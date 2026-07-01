Lehké problémy, pak dominance. Muchová si zahraje o wimbledonské osmifinále
Muchová – Zhang 6:3, 6:2
Muchová vstupovala do zápasu proti Zhang v roli obrovské favoritky. A tuto pozici začala potvrzovat prakticky od úvodních minut zápasu. Na svém podání si česká tenistka počínala výborně, v úvodních dvou hrách na servisu přenechala zkušené soupeřce jediný fiftýn. Číňanka jen s obtížemi čelila tradičně agresivní a pestré hře rivalky. Ve čtvrtém gamu poprvé přišla o podání a když Muchová brejk vzápětí potvrdila, svítil na ukazateli skóre stav 4:1.
Zhang, která si v prvním kole překvapivě poradila s Biancou Andreescuovou, se opírala o tradičně kvalitní voleje. K brejkové možnosti se dostala za stavu 2:4, Muchová ale nebezpečnou situaci vyřešila aktivní hrou zakončenou vítězným bekhendem. Při následné výměně olomoucká rodačka nepříjemně uklouzla a musela čelit další hrozbě ztráty podání. Tu pro změnu vyřešila povedeným stopbalem, a když odvrátila i třetí brejkbol, šla do vedení 5:2.
Bývalá světová deblová dvojka se postupem času své soupeřce vyrovnala v agresivitě, což vyústilo v to, že za stavu 3:5 měla další tři brejkbolové možnosti. Tu druhou odvrátila svěřenkyně Svena Groenevelda s velkou dávkou štěstí, když jí pomohlo „prasátko“. Muchová nakonec první sadu i díky tomuto momentu získala za 39 minut poměrem 6:3.
Muchová si vypracovala brejkovou možnost hned v úvodním gamu druhé sady. Tu ještě využít nedokázala, to už ale neplatilo o chvíli později. Češka uspěla na returnu, brejk bez problémů potvrdila a vedla 3:1. Zhang o poslední zbytky naděje přišla v sedmé hře, kdy o své podání přišla čistou hrou. Muchová následně zápas bez problémů dopodávala a za hodinu a deset minut mohla slavit postup do třetího kola.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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