
To papírování holt chvíli trvá, no.
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falcon_heavy
01.07.2026 21:11
V dospělé kategorii se pohybuje už nějakou dobu, na pařížskou juniorku si jen "odskočila."
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annah
01.07.2026 20:48
Kruci, a já jsem musela na začátku třetího setu odjet!!! Já jsem tu nádheru, jak se syslice pakuje, neviděla !!! Teprve teď jsem zjistila výsledek. Bára je hrdinka roku!!!! Je to božííí!!!
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Diabolique
01.07.2026 20:55
A tos nevidela, jak syslice pres vsechny zakazy, po matchballu mrskla svou raketou o zem ...
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annah
01.07.2026 21:10
Musím najít záznam toho utkání. To musím vidět!
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Diabolique
01.07.2026 21:14
https://x. com/Gaiven33/status/2072389467378221447
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pantera1
01.07.2026 20:48
To sáčko v kterým přišel Nole na centr je teda za palec . Britská konzervativnost každým coulem
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aape
01.07.2026 20:53
No seklo mu to
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easymoneysniper
01.07.2026 20:47
2 gs > 1 gs
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easymoneysniper
01.07.2026 20:47
2 gs > 1 gs
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com
01.07.2026 20:55
big4ka > big5ka
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PTP
01.07.2026 20:46
Ať si kdo chce co chce říká, ať si Conchita slzy utírá, ale Bára je Bára.
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aape
01.07.2026 20:47
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Vlk-v-trave
01.07.2026 20:49
Barusku mam rad,... ale pokud je v te sve ritualni zone, tak bych proti ni hrat nechtel :-D
Nastesti je tu cz derby, tam se nektere veci smaaaznou... :-)) V nejhorsim pripade v tom ctvrtem cz derby...
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Patik
01.07.2026 21:00
To bolo veľmi hlboké.
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com
01.07.2026 21:01
Hluboké hrdlo
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PTP
01.07.2026 21:06
Hluboký jarčok, bystrá vodička.
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horska.kraslice
01.07.2026 20:46
Obrovská gratulace Báře!!! Zapas jsem neviděla, nechtěla jsem si drasat nervovou a obehovou soustavu. Zapnula jsem to až za stavu 5:2 ve třetím setu, a tím jsem asi způsobila ten infarktový závěr. Po několika nepromenenych Bariných MB jsem to v rámci ochrany svého zdraví opět vypnula, tudíž úspěšný závěr jsem nevidela , ale vyplatilo se! - Bára to dotáhla.
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subaru
01.07.2026 20:52
Přesně to samé.
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Diabolique
01.07.2026 20:45
Samozrejme je tragicky, ze se pristi dve kola budeme muset vyrazovat navzajem. Meli bychom se organizatorum pomstit tim, ze Pliskova vyradi Igu a Filipinku, Maruska uklizecku a sberacku brambor, a Linda to pro jistotu vyhraje cele.
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horska.kraslice
01.07.2026 20:47
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falcon_heavy
01.07.2026 20:55
To zní jako plán!
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Diabolique
01.07.2026 20:57
Jeste holka z Rican to doplni!
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Preview.lover
01.07.2026 20:45
Čtvrtfinalistka Wimbledonu
Muchová
Sawankaew
Bartůňková
Krejčíková
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Salamander134-
01.07.2026 20:48
Doufam, ze Sawankaew!
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aape
01.07.2026 20:54
Běž si vsadit
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LiJ
01.07.2026 20:49
Proč Sawaka???
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Otmar
01.07.2026 20:44
Ráno jsem psal o jisté naději, kterou chovám a kterou jsem ztratil, když Barbora vyhraný 1.set zabalila jako dárek a předala Andrejevě. I po 2.setu jsem nevěřil, že to Bara uhraje a když to nedopodávala, propadl jsem zmaru. Závěr neskutečný, Lexaurin a Neurol k ničemu a nakonec slastná úleva. O tenisu radši nepsat, prostě vyhrála, jsem zvědav na statistiky a gratuluju Barboře!
