Krejčíková ukončila wimbledonskou jízdu Bartůňkové, o čtvrtfinále si zahraje s Muchovou

DNES, 19:59
Aktuality 135
WIMBLEDON - Barbora Krejčíková si ve třetím kole Wimbledonu v českém derby poradila s Nikolou Bartůňkovou, když zvítězila po setech 6:3, 7:5. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky bude v atraktivním duelu další česká tenistka Karolína Muchová.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Bartůňková Nikola
Barbora Krejčíková během Wimbledonu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Bartůňková – Krejčíková 3:6, 5:7

Hned v prvním gamu se do velkých problémů na svém podání dostala Krejčíková. Manko 0:40 sice dokázala zlikvidovat, poté však čelila dalším třem brejkbolům. Šestý v pořadí už odvrátit nedokázala a jedenáct minut trvající game šel na stranu Bartůňkové. Bývalá světová dvojka ale reagovala okamžitě. Agresivní hrou si vynutila tlak, také ona uspěla na příjmu a srovnala krok. Při podání Krejčíkové pak Bartůňková pomohla své o deset let starší soupeřce nevynucenými chybami a svěřenkyně Jiřího Nováka šla poprvé do vedení – 2:1.

Wimbledonská šampionka z předminulého roku postupně přebírala iniciativu. Dlouhými údery k základní čáře si udržovala tlak, uspěla i při druhém podání krajanky a vedla o dva gamy.  Servis ale nebyl v úvodu zápasu silnou zbraní ani pro jednu z tenistek. Vzápětí o něj přišla podruhé i zkušenější z obou hráček a po pěti gamech tak vedla již jen 3:2. Přemožitelka Kateřiny Siniakové z druhého kola ale marně hledala rytmus na podání. Svůj třetí game na servisu ztratila především kvůli vlastním chybám čistou hrou a znovu musela dotahovat dvougamovou ztrátu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

I Krejčíková se na podání trápila. V sedmém gamu musela odvracet tři brejkboly, na rozdíl od Bartůňkové ale v klíčových chvílích ukázala rozvahu a zkušenosti, servis si podržela a vedla už 5:2. Až poté si rodačka z Prahy uhrála svůj první servis v zápase, platné jí to ale příliš nebylo. Krejčíková už úvodní sadu dopodávala a za 46 minut ji získala poměrem 6:3.

Hned v úvodním gamu druhého setu musela Bartůňková likvidovat další dvě hrozby ztráty podání, tentokrát si ale poradila. Krejčíková vzápětí reagovala čistou hrou a bylo vyrovnáno. Brněnská rodačka postupem času prodávala své zkušenosti. Na kurtu působila jistějším dojmem, což potvrdila v páté hře, kdy poprvé ve druhé sadě uspěla na returnu a šla do vedení 3:2.

Bartůňková se na hranu vyřazení dostala za stavu 2:4, kdy na svém podání čelila dalším čtyřem brejkbolům. Na poslední hrozbu reagovala smečí do autu a prohrávala už 2:5. Krejčíková ale zápas dopodávat nedokázala. Neproměnila ani jeden z tří mečbolů a dala soupeřce šanci na případný obrat. Bartůňková nabídnutou možnost potvrdila vyhraným servisem a snížila na rozdíl jediné hry.

A tím to nekončilo. Bez zábran hrající Bartůňková využila nejistého podání soupeřky, sebrala jí i druhý servis v řadě a srovnala na 5:5. Krejčíková ale podobně jako v předcházejícím duelu s Mirrou Andrejevovou zachovala klid. Znovu vzala soupeřce servis a tentokrát už nezaváhala. Proměnila pátý mečbol a po necelých dvou hodinách se mohla radovat z postupu do čtvrtého kola.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

135
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misa
03.07.2026 20:24
ATP plánuje postupně zrušit deblové specialisty...
https://sport.aktualne.cz/tenis/nastanou-tenisova-jatka-zlobi-se-cesi-revolucni-novinka-jim-ma-vzit-praci/r~aaa2986c790351a7e4c74af78bc1756c/

