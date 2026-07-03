Krejčíková ukončila wimbledonskou jízdu Bartůňkové, o čtvrtfinále si zahraje s Muchovou
Bartůňková – Krejčíková 3:6, 5:7
Hned v prvním gamu se do velkých problémů na svém podání dostala Krejčíková. Manko 0:40 sice dokázala zlikvidovat, poté však čelila dalším třem brejkbolům. Šestý v pořadí už odvrátit nedokázala a jedenáct minut trvající game šel na stranu Bartůňkové. Bývalá světová dvojka ale reagovala okamžitě. Agresivní hrou si vynutila tlak, také ona uspěla na příjmu a srovnala krok. Při podání Krejčíkové pak Bartůňková pomohla své o deset let starší soupeřce nevynucenými chybami a svěřenkyně Jiřího Nováka šla poprvé do vedení – 2:1.
Wimbledonská šampionka z předminulého roku postupně přebírala iniciativu. Dlouhými údery k základní čáře si udržovala tlak, uspěla i při druhém podání krajanky a vedla o dva gamy. Servis ale nebyl v úvodu zápasu silnou zbraní ani pro jednu z tenistek. Vzápětí o něj přišla podruhé i zkušenější z obou hráček a po pěti gamech tak vedla již jen 3:2. Přemožitelka Kateřiny Siniakové z druhého kola ale marně hledala rytmus na podání. Svůj třetí game na servisu ztratila především kvůli vlastním chybám čistou hrou a znovu musela dotahovat dvougamovou ztrátu.
I Krejčíková se na podání trápila. V sedmém gamu musela odvracet tři brejkboly, na rozdíl od Bartůňkové ale v klíčových chvílích ukázala rozvahu a zkušenosti, servis si podržela a vedla už 5:2. Až poté si rodačka z Prahy uhrála svůj první servis v zápase, platné jí to ale příliš nebylo. Krejčíková už úvodní sadu dopodávala a za 46 minut ji získala poměrem 6:3.
Hned v úvodním gamu druhého setu musela Bartůňková likvidovat další dvě hrozby ztráty podání, tentokrát si ale poradila. Krejčíková vzápětí reagovala čistou hrou a bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka postupem času prodávala své zkušenosti. Na kurtu působila jistějším dojmem, což potvrdila v páté hře, kdy poprvé ve druhé sadě uspěla na returnu a šla do vedení 3:2.
Bartůňková se na hranu vyřazení dostala za stavu 2:4, kdy na svém podání čelila dalším čtyřem brejkbolům. Na poslední hrozbu reagovala smečí do autu a prohrávala už 2:5. Krejčíková ale zápas dopodávat nedokázala. Neproměnila ani jeden z tří mečbolů a dala soupeřce šanci na případný obrat. Bartůňková nabídnutou možnost potvrdila vyhraným servisem a snížila na rozdíl jediné hry.
A tím to nekončilo. Bez zábran hrající Bartůňková využila nejistého podání soupeřky, sebrala jí i druhý servis v řadě a srovnala na 5:5. Krejčíková ale podobně jako v předcházejícím duelu s Mirrou Andrejevovou zachovala klid. Znovu vzala soupeřce servis a tentokrát už nezaváhala. Proměnila pátý mečbol a po necelých dvou hodinách se mohla radovat z postupu do čtvrtého kola.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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https://sport.aktualne.cz/tenis/nastanou-tenisova-jatka-zlobi-se-cesi-revolucni-novinka-jim-ma-vzit-praci/r~aaa2986c790351a7e4c74af78bc1756c/
WTA se určitě taky brzo přidá.
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https://bhukamaanewala.wordpress.com/2026/07/03/diarrhea-causing-parasite-reported-across-us/
https://paiza.io/projects/-PSWb2Ztiqp1yHR0nTvK9g
https://notes.io/e3pBL
Sraž i toho Augera.
Mý svědomí
Díky, já jdu dál
Nic nebolí
:-)))
Jdu si ted projit v klidu ty pekne bitvy na saaacku :-)
Tajbrejk natrenovany!!!
doufam, ze si nebude chtit zkouset zapas na 3 sety... :-D
atmosféra vynikne
Málo zná, málo zná
Kdo necejtil hrůzu z trávy, kde se málem utopil
Ať se na wimbledonský kurty najmout dá, johoho
mladá má v sobě dar zabrat, když to nejde moc dobře.
vzácný dar
bohuzel ho dostava i duel Karolina x Thajka...
5:5
Nastesti Karolina za 5. minut 12.... uf
S tím se bohužel vyhrát nedá.
tak muzu smele zahajit akci 1% pro Karolinu... pokud k tomu ovsem dojde...
nebot nam tu misa zakrikl ty postupy favoritek... nakonec i ta Nikola se ted jeste pekelne brani...:-)
Otazka je, co na to bude rikat Karolina. Bude muset poradne zabrat.
Jako já, jó, jako já
Kdo travnatý kurty nezná sírou pekla sířený
Ať se na wimbledonský kurty najmout dá, johoho
to mas u mne schovany :-D
pomalu koukam do svych poznamek na kapitolu japonska brzda... a slovenska agentka... :-))) jestli jde o planovani, je treba myslet na vsechno... ale stale doufam, ze aspon tu jednu kapitolu budu moci uz zalozit do archivu :-)
nejdulezitejsim i tak faktorem je, ze se Muska blizi take do zavreni prvniho setu...!
UEEEE!!! - AAADJA!!!! - UEEEEE!!! - AAAAAU!!! - UIIII!!! - AAAAA!!!
To se fakt neda ...
Horsi je, ze nam tece penko v prvnim...
Nikomu však už nevěřím
Když někdo ke mně ruce své vztáhne
Ustoupím bojácně ke dveřím
Uvidime jestli Nikola neco zmeni... cz derby... tri sety by tomu slusely :-)
Niky - demon na saku :-)
Tak hlavne uz sla do vedeni a brejkla... Penko se drzi, to je dobra zprava.... jen Liu nam zatim tece... ale jsme na zacatku :-)
4 dulezite zenske singly v jednu chvili... :-))
dlouho ta vyhoda brejku netrvala...
Holky maji uz na zacatku nabeh trhnout casovy rekord Izzy x Mahut, ktery na tomto kurtu vznikl :-))
Ale v takovy tajbrejcich... kdo viiii... klidne muze skoncit trebas prvni tajbrejk 246 x 242 :-D