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pantera1
01.07.2026 20:43
Baru gratulka seš úžasná, škoda že dojde na další derby, dneska jsi Hvězda se zlatou raketou a suprová kocsmile
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Petruco
01.07.2026 20:42
Paráda. Je zajímavé, že se Barbora vždy dokáže náhle vypnout k takovému výkonu. Jak kdysi poznamenala, už ani nevím, jaká zahraniční hráčka. Šlo zhruba o toto. Češky jsou zvláštní tím, že mají pořád nějaký zdravotní problém... a pak nastoupí k důležitému zápasu a jdou si pro vavříny. No, není to špatná taktika.... než se neustále nechávat semlít v tom šíleném kolotoči. Těším se, až si ten zápas zkouknu ze záznamu. Pěkně bez nervů. A "zázračné" děcko se může jít někde vyvstekat a vybečet.
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Diabolique
01.07.2026 20:37
Rikal jsem ze na ni bylo videt, jak moc chce hazet tou raketou. Zajimalo by mne, zda ji treba daji nejakou dodatecnou pokutu, syslici.
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Tomas_Smid_fan
01.07.2026 20:39
syslové jsou chránění
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Otmar
01.07.2026 20:46
Myslíte, že existují sysložrouti?
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TSP
01.07.2026 20:35
V příštím zápase vsadím na Nikolu. Nemá co ztratit a aktuálně hraje výrazně líp než Mirra. Bára to bude mít strašně těžký a jen zkušenost jí stačit nebude. Její současná forma není nic moc a musela by Bára podat o hodně lepší výkon, aby vyhrála. Nikola je pro mě favorit.
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aape
01.07.2026 20:41
Když myslíš, ale šachy jsou šachy..
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Otmar
01.07.2026 20:48
To ano, ale ty dnešní Bára nejspíš nezopakuje....ale těžko takhle předvídat někomu nevyzpytatelnému!
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Ela-fon-isi
01.07.2026 20:47
Jsem fanda Nikoly, jenže Bára vyřadila Andrejevu a místy přece hrála skvěle. Tak dlouho byla v nepohodě, zraněná... .
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bardunek666
01.07.2026 20:33
Já věděl, že to Baruš na returnu dá!!!! Obrovská gratulace, skalp Syslice je velmi cenný. Škoda, že to nebylo finále.
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aape
01.07.2026 20:42
Taky mě to o napadlo, že takhle epický zápas by slušel do finále
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Liverpool22
01.07.2026 20:31
Uffff to byl zápas smile a větší drama než Anglie:Kongo. Bára to nakonec silou vůle urvala, ale na konci zbytečné drama - vedla 5:3 a 40:0
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frenkie57
01.07.2026 20:38
Sedm MB, to mi připomnělo jeden její zápas, ale v opačném gardu. I tentokrát to dobře dopadlo. Gratulace!
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Kuba4Win
01.07.2026 20:40
Myslíš zápas na USO loni? Tam tuším odvrátila hodně mečbolů
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frenkie57
01.07.2026 20:55
Jasně, ten proti TT. Tam těch MB odvrátila pobobny, ne li stejný počet. Takže si to vyzkoušela z obou stran.
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Diabolique
01.07.2026 20:58
Tam to bylo 8. Muj nejoblibenejsi dil The Tennis Podcast ... the Czech eruptions (Marketa + Bara) ...
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Diabolique
01.07.2026 21:00
https://www.youtube.com/watch?v=u_yUSFkYEB0
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lars
01.07.2026 20:38
Treba to chtela zdramatizovat pro divaky
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MARECEK7
01.07.2026 20:29
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SydneyOpen
01.07.2026 20:29
Skvělá Bára!! No a Mira typická arogantní rusanda
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Patik
01.07.2026 20:28
Nechápem prečo si vôbec podávali ruky ved ešte tento týždeň budú spolu sedieť v lietadle
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SydneyOpen
01.07.2026 20:30
Bára neletí do mordoru
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lars
01.07.2026 20:34
Do Ruska se primo z Londyna nelita ?
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tenisman1233
01.07.2026 20:36
Mirra ale žije ve Francii.
