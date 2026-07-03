Muchová odmítla komplikace. Bojovnou Thajku dorazila v tie-breaku a vyzve českou legendu
Muchová – Sawangkaewová 6:2, 7:6
Muchová vstupovala do zápasu proti Sawangkaewové v roli obrovské favoritky. A tuto roli začala plnit od úvodních gamů. Po svém úvodním vyhraném podání vzápětí uspěla i na returnu a ujala se vedení 2:0. Thajská tenistka, která si cestu do třetího kola proklestila skrz kvalifikační boje, se snažila své soupeřce přizpůsobit v agresivitě hry, kvalitní údery ale prokládala zbytečnými chybami a přišla i o třetí hru.
Až za stavu 3:0 si Sawangkaewová připsala první game utkání, na obrazu hry se ale nic neměnilo. Muchová se do problémů dostala až za stavu 4:2, kdy musela na servisu odvracet úvodní dva brejkboly utkání. Pokaždé si ale poradila a směřovala úvodní sadu k vítěznému konci. To svěřenkyně nizozemského kouče Svena Groenevelda také vzápětí potvrdila, proměnila třetí setbol a po 35 minutách získala úvodní sadu hladce 6:2.
Přemožitelka finalistky French Open Polky Máji Chwaliňské však žádné myšlenky na rychlý konec neměla. Výrazně zpřesnila hru, pomáhala si i podáním a s Muchovou držela ve druhém setu bez problémů krok. Naopak to byla v páté hře Sawangkaewová, která jako první uspěla na returnu, a když brejk vzápětí potvrdila, vedla už 4:2.
Česká tenistka dlouho nemohla najít na returnu rytmus. Povedlo se jí to až v poslední možný moment, když za stavu 4:5 uspěla poprvé ve druhém setu na příjmu a srovnala krok. Světová devítka měla vzápětí znovu problémy na svém podání, když prohrávala 15:40, klíčový game ale vybojovala a o výsledku druhého dějství tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla jednoznačně navrch zkušenější z obou hráček. Muchová získala tie-break jednoznačně 7:1 a postoupila do osmifinále.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Trápení Karolíny s málo známou Thajkou mi připomnělo prohru Petry Kvitový s Kumkhum na AO 2014. Byla to jedna z nejhorších porážek Petry v její kariéře ...