WTA se určitě taky brzo přidá.
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frenkie57
03.07.2026 20:17
Čokoška ztatila v TB druhý set, ještě by to mohlo být zajímavé.Pojď Claire!
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Liverpool22
03.07.2026 20:19
smile Kokoška odevzdala set dvojchybou smile
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Vlk-v-trave
03.07.2026 20:17
Dneska ty vysledky nebyly nejlepsi, ale Claire se jeste nevzdava :-)
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tenisman1233
03.07.2026 20:18
Coco ji dostala do 3.setu,dala na SB DF.
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tacat49244
03.07.2026 20:14
https://www.arcgis.com/home/group.html?id=1fd5437171404452953a2354dc26449f#overview

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https://bhukamaanewala.wordpress.com/2026/07/03/diarrhea-causing-parasite-reported-across-us/

https://paiza.io/projects/-PSWb2Ztiqp1yHR0nTvK9g

https://notes.io/e3pBL
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Dobry-den
03.07.2026 20:13
Gratulka holkám, dopadlo to dle očekávání. Další derby je tam, fandím samozřejmě Mušce a vidím to 55:45 v její prospěch.
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tenisman1233
03.07.2026 20:12
Tak pojď Mikaeli!!!!
Sraž i toho Augera.
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tenisman1233
03.07.2026 20:16
,,Díky Gauff." ,Zdraví Claire Liu.
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subaru
03.07.2026 20:12
Strašný servis Nikoly, nízký nadhoz, DFy. S tímhle ve WB?
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Patik
03.07.2026 20:10
Vy tam máte toľko hračiek že pol pavúka sa tam biju len češky medzi sebou.
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Petruco
03.07.2026 20:10
Kdybych si měl před zápasem vsadit na jednu z této dvojice, vsadil bych na výhru Nikoly. Je vidět, že Bára umí být na trávě velmi nepříjemná soupeřka a dokáže si dojít pro vítězství i přes - již tradičně - zahozenou porci mečbolů.
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Kapitan_Teplak
03.07.2026 20:04
Na zápase Krejčíková - Bartůňková byla nejlepší bruneta ve slunečních brýlích co chrápala s otevřenou hubou na kraji tribuny u tabule ukazující rychlost podání
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HAJ
03.07.2026 20:02
Kája+ Bára, tak tak to očekávám šachy. Obě dvě umí měnit rytmus, jsem zvědavý.
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PTP
03.07.2026 20:05
Bude to trochu jako polibek Brežněv-Honecker ze známého plakátu.
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modra.pani
03.07.2026 20:01
Sympatická Thajka, usměvavá i pro prohře. Škoda dalšího kola Muchová x Krejčíková. Nemohu se rozhodnout komu fandit.
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com
03.07.2026 20:02
Barušce
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Petruco
03.07.2026 20:16
Budu fandit Mušce, ale domnívám se, že vyhraje Bára. Ať vyhraje lepší z nich. Príma je, že jedna z nich půjde dál.
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PTP
03.07.2026 20:27
Díky, já jdu dál
Mý svědomí
Díky, já jdu dál
Nic nebolí
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Diabolique
03.07.2026 20:00
Sakra! Ted koukam ze jsem mel vsazeno ze Nikola bude vitezka Wimbledonu ... a ten kurz 500 byl peknej ... No na Baru mam asi tri tikety tak snad mi to vynahradi
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:58
\o/ Muchova proletela \o/
:-)))
Jdu si ted projit v klidu ty pekne bitvy na saaacku :-)
Tajbrejk natrenovany!!!
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misa
03.07.2026 19:59
Skvěle zvládnutý tiebreak.
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The_Punisher
03.07.2026 19:59
Přesně
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Vlk-v-trave
03.07.2026 20:01
:-) Budem to hooodne potrebovat :-D
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Liverpool22
03.07.2026 19:57
Profesorka Bára smile vyučovala a zaslouženě postupuje smile To na čem musí ještě zamakat jsou koncovky zápasů - tam je prostor na zlepšení smile
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com
03.07.2026 19:59
další na řadě je Muchová smile Tam snad ty koncovky budou v poho
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Liverpool22
03.07.2026 20:00
To bude derby se vším všudy - už se těším
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:55
Dalsi MB Nikola prezila :-)))
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:56
A dalsi uz ne...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:53
Karolina x Manancaja v tajbrejku... tak si aspon Muska ten tajbrejk vyzkousi :-)
doufam, ze si nebude chtit zkouset zapas na 3 sety... :-D
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dadaft
03.07.2026 19:52
při tomhle zápase jsem si uvědomil, že nad Wimbledonem nelítají letadla!!!
atmosféra vynikne
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:51
Penko out
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PTP
03.07.2026 19:47
Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se jahodama neopil
Málo zná, málo zná
Kdo necejtil hrůzu z trávy, kde se málem utopil
Ať se na wimbledonský kurty najmout dá, johoho
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Tomas_Smid_fan
03.07.2026 20:11
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dadaft
03.07.2026 19:47
nečekaných 5:5
mladá má v sobě dar zabrat, když to nejde moc dobře.
vzácný dar
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:49
Zapas dostava takovy pekny zaverecny naboj...
bohuzel ho dostava i duel Karolina x Thajka...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:46
Perfekcionistka mela 3MB vsichni ju uz videli ve 4.kole, ale Nikola rekla sakra jste se prepocitali... jeste tu chvilu pobudem :-D
5:5
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tenisman1233
03.07.2026 20:00
To si řekla i Andreeva když měla Bára 3 MB v řadě.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:44