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SydneyOpen
01.07.2026 20:39
Ne, z celé EU + dalších zemí jako Norsko, Švýcarsko... se do ruska ani Bělorusko nelétá
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Patik
01.07.2026 20:36
Nie ? Tak nech letí s Mirrou do Ruska mne je jedno.
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Diabolique
01.07.2026 20:38
Ne, opravdu za tebou nikdo litat nebude, chcipni si tam sam!
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Patik
01.07.2026 20:40
Zamnou načo by leteli zamnou na Slovensko.
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aape
01.07.2026 20:43
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chlebavevaju
01.07.2026 20:30
To je fakt. Nikola starou lvici hravě porazí.
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Kuba4Win
01.07.2026 20:28
Zaplať pánbůh, byly to teda nervy. Uffff
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medvi
01.07.2026 20:31
To jo!!!
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Liverpool22
01.07.2026 20:33
smile smile smile
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zfloyd
01.07.2026 20:27
kolik bylo těch mečbolů , ví to někdo ??
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Liverpool22
01.07.2026 20:28
Osmej mečbol už dala smile
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Kuba4Win
01.07.2026 20:31
smile ale měl jsem teda velký strach že už to Mirra dá
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Liverpool22
01.07.2026 20:33
Jo, jo Bára některé mečboly trestuhodně zahodila, ale vše dobře dopadlo smile
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Kuba4Win
01.07.2026 20:34
smile
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Ela-fon-isi
01.07.2026 20:53
Taky. Musela jsem odejít na šestý mečbol, už jsem nemohla dýchat strachy. Horší než rozvodové stání.
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Kuba4Win
01.07.2026 20:29
Využila osmý pokud se nepletu
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tenisman1233
01.07.2026 20:27
Báro,měla bys všem fanouškům koupit za PM léky na infarkt.
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HAJ
01.07.2026 20:29
To je fakt, tak šílený závěr jsem fakt asi neviděl.
A šťastný konec všechno vynahradil.
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Kuba4Win
01.07.2026 20:29
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aape
01.07.2026 20:33
To jo, ale ten epic end stál za to!
Díky Báro smile
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frenkie57
01.07.2026 20:41
Stačí pilulku na tlak a pojistit to nitrakem pod jazyk.
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George_Renel
01.07.2026 20:27
Jinak to nemohlo dopadnout. Bára je jedinečná a nenapodobitelná.
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falcon_heavy
01.07.2026 20:35
Reagovat
falcon_heavy
01.07.2026 20:27
Yes!
Reagovat
Pe3k_
01.07.2026 20:26
Dobře Krejča, poslala marfušku z5 na Sibiř...
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aligo
01.07.2026 20:26
Bára to dopodávala na returnu!!!
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frenkie57
01.07.2026 20:42
Už zase. Vysvětlí mě, jak se dá dopodavat zápas na returnu.
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hanz
01.07.2026 20:26
Zadostiučinění byl poslední míč.... Syslici tam padalo všechno možný... díky za pásku...
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Preview.lover
01.07.2026 20:27
podobně jako v útkání Mirry se Siniakovou v IW rozhodla páska
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chlebavevaju
01.07.2026 20:26
Uz si to ani nezasloužila, ale hlavne ze je sysel venku pro Nikolu.
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Patik
01.07.2026 20:26
Veď si hovoril že syseľ je tá skaredsia
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falcon_heavy
01.07.2026 20:30
No vždyť.
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Vlk-v-trave
01.07.2026 20:26
Stale se ve svete podcenuje planovani... jak neco Wolf and comp. naplanuje, tak proste jedine osudove fajly jsou zraneni, nemoc apod. jedine to muze zmenit prubeh oslav pekneho 40. vyroci... od posledniho debl. titulu ceske kralovny travy...

Naplanovane bylo dalsi derby ve 3.kole, symbolicke jako cely rocnik... treti cz derby, ve tretim kole... na Barusku je spoleh a tak by mela byt i splne snad podminka 4. kolo, ctvrte ceske derby...

