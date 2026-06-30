Lehečka prolomil grandslamové prokletí! Ve Wimbledonu smetl nebezpečného Australana, Kopřiva končí

DNES, 21:00
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WIMBLEDON - Jiří Lehečka ve Wimbledonu zlomil letošní grandslamové prokletí. Český tenista v All-England Clubu vyhrál letošní první set na turnajích velké čtyřky a následně i celý zápas. V prvním kole potvrdil roli favorita a nedal absolutně žádnou šanci nebezpečnému Australanovi Alexeii Popyrinovi. Zvítězil snadno 6:4, 6:2, 6:4 a pokusí se o překonání loňského výsledku. Naopak končí Vít Kopřiva (28), který prohrál snadno 3:6, 5:7, 2:6 s domácím Janem Choinskim.
Profily hráčů
Popyrin Alexei
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka ve Wimbledonu postupuje do druhého kola (@ Henry NICHOLLS / AFP / AFP / Profimedia)

Lehečka – Popyrin 6:4, 6:2, 6:4

Lehečka v prvním kole Wimbledonu proti nebezpečnému Popyrinovi zvládl velmi těžký a klíčový úvod. V první hře na podání zlikvidoval tři brejkboly v řadě, což mu velmi pomohlo do zbytku zápasu. Byl to tak český tenista, který slavil důležitý brejk jako první. V pátém gamu sebral Australanovi servis a náskok už si do konce první sady udržel.

Druhé dějství začal Čech ve velkém stylu. Hned dvakrát v řadě se prosadil na returnu a rychle se dostal do obrovského vedení 4:0. Kanára svému soupeři sice nenadělil, na servisu však nezaváhal a po suverénním výkonu si dokráčel pro vedení 2:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

 

I ve třetím dějství Lehečka nepřipustil žádné výrazné komplikace. V pátém gamu zaznamenal klíčový brejk a podání už si udržel. Nevyzpytatelného Australana s dělovým servisem tak smetl nečekaně snadno ve třech setech a obhájil loňské druhé kolo. To se pokusí překonat proti vítězi duelu mezi Alexem Molčanem a Danielem Altmaierem.

Lehečka tak prolomil své letošní obrovské prokletí na grandslamech. Na dvou předchozích letošních turnajích velké čtyřky totiž neuhrál ani set a po obou předčasných vypadnutích byl se svým výkonem velmi nespokojený. Na Australian Open nečekaně padl s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. na French Open poté nestačil na zkušeného španělského antukáře Pabla Carreňu.

Kopřiva – Choinski 3:6, 5:7, 2:6

Kopřiva se na letošním Wimbledonu moc dlouho nezdržel. Český tenista v prvním kole jasně prohrál s domácím Choinskim, který tak svým vítězstvím udělal radost zdejším divákům a alespoň z části napravil hrozivou bilanci britských hráčů v úvodních zápasech.

První sadu rozhodl jediný brejk. Čech o podání přišel už ve čtvrté hře, ve které zahodil gamebol a manko už dohnat nedokázal. Nejvíce vyrovnaná byla druhá sada, ve které se Kopřiva držel až do stavu 5:5. Následně ale předvedl nepovedený game na servisu a Brit šel podávat na zisk setu. Český tenista ještě zabojoval a usiloval o tie-break, ani tři brejkboly v řadě mu ale nestačily a o sadu přišel.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve třetím dějství už britský outsider dominoval. Rychle se dostal do vedení 4:0 a Kopřivovi už povolil pouhé dvě hry. na vlastním podání už Choinski nezaváhal a po třech letech zvládl na domácím grandslamu úvodní duel.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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lvicek
30.06.2026 23:06
Mám dotaz - ty ty příspěvky diktujes do telefonu?
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tenisman1233
30.06.2026 21:31
Jirka ,,překvapil" -vyhrál ve 3 setech bez ztráty podání,což jsem nečekal Jinak hrál dobře,to co jsme u něj zvyklí.
Popyrin byl úplně neškodný a ani si neškrtl.
Stats:
Body po 2.podání
Jirka 75%
Alex 43%
Jirka returnoval dobře a zároveň dnes skvěle podával.
Popyrin měl 0/3 brejkboly,Jirka využil 4/11,na tom by to chtělo trochu zapracovat.
.....
Jirka zlo.mil špatnou sérii-9 prohraných setů na GS v řadě a zcela zaslouženě postupuje.
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HAJ
30.06.2026 21:52
Díval jsem se na třetí set. Hrál opravdu dobře. Z našich jsem z něho měl nejlepší pocit.
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hanz
30.06.2026 22:10
Jenže nejhorší čtvrtinu, takže vyletí brzo...
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tenisman1233
30.06.2026 21:17
Kopřiva-Choinski
Zápas,který rozhodovali shody a tam se dnes vítkovi bohužel nedařilo.
I přes velmi dobrý 1.servis-8 es.

Škoda,soupeř hratelný
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Diabolique
30.06.2026 21:26
Zklamani velke ...
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