Niky bojuje prikladne... v tomhle respect... ty zapasy proste nechce jen tak dopinkat...
Nastesti Karolina za 5. minut 12.... uf
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:47
Karolina si zahrava....
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:50
Tak Muska min. tajbrejk... tezce odmakane a odvracene bp.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:43
Nikola se nechce jen tak dat... jeste bojuje :-)
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:43
Nikola se nechce jen tak dat... jeste bojuje :-)
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PTP
03.07.2026 19:52
Báro, zavři dveře, trochu tady táhne.
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dadaft
03.07.2026 19:29
Statistiky říkají, že Nikola hraje pod svou úrovní, obzvlášť servis je bída.
S tím se bohužel vyhrát nedá.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:33
Je to tak... ale zname Barusku, ta jak je ve sve zone, tak semele vsechno, co ji stoji v ceste :-)
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PTP
03.07.2026 19:36
Všichni jsme to tak trochu čekali, že profesorka vyhraje, ne?
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:41
To vis... mam v poznamkach planu... jak bude Muchova x Krejcikova....
tak muzu smele zahajit akci 1% pro Karolinu... pokud k tomu ovsem dojde...
nebot nam tu misa zakrikl ty postupy favoritek... nakonec i ta Nikola se ted jeste pekelne brani...:-)
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misa
03.07.2026 19:44
:)
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Diabolique
03.07.2026 19:27
Rikal jsem, ze Bara Nikolu utaha ... Nikolu uz tenhle zpusob zapasu evidentne nebavi.
Otazka je, co na to bude rikat Karolina. Bude muset poradne zabrat.
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Serpens
03.07.2026 19:31
Jen ať vyhraje Bára, Muchové vždycky na závěr turnaje nakonec dojde dech.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:32
Otazka zni, co Karolina..., aby totiz neobjevila drive tajskou cernou komnatu a neuvizla v objevovani thajske tenisove kultury dnes natolik, ze se na Baru tak max. koukne v TV.
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PTP
03.07.2026 19:18
Ten, kdo nezná šustot trávy teniskama vířený
Jako já, jó, jako já
Kdo travnatý kurty nezná sírou pekla sířený
Ať se na wimbledonský kurty najmout dá, johoho
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tenisman1233
03.07.2026 19:24
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misa
03.07.2026 19:17
Pomalu se schyluje ke spektakulárnímu obsazení horní části ženského pavouka. Tak to má na grandslamech být.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:20
Po tomhle vpisu se budou dit veci... :-) doufejme, ze to nezasahne Karolinu...
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misa
03.07.2026 19:24
Ve druhém setu přestala být aktivní, podle statistik se jí dramaticky propadlo % výměn v útoku.
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chlebavevaju
03.07.2026 19:26
Miso, starej se radši o svou Barkovku.
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misa
03.07.2026 19:31
Ta dnes nehraje
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:23
zasahlo to Karolinu
to mas u mne schovany :-D
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PTP
03.07.2026 19:30
Ten thajskej klučík vůbec není špatnej!
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chlebavevaju
03.07.2026 19:31
Má ho tam?
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:35
Vsak jo... ale uderove by to mela Karolina fakt zvladat lepe... takze je tu propad...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:17
hmm asi dulezity moment derby... ta ultimatni lajna Barusky mozna poslala Nikolu ven z turnaje...
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Serpens
03.07.2026 19:15
Mno, Nikola nakonec šla dost dolů. Teď už to není nic moc.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:18
Tak zkusila zmenit hru, nebot ten utocny tenis produkoval zajimave vymeny, ale Bara si s tim dost poradila... ovsem jak ji ted brejkla... tak uvidime co to s Niky udela...
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Liverpool22
03.07.2026 19:22
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:07
\o/ Muska Leti \o/ :-)
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misa
03.07.2026 19:10
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:05
Penko set dole, Liu set dole...
pomalu koukam do svych poznamek na kapitolu japonska brzda... a slovenska agentka... :-))) jestli jde o planovani, je treba myslet na vsechno... ale stale doufam, ze aspon tu jednu kapitolu budu moci uz zalozit do archivu :-)
nejdulezitejsim i tak faktorem je, ze se Muska blizi take do zavreni prvniho setu...!
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PTP
03.07.2026 19:04
Sakra, když ono se to všechno nedá stihnout
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:05
Vzdyt to melduji mame Manic Friday :-D
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Diabolique
03.07.2026 19:06
Musis se aspon pokusit! Televize, pocitac, notebook, mobil, lednicka, mikrovlnka ... a vidis, stihas vsechno.
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chlebavevaju
03.07.2026 19:03
Když porovnáme kvalitu zápasu Sabalenka Ostapenko a zápasu Krejčíková Bartunkova, tak to je jak z jiné galaxie.
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PTP
03.07.2026 19:05
To je jak řízek proti chlebuvevaju
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lars
03.07.2026 19:07
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chlebavevaju
03.07.2026 19:11
Chlebavevaju lepsi pochoutka.
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Diabolique
03.07.2026 19:08
Prece ta Sabalenka nemuze byt tak spatna!
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:12
:-))
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Diabolique
03.07.2026 19:11
Jo uz chapu, na moment jsem si to pustil:
UEEEE!!! - AAADJA!!!! - UEEEEE!!! - AAAAAU!!! - UIIII!!! - AAAAA!!!