Jedine co nam dela problemy jsou dolnaci... Noskovou je treba nejak probrat... ja ji dam pomala trava... zadne ulejvani nebude... jinak ji na finalovy program vymenime za Pliskovou, ktera si nestezuje a bere tento vyrocni rocnik vice odpovedneji!!! :-))) (Uz jsme zaslali vyhruznou prosbu)

Jako opravdu nekdo necekal, ze ultimatni perfekcionistka s wimledonskymi ritualy tu Andreevnu s celym rytmem hry nerozhodi jak jiz jsme tolikrat u Bary videli? zapomente :-D
Jen nas mrzi, ze Bara nechce znat program oslav... a tak se dovi o derby az pozitri... ale pry ma pak vetsi radost z oslav Martiny, takze pochopitelne respektujeme :-)

A pozor!!!
Jsou tri hracky v historii, ktere primo pred wimbledonem vyhraly turnaj a pak braly talir...
Evert, Navratilova, Novotna - letos take mame zajem na rozsireni stats o treti cz hracku, ktera to dokaze... drzte nasi mafii palce... dokazeme, ze na trave CR patri k velmoci urcite a legcy Martiny je nejen obrovské... nervak to pro me nebyl... classic Bara Show...

P.S. mel jsem to predepsane... je to lepsi, nez to pak pichtit po MB... Ondru chápu :-D
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aape
01.07.2026 20:38
Jo na Barušku je spoleh ta se pro tvůj plán oslav obětovala
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Vlk-v-trave
01.07.2026 20:46
presne tak...
Jen me dnes zklamalo, ze vyzva pomoci tlacit Mariu a Sonmez jaksi nebyla moc vyslysena... :-( Jeste ze mame ty zalozni bloky na Gauffku... :-)
Horsi je to s Jovic... snazi se nam potvurka proklouznout... a ty spanelske skripce fakt asi vic neotevrem... :-))) Co pegulu muze sevrit, to Jovic uz asi neskripne... takze myslime o tzv. Thajskem reseni :-D... uvidime...
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modra.pani
01.07.2026 20:25
už se háže raketou
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Diabolique
01.07.2026 20:25
Jak hodila tou raketou o zem ...
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Diabolique
01.07.2026 20:25
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
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jih
01.07.2026 20:25
Sysel do nory!!! Jooooo!
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modra.pani
01.07.2026 20:24
Jedeeem Báro!
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Patik
01.07.2026 20:24
Vyzerá to akoby sa tenisový Boh a bohyňa spravodlivosti nevedeli rozhodnúť komu chytiť stranu.
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chlebavevaju
01.07.2026 20:23
Dvojnásobná GS vítězka.
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Diabolique
01.07.2026 20:22
Bara je trochu ruda, aby to tam s ni neslehlo.
Pojd!
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com
01.07.2026 20:21
do 5:2 ve tretim smile
pak přišla falešná forma
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Georgino
01.07.2026 20:21
Jsem v práci autem a tohle je na panáka.
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Kuba4Win
01.07.2026 20:20
To snad není možný
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chlebavevaju
01.07.2026 20:20
At uz nam jde z oci, takovou ostudu!
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aligo
01.07.2026 20:21
Nemáš sázet
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chlebavevaju
01.07.2026 20:21
Na tohle nemam, ale chci sysla ven z turnaje za každou cenu.
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Diabolique
01.07.2026 20:22
Reagovat
jih
01.07.2026 20:23
Reagovat
aligo
01.07.2026 20:20
Achjo... prohrát z tolika MB
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chlebavevaju
01.07.2026 20:20
A tak nám Baruna nechala Andreevu vyhrát Wimbledon. Po tomhle největším choku sezony to už Rusanda vyhraje celý.
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LiJ
01.07.2026 20:27
Jó? Ses trefil jako vždy
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aape
01.07.2026 20:39
Reagovat
hanz
01.07.2026 20:19
Krejčíková opravdu HNUUUUSSSSSS... NECHUTNÉ...vést 40:0 a takhle to zprasit.... hnůj největší
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LiJ
01.07.2026 20:27
Mňamky
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modra.pani
01.07.2026 20:18
Není možná...To je nerv
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chlebavevaju
01.07.2026 20:18
Vypínám, tohle je fraška a ne tenis.
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aligo
01.07.2026 20:18
Ty jsou fraška na tenis
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chlebavevaju
01.07.2026 20:19
Dávat takovy chyby na MB neni normalni, je to dvojnásobná GS vítězka ne nejaka nanynka z druhé stovky.
