Spokojená Muchová: Moje nejlepší sezona. A další soupeřka? Vlastně ji vůbec neregistruji
"Myslím, že to nebylo tak snadné, jak to na první pohled vypadalo. Hrály jsme spolu před dvěma třemi týdny a dnes do toho soupeřka šla určitě odvážněji," řekla Muchová. "Chytila jsem ale dobře začátek a v těžkých momentech, když přišly brejkboly, jsem si opět pomohla servisem. Brejkbolové situace proti ní jsem odehrála dobře, takže se mi pokaždé podařilo udržet si náskok jednoho brejku," uvedla.
Sedmatřicetiletou Číňanku porazila Muchová i počtvrté v kariéře a znovu jí nedovolila získat ani set. Soupeřka v závěru utkání netajila frustraci. "Ona je strašně milá. Mimo kurt se spolu normálně bavíme, je to opravdu moc hodná holka. Těžko říct, jak se na kurtu přesně cítila, ale v zákulisí je vždycky pozitivní," řekla Muchová.
Devětadvacetiletá olomoucká rodačka uspěla i poté, co v prvním setu na kurtu podklouzla. "Byl to nepříjemný pád, ale myslím, že jsem ho docela dobře odpružila. Necítím nic vážného. Tělo o tom sice trošku ví a čeká mě nějaká fyzioterapie, ale nebylo to nic, co by mě zastavilo. Cítím se fajn," popisovala Muchová. "Podklouzlo mi to ve chvíli, kdy jsem byla uvnitř kurtu. Tam, kde je tráva ještě hustá a zelená, to dost klouže. Viděla jsem včera padat spoustu dalších hráčů, takže s tím člověk tak nějak počítá," podotkla.
V Londýně se stále zabydluje. Do britské metropole přiletěla teprve na konci minulého týdne po triumfu v Bad Homburgu. "Připadá mi, že turnaj v Bad Homburgu ještě ani neskončil a já na něj plynule navazuji. V neděli jsem měla jediný den volna a v pondělí už jsem zase hrála, takže jsem neustále v zápřahu. Včerejší volno a to, že mě čeká i zítra, mi ale hodně pomáhá," řekla s tím, že se cítí stále lépe. "Každá výhra na sebevědomí pomáhá," uvedla.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda vyhrála už 31. utkání v sezoně. O tom, zda prožívá jedno z nejlepších období v kariéře, příliš uvažovat nechtěla. "Neřeším, jestli je to životní sezona, nebo ne. Hraju dobře, daří se mi, cítím se skvěle a jsem za to ráda. Nedávám si na sebe zbytečný tlak ani přehnaná očekávání. Ale z hlediska výsledků je to určitě moje nejlepší sezona."
Když měla říct tři důvody, proč, jmenovala tituly z Dauhá, Bad Homburgu a fakt, že je zdravá. "Možná je to věkem. Asi zraju," řekla s úsměvem na otázku, co oproti minulosti změnila. "Možná cvičíme o něco víc, ale jsou to opravdu minimální změny. Nedokážu přesně říct, čím to je, ale zatím držím," podotkla. V boji o postup do osmifinále narazí na Manančaju Savangkevovou z Thajska, která postoupila do 3. kola po výhře nad Američankou Alycií Parksovou.
"Vůbec ji neznám. Ani jsem nevěděla, koho v pavouku mám. Když jsem sešla z kurtu, ptala jsem se kluků z týmu. Vlastně ji vůbec neregistruji," řekla. Thajsko jako zemi má ráda. "Byla jsem tam vloni v prosinci na dovolené. Líbilo se mi tam moc. Obecně mám Asii ráda. Baví mě procházet a objevovat tamní místa," doplnila Muchová.
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