To se fakt neda ...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:59
Zacatek druheho - opet pretahovana, ale nastesti Nikola si ten serv vybojovala...
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misa
03.07.2026 18:56
Nebýt covidové pauzy v roce 2020, mohla Bára zůstat zahrabaná celou kariéru v deblu. Dobré tréninky a přípravné české turnaje v té době ji nastartovaly ke hvězdám...
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misa
03.07.2026 19:02
Aryna a Coco mají první set
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:07
Error log :-D
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lars
03.07.2026 19:03
jj, a ani nemusi litovat drbanyho OF na FO v 2020
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Georgino
03.07.2026 18:55
Hezkej tenis oboustranně. Na kurtu č. 18
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pantera1
03.07.2026 18:50
Karoli zatím bez problémů
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:50
Pochopitelne tam je to vporadku :-)
Horsi je, ze nam tece penko v prvnim...
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pantera1
03.07.2026 18:52
To je prekérní situace, no musíme věřit, že to zvládne.
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frenkie57
03.07.2026 19:06
Tvůj druhý koník to má, chudák, hodně nahnutý. Vypadá to, že prapor ponese už jenom Nole. Je mi Tommyho líto, je to skromně působící a sympatický Amík. Jako jeden z mála.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:08
Hlavne takovy zapas mel byt ve finale a byl by klid
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pantera1
03.07.2026 19:29
obávám se, že i Nole je v ohrožení. A Modroočko Tommy je smolař. Odešla jsem od toho .
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PTP
03.07.2026 19:40
Srdce mé stále po lásce prahne
Nikomu však už nevěřím
Když někdo ke mně ruce své vztáhne
Ustoupím bojácně ke dveřím
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pantera1
03.07.2026 19:46
Ale tobě Jenda postoupil a bude se mu dařit . A fandi mu , mě to nevadí. Je to pěkně vyvážený . Hezký verše .
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PTP
03.07.2026 19:07
Co si to ten Hurkáč dovoluje na našeho miláčka?
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:09
Dovoluje si prosim byt lepsi,... o vlci chlup :-)
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pantera1
03.07.2026 19:17
Hrkač přehrkal Miláčka. Jsem smutná moc.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:48
Prvni set returnove bitvy za nami... Nikola se potrebuje zvednout na servu... je sice odvazna, ale Baru neni jednoduche na saku jen tak prelstit...
Uvidime jestli Nikola neco zmeni... cz derby... tri sety by tomu slusely :-)
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Liverpool22
03.07.2026 18:48
BÁRA smile zkušeně a po profesorském výkonu bere 1. set smile
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pantera1
03.07.2026 18:50
*200*
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com
03.07.2026 18:40
Big4ka Krejča se asi rozhodla, že by zas jednou mohla vyhrat GS, kdyz letos na AO i FO vypadla v prvnim kole
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Serpens
03.07.2026 18:39
Bára profesorka... Nikola tam zahraje tři skvělé údery, a ona to jedním vychytralým lobem všechno zruší.
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Ela-fon-isi
03.07.2026 18:40
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Liverpool22
03.07.2026 18:40
BÁRA vyučuje smile smile
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:39
Niky v problemech.... zatim se ji na servisu nedari...
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PTP
03.07.2026 18:43
Profesorka Bára přednáší.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:50
Tak jiste, mam mnohem vetsi zkusenosti... ale mladi a nadseni je treba ocenit :-)
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Diabolique
03.07.2026 18:53
Vzdycky si radsi vyberu nejakou s mladim a nadsenim, nez nejakou s vetsima zkusenostma
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:00
Prosimte radeji mi nevysvetluj co mas na mysli :-D
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frenkie57
03.07.2026 18:59
V prvním gemu 2 setu 3DF
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Vlk-v-trave
03.07.2026 19:00
Nastesti to urvala, nejen pro dobro prubehu tohoto derby, ale i pro ni...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:32
Bara - returnovy demon
Niky - demon na saku :-)
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tenisman1233
03.07.2026 18:35
Kája tam zase upadla,ale zdá se vše v pořádku.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:38