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aligo
01.07.2026 20:17
Uff #3
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aligo
01.07.2026 20:15
Uff #2
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aligo
01.07.2026 20:13
Ufff
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modra.pani
01.07.2026 20:12
To snad není možnýýý....Bárooo
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chlebavevaju
01.07.2026 20:14
Dostat sokyni z kanálu do nebes, to umí jen naše ženštiny.
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modra.pani
01.07.2026 20:15
myslím, že to není specialita jen našich holek
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aligo
01.07.2026 20:12
BOŽE!!!
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Random33
01.07.2026 20:10
Ne ani tak ta dvojchyba, ale to naprani do site, hru pred tim, zamrzi
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chlebavevaju
01.07.2026 20:10
Jestli tohle neda, tak at jde vazne do duchodu.
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aligo
01.07.2026 20:09
Bože to je nervák
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chlebavevaju
01.07.2026 20:08
3 MB pryč, tak toto bude ještě možná masakr.
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aligo
01.07.2026 20:02
Bára si jde pro titul
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bardunek666
01.07.2026 20:05
Já jsem pro
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modra.pani
01.07.2026 20:02
Báro, jeď! Dáš to!
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gugu
01.07.2026 20:01
šmarjá, jeden game!
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Diabolique
01.07.2026 19:59
Clovek vidi jak strasne by syslik chtel prastit s tou raketou o zem. Ale zatim se drzi. Stejne to nakonec udela.
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Patik
01.07.2026 20:02
Kto je vlastne ten syslik ? Lebo Barbora vyzerá skôr ako jeden môj kamarát stolár čo mi robil nábytok kedysi..
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Diabolique
01.07.2026 20:04
syslik je ta hnusna
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Patik
01.07.2026 20:15
Ja som myslel že tak voláte Andreevu.
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Diabolique
01.07.2026 20:20
Vidis, doslo ti to.
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alcaraz.dva
01.07.2026 20:04
prestan byt hystericky... pokolikate uz tohle tady pises
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bardunek666
01.07.2026 19:57
Vtipné je, jak Ušatice chodí rychle servírovat, ale Bára se tím nenechá vyvést z míry
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Diabolique
01.07.2026 19:56
POJD BARO!!!
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modra.pani
01.07.2026 19:56
A brejk je na světě!
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Patik
01.07.2026 19:54
Mirre ta tráva vobec nesedí ale aj tak by nemusela padnúť zrovna s outsiderkou..
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chlebavevaju
01.07.2026 19:46
Možná rozhodující game. Barboro tohle se proste brejkuje, plno DF zadarmo.
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modra.pani
01.07.2026 19:32
úklid na kurtu
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Otmar
01.07.2026 19:17
Ale jo, Barbora ten 2.set dala, to je fajn, to jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Šance žije, snad tedy!
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zfloyd
01.07.2026 19:14
vida,vida,vida to jsou teda věci a šup do třetího
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aligo
01.07.2026 19:13
Dopodávala to na příjmu
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aape
01.07.2026 19:15
Naštěstí Baruška včas zabrala
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frenkie57
01.07.2026 19:22
To je zajímavá věta.
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aligo
01.07.2026 19:42
K Báře se hodí
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Diabolique
01.07.2026 19:12
Pojd Baru!
Mlat s tou raketou, sysliku!
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modra.pani
01.07.2026 19:13
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tenisman1233
01.07.2026 19:14
A o do čeho bude mlátit tou raketou?
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Diabolique
01.07.2026 19:20
Napred at jednu rozmlati o zem. Druhou at si sama vybere ... noha, hlava, ma spoustu moznosti
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tenisman1233
01.07.2026 19:20
O zem to asi nepůjde, tráva je posvátný povrch a nesmí se degradovat.
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modra.pani
01.07.2026 19:24
Tak o umpire jako kdysi Plíšková
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Preview.lover
01.07.2026 19:32
Mirra proti keys jen lehce hodila raketou o zem a dostala trestný bod, tak už asi nebude riskovat
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ladinec
01.07.2026 19:42
Dnes syslice, včera ušatice....co by jsme dali my za takovou ušatici.....nebo syslici?
