Obrovské drama! Krejčíková ustála bitvu nervů s Andrejevovou a vyzve Bartůňkovou
Krejčíková – M. Andrejevová 4:6, 7:5, 6:4
Krejčíková vstoupila do zápasu proti Andrejevové rozpačitě, když se hned v úvodním gamu dostala na svém podání do stavu 15:40. Čtyřmi body v řadě si ale dokázala s nepříjemným startem do zápasu poradit a vzápětí to byla naopak ona, kdo jako první uspěl na returnu, a česká tenistka tak šla do nadějného vedení 2:0.
Brněnská rodačka měla i ve svém druhém gamu na podání plno starostí s jeho udržením. Všechny tři brejkbolové hrozby ale i díky agresivní hře odvrátila a vedla už 3:0. Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala Andrejevová a snížila na rozdíl dvou her.
Krejčíková už ale napotřetí svůj servis uhájit nedokázala, Andrejevová dostala svou soupeřku agresivními údery pod tlak a snížila na rozdíl jediného gamu. Vzápětí musela rodačka z Krasnojarsku likvidovat hrozbu ztráty podání, dokázala si ale poradit a bylo vyrovnáno – 3:3. Druhá polovina úvodní sady se ale nesla v režii Andrejevové. Ruska podruhé za sebou vzala o jedenáct let starší soupeřce podání a sadu získala za 46 minut 6:4.
Krejčíková se nenechala nepovedenou druhou polovinou první sady rozhodit. Ve druhém dějství výrazně zpřesnila hru, její údery směřovaly hluboko k základní čáře a Andrejevová se tak dostávala pod tlak. Ve čtvrté hře přišla jako první o podání, Češka brejk vzápětí hladce potvrdila a vedla už 4:1.
Dvojnásobná grandslamová šampionka pokračovala i nadále ve velmi aktivní hře. Andrejevovou nepouštěla k žádné šanci na návrat do druhého setu, bez problémů si držela svá podání a vedla 5:2. Krejčíkové ale vůbec nevyšla devátá hra, ve které nedokázala set dopodávat, a světová pětka vzápětí srovnala skóre na 5:5. Ani to ale zkušenou Češku nezlomilo. Další dva gamy získala na svou stranu, sadu vyhrála 7:5 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
Krejčíková ani ve třetím setu neubírala z agresivní, ale zároveň kontrolované hry. Ve druhém gamu to byla ona, kdo měl jako první možnost prolomit soupeřčino podání, svěřenkyně Conchity Martínezové si ale dokázala poradit. Za stavu 2:1 ze svého pohledu si Krejčíková nechala ošetřovat pravé chodidlo, po pauze pak bez viditelných problémů pokračovala ve hře. Nervózním dojmem působící Andrejevová měla starosti i při svém dalším gamu na podání, i tentokrát ale s určitou dávkou štěstí Češku do brejku nepustila a srovnala na 2:2.
Velké problémy měla vzápětí i Krejčíková. Stav 15:40 ale dokázala otočit a znovu šla do vedení. Velmi důležitý moment přišel v šesté hře, kdy Andrejevová přišla o podání a prohrávala 2:4. Neskutečný game nabídla devátá hra za stavu 5:3. Krejčíková si na svém podání vypracovala šest mečbolů, ani jeden ale nevyužila a stav byl již jen 5:4. Češku nakonec nevyužité šance mrzet nemusely. Při podání Andrejevové proměnila sedmý mečbol a po dvou hodinách a 44 minutách mohla slavit překvapivý postup.
"S Mirrou je to vždy velmi složité. Je to výborná hráčka a já jsem to šťastnější, že jsem to zvládla. Navíc tady, na centrální kurtu. Je to skvělý pocit," říkala po zápase šťastná vítězka.
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Komentáře
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a když připomenu předturnajové preview, že český kotec je výhoda (ne nevýhoda), protože je šance na QF - teď je to jisté QF
byla to přece jen sekce Andreevy, lidi je strašně přeceňují
Nastesti je tu cz derby, tam se nektere veci smaaaznou... :-)) V nejhorsim pripade v tom ctvrtem cz derby...
Muchová
Sawankaew
Bartůňková
Krejčíková
A šťastný konec všechno vynahradil.
Díky Báro
Naplanovane bylo dalsi derby ve 3.kole, symbolicke jako cely rocnik... treti cz derby, ve tretim kole... na Barusku je spoleh a tak by mela byt i splne snad podminka 4. kolo, ctvrte ceske derby...
Jedine co nam dela problemy jsou dolnaci... Noskovou je treba nejak probrat... ja ji dam pomala trava... zadne ulejvani nebude... jinak ji na finalovy program vymenime za Pliskovou, ktera si nestezuje a bere tento vyrocni rocnik vice odpovedneji!!! :-))) (Uz jsme zaslali vyhruznou prosbu)
Jako opravdu nekdo necekal, ze ultimatni perfekcionistka s wimledonskymi ritualy tu Andreevnu s celym rytmem hry nerozhodi jak jiz jsme tolikrat u Bary videli? zapomente :-D
Jen nas mrzi, ze Bara nechce znat program oslav... a tak se dovi o derby az pozitri... ale pry ma pak vetsi radost z oslav Martiny, takze pochopitelne respektujeme :-)
A pozor!!!
Jsou tri hracky v historii, ktere primo pred wimbledonem vyhraly turnaj a pak braly talir...
Evert, Navratilova, Novotna - letos take mame zajem na rozsireni stats o treti cz hracku, ktera to dokaze... drzte nasi mafii palce... dokazeme, ze na trave CR patri k velmoci urcite a legcy Martiny je nejen obrovské... nervak to pro me nebyl... classic Bara Show...
P.S. mel jsem to predepsane... je to lepsi, nez to pak pichtit po MB... Ondru chápu :-D
Jen me dnes zklamalo, ze vyzva pomoci tlacit Mariu a Sonmez jaksi nebyla moc vyslysena... :-( Jeste ze mame ty zalozni bloky na Gauffku... :-)
Horsi je to s Jovic... snazi se nam potvurka proklouznout... a ty spanelske skripce fakt asi vic neotevrem... :-))) Co pegulu muze sevrit, to Jovic uz asi neskripne... takze myslime o tzv. Thajskem reseni :-D... uvidime...
Pojd!
pak přišla falešná forma
Mlat s tou raketou, sysliku!
Bez ohledu na to, jak dopadne dnes a vůbec i přes některé své manýry, je Bára výjimečná hráčka.
POJD!
Na to pamatne utkani jsem koukal ... a rikal si, ze ta nase holcicka proti te druhe holcicce asi nema moc sanci ... ale Brenda ji vypraskala z kurtu!