Tak hlavne uz sla do vedeni a brejkla... Penko se drzi, to je dobra zprava.... jen Liu nam zatim tece... ale jsme na zacatku :-)
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:27
Perfekcionistka Baruska na returnu bude pro Nikolu orisek... jeste ze ma i Bara na servisu sve propady a Niky dokaze pracovat z hloubi kurtu... bude tu take velka returnova bitva :-)
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:21
Wimbledon uz sice nema Manic Monday... ale prave zacina Manic Friday :-))
4 dulezite zenske singly v jednu chvili... :-))
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Diabolique
03.07.2026 18:23
Neblazni, Liu nebo ten Thajec snad nemaji sanci. Dulezita je jen Penko.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:24
Thajec snad neeee, ale Liu snad anoooo :-)))
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:25
Krom toho, letos, kazdy zapas je dulezity :-)
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:17
Niky, Niky
dlouho ta vyhoda brejku netrvala...
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:13
konecne vidim poradny zensky tenis na trave i s tweenerem Niky :-D
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Ela-fon-isi
03.07.2026 18:42
Některé výměny jsou udivující.
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Diabolique
03.07.2026 18:12
Oblibeny Nikolin tweener
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:13
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tenisman1233
03.07.2026 18:10
Méďa si už balí kufry,3:0 pro Struffa,jak jsem psal před turnajem,Medvěděv na trávě nic extra a ani přes 3.kolo se nedostal.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:09
Tohle derby muze byt velkou ozdobou oslav 40. vyroci posledniho titulu v deblu Martiny... bitva jako remen uz v prnim gemu :-o
Holky maji uz na zacatku nabeh trhnout casovy rekord Izzy x Mahut, ktery na tomto kurtu vznikl :-))
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Serpens
03.07.2026 18:11
To by se musely vrátit starý dobrý pravidla
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tenisman1233
03.07.2026 18:12
Nebo by každá výměna musela trvat aspoň 2 minuty
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:14
no dobre, prvni gem trval "jen" 10 min. to by je asi musely jeste trochu natahnout :-D
Ale v takovy tajbrejcich... kdo viiii... klidne muze skoncit trebas prvni tajbrejk 246 x 242 :-D
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PTP
03.07.2026 18:36
O čtyři?
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lars
03.07.2026 18:45
spis by musely byt 10-sitky shod v kazdem gamu
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Diabolique
03.07.2026 18:02
Nikola hraje s respektem.
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:04
ani me neprijde... uz Bare hrozi :-)
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Diabolique
03.07.2026 18:09
Kdepak, Bara Nikolu unudi k smrti (tenisove).
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Vlk-v-trave
03.07.2026 18:01
Tak je zivak :-)
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