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Diabolique
01.07.2026 19:44
Mame deset lepsich.
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chlebavevaju
01.07.2026 19:07
Byla by to legrace, kdyby Andreeva porazila 3 CZE vřadě a nám zbyly oči pro pláč, terminologii TP to opravdu hrozí.
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aape
01.07.2026 19:04
Bára si umí zavařit nejlíp sama
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zfloyd
01.07.2026 19:03
ukázkově dopodávala , jak je u nás zvykem
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jir6
01.07.2026 19:04
Ach jo. Přitom dopadávat finále RG či Wimbledonu zvládla. Tak třeba zabere na returnu a budeme koukat.
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chlebavevaju
01.07.2026 19:01
Krejcice to zas vymňoukla. 5:2 - brzy 5:7.
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chlebavevaju
01.07.2026 19:03
Tohle byl klidne zápas na 2:0, kdyby ji fungoval servis.
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Diabolique
01.07.2026 18:47
Jestli to ted Bara ustoji v hlave, mohl by syslik zacit rozbijet rakety.
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jir6
01.07.2026 18:49
Přesně, teď se potvrdilo, že Sysel nehraje dnes nic, Bára má skvělou techniku, nikdo takový na WTA není, ten její tenis je tak moc krásný... postup bych jí přál.
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Diabolique
01.07.2026 18:52
Mne se zda ten Barin tenis moc profesorskej ... jako ze clovek vidi jak ten uder chce dat co nejprofesorsteji ... nejpresneji ... jako by vyucovala ... Pomalu, presne ... nelibi se mi ten styl. Radsi bych aby byl ten uder necekanej.
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Tomas_Smid_fan
01.07.2026 19:13
Bářin styl je pro soupeřky právě nebezpečný nevyzpytatelností. Bára si soupeřky načte a pak variuje. Navíc, při její ladnosti ani nevypadá, že dává rány, ale dokáže dát velmi rychlé míče. Pamatuji si třeba FH 154km/h. To se bere jako rána i u chlapů...
Bez ohledu na to, jak dopadne dnes a vůbec i přes některé své manýry, je Bára výjimečná hráčka.
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tenisman1233
01.07.2026 19:15
Hlavně skvěle umisťuje servisy,já si pamatuji, jak získávala přímé body z podáním 130 km/h .
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Diabolique
01.07.2026 19:16
Vyjimecna hracka urcite je ... ale mne se nelibi to jeji provadeni uderu ... jakoby uz ctvrt hodiny predem ukazuje, jak chce ten uder provest, takovej jakoby perfekcionismus ... jakoby tam vubec protihracka nebyla a nezajimala by ji ... ze proste provede ten uder jak si to namalovala ...
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aligo
01.07.2026 18:40
Pokud si to Bára srovná v hlavě, může bez problémů otočit... Mirka hraje tužku, obzvláště z FH...
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Otmar
01.07.2026 18:39
Jakmile Barbora neudrží Andrejevu v pohybu, jde to zcela jistě do kopru. Z místa je ona schopná cokoli, třeby ty excelentní kraťasy. Na nějaké "oživnutí" nevěřím.
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jir6
01.07.2026 18:36
Andreeva nehraje nic, ani neví, jak ten set vyhrála, Bára to může klidně otočit, pokud to tam bude padat...
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aape
01.07.2026 18:28
Po slibně vypadajícím úvodu se bohužel Krejča na Syslíka nechytá
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chlebavevaju
01.07.2026 18:31
Krejčíková je už stará, strhaná lvice, na mladé šelmy už nestačí.
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tenisman1233
01.07.2026 18:34
A Pegula je ještě starší.
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aligo
01.07.2026 18:45
Ale ta toho v mládí moc nezahrála.. rozjela se později
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tenisman1233
01.07.2026 18:47
Bára se rozjela taky později až od 24.
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aape
01.07.2026 18:40
V tom to ale není, chybí jí pořád ještě rozehranost, zbytečně chybuje, bojí se hrát voleje, což je škoda, měla by zase občas zkusit čtyřhru...
