Slzy ruské šampionky: Bude pár dní trvat, než to zpracuju, říkala po porážce s Krejčíkovou
"Bylo to hodně těžké. Hrála (Krejčíková) velmi dobře. Cítila jsem, že mám nějaké příležitosti, ale nedopadlo to. Takže zvítězila ona," řekla Andrejevová. "Bude to pár dní trvat, než to zpracuju," uvedla, načež se chvíli odmlčela kvůli slzám.
Devatenáctiletá Andrejevová nenavázala ve Wimbledonu na loňské čtvrtfinále ani na letošní triumf z Roland Garros. S Krejčíkovou prohrála podruhé z pěti vzájemných zápasů.
"Hrála skvěle. Je to nevyzpytatelná soupeřka, hlavně na trávě. Hodně mění rytmus hry. Její slicy a kraťasy tu tolik neskáčou. Měla jsem s tím problém a také jsem udělala hodně chyb. Hrála dobře, ale cítila jsem, že i já jsem mohla hrát lépe," řekla Andrejevová, která plnila roli nasazené pětky.
V závěrečném třetím setu jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů při podání Krejčíkové za stavu 3:5. Přestože Andrejevová snížila, následně na servisu opět neuspěla. Poté, co česká hráčka proměnila sedmý mečbol, odhodila Andrejevová frustrací raketu.
"Když jsem vyhrála ten (devátý) game), cítila jsem, že mám šanci srovnat. Obecně jsem si ale servisem tak nepomáhala. Nezískávala z něj tolik snadných bodů, jako se mi to obvykle daří. Mohl to být zlomový bod. Jak ale vidíte, nevyšlo to," doplnila Andrejevová.
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