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chlebavevaju
01.07.2026 18:44
Zatim co zahrála na síti, to byl bod pro Andreevu.
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aape
01.07.2026 18:48
Tam právě trochu chybí ta rozehranost ze čtyřhry
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Mac
01.07.2026 18:25
a slicna argentinka mela na lopate cocosku... a dopadne to jako vzdycky...
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Mony
01.07.2026 18:14
Takovou deku bych zrovna u Báry nečekal
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hanz
01.07.2026 18:14
Krejča začala předvádět humus, přeplo jí v kebuli a Syslice se jen směje...
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Patik
01.07.2026 18:10
Andreeva poďme..to musí byť formalita..RG Wimbledon pekne po sebe.
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pantera1
01.07.2026 18:20
Ty nefandíš Barušce, ty seš teda .
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chlebavevaju
01.07.2026 18:21
Co sis dotáhla do baráku, to máš.
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pantera1
01.07.2026 18:25
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tenisman1233
01.07.2026 18:21
Teď ten gam byl nesmírně důležitý.
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Patik
01.07.2026 19:05
Prepáč ale Andreeva má väčší potenciál v kariére i v tomto zápase..a je mi ako hráčka sympatická...ale ak chces môžme si spolu len tak sadnúť pri telku a fandiť aj vašej hráčke..teda ty pozeraj a ja sa budem pozerať len na teba.
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pantera1
01.07.2026 19:36
To by tě za chvíli přestalo bavit. Já Syslikovi taky fandím, ale ne proti našim holkám. A co Nolda, už hraje s Adonisem?
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Patik
01.07.2026 19:39
Také otázky sa má pýtas ako fanúšička Djokoviča či už hrá ? To si mala mať zmapované a nastavený budík nato keď začne zápas..hanba ti
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pantera1
01.07.2026 19:42
Nejsem doma, tak mi nehubuj . Bude to zas Antická tragédie o třech dějstvích na centru pro Adonise samozřejmě .
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Patik
01.07.2026 19:49
Len som ťa trošku podšťuchol..nečerti sa hneď
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pantera1
01.07.2026 19:57
Mám ráda udobřování
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Patik
01.07.2026 20:03
Tak sa ideme ešte hádať alebo ?
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pantera1
01.07.2026 20:06
Můžeme se ještě hašteřít .
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Patik
01.07.2026 20:23
Nemôžme sa hrať že sme sa dlho hasterili a prejdeme rovno len na udobrovacie aktivity ?
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pantera1
01.07.2026 20:35
Dobře, jsem ti chtěla vyčinit, že mě zanedbáváš a na básničky kašleš, ale už se budeme jen udobřovat, zatím co Starý pán bude hrát
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Paseka
01.07.2026 18:06
Máte někdo Link na zápas Báry, prosím?
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Diabolique
01.07.2026 18:08
https://www.viprow.sx/wimbledon/centre-court-barbora-krejcikova-vs-mirra-andreeva-online-stream-1
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Paseka
01.07.2026 18:25
Díky
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Diabolique
01.07.2026 18:06
Z 3:0 uz to vypada skoro 3:3 ...
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pantera1
01.07.2026 18:02
Baru bude to asi tahanice, ale mohla bys Krasnojarskýho Syslíka vyřadit, není to nereálné
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frenkie57
01.07.2026 18:37
S tím, co teď hraje Baru, nemá šanci vyhrát.
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pantera1
01.07.2026 18:55
Jsem si odskočila na lehárko, uvidíš že to pomůže .
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frenkie57
01.07.2026 19:21
Už to vypadá zase lépe.
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Diabolique
01.07.2026 18:00
Bara JEDE!
POJD!
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Mony
01.07.2026 17:44
Když tady Mirru porazila Brenda, tak snad i Bára.
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Diabolique
01.07.2026 17:55
Ale Brenda, to byl.... TALENT!!!
Na to pamatne utkani jsem koukal ... a rikal si, ze ta nase holcicka proti te druhe holcicce asi nema moc sanci ... ale Brenda ji vypraskala z kurtu!
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Diabolique
01.07.2026 17:35
Tak pojd, BIG4!
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